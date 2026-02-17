Lo Stato nucleare potenziale e il suo essere bersaglio preventivo. La Germania, la Bomba e la Linea Rossa di Mosca

Il dibattito emerso alla recente Conferenza di Monaco sulla Sicurezza (MSC 2026), scaturito dalla dirompente pubblicazione del rapporto “Mind the Deterrence Gap: Assessing Europe’s Nuclear Options”, ha definitivamente scoperchiato il Vaso di Pandora della geopolitica europea. Nonostante nei corridoi del Vecchio Continente permanga una certa reticenza diplomatica, l’elefante nella stanza è ormai visibile a tutti. L’ipotesi di sviluppare “deterrenze nucleari nazionali indipendenti”, caldeggiate per sopperire al progressivo disimpegno statunitense e a un’affidabilità dell’ombrello NATO percepito come sempre più incerto, assume per Berlino un peso reale e devastante. Il motivo è fondamentale, la Germania possiede già oggi la ricchezza economica e le altissime competenze tecnologiche per costruirsi un arsenale nucleare in totale autonomia e in tempi record.

Tuttavia, in un paradosso letale che incarna perfettamente l’essenza del dilemma della sicurezza, è proprio questa straordinaria potenza industriale ed economica a rappresentare un pericolo mortale per la nazione. Se la Repubblica Federale decidesse di tradurre la sua immensa ricchezza in una vera e propria “Bomba Tedesca”, contravvenendo a decenni di trattati di non proliferazione, firmerebbe la propria condanna a un attacco preventivo russo prima ancora di poter rendere pienamente operativo il proprio strumento di deterrenza.

Negli ambienti della sicurezza globale, la Germania viene da tempo definita uno Stato Nucleare “chiavi in mano” o una potenza nucleare latente. Il terrore di Mosca si fonda su un dato ineluttabile, Berlino non è un Paese che deve partire da zero. Mentre alle nazioni in via di sviluppo servono decenni di tentativi, errori ed enormi sforzi finanziari per dominare il ciclo dell’uranio, la Germania ha già tutto a disposizione. Essendo la prima economia del continente, potrebbe finanziare un programma militare occulto senza minimamente intaccare il proprio bilancio o subire il peso insostenibile di eventuali sanzioni internazionali. Ma, soprattutto, possiede un know-how ingegneristico, chimico e aerospaziale senza eguali in Europa. Costruire la bomba non rappresenta un ostacolo tecnico per i tedeschi: è puramente e semplicemente una scelta politica. È il caso di ricordare che le centrifughe presenti in Iran sono in gran parte state vendute dalla Germania all’Iran nel decennio scorso.

Qualora Berlino prendesse questa fatale decisione, la sua stessa eccellenza tecnologica si trasformerebbe istantaneamente in una mappa di bersagli strategici per le Forze Armate della Federazione Russa. Avendo la Germania i mezzi per arrivare al traguardo non in anni, ma in pochissimi mesi, l’intelligence russa monitorerebbe spasmodicamente siti civili e scientifici già esistenti, pronti a essere convertiti ad uso militare. Decine di infrastrutture entrerebbero di diritto nella lista dei bersagli preventivi del Cremlino.

I siti più a rischio di divenire fulcri occulti di questa proliferazione sono:

-L’impianto di arricchimento di Gronau, gestito dal consorzio Urenco (di cui la Germania è un partner fondatore e chiave), questo sito vitale nel Nord Reno-Vestfalia utilizza un’avanzatissima tecnologia a centrifuga a gas. Sebbene oggi arricchisca uranio a scopi esclusivamente civili per i reattori di mezzo mondo, le stesse centrifughe possono essere ricalibrate in apposite “cascate” per produrre uranio *weapons-grade* (con un arricchimento superiore al 90%). Per Mosca, Gronau rappresenterebbe il “ground zero” da disabilitare a ogni costo per bloccare sul nascere la proliferazione tedesca.

– I poli di ricerca e i reattori scientifici (come il FRM II di Garching). Nonostante la chiusura definitiva delle centrali nucleari civili, la Germania mantiene intatti centri di ricerca di assoluta eccellenza. Il reattore di Garching, in Baviera, storicamente ha quasi sempre operato con uranio altamente arricchito per fini di ricerca sui neutroni. Le università, i laboratori e gli istituti associati a questi siti pullulano di menti eccelse nel campo della fisica nucleare e dell’ingegneria dei materiali, perfettamente in grado di calcolare e progettare l’intricata dinamica di implosione di una testata atomica.

-L’infrastruttura di lancio (Büchel e l’industria aerospaziale). La base aerea di Büchel ospita già oggi le bombe termonucleari tattiche americane B61, gestite nell’ambito del nuclear sharing della NATO, e mantiene reparti di volo (in transizione verso gli avanzatissimi F-35) costantemente addestrati a sganciarle. Parallelamente, l’industria missilistica e aerospaziale tedesca – asse portante di giganti europei della difesa – sarebbe in grado di sviluppare rapidamente vettori propri, garantendo al Paese una reale capacità di *delivery* della bomba senza doversi affidare al solo sgancio aereo. I noti e controversi Taurus, tanto desiderati dagli ucraini.

La spietata realtà strategica ci indica che sarebbe proprio la leggendaria efficienza teutonica a innescare il pericolo più letale per la pace globale. La dottrina militare e di deterrenza della Federazione Russa non potrebbe mai tollerare che un nemico storico, immensamente ricco e conficcato nel cuore geografico e politico dell’Europa, si doti dell’arma nucleare. Per il Cremlino, una Berlino nuclearizzata rappresenterebbe un’inaccettabile violazione esistenziale della propria sicurezza. Sapendo che i tedeschi avrebbero le risorse per bruciare le tappe e assemblare un ordigno prima che la diplomazia internazionale possa dispiegare i suoi lenti anticorpi, Mosca si troverebbe costretta ad accorciare drasticamente i propri tempi di reazione.

In questo quadro, è cruciale ricordare che l’aggiornamento della dottrina militare nucleare russa, finalizzato a fine 2024, ha sancito un netto abbassamento della soglia per l’uso dell’arma atomica. Non si teorizza più la rigida dottrina del secondo colpo, ma l’opzione del primo colpo e della prevenzione è ora parte integrante e rivendicata della strategia nucleare russa, specialmente contro attacchi convenzionali che minaccino in modo critico la nazione o se orchestrati da potenze non nucleari appoggiate da coalizioni dotate di tali armi. Se i servizi russi rilevassero la riconversione di Gronau o movimenti sospetti nei poli di ricerca bavaresi, la Russia applicherebbe implacabilmente la dottrina dell’attacco preventivo (preemption). Missili ipersonici Kinzhal o vettori balistici a corto raggio Iskander (verosimilmente armati con testate nucleari tattiche o cariche convenzionali ad altissimo potenziale) verrebbero lanciati su Gronau, Garching e Büchel per incenerire e decapitare il programma atomico tedesco prima che diventi operativo. Senza contare gli Oresnick.

Tutto ciò scatenerebbe istantaneamente la clausola di difesa collettiva dell’Articolo 5 della NATO, precipitando la civiltà nella Terza Guerra Mondiale. Eppure, in questa prospettiva apocalittica serpeggia un dubbio atroce per l’Europa: non vi è alcuna certezza aritmetica che gli Stati Uniti si immolerebbero in uno scambio termonucleare intercontinentale per difendere la Germania in seguito a una sua iniziativa proliferante unilaterale. Cinicamente, potrebbe far persino comodo agli strateghi di Washington che la Russia “tolga le castagne dal fuoco”, stroncando l’ascesa di una Germania nucleare che inevitabilmente spezzerebbe l’egemonia geopolitica statunitense sul Vecchio Continente. Si ritorna a discutere di uno dei problemi della guerra fredda, quale città americana sarebbe disposta a sacrificare l’America per una città tedesca. Quindi Invocare l’articolo 5 a volte potrebbe lasciare molte delusioni per chi lo invoca.

Siamo di fronte al dilemma della sicurezza nella sua forma più tragica e irrisolvibile: la Germania ha il denaro e la tecnologia per diventare inattaccabile, ma il solo tentativo di usare questi strumenti per costruirsi l’atomica potrebbe scatenare materialmente l’apocalisse che vorrebbe disperatamente evitare. Berlino non arriverebbe mai a vedere la fine del suo piano per ridiventare la grande potenza egemone, come lo era nella prima metà del XX secolo.

Questa opprimente consapevolezza permea oggi le stanze del potere a Berlino e spiega con lucidità cristallina le dichiarazioni del Cancelliere Friedrich Merz alla Conferenza di Monaco 2026. Data l’impossibilità di costruire un proprio arsenale senza finire incenerita da uno *strike* preventivo russo, l’unica soluzione razionale individuata dall’esecutivo è quella di usare la propria sterminata capacità fiscale e di bilancio per “affittare” lo scudo nucleare altrui. Finanziare pesantemente l’espansione e la logistica della *Force de Frappe* francese, integrandola in una vasta e costosa architettura europea co-finanziata da Berlino, rappresenta la via d’uscita perfetta. È la mossa strategica che permette alla Germania di tradurre il proprio peso economico in una reale difesa deterrente contro la Russia, disinnescando al contempo, per vie diplomatiche, la trappola mortale di fabbricarsi un’atomica sul suolo patrio.

—

