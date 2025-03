Ci ho ripensato: l’Europa deve intervenire militarmente da domani

Solo le persone stupide e insensibili non cambiano mai idea.

E quello che sta succedendo negli ultimi giorni, mi ha spinto a riconsiderare le mie convinzioni. Mi sono convinto: come Europa non so se dobbiamo riarmarci, ma dobbiamo intervenire subito con le nostre truppe a difendere gli aggrediti.

Non possiamo rimanere inermi di fronte a chi colpisce i civili, donne, bambini, anziani, indifesi.

Non possiamo rimanere inermi di fronte a chi toglie la luce, l’acqua, a chi colpisce le infrastrutture energetiche.

Non possiamo rimanere inermi di fronte a chi distrugge ospedali, scuole, università.

Non possiamo rimanere inermi di fronte a quello che si configura ai sensi del diritto internazionale come un vero e proprio genocidio.

Non possiamo rimanere inermi davanti a tutto questo, non possiamo stringere le mani lorde di sangue di chi dirige tutto questo.

Non possiamo rimanere inermi perché l’invasore ha le armi nucleari.

Non possiamo rimanere inermi, dobbiamo agire, e dobbiamo farlo ora.

Non possiamo rimanere inermi, non possiamo permettere che la paura ci paralizzi, né che il calcolo politico prevalga sulla giustizia.

Non possiamo rimanere inermi, se l’Europa ha un senso, se l’Unione significa qualcosa oltre ai trattati economici, allora deve dimostrarlo con i fatti.

Non possiamo rimanere inermi, non bastano più le dichiarazioni di condanna, le risoluzioni prive di conseguenze, le sanzioni che colpiscono più i popoli che i loro governi.

Non possiamo rimanere inermi, è il momento di prendere posizione in modo concreto, di schierarsi senza ambiguità dalla parte degli oppressi, di mettere in gioco la nostra credibilità

Non possiamo rimanere inermi, se accettiamo questo massacro senza reagire, se lasciamo che a decidere il futuro siano solo gli interessi economici e geopolitici, allora domani saremo noi gli spettatori di un mondo in cui il diritto internazionale non esiste più, in cui la forza è l’unica legge.

Non possiamo rimanere inermi, non possiamo permettercelo: l’Europa deve intervenire.

In Palestina.

E magari fare un salto anche in Siria dove stanno massacrando cristiani e alawiti.

Ma lo so, magno tranquillo…

Fonte foto: Oxfam Italia (da Google)