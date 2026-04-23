Solidarietà al partito dei CARC dal Coordinamento Nazionale NO NATO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Il Coordinamento Nazionale No Nato (CNNN) esprime piena solidarietà ai compagni e alle compagne del Partito dei Carc, organismo aderente al CNNN, oggetto di perquisizioni nelle ultime ore con i gravi e ridicoli capi di accusa di 270bis, ossia associazione sovversiva e terroristica.Terrorismo è quello degli USA e della NATO, intenti a promuovere la guerra mondiale contro quei popoli e paesi che non si sottomettono ai loro diktat. Terrorista è l’azione del governo Meloni, che perseguita sempre di più i lavoratori e le lavoratrici di questo paese, che intende aumentare lo stato di Polizia, che perseguita i migranti, che è complice con le politiche di guerra degli imperialisti USA e NATO. Questo vile attacco repressivo è l’ennesimo tentativo di fiaccare il movimento popolare, di indebolire quella rete di comitati, associazioni, realtà politiche e sindacali che hanno animato le mobilitazioni degli ultimi mesi contro il governo Meloni e per interrompere la spirale della guerra mondiale.È ancora più evidente la necessità di liberare il paese dai guerrafondai e organizzarsi per affermare i principi progressisti della Costituzione, a partire dall’articolo 11 che statuisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento d’offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. È in conformità a questo principio che si sono tenute le attività, mobilitazioni e iniziative per cui centinaia di singoli e organismi sono colpiti dalla scure repressiva del governo Meloni. Attuare l’articolo 11 della Costituzione significa uscire dall’Alleanza Atlantica e rompere con le attività della Nato che sono incompatibili con ogni futuro di progresso e di benessere del nostro paese.Di fronte alla repressione sempre di più dobbiamo quindi favorire le operazioni comuni tra le tante diverse organizzazioni popolari, dobbiamo continuare a mettere in connessione le diverse realtà di lotta, dobbiamo allargare il fronte della solidarietà.SOLIDARIETÀ AI COMPAGNI E LE COMPAGNE DEL PARTITO DEI CARC!Avanti nel fare fronte comune nella lotta contro l’occupazione USA-NATO del nostro paese e il governo Meloni che mostra i denti contro chi si mobilita per fermare la guerra e scodinzola ai piedi di guerrafondai e padroni della guerra!

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