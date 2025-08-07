Cinismo e spettacolo

A Gaza si
consuma un genocidio in mondovisione. Si discute, se sia “genocidio”,
si traforma, in tal maniera, una immensa carneficina di innocenti in
una questione linguistica. Le discussioni volte a definire la
tragedia dei palestinesi sono finalizzate a dimostrare che non vi è
genocidio e, dunque, quanto accade non è così grave e pertanto si
può continuare. La discussione sulle parole dimostra il cinismo
senza limiti dell’occidente.
Le maschere
cadono e, ormai, la verità storica è palese. Gli embarghi
terapeutici e il bombardamento etico in nome dei diritti universali
sono ormai un ricordo del passato. Si uccide senza mascheramenti
etici, i quali nella loro miseria spirituale conservavono
l’ipocrisia del potere. Ora che la distinzione tra il bene e il
male è ormai archeologia politica le ipocrisie possono essere
divelte e si può procedere celermente verso “l’eliminazione
fisica degli ostacoli”.
Per agire (uccidere) si faceva appello ai diritti universali. La menzogna era evidente, in quanto in un tempo di nichilismo assoluto si faceva appello a diritti astorici e, dunque; l’occidente uccideva per esportare “il bene” e salvare le vittime dal “male” di dittatori assimilati ad Hitler, pertanto bisognava agire-uccidere, perché trionfasse con la giustizia l’occidente vessillo del bene eterno.
Costanzo
Preve scomparso nel 2013 ben aveva descritto tale dinamica. La sua
analisi decrisse i retroscena dei “bombardamenti etici” e nel
contempo già profetizzò con la forza della ragione veritativa
della filosofia la direzione verso cui si orientava l’occidente
che aveva consumato la verità e l’essere con il consumo reale e
onirico di merci e di desideri. Le campagne mediatiche con i
giornalisti, i nuovi oratores, precedevano le operazioni di
annientamento dei nemici dei diritti umani con l’hitlerizzazione
del nemico e ciò consentiva di vincere le residuali resistenze
etiche dei popoli occidentali. La menzogna era conosciuta, ciò
malgrado la “foglia di fico etica, sempre più insignificante”,
serviva a calmierare le deboli coscienze dei popolo aggiogati alle
caverne mediatiche e, nel contempo, costringeva i liberatori a
calcolare, in teoria, gli effetti collaterali dei bombardamenti. Si
mostrava, in tal modo, “le sante intenzioni delle crociate
liberali”. Si procedeva con cautela e si giungeva all’obiettivo
più lentamente, in quanto bisognava distorcere l’evidenza dei
fatti con campagne di persuasione dell’opinione pubblica.
Naturalmente la democrazia era la prima vittima di tale
organizzazione finalizzata a sostenere, in modo opportunistico, il
potere degli oligarchi:
“Puntuale
come Dracula il vampiro Hitler si è materializzato ancora una volta
in una zona calda del mondo nel 1999. Non si tratta più del baffuto
nazionalista arabo Saddam Hussein , ma di Slobodan Milosevic, un
personaggio sostanzialmente incolore proveniente dalla nomenklatura
ex-comunista della defunta Jugoslavia di Tito. Non appena si decise
ad altissimo livello politico imperiale di iniziare il bombardamento
etco-comunitario sulla Jugoslavia per fermare un inesistente
genocidio della etnia albanese in Kosovo il giornale unico del
circuito mondiale unificato dei media e degli intellettuali
universitari di accompagnamento cominciò a battezzare Hitlerovic il
presidente eletto della Jugoslavia (dimenticando persino che era
stato eletto in elezioni pluripartitiche precedenti). Mai appellativo
fu più inesatto1”.
Cinismi
Con
Gaza è ormai evidente che il capitalismo assoluto ha ultimato la
sua corsa verso una forma di cinismo sconosciuta, oso ipotizzare,
nella storia dell’umanità. L’indifferenza verso la morte di
innocenti è sostenuta dalla caltura della morte. Tutto per la morte
niente per sostenere la vita è la normalità di ogni citadino
occidentale. Cultura della morte e annientamento del “senso
oggettivo” con il soft power producono sudditi cinicamente
ripiegati su se stessi. Innocenza e colpa si sovrappongono e si
intrecciano, in quanto l’ordinario senso di “impotenza e di non
senso” hanno l’effetto di far deflagrare la dimensione del
futuro, non resta che l’attimo da afferrare, poiché nulla è certo
nel regno del capitalismo. Non ci sono, dunque, bombardamenti etici
per fermare la violazione dei “diritti umani”; agli amici degli
occidentali è concesso tutto. In un tempo in cui avanzano i BRICS e
l’occidente arretra, probabilmente, potrebbe essere comodo alle
oligarchie lo stato israeliano rafforzato ed esteso in un Medio
Oriente ormai ostile agli stessi. Nel contempo ci si limita a
registrare il numero delle vittime, quasi centomila, in gran parte
donne e bambini. Si rimanda il riconoscimento dello stato
palestinese, non ci sono sanzioni e il governo israeliano non è
paragonato ad alcun gerarca. Ci si appella a moderazione e tregue.
Nel contempo l’occidente non è mosso da manifestazioni, anzi tutto
procede con indifferenza. Si viaggia, si va al mare e si vivono le
vacanze come se nulla fosse. Decenni di addestramento a sviluppare la
competenza dell’imprenditorialità personale congiunta con l’inno
perpetuo all’edonismo deregolamentato e rigorosamente personale, il
cui fondamento è la ragione calcolante sempre e solo in difesa degli
interessi personali fino al cinismo più inquietante, hanno
prosciugato ogni limite etico residuale. L’occidente è un immenso
spazio dove vige il deserto interiore. Il capItalismo è, così,
pienamente realizzato. G. Chesterton distingueva tra “sviluppo ed
evoluzione”. Lo sviluppo era la piena realizzazione delle
potenzialità di una configurazione storica ed ideologica, mentre
l’evoluzione comporta le presenza di faglie. Il capitalismo ha
sviluppato pienamente le forze che aveva in grembo. La passione per
la difesa degli interessi economici annienta ogni senso etico e
critico fino a rendere gli individui sterili nel pensiero e
nell’anima, poiché l’unica passione è l’economia intesa come
crematistico accumulo di beni e di piaceri e narcisistico culto del
proprio “io”. L’umanità è solo un mezzo, per cui l’orizzonte
è circostritto al solo interesse personale. Ancora una volta
Costanzo Preve descrive con rara lucidità l’ordinario cinismo dei
nostri giorni che conosce la sola “passione triste della difesa dei
propri interessi”. L’umanità può inabissarsi nell’inferno, si
va avanti nella difesa dei propri desideri:
“La
passione dell’interesse economico è sempre stata talmente
passionale da far coniare apertamente il termine di animal spirits
(spiriti animali) per indicare il profilo psicologico e antropologico
con cui si riproduce normalmente il capitalismo. E dal momento che
in italiano gli animali sono anche bestie, è possibile dire che il
capitalismo è il primo sistema sociale che ammette da solo di avere
un fondamento bestiale, e questo da parte dei suoi stessi teorici ed
apologeti (Keynes, eccetera)2”.
Progetto indignazione
Si vorrebbe
uccidere l’indignazione etica sorgente della filosofia, della
politica e della democrazia radicale. L’indignazione è sostituita
con il paradigma della difesa ad oltranza degli interessi personali,
il quale costruisce catene di ragionamento brevi e sempre finalizzate
ad orizzonti in cui il “principio di responsabilità sociale” è
sostituito con la “ragion cinica”. Quest’ultima è applaudita e
idolatrata sugli altari del cinismo-economicismo regnante. La morte
dell’altro non provoca dispiacere o sdegno, si deve “andare
avanti” sempre nel percorso fatale e senza bivi che coltiva gli
interessi personali e deforma la natura etica e sociale dell’essere
umano. Se ci si ferma, altri potrebbero approfittare del “minuto di
silenzio”. Il dramma in cui siamo caduti ci pone la domanda sul
modo in cui coltivare l’indignazione dinanzi al male. Se questo non
accadrà nessuno riuscirà a salvarsi dalla “barbarie seconda”
che si profila. Costanzo Preve ci ha lasciato il progetto politico e
paideutico a cui si dovrebbe lavorare, ovverossia riportare
l’indignazione nell’occidente per poter progettare l’uscita
dalla ragion cinica:
“Al
principio di tutto, c’è l’indignazione. In generale
l’indignazione è preceduta da una vaga irritazione, ma quando
l’irritazione si cristallizza in indignazione allora si ha la
genesi delle rivelazioni religiose e delle coerentizzazioni
filosofiche. L’indignazione è stata all’origine della filosofia
greca detta erroneamente presocratica (erroneamente, perché in un
certo senso lo stesso Socrate è stato l’ultimo dei cosiddetti
presocratici, e cioè di coloro che filosofavano al servizio diretto
ideale della polis democratica), nella forma della indignazione
razionalizzata di fronte all’irruzione sconvolgente della schiavitù
per debiti, a sua volta dovuta alla monetarizzazione selvaggia dei
rapporti sociali. In sintesi, la stessa filosofia greca ha trovato la
sua genesi storica e sociale nello scontro fra l’elemento
comunitario e l’elemento privato, più specificamente nella lotta
fra le classi subalterne che aspiravano a salvaguardare la coesione
economica e solidale della comunità e le classi superiori che
miravano invece a dissolvere i legami comunitari, liberandosi così
dalle pendenze e dagli obblighi economici verso la comunità,
spalancando così le porte all’accumulazione crematistica3”.
Forse il
primo passo per ristabilire la ragion etica e l’indignazione è
immaginarsi i bambini palestinesi orfani che vagano tra le macerie
terrorizzati e traditi da tutti e da tutto. L’indignazione esige
“immaginazione empatica” che la passione per gli interessi
personali uccide gradualmente fino a trasformare gli esseri umani in
un fascio di “spiriti animali”. Ogni giorno dev’essere
trasformato in un “giorno di marcia pasquale”, in cui
testimoniare e mostrare che la rinascita è possibile e
l’annientamento economicistico non ha l’ultima parola. Le
tecnologie possono esserci d’ausilio per non limitarci alla sola
sfera personale in tale finalità oggettiva. È
necessario pensare il nostro tempo e renderlo concetto con la mente
e con l’immaginazione etica e tale azione etica dev’essere
d’ausilio alla resistenza, e dunque, bisogna congedarsi dal privato
per essere testimoni universali di un altro modo di pensare il
presente e prefigurare il futuro. Malgrado la tempesta in cui siamo
non dobbiamo essere pessimisti:
“La
filosofia, per sua natura, non può essere distrutta. Chi ne annuncia
perentoriamente la “fine” confonde il suo disincanto biografico
personale con un’attività perenne dello spirito umano4”.
Il presente
mortifero non è tutto, pertanto sta a ciascuno riprendere l’aspro
cammino e contribuire a porre le condizioni per il superamento del
modo di produzione capitalistico. Nel deserto del cinismo ogni
granello di pensiero è vita ed è oasi, pertanto bisogna rimettersi
in cammino, non in un tempo indeterminato, ma ora, per dare
possibilità alla vita di vincere la morte.
