Leone XIV contro Trump

La modernità laicista ha creduto di poter liberare l’umano da ogni vincolo verticale. Il programma era chiaro: emancipare la politica dalla teologia, il diritto dalla morale, l’economia da qualsiasi limite trascendente. L’uomo doveva diventare misura di sé stesso su un piano orizzontale d’immanenza pura.

Quest’operazione ha avuto indubbiamente la sua grandezza: ha prodotto la separazione dei poteri, la tolleranza religiosa, lo Stato di diritto. Tuttavia, ha anche generato una rimozione: quella della domanda di senso ultimo e di verità non negoziabili.

Portato alle sue estreme conseguenze, l’orizzontalismo moderno, nella modernità avanzata, ha prodotto un vero e proprio labirinto. Senza un centro, senza un fuori, ogni direzione è equivalente. Il mercato, la tecnica, l’opinione, il potere: tutti parlano lo stesso linguaggio piatto dell’efficienza. Nel labirinto però non si può abitare ma piuttosto ci si perde. La postmodernità ha teorizzato tale perdita come emancipazione (Lyotard, fine delle grandi narrazioni; Vattimo, pensiero debole). Eppure, l’abitante del labirinto, a lungo andare, più che gioire, avverte un’angoscia sorda: l’assenza di trascendenza non è liberazione, ma asfissia.

Se il labirinto è la condizione sistemica e strutturale, l’unica postura sensata è mettersi sulla soglia. La soglia non è un luogo ma un gesto coscienziale: non è un essere-dentro una delle stanze (né la stanza della teologia tradizionale, né quella del laicismo trionfante), ma esattamente un confine che le metta in relazione. Chi sta sulla soglia sa di non possedere una verità, laica o teologica che sia – ma sa anche che la verità lo possiede come domanda. Non può chiudersi nell’immanenza, perché la soglia apre sempre un “oltre”. Non può neppure saltare nell’aldilà, perché la soglia è ancora nel mondo e nel (fascio)sistema. La soglia è la cifra di un’umanità che deve imparare a non essere né devota né iconoclasta, ma interrogante. Sulla soglia, la trascendenza ritorna come apertura. E questa apertura può essere declinata in due modi, entrambi legittimi, entrambi necessari.

La trascendenza religiosa (quella di Papa Leone XIV) è l’apertura a un Tu personale che fonda il senso. È resistenza al riduzionismo del mondo. Il Papa dice a Trump: “non puoi ridurre la verità al tuo potere e la giustizia alla tua forza”. Se questa è la trascendenza teologica, tuttavia, esiste anche una trascendenza dichiarata da una voce laica. Quest’ultima è l’apertura a un Oltre senza volto, ma non per questo meno esigente. È l’esperienza dell’infinito che abita il finito. Anche il non credente può stare sulla soglia e dire: c’è qualcosa che non è potere, né mercato, né guerra.

Veniamo al caso concreto. Trump rappresenta il labirinto aggressivo: non più smarrimento passivo, ma affermazione che il labirinto del potere è l’unica realtà. Il suo potere si sacralizza da sé (l’immagine cristologica rimossa da Truth Social), ma è una sacralità senza trascendenza: è il culto dell’uomo che si fa idolo di sé stesso. È la chiusura della soglia: non c’è oltre, solo la mia volontà.

Leone XIV risponde richiamando la trascendenza religiosa. Il suo gesto più profondo, tuttavia, coglibile solo filosoficamente, è un altro: non scendere a patti con la logica del labirinto. Non soltanto ma agostianamente, ricordare che la civitas Dei non è riducibile alla civitas homini. Il Papa non fa politica. Giusto. Fa però ancora di più: testimonia che esiste una soglia. Anche quando il mondo intorno sembra aver dimenticato che ci sia un dentro e un fuori, lui sta lì, sulla soglia, e indica l’oltre.

Tuttavia, la riflessione deve andare al di là: la polemica mostra anche il limite della sola trascendenza religiosa. Essa parla ai credenti ma lascia indifferente chi non condivide la fede. E qui si innesta la necessità di una trascendenza laica che possa fare da ponte. Occorre mostrare che la soglia non è proprietà esclusiva di nessuna chiesa.

L’uomo sulla soglia non sceglie tra trascendenza religiosa e trascendenza laica ma le tiene insieme nella tensione. Sa che la verità non si riduce al consenso ma sa anche che nessun uomo può parlare in nome di Dio senza mediazione. Sa che c’è un Oltre, ma sa che questo Oltre si manifesta sempre nel rifiuto della violenza e nella critica al dispotismo del potere.

La polemica Trump–Leone XIV non è dunque solo uno scontro politico- teologico. È il sintomo di un’epoca che ha smarrito la soglia e cerca disperatamente di riappropriarsene. Trump la vuole chiudere (tutto è dentro, tutto è potere). Leone XIV la vuole tenere aperta (c’è un fuori che giudica il dentro). La sfida filosofica del nostro tempo, però, è un’altra: imparare ad abitare la soglia senza pretendere di possedere l’oltre ma anche senza rinunciare a interrogarlo.