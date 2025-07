Potrà rinascere una vera Sinistra?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Gran parte dell’attuale sinistra europea, italiana in particolare, ama definirsi tale contrapponendosi ad un, oramai mitologico, “fascismo”. In realtà credo che oggi il nemico delle classi sociali che dovrebbero essere rappresentate dalla sinistra, non sia più il fascismo (non scomparso ma, almeno per il momento, ancora sepolto nelle discariche della storia europea) ma il neoliberismo, ossia, in estrema sintesi, l’assoluta prevalenza del mercato e delle sue presunte (non) regole liberiste, su tutto, sovranità nazionale inclusa. Si tratta di un nemico forse meno portato alla violenza fisica ma più insidioso, molto più difficile da individuare e combattere perché ubicuo.

Negli USA Democratici e Repubblicani sono entrambi neoliberisti, anche se con differenze importanti. Qui da noi la pseudo “sinistra” di governo, negli ultimi cinquant’anni, è stata lentamenre erosa al suo interno, finendo per diventare la quinta colonna del neoliberismo proveniente dagli Stati Uniti. Dall’altra parte anche i partiti di destra italiani, compresi quelli una volta orgogliosamente fascisti hanno sostanzialmente abbracciato il neoliberismo, anche rinnegando ogni residuo dei vari fascismi, forse costrette dal vincolo esterno dell’atlantismo, ormai ritenuto vangelo da chi voglia governare il paese. In fondo i continui richiami universali a fantomatiche, quanto inesistenti, agende Draghi, o alla necessità della fedeltà atlantica cos’altro sono se non l’accettazione del neoliberismo come un dato di fatto, un assioma a cui devono sottomettersi le politiche di destra come quelle di sinistra. Fascismo e antifascismo restano in piedi solo come un gioco di specchi, utile per rappresentare un confronto democratico inesistente, semplicemente due parole ridotte a utili foglie di fico per nascondere il pensiero unico neoliberista.

Ora però sembra ci sia in vista un problema, due corollari fondamentali del neoliberismo, il globalismo e l’unilateralismo USA, stanno miseramente mostrando i loro limiti, specularmente sta riprendendo vigore il multilateralismo e l’importanza delle nazioni e della sovranità nazionale. Tutto questo porterà probabilmente alla fine del neoliberismo e forse alla nascita di nuove forme di fascismo, ma anche, auspicabilmente, al riformarsi di una sinistra che rappresenti nuovamente gli interessi dei lavoratori e non più quelli dei capitalisti e dei finanzieri.