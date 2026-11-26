L’introduzione all’ “Uomo è antiquato” di Günther
Anders del 2003 è stata scritta da Costanzo Preve. Essa è ormai introvabile,
pertanto poterla leggere e commentare, ancora una volta, significa strappare
dall’oblio programmato una introduzione fortunatamente “politicamente
scorretta”. Costanzo Preve fu radicale nelle critiche e nell’impostazione del
discorso teoretico, e ciò lo rese un filosofo affine a Günther Anders. Quest’ultimo non fu certo un sionista, ed
egli non si limitò a denunciare il genocidio ebraico, gran parte della sua
famiglia scomparve nell’Olocausto, ma da filosofo capace di “vedere e
comprendere il male” nella sua profondità polimorfica, non solo denunciò gli
olocausti, ma si spinse a denunciare il bombardamento atomico di Hiroshima e
Nagasaki come autentici crimini contro l’umanità. I crimini contro l’umanità
per il filosofo tedesco sono “crimini che non devono conoscere oblio o rimozione,
o il male ricadrà su tutti colpevoli o innocenti”. La giustificazione degli
stessi apre a crimini più grandi e terribili. Fin quando ci saranno crimini e
genocidi tollerati perché funzionali alla potenza vincitrice non vi sarà
giustizia e i crimini si perpetueranno. A Gaza assistiamo al ripresentarsi di
tali logiche che il filosofo con instancabile energia aveva combattuto. Günther
Anders fu ed è filosofo non metabolizzabile per l’attuale sistema, il quale
tollera Heidegger e Adorno in quanto filosofi che non si spingono a porre in
discussione il sistema nella sua totalità, mentre Günther Anders inquieta e
disorienta con la sua lucida analisi dei mali dell’Occidente e del potere
tecnocratico:
“Nessun filosofo è oggi a un
tempo rigorosamente attuale e scandalosamente inattuale come Günther Anders.
Nessuno, in senso letterale. È possibile infatti sopportare che Heidegger abbia
scritto che viviamo nell’epoca della progressiva consumazione della tradizione
della metafisica occidentale e della sua trasformazione in tecnica planetaria.
È possibile sopportarlo, perché la «complessità» di questa formulazione si
presta egregiamente a strategie di esorcizzazione e di neutralizzazione
(pensiero debole ecc.). È possibile sopportare che Adorno ci abbia insegnato che
la stessa identità borghese, intessuta di coscienza infelice e di sensibilità
dialettica, non è minacciata tanto da un nemico esterno (Hitler e Stalin ieri,
Bin Laden oggi, aggiungo io), quanto dalla dinamica anonima e impersonale dello
stesso sistema sociale capitalistico. È possibile sopportarlo, perché la
nettezza e la reale pertinenza di questa diagnosi filosofica, attualissima
anche se formulata più di mezzo secolo fa, può essere sempre esorcizzata e
annegata nel fracasso delle considerazioni generiche, e per questo innocue, sul
cosiddetto indebolimento odierno della soggettività ecc. Ma se Heidegger e
Adorno possono oggi essere sopportati, e omologati con varie strategie
culturalistiche di indebolimento della radicalità delle loro diagnosi, Anders resta
maggiormente insopportabile. Da dove viene questa insopportabilità? Dal fatto
che egli ha spinto fino in fondo la sua critica a una duplice modalità
dell’ideologia contemporanea: la critica alla retorica della modernizzazione e
la critica alla retorica della complessità[1]”.
Il “politicamente corretto” si limita
ad elencare i problemi, e spesso per ovviare a domande che inquietano si
rifugia nella vuota categoria di “complessità”. Dove vige la complessità la
verità è rimossa, di conseguenza è come se, per spiegare quanto è accaduto e
accade a Gaza, si utilizzasse la “complessità” per nascondere la verità, ovvero
che un popolo è oggetto di una operazione di eliminazione e rimozione totale.
Günther Anders non fu filosofo della
“complessità” ma della “verità”. A
Hiroshima e Nagasaki, ridotte in polvere dal lampo, fu perpetrato un crimine
grave quanto l’olocausto e tale verità il filosofo tedesco ebbe il coraggio
etico di gridarlo e di scriverlo. Oggi G. Anders è poco conosciuto, e la
motivazione la si può facilmente intuire:
“Altrettanto pervasiva, al
punto da rendere superflui apologhi e illustrazioni di sorta, è la retorica
della complessità, che predilige la modalità elencativa. Se Anders avesse preso
la strada della elencazione dei problemi, che è filosoficamente parlando la
strada più facile e anche la più pigra e la più sterile, avrebbe solo contribuito
all’odierna ideologia della complessità, che è uno dei Leitmotiv della
chiacchiera contemporanea: le cose sono complesse, bisogna vederle da tutti i
punti di vista ecc. Ma il vero pensatore, e in particolare il pensatore
radicale, è colui che non elenca, bensì pensa una cosa, e una cosa sola.
Anders, come vedremo, pensa sempre una cosa sola, e cioè il problema
dell’inadeguatezza antropologica (nel suo linguaggio, l’antiquatezza) dell’uomo
rispetto agli oggetti e alle strutture autonomizzate della sua produzione
tecnica[2]”.
Il filosofo scelse come pseudonimo “Anders” (l’altro), perché
fuggì gli stereotipi e le rassicuranti interpretazioni della storia e dei
crimini per posizionarsi su una via altra. I filosofi sono tali, se sciolgono
la verità, i restanti sono solo intellettuali organici al potere ed egli non lo
fu mai:
“Anders ci mostra qui una
strada alternativa. È una via “altra”, che corrisponde esattamente al
nome che l’ebreo Günther Stern, nato a Breslavia nel 1902, adottò alla fine
degli anni venti, prima dunque che Hitler giungesse al potere,
«de-ebraicizzando» cosi il proprio cognome, e diventando l’Altro (Anders). Un
Altro non solo anagrafico. È anche, in cifra, quell’Altro che il furore
identitario di Destra e Sinistra ha respinto nel limbo, nel cono d’ombra:
chiunque cerchi di dire qualcosa di «non allineato» diventa comunque Anders,
l’Altro, il Diverso, il Fuori quota, il Marginale, l’Eccentrico, il Disperato,
l’Isolato, l’Eccessivo, il Non disposto a mediazioni. Il lettore leggerà dunque
Anders come vorrà. Ma è bene ricordargli che Anders non si lascia incasellare
in rassicuranti ma fuorvianti stereotipi. Il primo è quello del pensatore
minore, del pensatore di seconda fila, della comparsa geniale, asistematica,
non organica, in un gruppo di primi attori della critica novecentesca al
capitalismo[3]”.
I crimini che non sono condannati perché “azioni militari”
delle potenze vincitrici, sono il “male” da cui proliferano crimini inauditi.
La violenza tollerata ed etichettata come necessaria per affermare “i diritti
umani” conduce ad un mondo disumano in cui l’umanità è vinta e la violenza
ritrova il suo ruolo malgrado la condanna formale di essa:
“Se allora liberiamo Anders
dalle concrezioni indebite, vediamo che egli stesso ci ha suggerito, come ha
rilevato Portinaro, una chiave di lettura del suo pensiero come passaggio da un
uomo senza mondo a un “mondo senza uomo”. Il passaggio è segnato
dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e cioè dal 1945, e ancora più dal
fatto generalmente ignoto ai più, che il copione del processo di Norimberga,
con cui furono poi processati i gerarchi nazisti, e cioè il richiamo di tipo
giusnaturalistico ai diritti umani, fu messo a punto proprio nei giorni (dal 6
al 9 agosto 1945) che passarono fra il primo lancio di Hiroshima e il secondo
lancio su Nagasaki. Quella andersiana è una “svolta” (Kehre), oppure
è meglio vederla come un fisiologico passaggio dialettico? C’è un primo e un
secondo Anders, come ci sarebbe, a detta di alcuni, un primo e un secondo
Heidegger? Io non credo, e credo invece che proprio l’impossibile tentativo
fenomenologico di costruire un mondo per l’uomo in condizioni in cui di fatto
l’uomo è ancora senza il suo mondo (e questo fu il grande progetto dell’ultimo
Husserl di cui Anders fu allievo) porti a una consapevolezza di questa
impossibilità e al fatto che per non raccontar(ci) delle storie – secondo
l’insuperabile definizione dell’ultimo Althusser – bisogna concludere che
viviamo in un mondo senza uomo[4]”.
G. Anders fu un “conservatore ontologico”. La violenza
atomica e il perpetuarsi di genocidi con tecniche sempre più raffinate e dalla
potenza annichilente pongono in essere il tema della sopravvivenza
dell’umanità, e tale drammatica realtà infrange gli schemi destra-sinistra. Il
terrore atomico è stato incentivato dall’assoluzione di Hiroshima e Nagasaki;
la corsa all’arma atomica e alla possibilità reale, per la prima volta nella
storia, che “la storia umana” possa terminare con l’estinzione dell’umanità e
il mondo possa essere senza l’essere umano è potenzialità concreta. Ma tale
tragedia sempre incombente ha nel crimine senza colpevoli dei bombardamenti
atomici del 1945 la sua causa prima e sconosciuta:
“A settantacinque anni,
conoscendo perfettamente le obiezioni all’idea di rivoluzione che per tutto il
secolo sono state sollevate (anche dalla sua ex moglie Hannah Arendt), in base
al noto paradigma del messianesimo emancipatore totalizzante che si rovescia
inevitabilmente prima in autoritarismo e poi in totalitarismo politico, Anders
ribadisce la sua fedeltà a questa nozione. Ma centrale è soprattutto la sua
autodefinizione di “conservatore ontologico”, che sovverte il vecchio
lessico identitario delle “forze conservatrici”, di destra e delle
forze progressive di sinistra, ormai sopravanzato dalla fase postborghese del
capitalismo, che non intende conservare più nulla, ma mercificare tutto,
creando infiniti profili di consumatori postfordisti individualizzati[5].
Il terrore atomico e l’uso della tecnica contro l’essere
umano hanno prodotto “il dislivello prometeico”. L’uomo è antiquato, in quanto
non ha l’immaginazione per pensare e sentire nella carne viva il pericolo che
grava con le sue conseguenze. Dinanzi all’apocalisse che si approssima le sue
capacità sono inadeguate, pertanto resta schiacciato da una realtà che lo
condanna alla perenne impotenza, da questo dato è necessario riprendere il
cammino della storia. Il futuro è una scommessa, malgrado prevalga il
pessimismo nel filosofo, si può combattere l’ultima battaglia per salvare
l’umanità:
“Non c’è traccia di questa
autocensura in L’uomo è antiquato. Il titolo merita una breve chiosa. Die
Antiquiertheit des Menschen (letteralmente L’antiquatezza dell’uomo) rimanda
alla tradizione tedesca dell’antropologia filosofica novecentesca (un nome per
tutti, Arnold Gehlen), La traduzione italiana, con cui l’opera nota da noi,
vira dal categoriale astratto al concreto, introducendo uno spostamento semantico
che è, al tempo stesso, più vicino all’ispirazione antiaccademica delle
riflessioni andersiane e più suscettibile di equivoci teoretici. L’uomo è
antiquato, con il soggetto tedesco divenuto predicato, ribadisce una sorta di
centralità umanistica, in cui l’umanesimo è certamente pessimistico, sia che lo
si intenda al modo del giovane Marx sia che lo si intenda alla Martin Heidegger
o alla Louis Althusser. Ora, l’umanesimo si può facilmente esorcizzare, perché
purtroppo prende spesso la forma delle chiacchiere generiche ed edificanti, del
concordismo opportunistico (siamo infatti tutti uomini, all’infuori delle donne
e degli animali) e della confusione generalizzante (tutto ha a che fare con gli
uomini, all’infuori dell’economia e della politica, che hanno a che fare solo
con le merci e con il consenso). Ma la categoria antropologico-ontologica
dell’antiquatezza non si può neutralizzare, perché da essa si origina non solo
il senso di colpa fenomenologico della “vergogna prometeica”, cioè dell’inadeguatezza
che la gente avverte nei confronti delle sue stesse creazioni tecnologiche, ma
anche e soprattutto il fatto strutturale del “dislivello prometeico”.
Si tratta di un concetto cardine del pensiero di Anders, che informa i due
volumi de L’uomo è antiquato. Il dislivello prometeico è quello che intercorre
fra la nostra capacità di produrre (herstellen) e la nostra capacità di
immaginare (vorstellen). Secondo Anders la nostra immaginazione, che molti
pensatori ritengono potenzialmente infinita, è invece finita, cosi come la
nostra capacità di previsione. La nostra capacità di produzione è invece
potenzialmente illimitata, giacche il meccanismo produttivo si autoperpetua
senza fine..[6]”.
Hiroshima e Nagasaki sono interne alla logica della Terza
rivoluzione industriale, la quale si caratterizza per la produzione infinita di
merci e di consumo. La morte è l’effetto della potenza infinita della
produzione, la quale per poter continuare la sua vertiginosa realtà deve
distruggere in ciclo senza fine nella quale la morte è banalizzata. Così come
si consumano merci per poterle annichilire nel medesimo modo l’umanità è
bruciata dall’olocausto del potere, affinché il dominio del capitale e del
potere continui il suo “folle volo”. La grammatica della morte si è infiltrata
ovunque ed essa è la materializzazione del modo di produzione capitalistico in
tutte le sue varianti:
“Più interessante è
l’enucleazione della “terza rivoluzione industriale”, che ad Anders
interessa soprattutto per le sue ricadute antropologico-filosofiche. Per lui il
criterio di periodizzazione è la sorte dell’individuo moderno. La prima
rivoluzione industriale coincide con l’introduzione del macchinismo, della
“iterazione”, cioè della produzione di macchine per mezzo di altre
macchine, che non metteva ancora al centro la manipolazione del valore d’uso
dei bisogni. La seconda rivoluzione industriale è quella in cui anche i bisogni
vengono prodotti industrialmente, e in cui la pubblicità assume un valore
determinante. La terza rappresenta un vero e proprio salto di qualità verso la
“produzione irreversibile”, la produzione cioè che realizza
compiutamente il dislivello prometeico prima solo accennato. Sono Hiroshima e
Nagasaki a inaugurarla. Anders deve avere maturato la consapevolezza del nuovo
avvento epocale solo dopo il viaggio a Hiroshima del 1958, dal momento che due
anni prima, quando viene pubblicato il primo volume di L’uomo è antiquato,
parla ancora di seconda e non di terza rivoluzione industriale. Il periodo che intercorre
fra il 1956 e il 1980 non è dunque un vero momento di svolta, né tanto meno di
mutamento di paradigma, che resta lo stesso (il dislivello prometeico). È
invece per Anders un periodo di approfondimento e di radicalizzazione[7]”.
La distruzione dell’umanità potrebbe concretizzarsi con il
lampo atomico, ma ancor prima di esso l’umanità è oggetto dei processi di
alienazione, poiché la televisione consente al totalitarismo del tecno-capitale
di penetrare tra le mura domestiche e di sedare le coscienze con la sua
presenza onnipresente e perenne. Le dittature in tal maniera si ammorbidiscono
e diventano pericolosamente capziose:
“La televisione del 1956,
almeno in Europa, stava a quella di oggi come la prima manifattura alla grande
industria meccanizzata. Eppure Anders ne coglie tutte le tendenze di sviluppo
con stupefacente profondità. II suo discorso non ha nulla in comune con i
tardivi lamenti del liberale Karl Popper sulla volgarità televisiva, ed è
semmai convergente con le riflessioni di Baudrillard sulla
“derealizzazione” del mondo attraverso la sua sostituzione con un
mondo virtuale. Bisogna riconoscere a Jean Baudrillard, e a coloro che lo hanno
ispirato, da Henri Lefebvre ai situazionisti francesi, la capacità di mostrare
come la televisione abbia trasformato le guerre contemporanee – prima di tutte
quella del Golfo del 1991, c poi le successive – in simulazioni televisive
virtuali, in cui non c’e sangue e sudore, membra rotte e feci evacuate, polvere
e morte. Ma Anders ha scritto tutto questo quasi mezzo secolo prima di
Baudrillard: egli dice chiaramente che, con la televisione, “per foggiare
il tipo oggi richiesto di uomo di massa non è più necessario l’effettivo
ammassamento in forma di riunione di massa”. I nuovi Hitler non hanno più
bisogno dei grandi raduni di Norimberga, perché la CNN li ha già decentrati in
casa. Anders, che ha alle spalle l’esperienza della fenomenologia di Husserl e
della costruzione dell’esperienza, scrive che use il mondo viene a noi, non
abbiamo bisogno di andarlo a esplorare, di farne l’esperienza[8]”.
La soluzione è ardua, ma il primo passo per uscire
dall’inganno non può che consistere nel
congedarsi dalle rappresentazioni ideologiche di taluni crimini per
occultare i feroci crimini che si perpetuano, insomma la lotta inizia
riconquistando un robusto senso politico e storico. L’olocausto dev’essere denunciato e
ricordato, ma nel contempo anche gli altri genocidi e il bombardamento atomico
devono ritrovare la loro collocazione nelle coscienze individuali e collettive.
Ai processi di derealizzazione bisogna opporre il principio di realtà che i
media rimuovono con la chiacchiera e con la menzogna pianificata:
“Nel 1964 Anders ha scritto una
prima lettera a Klaus Eichmann, figlio di quell’Adolf Eichmann processato e
giustiziato due anni prima in Israele per i crimini commessi come responsabile
della deportazione di massa degli ebrei ungheresi nell’ultimo anno di guerra
lettera cui ne seguì una seconda nel 1988, e cui comunque Klaus Eichmann non
rispose mai). Il registro teorico e morale di queste due lettere apparenta
Anders al Primo Levi di I sommersi e i salvati: nessuno può sottrarsi alle
proprie responsabilità morali, per il fatto che non abbiamo alcun motivo di
essere presuntuosi nei riguardi del passato. Le scolaresche condotte di recente
a vedere Schindler’s List oppure, peggio, La vita è bella dell’astuto Benigni,
sono appunto educate a essere presuntuose nei riguardi del passato. Le legioni
di maestri elementari, professori di liceo, critici cinematografici, sicofanti
dell’odierno potere fondato sui bombardamenti etici contro i violatori dei
diritti umani decisi da un inappellabile tribunale oligarchico ecc., salmodiano
sempre in coro il seguente messaggio unificato: avete visto che inaudite
efferatezze in passato ha fatto Hitler (e in subordine Stalin), ma oggi abbiamo
capito, non siamo più pazzi e fanatici come i nazisti, siamo diventati buoni,
civili e tolleranti, queste efferatezze non le faremo mai più, anzi ne
impediremo d’ora in poi la ripetizione a opera degli imitatori di Hitler (e
cioè Bin Laden, Saddam Hussein, Milosevic, Mugabe, il governo della Birmania, i
cinesi in Tibet, i russi in Cecenia ecc., insomma tutti, eccezion fatta per noi
che siamo buoni, e questo è provato inconfutabilmente dal fatto che ce lo
diciamo da soli)[9].
Per conservare la vita e darle una possibilità vi è solo una
via: acuire con l’immaginazione un radicale senso storico e rigettare i
“Ministeri della verità” che producono dogmi ed esigono l’accondiscendenza
verso letture degli eventi storici conformi agli interessi delle oligarchie.
Hiroshima e Nagasaki inaugurarono il “tempo della manipolazione assoluta e
della violenza distruttrice”. Le violenza del nostro presente e gli impari
trattamenti vigenti tra le violenze per
il “filosofo tedesco” hanno la matrice nel bombardamento atomico perpetrato e
mai pensato:
“Anch‟io sono per lunghi anni vissuto – anche in questo ero
appunto molto ebreo – nell‟attesa del non ancora, dell‟instaurazione del regno
messianico. Fino al 6 agosto 1945 – il giorno di Hiroshima –, quando piombò in
me come un fulmine l‟idea che forse, o addirittura probabilmente, stavamo
andando verso un non-più. Questa fu la fine del mio messianismo. Ernst Bloch,
al quale ogni volta che mi è capitato di vederlo ho cercato di «far capire»
Hiroshima, non ne ha mai voluto sapere: evidentemente non aveva l‟elasticità
oppure la forza di compiere insieme a me questa “rivoluzione copernicana” dal
non-ancora al non-più. Egli era incapace – e questo ci divideva – di accettare
quello che oggi è il nostro compito: vale a dire vivere senza speranza[10]
“.
Per capire il nostro tempo e la
violenza che imperversa, ci suggerisce
G. Anders, dobbiamo pensare la violenza del vincitore della Seconda
Guerra mondiale, e fin quando vi saranno violenze giustificabili e altre
ingiustificabili saremo tutti in pericolo, tanto più che la violenza, dopo il
bombardamento atomico minaccia di
instaurare un “mondo senza esseri umani”. A noi la scelta.
Costanzo Preve sentì e pensò G. Anders come un
filosofo autentico perché radicale nella verità che come lui fu disorganico al
potere e, dunque, libero.
[1]Costanzo
Preve, Introduzione di Costanzo Preve a L’uomo è antiquato, Günther Anders
(Bollati Boringhieri, Torino 2003), paragrafo Pensare una sola cosa
[2]Ibidem
[3]Ibidem
[4] Ibidem,
paragrafo La filosofia attuale, o del ridicolo
[5]Ibidem
[6]Ibidem
L’Antiquatezza
[7]Ibidem
[8]Ibidem
paragrafo La televisione e la bomba
[9]Ibidem
[10]Günther Anders, Il mio ebraismo, traduzione di E. Mori, in A. Cavaglion (a cura di), Gli oratori del vulcano. Razzismo e antisemitismo, 1933-1993, Linea d’ombra, Milano, 1994 pag 106