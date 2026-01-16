Contributi
Meloni affonda i caregiver
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Parliamo a ragion veduta, avendo ascoltato decine di racconti da parte di caregiver, tutti accomunati da una stessa richiesta: un disegno di legge che assicuri reali tutele per la disabilità, preveda servizi reali e accessibili, non si limiti a una miseria economica, non imponga regole capestro e soprattutto prenda in considerazione tutti i casi.
Il disegno di legge approvato dal Governo va invece in
ben altra direzione: 400 euro mensili dal 2027 e solo a chi assista il parente
per almeno 91 ore settimanali. Tredici ore al giorno, sette giorni su sette,
con dei requisiti capestro che escludono in partenza la stragrande maggioranza
dei casi: l’Isee non deve superare i 15
mila euro e il reddito massimo deve essere di appena 3 mila euro all’anno.
E il 2026? Ci saranno meno soldi destinati poi alla piattaforma Inps. Insomma, fino a Marzo 2027 non vedremo un euro, anzi la stragrande maggioranza dei familiari non percepirà alcun contributo con regole così inique e stringenti.
Molti sono i familiari costretti alla disoccupazione
perchè accudire dei familiari diversamente abili non è di certo un aiuto a
trovare una occupazione.
Le strutture pubbliche sono poche e insufficienti, il lavoro di cura non viene riconosciuto ma mortificato e con esso anche la funzione stessa del caregiver che al pari dell’assistito viene abbandonato dal welfare e ritenuto un peso per la società.
L’ennesimo provvedimento salva ricchi del Governo Meloni dopo la cancellazione del Reddito di cittadinanza, dopo i provvedimenti che colpiscono i pensionati che hanno lavorato prima dei 18 anni.
E il contributo di massimo 400 euro mensili non sarà certo di aiuto per chi deve arrivare a 91 ore di cura settimanali, una beffa che colpisce chi non chiedeva elemosina ma solo il rispetto della dignità umana.
COMUNICATO CUB PISA
Fonte foto: ISSalute (da Google)