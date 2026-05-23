Marco Pannella sacerdote della nuova religione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Dieci anni fa moriva Marco Giacinto Pannella. Le sue idee liberali e, talvolta, libertarie hanno trionfato. È stato l’ultimo ad aver vinto una rivoluzione.

Ma, come ogni rivoluzione, se non la fai per amore e con amore, porterà restaurazione e odio. Oggi, sotto gli occhi di tutti, il nuovo sistema di potere violento si appoggia proprio su quelle idee che Pannella, a suo tempo, proponeva come rivoluzionarie. Nessuno oggi potrebbe mettere in discussione quelle idee, poiché sono diventate dogmi. Dogmi della nuova religione nichilista del mercato e della finanza. Che ha come obiettivi primari la soppressione della lotta di classe in basso e della spiritualità in alto. Laddove senza lotta di classe e senza spiritualità la vita è davvero arida.

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