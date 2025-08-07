Città Anonime

Non più città solo business.
Ogni anno si
ripetono classifiche sulla qualità di vita nelle città. I paradigmi
utilizzati sono sempre di “ordine quantitativo”. Il
neopositivismo senza contrapposizione dialettica, in cui versiamo
rende la quantità un dato naturale, per cui la qualità relazionale
di una città non emerge realmente, ciò che viene definito qualità
sono i servizi che la città offre, i quali sono importanti, e ciò è
indubitabile, ma ciò che manca è l’essenziale, ovvero la qualità
delle relazioni nelle città e nei quartieri. I servizi sono quasi
sepre a pagamento… I numeri non comunicano la “qualità reale”,
ma registrano la presenza di servizi. Tra i paradigmi il più
ignorato è il senso della comunità degli abitanti. La qualità di
un luogo dipende dal sentirlo e pensarlo come parte della propria
storia nel presente e nel futuro. Ora, se guardo alla città dove
vivo non posso che constatare che, similmente al resto della nazione,
le grandi città in particolare, essa è solo business. Le case da
luoghi in cui si trasmette la vita, la si cura e la si apre al futuro
sono ormai “case per affitti brevi”. Le famiglie residuali sono
costrette a spostarsi in periferia. Si tratta di una deportazione per
costrizione economica. La città è estesissima, le periferie distano
una decina e più di km dalla città storica. La città si svuota,
di conseguenza, della popolazione residente, ma si continuano ad
abbattere edifici storici per costruire i nuovi edifici green
rigorosamente per benestanti. La memoria
scompare per far spazio ad una città sempre più anonima. I piccoli
teatri sono scomparsi e al loro posto campeggiano palazzi. Sarebbe
interessante far rietrare il consumo di suolo tra i paradigmi
principali che indicano la qualità di vita. Il suolo consumato è
business, per cui si trasformano scampoli di ambienti naturali e
vestigia del passato industriale e manifatturiero per porli sul
mercato, e spesso si definisce tale trasformazione come
“riqualificazione”. L’esclusione è il fondamento del “nuovo”
che avanza, se non hai denaro, e bisogna averne tanto, non sei
incluso, pertanto è il denaro che fa il cittadino. Coloro che sono
inclusi usano la città e i loro servizi, ma non fanno comunità.
L’unico
suono che costantemente risuona è il roteare sul selciato dei
trolley. I trolley ci ricordano che tutto è instabile e che la città
è solo una sconosciuta da usare, pertanto resta una “sconosciuta”
dove soggiornare per morderla e berla velocemente, come una
pubblicità di decenni che incantava il mondo liberal che si
affacciava con la sua “Milano da bere”. Pubblicità profetica,
ora le città sono luoghi da bere e da mangiare divorandole e non
solo simbolicamente.
Mia madre
novantenne mi chiede come sia possibile che le case non siano più
luoghi etici per le famiglie, ma sono contenitori di consumo e di
sosta brevi. Esse sono snaturate dal loro senso ripete incredula. La
verità non necessita di grandi ragionamenti per palesarsi a noi.
Il business
che avanza svuota ogni realtà del suo fine oggettivo. Gli affitti
brevi hanno fatto schizzare in alto gli affitti ed essi consentono
alla media-alta borghesia di avere introiti. Il lavoro e la
produzione sono ormai secondarie, in una città che aveva nel lavoro,
specie nel commercio, la sua fonte primaria di reddito, ora è la
rendita a segnare le differenze sociali. Il turismo dei crocieristi
che si riversano nella città congiuntamente agli affitti brevi danno
un volto malinconico ad una città che si sente assediata. Tavolini e
grida di consumatori distratti e gaudenti accerchiano le chiese
storiche, la cui bellezza e il cui misticismo sono oscurati dalla
presenza incombente degli avventori. Ascoltare messa è un’impresa,
le grida si uniscono ad un afflusso di turisti che entrano curiosi in
costumi non consoni al luogo. Per le strade e nelle case il dialetto
scompare sostituito dalle lingue e dai linguaggi che passano veloci
tra i vicoli.
Il dialetto
scompare per una serie di motivi complessi, nel dialetto è
conservata la storia e la saggezza di un popolo e del popolo, al suo
posto regna un inglese anonimo ed essenziale. La colonizzazione
celermente avanza e produce un senso di estraneità sempre più
radicale e malinconico. La città di nessuno è tra di noi. Il
dialetto è senso di appartenenza, mediante esso ci si sente parte di
una storia e si entra in relazione; tutto questo declina e al suo
posto non restano che case in cui si avvicendano turisti frettolosi
di godere e di divertirsi. Sciamano per il centro storico e per la
città con biciclette e trenini, la città è un immenso luna
park. Ci i si sente sempre meno parte di una
cultura comune, la quale non si compra e non si vende, ma si forma
con una lunga sedimentazione che è stata spazata via. La cultura di
un popolo è la sua anima, e una città o nazione che la perde è
solo un bel deserto per turisti.
La violenza
ha tra le sue motivazioni anche il senso di alienazione rispetto ad
una città sempre più a disposizione solo per agiati e ricchi.
“L’essenziale
è invisibile agli occhi”, così
scriveva, ne “Il Piccolo Principe” Antoine de
Saint-Exupéry. La relazione è l’invisibile che rende una città
comunità di idee e di viva solidarietà, tutto questo manca, e tutto
è conseguenza.
Tutto
questo non è un caso con L’UE la sovranità nazionale è stata
ridimensionata e con essa l’identità culturale degli stati,
pertanto le città di riflesso sono l’immagine compiuta del
multinullismo culturale dell’ideologia liberale, la quale ha come
obiettivo la riduzione dell’Europa a un immenso mercato al traino
dell’export, anche umano. Deve prevalere in ogni dimensione e
circostanza il flusso di merci e di persone sradicate da ogni
progettualità, non è un caso che la casa di proprietà sia sempre
oggetto di attacchi e di provvedimenti legislativi tesi a rendire
impossibile il suo passesso.
La speranza dinanzi al “nuovo che avanza” nella forma del nichilismo è che ciò che si vede e si percepisce non è tutto, per cui, forse, forze etiche e politiche si stanno organizzando per salvare ciò che resta di una civiltà che declina e tramonta nel tintinnio del business.