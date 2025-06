Circa la tecnica: per una fenomenologia politica della relazione

Quattro tesi

Partirò con una tesi, enunciata in modo secco: l’essere umano non ha fondamento: si costituisce nella relazione. Ma la possibilità della relazione, in senso autentico ovvero non determinato interamente da istinti naturali, è pienamente sociale sin dalla sua radice. E’ questo il senso in cui “non ha fondamento”. La specie umana condivide, certamente, alcune caratteristiche abilitanti rese disponibili dalla sua conformazione biologica e genetica di base, – postura, il dimorfismo sessuale, encefalizzazione, lunga infanzia, cure parentali collettive, capacità vocale e grammaticale -, ma tutto ciò predispone e non limita. L’uomo ha una struttura istintuale molto meno stringente delle altre specie superiori (inclusi gli altri primati) l’uomo deve sempre farsi. Sia socialmente sia individualmente. E questo farsi si determina, con il decisivo contributo del linguaggio, nel lungo processo storico di apprendimento socio-culturale e dialogo sul quale non è questo il luogo per dilungarsi.

Per Marx l’uomo è “essere generico”, gattungswesen, e ha potenzialità universali, nel senso che è capace di scambiare con la natura, lavorando, socializzando e riconoscendosi nei frutti del proprio lavoro. Ad esempio, nella sezione sull’alienazione dei Manoscritti economico-filosofici[1], viene articolato un concetto dell’umano come intrinsecamente sociale e libero che si oggettiva nel mondo. Questo concetto, appena abbozzato nei manoscritti marxiani, è ripreso e sviluppato da Lukacs in Ontologia dell’essere sociale[2], quando inquadra la genericità come criterio ontologico determinante nel processo evolutivo della umanità (e fonte della sua universalità). Genericità, si noti, intesa non come astrazione logica, o del pensiero, quanto come farsi materiale nello scambio ‘organico’ con la natura. Un farsi mosso dalle posizioni teleologiche del lavoro (che si formano nella mente prima che nella materia), per poi oggettivarsi socialmente. Per Lukacs le potenzialità causali, rinvianti a concatenazioni di sistemi (che chiama complessi di complessi della realtà[3]), sono sempre attivate e concretate dal lavoro.

Lavoro che è progetto e quindi teleologico nel senso di consapevolmente orientato a una prassi. Quindi è in tal senso che il rapporto tra soggetto e oggetto viene a formarsi in una totalità sociale e concreta.

Come scrive:

“Il cambiamento strutturale provocato dalle posizioni teleologiche che si hanno nel lavoro, dal rapporto soggetto-oggetto ontologicamente del tutto nuovo che in esse si forma, dalle loro conseguenze indirette, fra cui anche il linguaggio come organo di comunicazione, questo cambiamento proprio in tale totalità, nel suo oggettivo abbracciare le forme e i contenuti di tutti i destini singoli, nelle interrelazioni fra i processi riproduttivi dei singoli e il loro insieme, acquisisce la sua costituzione di totalità sociale, di fondamento oggettivo di ogni genericità al livello d’essere della socialità”[4].

In definitiva il Gattungwesen marxiano indica un’essenza umana non fissa, né direttamente biologicamente determinata (se pure la base biologica abilita e inibisce delle possibilità causali), ma potenzialmente illimitata, in quanto sia storica sia relazionale. Poi, come noto, sia in Marx sia in Lukacs è il lavoro a essere l’attività nella quale avviene lo scambio con la natura e l’oggettivazione dell’umano, la creazione dell’uomo in quanto uomo. L’unica alienazione è quindi quando viene meno il rapporto dell’uomo con sé stesso in quanto essere sociale[5]. Quando, come scrive Marx[6], il processo sociale di produzione e riproduzione del mondo fa dell’essere dell’uomo come “appartenente a una specie” un essere a sé estraneo, “un [mero] mezzo della sua esistenza individuale”. In questa oggettivazione, o riduzione a merce, si perde il carattere stesso dell’uomo come concreto insieme dei rapporti sociali che, soli, lo costituiscono[7].

È dunque, per dire diversamente, nel suo continuo darsi-in-relazione nella concretezza delle condizioni materiali storicamente date che l’uomo si forma, si trasforma, si istituisce.

Introdurrò, ora una seconda tesi: la tecnica è la forma storica di tale darsi dell’uomo nel mondo. Tramite essa, che compare all’alba della specie, l’uomo (essere debole e non specializzato) crea il proprio ‘mondo’ e insieme definisce sé stesso. Ciò implica, tra l’altro, che la tecnica è sia socialmente sia culturalmente determinata; in un senso molto profondo questa è una delle istituzioni fondamentali della società ed ha decisivi effetti sulla sua riproduzione. Al contempo, ha effetti costitutivi del sociale e perciò della circolazione del potere, della possibilità del controllo sulla natura (alla quale la specie appartiene), e, in definitiva, del divenire umano. La tecnica, infatti, non è mai solo mezzo ma anche espressione e articolazione di un rapporto cosmologico. In ogni società, essa stabilisce una forma di composizione tra l’umano e il non umano, tra l’ordine e il caos, tra il tempo e lo spazio. Prendiamo il caso cinese, tra i molti possibili: se anche l’ampia esplorazione di Needham[8], o il più recente lavoro di Pomeranz[9], illustrano la profondità, ricchezza e sagacia del pensiero e delle realizzazioni tecniche cinesi, tanto a lungo superiori a quelle occidentali[10], tuttavia il pensiero della tecnica è legato a una cosmologia morale, o metafisica morale, che si esprime presumendo una unificazione tra il Cielo e l’umano. Nel contesto della tecnica, come propone Yuk Hui[11], si tratta dell’unificazione di Qi e Dao[12], 道. L’evoluzione di questa nozione presume, quindi, di inquadrare quella tra Qi e Dao, ovvero se Qi (gli strumenti, le tecniche, i riti e i processi tecnici) illumini i Dao (la via); ovvero, se lo supporta; o, al contrario il Dao sia a servizio del Qi. O se, secondo un’impostazione materialista copiata dall’Occidente, tra il Qi ed il Dao non ci sia relazione. Ovvero la tecnica sia feticizzata, come, ad un livello apparente accade in Occidente, dove la tecnica viene progressivamente separata da ogni orizzonte cosmico (ma silenziosamente lo assorbe, mettendosi al posto), simbolico e rituale. E si costituisce, tramite questo nascondimento in piena luce, come dominio, funzionalità strumentale che rivendica la sua autonomia, obliando la relazione nella quale si istituisce. Dunque, nel momento in cui la cosmotecnica occidentale mostra la propria crisi – nel suo esito disgregante e nella sua autoreferenzialità cieca – si impone il compito di una nuova comprensione tecnica: non rifiutare la tecnica, ma riorientarla. Articolare un’etica del Qi che non neghi il Dao. O, in altre parole, raggiungere una comprensione storica e dell’orizzonte cosmologico e di senso della sempre rinnovata relazione tra tecnica e mondi.

Qui viene una terza tesi: anche in questi termini deriva, nel contesto attuale caratterizzato dalla crisi terminale dell’egemonia occidentale, la necessità di superare la riduzione all’Uno. L’affermazione di una sola cosmologia ‘vera’, una sola razionalità legittima e una relazione con la natura sua propria. Superare quella particolare separazione tra natura e cultura, soggetto e oggetto, propria della cosmologia occidentale comporta l’apertura alle cosmologie che possono sostenere la liberazione dei diversi e plurali modi di essere della capacità relazionale umana[13]. Quindi della capacità umana di avere uno scambio con la natura fondato su basi diverse, non solo in termini di ecologia quanto di potere (tra uomini, classi, popoli, regioni). La questione è qui di porre le condizioni, intanto intellettuali, per pensare la possibilità di modelli alternativi di liberazione, ancorati a diverse cosmologie (e cosmotecniche, come vedremo), che non sono e non vogliono essere reciprocamente schermate.

La quarta tesi lavora, infine, con le emergenze del nostro tempo: bisogna uscire dalla logica della guerra, senza disarmarsi: questo è oggi il compito teorico e politico più urgente. La logica della guerra è infatti, la forma suprema del pensiero binario occidentale. Al contempo l’ultimo frutto della centralità militare, tecnologica e della formazione di capitale[14] che nell’Occidente collettivo ha avuto un inizio con l’aggiramento spagnolo del blocco turco e la distruzione delle americhe e sta giungendo dopo cinque secoli a fine. Di quella dipendenza e assorbimento dei capitali periferici, e dell’intero sistema morale, ideologico e sociale che vi è stato costruito sopra (la stessa coppia Occidente/Oriente che lo organizza) che è sempre più presentata davanti agli occhi del mondo e rigettata. Della vergogna di quel Re ormai nudo che per questo ruggisce di rabbia a Kiev come a Gaza. Dunque bisogna uscire dalla forma di pensiero che informa il modo in cui l’Occidente si è rapportato al mondo, alla natura, agli altri popoli, alle tecniche, a sé stesso.

Ma senza abbandonare il conflitto come dimensione necessaria della realtà, piuttosto radicalizzarlo. Abitare la creazione del nuovo, la composizione delle forze e delle soggettività, la confluenza, tramite strumenti simbolici, pratici, teorie e prassi, in grado di evitare la logica del nemico. Disattivare le metafisiche della separazione; l’oggettivazione per la messa a disposizione come fondo, riserva, merce. Coltivare l’arte della coesistenza nel dissenso, della complementarietà tra diversi, di cosmotecniche[15] plurali. Prestare attenzione ai pensieri marginali, ai marxismi eterodossi[16], alle parti migliori del pensiero decoloniale, indigeno, orientale, allo sforzo cinese di articolare una fusione paziente di marxismo sinizzato e grande tradizione, all’energia della vita.

La questione della tecnica in Heidegger

Per iniziare ad articolare queste quattro tesi, si può traguardare l’eredità di Heidegger e della sua diagnosi del moderno come epoca del Gestell, in cui l’essere si disvela unicamente come risorsa disponibile (Bestand); un’eredità che ha profondamente segnato tanto la filosofia occidentale quanto i tentativi di pensiero critico nel mondo globale[17]. Si tratta di un monumento della nostra civiltà, tuttavia la struttura stessa di questo pensiero mantiene una tensione irrisolta: denuncia opportunamente la reificazione del mondo[18], ma lo fa da una posizione che resta ancorata a un mito dell’origine e a un messianismo ontologico[19]. È, inoltre, in modo sottile, ancora un pensiero dell’Uno e della Origine. Bisognerebbe quindi oltrepassarlo, spostando il focus dall’essere come fondamento al movimento come condizione relazionale e costitutiva dell’umano; ridefinendo dunque la tecnica non come destino, ma come forma situata della relazione storica, senza alcuna trascendenza se pure rovesciata. La “tecnica” è, infatti, o rischia di essere anche nel pensiero di Heidegger e nella ricezione implicita di questo, una sorta di alias del capitalismo e del potere che questo contiene e veicola. Il discorso di Hedegger critica la manipolazione della tecnica come destino della modernità, ma non distingue abbastanza tra forma sociale del capitalismo e sviluppo dell’occidentalismo, da una parte, e tecnica come impresa comune dell’umano, dall’altro[20]. In conseguenza il discorso sulla tecnica oscilla tra il disperato urlo di Mark Fisher in Realismo capitalista[21], che si ritrova come consumatore-spettatore ad arrancare tra ruderi e rovine, e il cinico che finisce per leggere tutto come Occidente, al più rifugiandosi nel cenacolo o nel consumo[22].

Bisogna, in altre parole, superare l’idea che la tecnica, come insieme di apparati e logiche operative, disveli il mondo nel senso di costruirlo come tale, e anche quella che questo tale mondo sia al termine Uno. In altre parole, che l’Europa sia l’origine e il destino della tecnica.

Il nulla e il potenziale

Per superarlo bisogna contemplare la possibilità che non esista una libertà originaria, un Eden al quale tornare, ma all’origine ci sia solo il ‘nulla’[23]. Il nulla che non va inteso come negazione, ma come condizione dell’apertura, come possibilità, come potenziale della relazione. Aprendosi alla relazione, che non è possibile in senso proprio quando c’è solo causalità (come mostra bene Lukacs), il ‘nulla’ si disvela come essere. Ovvero, cancellando la parola, troppo densamente onto-teologica, si disvela come potenziale. In tal senso la tecnica è anche aletheia[24] dell’apprestare ontologico, ma per poter immaginare l’abbandono della volontà di dominio, anziché risalire a un momento originario bisogna perderlo. Riconoscere che l’umano è nel nulla (in un certo senso secondo l’antica tradizione del śūnyatā[25]).

Cosmologie e universalismi

Anche se è stato letto secondo i riverberi di questa tradizione nella Scuola di Kyoto, il nesso logico stringente nel quale Heidegger cattura la sua critica resta strettamente occidentalocentrico; immagina che non ci sia altro che l’Occidente e la sua tradizione, che smarrisce sé stessa. L’Altro è, invece, sempre l’impensato e forse l’impensabile dentro lo steccato di una cosmologia che si pensi universo[26]. Qui si potrebbe ricordare Dussel[27], e sicuramente anche Wang Hui[28] e Yuk Hui[29]. Opponendo quindi la logica ‘orizzontale’ e relazionale della Tianxia che contraddistingue l’universalismo sui generis cinese alla universalità che riconduce necessariamente la molteplicità al dominio dell’Uno: sia nella forma cristiana della “via di salvezza” per l’intera umanità, alla quale ogni soggettività è chiamata a conformarsi, sia nella sua secolarizzazione moderna, incarnata nella “ricetta” liberale e progressiva del mondo unico del mercato (o dell’impero delle merci). L’orizzonte del tianxia riconosce la legittimità di una pluralità non riducibile di tempi incarnati e trasformazioni, soggettività relazionali, dialogo tra mondi, pratiche e civiltà, forme di verità inscritte nei viventi concreti e spinta all’armonia. Non si tratta, quindi, di imporre (o riconoscere) un telos al mondo, quanto far risuonare tra di loro i molteplici ordini fattualmente esistenti e aprire lo spazio per la loro co-esistenza creativa. Non si tratta di un universalismo nel nostro senso, nella lingua italiana si dovrebbe piuttosto parlare di cosmo, o di spazio della compresenza nella differenza. L’universo comanda dall’alto[30]; il cosmo risuona dall’interno. Se vogliamo provare a esplorare i limiti del linguaggio si potrebbe confrontare, non già opporre, a un universalismo dell’Uno, occidentale, un cosmocentrismo plurale della relazione e risonanza, orientale (ma anche proprio dei tanti sud del mondo). Due ordini diversi della normatività e della gerarchia, modi diversi di pensare l’unità nella molteplicità, uno che rinvia a una trascendenza ordinatrice e l’altro a una relazione immanente e aperta alla trasformazione.

Ma bisogna fare subito una precisazione; l’affermazione “il nulla è essere” può facilmente generare un corto circuito linguistico-metafisico. Meglio allora dire: la relazione è tutto ciò che può darsi. Non si tratta di derivare l’essere dal nulla, ma più modestamente di riconoscere che il darsi è sempre situato, storicizzato, incarnato. Con ciò ci si riferisce ancora a che l’umano, nella sua specificità antropologica, è essere “vuoto” in quanto scarsamente determinato da istinti fissi[31]; in quanto poco determinato è essere sociale. In conseguenza è aperto a farsi nella relazione, nella formazione, nella costruzione del senso. In questo senso, non c’è alcuna originarietà alla quale tornare: non un Eden perduto, non un essere più autentico, ma solo un processo continuo di co-determinazione, in cui l’uomo si fa attraverso il rapporto col mondo, che è sempre anche rapporto con l’altro[32].

In altre parole, si propone di considerare che il proprio dell’uomo, la sua consistenza e conformazione antropologica, origini e consista nel suo essere vuoto. Ma, al contempo, che ogni costruzione umana, anche individuale, sia sempre all’origine e come destino sociale. Che, ovvero, l’uomo nel suo formarsi come uomo, e nel determinare il suo rapporto con il “mondo”, rinvii sempre all’altro da sé, ovvero al sociale che è oltre sé, pur essendo anche in sé. Ancora, in questo senso non c’è nessun originario al quale tornare; pensarlo, immaginando che il dio che salva sia un altro inizio, è un residuo teologico in Heidegger, e nella sua tradizione, una sorta di rovesciamento messianico fortemente occidentale[33].

Viceversa, il nulla è insieme pieno, perché nessuno può realmente essere solo. La pienezza risuona di potenziale nel vuoto. Quindi questo è il senso in cui il nulla è l’essere, un essere che è sempre apertura perché si deve necessariamente completare, non può riposare in sé stesso e si deve definire nella relazione sociale con l’altro-da-sé, un “altro” che è, contemporaneamente, il sé-come-altro e il sé-come-movimento. L’essere è, insomma, questo movimento. L’essere è il movimento e il rimandare-ad-altro.

Ora, secondo questa lettura non è tanto la tecnica a essere aletheia dell’apprestare, quanto l’uomo che per divenire uomo deve farsi nel ricambio organico con la natura e con il mondo (dove la natura è anche il sociale e il politico[34]). La tecnica è quindi una forma di questo darsi che ci costituisce come uomini e, al tempo stesso come sociale; è una manifestazione di questo aprirsi. Ma questo movimento, di aprirsi-definendosi è sempre storico, non può essere altro. La storia dell’uomo è l’irreversibilità di questo movimento dal nulla. Questo movimento ininterrotto e aperto che emerge dal nulla e si costruisce nella relazione.

Il tragico e la lotta per il comune

In conseguenza, non è realmente possibile un punto di vista universale ed esterno, dal quale dare una critica esterna; quindi, non è possibile la riduzione all’Uno e all’Universale, ma è necessario che questa (la critica) debba essere sempre interna, locale, specifica, situata. Questo è il senso in cui la volontà di dominio è anche volontà di farsi, di definirsi oltre il nulla, e in questo la critica è anche tragica[35]: non può mai essere fondata, ma, al contempo non è evitabile. Ovviamente sono possibili molti modi di essere in questo circolo, di definirsi in questa cosmologia senza volerla universale[36]. L’Altro, se pure in Dussel forse c’è questo rischio o questi toni, non è né impensabile, né sublime negativo, non è sacro. E’ solo inevitabilmente parte dell’essere, che è relazione, trasformazione e movimento. Certo, storica, contestuale, materiale (molto materiale, qui si potrebbe collocare anche il Marx giovane[37] e autori come Labriola[38]), e ha dimensioni di tradizione e innovazione. Ha potenza e atto.

La formula secondo la quale il “nulla è essere” flirta dunque con un linguaggio onto-teologico[39] che rischia di alludere alla giustificazione del disperato nichilismo che traveste la perdita del reale con parole oscure, nulla di ciò è nella nostra intenzione. Si potrebbe dire che, nello sviluppo dell’uomo “la relazione è tutto ciò che può darsi”; il movimento dalla mera datità della natura, la sua appropriazione riflessiva e ri-creazione sociale è la casa dell’uomo, ciò che lo fa. Chiaramente il tragico, la volontà di dominio che cerca il farsi per muovere dal nulla è l’umano stesso. Tuttavia, può sia usare la violenza che crea il mondo come oggetto riducendolo a collezione di merci/strumenti[40], sia sapersi-con-l’altro e produrre-il-comune[41]. Quindi divenire-insieme, riconoscendosi. Determinandosi anche nel conflitto con ciò che crea-come-oggetto il mondo, e nella lotta per il riconoscimento dell’apertura relazionale come condizione della storicità dell’umano[42]. Questa lotta ha una dimensione cosmotecnica, una dimensione decoloniale, una dimensione politica (nel senso della lotta per la polis).

Provando a dirlo diversamente, la tecnica, lungi dall’essere un apparato neutro o un destino fatale, è una modalità attraverso cui l’umano si relaziona al mondo, al contempo facendolo. In questa chiave, non è tanto la tecnica a essere aletheia dell’apprestare, quanto è l’uomo che, nel suo farsi storico, si definisce anche tecnicamente. La tecnica non precede, né fonda, ma accompagna ogni processo di costruzione del senso. Essa può, in tal senso, essere strumento di alienazione, di dominio, di riduzione del mondo a oggetto, ma può anche essere luogo di mediazione, di co-creazione, di divenire comune. Il tragico non è dunque il dominio in sé, ma l’incapacità di uscirne: la riduzione della relazione costitutiva a strumento, del movimento a finzione e paralisi. La lotta per il riconoscimento dell’apertura relazionale come condizione storica dell’umano diventa allora il luogo in cui si decide il senso stesso del mondo[43].

Le dimensioni della lotta

Questa lotta ha diverse dimensioni. In primo luogo, è cosmotecnica: come ha mostrato Yuk Hui, ogni cultura sviluppa una propria articolazione tra tecnica e cosmologia[44]. Non esiste un modello unico, ma una pluralità di mondi possibili. Ad esempio, la cosmotecnica occidentale prevalente vede un’antitesi tra natura e cultura per la quale il cosmo finisce per essere considerato una riserva fruibile, dalla quale l’uomo è in via di principio separato e in posizione dominante. Questa cosmologia può essere decostruita utilmente dall’interno[45] e confrontata dall’esterno[46]. In secondo luogo, è decoloniale: anche in tal senso si tratta di riconoscere l’altro non come oggetto di sapere o di salvezza, ma come co-produttore di mondo. Pensatori come Dussel e Wang Hui hanno mostrato che ogni progetto emancipativo deve partire da una storicizzazione radicale del presente, da un recupero critico delle tradizioni negate[47]. Infine, è politica: la relazione è sempre mediata da istituzioni, conflitti, rapporti di forza entro i quali bisogna prendere posizione. Il mondo della vita non è uno spazio idillico, ma campo di prassi di lotta triplice: per l’orizzonte del senso, l’azione e la liberazione.

Detto in altro modo, non possiamo sfuggire alla storicità. Il darsi dell’umano è sempre situato, aperto, in tensione. La relazione è, in effetti, la sola “casa” possibile dell’essere, ma questa casa deve essere ed è costruita, decostruita, reinventata nella prassi. Criticare la tecnica non significa, allora, sognare un ritorno all’origine, ma riconoscere le modalità storiche e culturali attraverso cui il mondo viene reso abitabile o inabitabile. La posta in gioco non è una verità eterna (né ‘eterna’, né ‘una’), ma la possibilità di costruire un comune nella pluralità che riconosca la relazione come principio politico, antropologico e cosmologico. In questo senso, la filosofia non è contemplazione dell’essere, ma lotta per la forma del mondo.

Dunque, quel che serve è una dialettica del potere e della liberazione, che riconosca nella relazione il cuore dell’esperienza umana. O, in altri termini, una fenomenologia politica della soggettività relazionale, una teoria della libertà sociale[48] che non si fondi su una cosmologia capace solo di pensarsi come ‘universo’, ma su forme di coappartenenza storicamente e istituzionalmente situate. Forme che riconoscano il vuoto non come mancanza, ma come possibilità originaria dell’apertura. Che inquadrino cosmotecniche plurali come istituzioni contingenti e mobili, capaci di ospitare il pluralismo.

Comprendere allora l’essere come relazione, il nulla come fonte di una paradossale origine che non fonda ma apre, e la tecnica come storicità, significa rompere con la critica della tecnica dominante nel Novecento europeo. Una critica tragica, apocalittica, nostalgica (sia nella tradizione heideggeriana sia in quella francofortese). Rileggendola piuttosto come genealogia del farsi-uomo e immersione nella storia, come lavoro comune, anche di diverse tradizioni e “civiltà” (che sono sempre state in relazione).

Fonte articolo: https://tempofertile.blogspot.com/2025/05/circa-la-tecnica-per-una-fenomenologia.html