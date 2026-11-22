Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Nessun Paese, singolarmente, può essere sovrano e indipendente di fronte a Stati Uniti e Cina.

Nel mondo la sovranità non è una condizione che si acquista con la volontà politica: è la conseguenza di una forza reale. Gli Stati forti, quelli che dispongono di potenza tecnologica, industriale, energetica, finanziaria, demografica e militare, restano sovrani qualunque sia il governo in carica e lo sono anche se non vogliono. Viceversa, gli Stati deboli rimangono subalterni anche se guidati dalla migliore delle classi politiche. La storia non conosce casi di sovranità o indipendenza conquistate da Stati deboli sulla sola base del desiderio, della volontà. Bisogna farsene una ragione.

Nessuno è sovrano da solo

Nessuno Stato europeo, preso singolarmente, può dirsi, pensarsi ed essere neanche lontanamente sovrano e indipendente rispetto alle due potenze dominanti Stati Uniti e Cina. Vale per l’Italia, vale per i paesi ancora più piccoli ma anche per i più grandi e forti del Continente. Lo scarto di dimensione economica, demografica, tecnologica e militare è tale che tutti i singoli paesi, ciascuno per conto proprio, si trovano irrimediabilmente in posizione di inferiorità strutturale e subalterna. Ergo una sovranità reale e non onirica può esistere solo in una dimensione continentale. Non ci sono alternative e obiezioni. Non è un caso che le due superpotenze siano stati unitari: gli Stati Uniti divisi in trenta Stati indipendenti non sarebbero ciò che sono e lo stesso vale per la Cina (ossessionata proprio dall’unità nazionale). La massa critica su tutti i versanti: è questo che trasforma la forza in autonomia, autodeterminazione, indipendenza e poi in influenza nel mondo.

Entità europea

Chi obietta che l’Unione europea non è all’altezza di questo compito e anzi è asservita agli USA e che quindi la stessa ipotesi di una Europa unita o federata vada scartata a priori, identifica le politiche dell’Ue reali o possibili con l’istituzione Ue. Una fallacia imperdonabile: precisamente come identificare l’Italia con le politiche dei suoi governi. Mai sentito. L’istituzione è una cosa, la sua politica un’altra. Banale. Ne discende un’incoerenza che ovviamente la retorica sovranista elude: dichiararsi antimperialisti (o anti USA) e, al tempo stesso, antieuropeisti, sfiora il grottesco. Chi vuole opporsi all’egemonia di potenze esterne non può auspicare la dissoluzione dell’unico soggetto in grado, virtualmente, per dimensioni, peso e risorse, di contrastarle. Il sovranismo dei singoli Stati europei – sovranismo dei nani – è solo una seduttiva ipotesi demagogica.

Divide et Impera

La debolezza italiana, come le altre, non è l’effetto di una congiura ordita da Francoforte, Bruxelles, Washington o dall’ ONU. È l’esito di una lunga storia di condizioni, necessità, circostanze e errori: come gli altri ma peggio degli altri sul piano finanziario, con politiche demagogiche folli da centinaia di miliardi fondate sul puro debito (dalle babypensioni del 73 fino al superbonus di oggi, tra l’altro a vantaggio solo dei ceti benestanti, particolare scabroso che sfugge…). Il risultato è un debito pubblico galattico che fagocita 120 miliardi l’anno di interessi. In queste condizioni dove vuoi andare? Eppure, si sogna e promette, si vagheggia indipendenza e autonomia, in quanto saremmo subalterni solo perché governati da classi dirigenti complici e asservite mentre basterebbero dei veri nazional-patrioti per tornare padroni in casa nostra (per dirla salvinianamente). Fiabe. Se sei debole la sola cosa che puoi fare è agire con altri deboli, unirti per essere forte. Come è dei più forti di tutti che appunto si chiamano United States. I Divided non possono nulla contro gli United.

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