Il riflesso del Sole d’Oriente. La persianizzazione dell’Impero Romano

Nell’anno 260 d.C., il destino dell’Imperatore
Valeriano costituisce l’istante preciso in cui la pretesa di universalità di
Roma s’infrange contro la realtà di un’alterità speculare inassimilabile. Fino
a quel momento, l’Impero aveva sì conosciuto la sconfitta ma mai l’irrimediabile
profanazione di una figura imperiale. L’Iran sasanide, sorto nel 224 d.C.
quando Ardashir I abbatté l’ultima resistenza partica nella battaglia di
Hormozdgan, si pose fin da subito come un’alternativa metafisica e politica al
modello romano. In questo scontro tra i “Due Soli” del mondo antico,
si assiste a un fenomeno paradossale: mentre Roma tentava di contenere
militarmente la Persia, finiva inesorabilmente per assorbirne le strutture
profonde del potere.
L’agonia di Valeriano: l’Impero
in catene
La fine di Valeriano rappresentò un martirio politico capace
di scuotere dalle fondamenta dell’ecumene romana. Giunto ad Edessa per fermare
l’avanzata dello Scià Sapore I, l’imperatore si trovò intrappolato tra le mura
della città e un esercito nemico superiore, mentre la peste decimava le sue
legioni. Nel tentativo di negoziare una tregua, Valeriano fu attirato in un
tranello e catturato vivo.
La narrazione della sua fine oscilla tra la cronaca e
la leggenda. Sapore I, consapevole della
potenza simbolica della sua preda, trasformò l’imperatore in un feticcio di gloria
vittoriosa. Si racconta che per anni, ogni volta che lo Scià montava a cavallo,
Valeriano venisse costretto a curvarsi perché il vincitore potesse usarne la
schiena come sgabello. Alla sua morte, il corpo del sovrano fu scorticato; la
sua pelle, tinta di porpora e riempita di paglia, venne appesa in un tempio
come trofeo eterno. A Naqsh-e Rostam, i rilievi rupestri celebrano ancora oggi
quel trionfo, immobilizzando Valeriano in un gesto di eterna supplica davanti
allo zoccolo del cavallo persiano.
La fine del “Princeps” e la nascita del “Dominus“
Il trauma del 260 d.C. accelerò la crisi del modello
imperiale tradizionale. Fino ad allora, l’imperatore era il primus inter
pares, insomma una sorta di magistrato supremo. Il contatto con la
monarchia iranica e la necessità di restaurare un’autorità infranta portarono
alle riforme di Diocleziano (284-305 d.C.) e poi di Costantino. L’imperatore
smette di essere un uomo tra gli uomini: si barrica dietro cortine di seta,
indossa il diadema gemmato – un’importazione diretta dalla corte sasanide – e
pretende la proskynesis (l’atto di prostrarsi). La maestà risiede ormai
nell’epifania del sacro. Roma diventa “persiana” nella sua estetica:
il potere deve farsi distante per apparire eterno.
Due teocrazie a confronto
L’Iran sasanide fu il primo grande Stato a
strutturarsi attorno a un’identità religiosa nazionale ferrea, ossia lo
Zoroastrismo. Roma rispose con una virata altrettanto radicale. La
cristianizzazione dell’Impero, culminata con l’Editto di Milano (313 d.C.) e il
Concilio di Nicea (325 d.C.), può essere letta anche come una necessità
geopolitica: dotare lo Stato romano di un’anima metafisica capace di competere
con il fervore religioso dell’altopiano iranico. Il conflitto divenne ormai fra
tra due visioni del mondo convinte di agire per mandato divino.
L’eredità del trauma
Il “Castello dell’Oblio” e il rilievo di
Naqsh-e Rostam rimasero profondamente impressi nella psiche romana. Valentiniano
I, asceso al trono nel 364 d.C., comprese che l’Oriente era un vero e proprio limite
ontologico. La sua gestione del confine, segnata dal realismo dopo il disastro
della campagna di Giuliano l’Apostata (363 d.C.), segna l’accettazione di un
mondo bipolare.
In ultima analisi, l’Iran sasanide costrinse Roma a scoprire di non essere l’unico sole del mondo. Tale consapevolezza portò alla nascita di una nuova forma di sovranità, più rigida e gerarchica. Quando oggi guardiamo alla solennità dei rituali di Stato o all’iconografia del potere assoluto, osserviamo i resti di quell’antico contagio: il momento in cui l’Impero, per non soccombere all’Iran, decise di imitarne la maestà.