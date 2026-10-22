“Fatherland”, capolavoro tra le due Germanie

La Festa del Cinema di Roma, che celebra in questi giorni i 20 anni dalla sua prima edizione, ha visto anche questa volta ospiti d’eccezione e film bellissimi. Tra questi, particolarmente apprezzabile è stata la presenza del regista polacco Paweł Pawlikowski e del suo nuovo capolavoro, “Fatherland”. Si tratta davvero di un film da non perdere e che trovate già nelle sale. Tratta di un episodio storico, ovvero del ritorno in Germania del grande scrittore Thomas Mann poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Egli infatti aveva abbandonato il paese durante il periodo nazista. La sua visita rappresenta un evento al contempo molto gradito e molto osteggiato nel paese, o meglio nei paesi. Difatti, esistevano ormai due Germanie, ad Ovest e ad Est. Lo scrittore le attraversò entrambe, accompagnato dalla figlia Erika. Vi assicuro che il film sorprende e appassiona, laddove le vicende personali dello scrittore si intrecciano con quelle di un popolo che cerca di riprendersi dopo un tale trauma, seguendo due strade tanto opposte (il capitalismo e il comunismo) quanto segnate dalla stessa, proverbiale capacità di rinascere dei tedeschi.

A questo proposito, a differenza di quanto si potesse credere, il regista mostra una evidente preferenza per la DDR (che forse gli ricorda la sua Polonia di qualche decennio fa), che sembra già così distante da Hitler e così vicina a Marx, come se la realizzazione del sogno socialista fosse lì a un passo. La Germania Ovest invece viene pressoché totalmente sconfessata, quasi si trattasse di una malcelata continuazione del regime. Ma tutto viene raccontato con una maestria degna dei più grandi artisti, fra allusioni e suggestioni ma con grande chiarezza generale, in un film pieno di sfumature nonostante il suo bianco e nero (a questo proposito, Fatherland strizza l’occhio a “Il Posto della Fragole” di Bergman, uno dei più grandi capolavori del cinema, in più di un modo) e che, miracolosamente, racchiude e dischiude un mondo in appena 82 minuti! In questo scenario post-apocalittico, laddove in molti chiedono a Mann un’opinione sulla strada da seguire, egli suggerisce Goethe, che abbinò sempre la propria opera alla celebrazione della vita. Una terza via che metta al centro l’essere umano, con i suoi pregi ed i suoi difetti, invece dei grandi progetti di massa.

Fatherland non sarebbe lo stesso senza i suoi grandi interpreti, a cominciare da Sandra Hüller (a sua volta natia della Germania Est!) che abbiamo già ammirato in opere come Anatomia di una caduta, “La zona d’interesse” e “L’Ultima Missione: Project Hail Mary”, certamente una delle attrici simbolo della nostra epoca. Il figlio Klaus è invece interpretato da August Diehl, attore berlinese (dell’Ovest) che conosciamo per Bastardi senza gloria, “La vita nascosta – Hidden Life” e “Il giovane Karl Marx” (nel quale interpreta il protagonista). Il film rappresenta però l’occasione per la consacrazione internazionale di un grande attore bavarese, Hanns Zischler, che ha recitato più volte nei film di Wim Wenders oltre che in Europa, ne “La rivoluzione francese” (film del 1989 nel quale interpreta proprio Goethe) nonché in ben 4 episodi de L’Ispettore Derrick!

Questo film compone una trilogia (dal punto di vista artistico, non del racconto) insieme agli acclamati “Ida” (vincitore dell’Oscar al Miglior Film Straniero) e “Cold War” (il quale, così come nuovamente per Fatherland, ha fatto meritare a Pawlikowski il premio come Miglior Regista a Cannes). La Festa del Cinema di Roma ha dato anche occasione di incontrare e porre domande a Paweł Pawlikowski in persona, come ha fatto chi vi scrive. L’artista ha ripercorso le tappe del suo cinema e della sua vita (davvero avventurosa e purtroppo tragica), mostrandosi molto appassionato, gentile e generoso. La domanda che ho rivolto (e che è stata applaudita da qualcuno fra il pubblico) riguardava il futuro del cinema polacco. Difatti, dopo avere prodotto per decenni alcuni tra i migliori (e per certi versi i migliori) film del mondo, grazie a geni come Kieślowski, Wajda e Zanussi, al momento (almeno a mio avviso) ristagna e sembra aver abbandonato gli insegnamenti della propria gloriosa scuola cinematografica. Con l’eccezione del nostro Pawlikowski, appunto. Egli ha un po’ esitato, ma poi ha affermato (come già prima durante l’intervista) che ognuno deve trovare la propria strada nel cinema, come ha fatto lui. Inoltre, ha detto che per certi versi preferisce il grande cinema Cecoslovacco! Noi potremmo aggiungere che in effetti Fatherland è sostanzialmente un film tedesco, ma del resto, come affermato dallo stesso regista (che infatti ha vissuto, studiato e lavorato in vari paesi), la sua patria (ovvero fatherland) è rappresentata dal cinema stesso e da un’Europa che ormai non c’è più. Ma forse i suoi film sono più ottimisti di lui…

Fonte foto: https://cinetecadibologna.it/programmazione/wp-content/uploads/2026/09/Fatherland-Sandra-Huller-1068×801-1.webp