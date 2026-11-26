L’introduzione all’ “Uomo è antiquato” di Günther Anders del 2003 è stata scritta da Costanzo Preve. Essa è ormai introvabile, pertanto poterla leggere e commentare, ancora una volta, significa strappare dall’oblio programmato una introduzione fortunatamente “politicamente scorretta”. Costanzo Preve fu radicale nelle critiche e nell’impostazione del discorso teoretico, e ciò lo rese un filosofo affine a Günther Anders. Quest’ultimo non fu certo un sionista, ed egli non si limitò a denunciare il genocidio ebraico, gran parte della sua famiglia scomparve nell’Olocausto, ma da filosofo capace di “vedere e comprendere il male” nella sua profondità polimorfica, non solo denunciò gli olocausti, ma si spinse a denunciare il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki come autentici crimini contro l’umanità. I crimini contro l’umanità per il filosofo tedesco sono “crimini che non devono conoscere oblio o rimozione, o il male ricadrà su tutti colpevoli o innocenti”. La giustificazione degli stessi apre a crimini più grandi e terribili. Fin quando ci saranno crimini e genocidi tollerati perché funzionali alla potenza vincitrice non vi sarà giustizia e i crimini si perpetueranno. A Gaza assistiamo al ripresentarsi di tali logiche che il filosofo con instancabile energia aveva combattuto. Günther Anders fu ed è filosofo non metabolizzabile per l’attuale sistema, il quale tollera Heidegger e Adorno in quanto filosofi che non si spingono a porre in discussione il sistema nella sua totalità, mentre Günther Anders inquieta e disorienta con la sua lucida analisi dei mali dell’Occidente e del potere tecnocratico:

“Nessun filosofo è oggi a un tempo rigorosamente attuale e scandalosamente inattuale come Günther Anders. Nessuno, in senso letterale. È possibile infatti sopportare che Heidegger abbia scritto che viviamo nell’epoca della progressiva consumazione della tradizione della metafisica occidentale e della sua trasformazione in tecnica planetaria. È possibile sopportarlo, perché la «complessità» di questa formulazione si presta egregiamente a strategie di esorcizzazione e di neutralizzazione (pensiero debole ecc.). È possibile sopportare che Adorno ci abbia insegnato che la stessa identità borghese, intessuta di coscienza infelice e di sensibilità dialettica, non è minacciata tanto da un nemico esterno (Hitler e Stalin ieri, Bin Laden oggi, aggiungo io), quanto dalla dinamica anonima e impersonale dello stesso sistema sociale capitalistico. È possibile sopportarlo, perché la nettezza e la reale pertinenza di questa diagnosi filosofica, attualissima anche se formulata più di mezzo secolo fa, può essere sempre esorcizzata e annegata nel fracasso delle considerazioni generiche, e per questo innocue, sul cosiddetto indebolimento odierno della soggettività ecc. Ma se Heidegger e Adorno possono oggi essere sopportati, e omologati con varie strategie culturalistiche di indebolimento della radicalità delle loro diagnosi, Anders resta maggiormente insopportabile. Da dove viene questa insopportabilità? Dal fatto che egli ha spinto fino in fondo la sua critica a una duplice modalità dell’ideologia contemporanea: la critica alla retorica della modernizzazione e la critica alla retorica della complessità[1]”.

Il “politicamente corretto” si limita ad elencare i problemi, e spesso per ovviare a domande che inquietano si rifugia nella vuota categoria di “complessità”. Dove vige la complessità la verità è rimossa, di conseguenza è come se, per spiegare quanto è accaduto e accade a Gaza, si utilizzasse la “complessità” per nascondere la verità, ovvero che un popolo è oggetto di una operazione di eliminazione e rimozione totale.

Günther Anders non fu filosofo della “complessità” ma della “verità”. A Hiroshima e Nagasaki, ridotte in polvere dal lampo, fu perpetrato un crimine grave quanto l’olocausto e tale verità il filosofo tedesco ebbe il coraggio etico di gridarlo e di scriverlo. Oggi G. Anders è poco conosciuto, e la motivazione la si può facilmente intuire:

“Altrettanto pervasiva, al punto da rendere superflui apologhi e illustrazioni di sorta, è la retorica della complessità, che predilige la modalità elencativa. Se Anders avesse preso la strada della elencazione dei problemi, che è filosoficamente parlando la strada più facile e anche la più pigra e la più sterile, avrebbe solo contribuito all’odierna ideologia della complessità, che è uno dei Leitmotiv della chiacchiera contemporanea: le cose sono complesse, bisogna vederle da tutti i punti di vista ecc. Ma il vero pensatore, e in particolare il pensatore radicale, è colui che non elenca, bensì pensa una cosa, e una cosa sola. Anders, come vedremo, pensa sempre una cosa sola, e cioè il problema dell’inadeguatezza antropologica (nel suo linguaggio, l’antiquatezza) dell’uomo rispetto agli oggetti e alle strutture autonomizzate della sua produzione tecnica[2]”.

Il filosofo scelse come pseudonimo “Anders” (l’altro), perché fuggì gli stereotipi e le rassicuranti interpretazioni della storia e dei crimini per posizionarsi su una via altra. I filosofi sono tali, se sciolgono la verità, i restanti sono solo intellettuali organici al potere ed egli non lo fu mai:

“Anders ci mostra qui una strada alternativa. È una via “altra”, che corrisponde esattamente al nome che l’ebreo Günther Stern, nato a Breslavia nel 1902, adottò alla fine degli anni venti, prima dunque che Hitler giungesse al potere, «de-ebraicizzando» cosi il proprio cognome, e diventando l’Altro (Anders). Un Altro non solo anagrafico. È anche, in cifra, quell’Altro che il furore identitario di Destra e Sinistra ha respinto nel limbo, nel cono d’ombra: chiunque cerchi di dire qualcosa di «non allineato» diventa comunque Anders, l’Altro, il Diverso, il Fuori quota, il Marginale, l’Eccentrico, il Disperato, l’Isolato, l’Eccessivo, il Non disposto a mediazioni. Il lettore leggerà dunque Anders come vorrà. Ma è bene ricordargli che Anders non si lascia incasellare in rassicuranti ma fuorvianti stereotipi. Il primo è quello del pensatore minore, del pensatore di seconda fila, della comparsa geniale, asistematica, non organica, in un gruppo di primi attori della critica novecentesca al capitalismo[3]”.

I crimini che non sono condannati perché “azioni militari” delle potenze vincitrici, sono il “male” da cui proliferano crimini inauditi. La violenza tollerata ed etichettata come necessaria per affermare “i diritti umani” conduce ad un mondo disumano in cui l’umanità è vinta e la violenza ritrova il suo ruolo malgrado la condanna formale di essa:

“Se allora liberiamo Anders dalle concrezioni indebite, vediamo che egli stesso ci ha suggerito, come ha rilevato Portinaro, una chiave di lettura del suo pensiero come passaggio da un uomo senza mondo a un “mondo senza uomo”. Il passaggio è segnato dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e cioè dal 1945, e ancora più dal fatto generalmente ignoto ai più, che il copione del processo di Norimberga, con cui furono poi processati i gerarchi nazisti, e cioè il richiamo di tipo giusnaturalistico ai diritti umani, fu messo a punto proprio nei giorni (dal 6 al 9 agosto 1945) che passarono fra il primo lancio di Hiroshima e il secondo lancio su Nagasaki. Quella andersiana è una “svolta” (Kehre), oppure è meglio vederla come un fisiologico passaggio dialettico? C’è un primo e un secondo Anders, come ci sarebbe, a detta di alcuni, un primo e un secondo Heidegger? Io non credo, e credo invece che proprio l’impossibile tentativo fenomenologico di costruire un mondo per l’uomo in condizioni in cui di fatto l’uomo è ancora senza il suo mondo (e questo fu il grande progetto dell’ultimo Husserl di cui Anders fu allievo) porti a una consapevolezza di questa impossibilità e al fatto che per non raccontar(ci) delle storie – secondo l’insuperabile definizione dell’ultimo Althusser – bisogna concludere che viviamo in un mondo senza uomo[4]”.

G. Anders fu un “conservatore ontologico”. La violenza atomica e il perpetuarsi di genocidi con tecniche sempre più raffinate e dalla potenza annichilente pongono in essere il tema della sopravvivenza dell’umanità, e tale drammatica realtà infrange gli schemi destra-sinistra. Il terrore atomico è stato incentivato dall’assoluzione di Hiroshima e Nagasaki; la corsa all’arma atomica e alla possibilità reale, per la prima volta nella storia, che “la storia umana” possa terminare con l’estinzione dell’umanità e il mondo possa essere senza l’essere umano è potenzialità concreta. Ma tale tragedia sempre incombente ha nel crimine senza colpevoli dei bombardamenti atomici del 1945 la sua causa prima e sconosciuta:

“A settantacinque anni, conoscendo perfettamente le obiezioni all’idea di rivoluzione che per tutto il secolo sono state sollevate (anche dalla sua ex moglie Hannah Arendt), in base al noto paradigma del messianesimo emancipatore totalizzante che si rovescia inevitabilmente prima in autoritarismo e poi in totalitarismo politico, Anders ribadisce la sua fedeltà a questa nozione. Ma centrale è soprattutto la sua autodefinizione di “conservatore ontologico”, che sovverte il vecchio lessico identitario delle “forze conservatrici”, di destra e delle forze progressive di sinistra, ormai sopravanzato dalla fase postborghese del capitalismo, che non intende conservare più nulla, ma mercificare tutto, creando infiniti profili di consumatori postfordisti individualizzati[5].

Il terrore atomico e l’uso della tecnica contro l’essere umano hanno prodotto “il dislivello prometeico”. L’uomo è antiquato, in quanto non ha l’immaginazione per pensare e sentire nella carne viva il pericolo che grava con le sue conseguenze. Dinanzi all’apocalisse che si approssima le sue capacità sono inadeguate, pertanto resta schiacciato da una realtà che lo condanna alla perenne impotenza, da questo dato è necessario riprendere il cammino della storia. Il futuro è una scommessa, malgrado prevalga il pessimismo nel filosofo, si può combattere l’ultima battaglia per salvare l’umanità:

“Non c’è traccia di questa autocensura in L’uomo è antiquato. Il titolo merita una breve chiosa. Die Antiquiertheit des Menschen (letteralmente L’antiquatezza dell’uomo) rimanda alla tradizione tedesca dell’antropologia filosofica novecentesca (un nome per tutti, Arnold Gehlen), La traduzione italiana, con cui l’opera nota da noi, vira dal categoriale astratto al concreto, introducendo uno spostamento semantico che è, al tempo stesso, più vicino all’ispirazione antiaccademica delle riflessioni andersiane e più suscettibile di equivoci teoretici. L’uomo è antiquato, con il soggetto tedesco divenuto predicato, ribadisce una sorta di centralità umanistica, in cui l’umanesimo è certamente pessimistico, sia che lo si intenda al modo del giovane Marx sia che lo si intenda alla Martin Heidegger o alla Louis Althusser. Ora, l’umanesimo si può facilmente esorcizzare, perché purtroppo prende spesso la forma delle chiacchiere generiche ed edificanti, del concordismo opportunistico (siamo infatti tutti uomini, all’infuori delle donne e degli animali) e della confusione generalizzante (tutto ha a che fare con gli uomini, all’infuori dell’economia e della politica, che hanno a che fare solo con le merci e con il consenso). Ma la categoria antropologico-ontologica dell’antiquatezza non si può neutralizzare, perché da essa si origina non solo il senso di colpa fenomenologico della “vergogna prometeica”, cioè dell’inadeguatezza che la gente avverte nei confronti delle sue stesse creazioni tecnologiche, ma anche e soprattutto il fatto strutturale del “dislivello prometeico”. Si tratta di un concetto cardine del pensiero di Anders, che informa i due volumi de L’uomo è antiquato. Il dislivello prometeico è quello che intercorre fra la nostra capacità di produrre (herstellen) e la nostra capacità di immaginare (vorstellen). Secondo Anders la nostra immaginazione, che molti pensatori ritengono potenzialmente infinita, è invece finita, cosi come la nostra capacità di previsione. La nostra capacità di produzione è invece potenzialmente illimitata, giacche il meccanismo produttivo si autoperpetua senza fine..[6]”.

Hiroshima e Nagasaki sono interne alla logica della Terza rivoluzione industriale, la quale si caratterizza per la produzione infinita di merci e di consumo. La morte è l’effetto della potenza infinita della produzione, la quale per poter continuare la sua vertiginosa realtà deve distruggere in ciclo senza fine nella quale la morte è banalizzata. Così come si consumano merci per poterle annichilire nel medesimo modo l’umanità è bruciata dall’olocausto del potere, affinché il dominio del capitale e del potere continui il suo “folle volo”. La grammatica della morte si è infiltrata ovunque ed essa è la materializzazione del modo di produzione capitalistico in tutte le sue varianti:

“Più interessante è l’enucleazione della “terza rivoluzione industriale”, che ad Anders interessa soprattutto per le sue ricadute antropologico-filosofiche. Per lui il criterio di periodizzazione è la sorte dell’individuo moderno. La prima rivoluzione industriale coincide con l’introduzione del macchinismo, della “iterazione”, cioè della produzione di macchine per mezzo di altre macchine, che non metteva ancora al centro la manipolazione del valore d’uso dei bisogni. La seconda rivoluzione industriale è quella in cui anche i bisogni vengono prodotti industrialmente, e in cui la pubblicità assume un valore determinante. La terza rappresenta un vero e proprio salto di qualità verso la “produzione irreversibile”, la produzione cioè che realizza compiutamente il dislivello prometeico prima solo accennato. Sono Hiroshima e Nagasaki a inaugurarla. Anders deve avere maturato la consapevolezza del nuovo avvento epocale solo dopo il viaggio a Hiroshima del 1958, dal momento che due anni prima, quando viene pubblicato il primo volume di L’uomo è antiquato, parla ancora di seconda e non di terza rivoluzione industriale. Il periodo che intercorre fra il 1956 e il 1980 non è dunque un vero momento di svolta, né tanto meno di mutamento di paradigma, che resta lo stesso (il dislivello prometeico). È invece per Anders un periodo di approfondimento e di radicalizzazione[7]”.

La distruzione dell’umanità potrebbe concretizzarsi con il lampo atomico, ma ancor prima di esso l’umanità è oggetto dei processi di alienazione, poiché la televisione consente al totalitarismo del tecno-capitale di penetrare tra le mura domestiche e di sedare le coscienze con la sua presenza onnipresente e perenne. Le dittature in tal maniera si ammorbidiscono e diventano pericolosamente capziose:

“La televisione del 1956, almeno in Europa, stava a quella di oggi come la prima manifattura alla grande industria meccanizzata. Eppure Anders ne coglie tutte le tendenze di sviluppo con stupefacente profondità. II suo discorso non ha nulla in comune con i tardivi lamenti del liberale Karl Popper sulla volgarità televisiva, ed è semmai convergente con le riflessioni di Baudrillard sulla “derealizzazione” del mondo attraverso la sua sostituzione con un mondo virtuale. Bisogna riconoscere a Jean Baudrillard, e a coloro che lo hanno ispirato, da Henri Lefebvre ai situazionisti francesi, la capacità di mostrare come la televisione abbia trasformato le guerre contemporanee – prima di tutte quella del Golfo del 1991, c poi le successive – in simulazioni televisive virtuali, in cui non c’e sangue e sudore, membra rotte e feci evacuate, polvere e morte. Ma Anders ha scritto tutto questo quasi mezzo secolo prima di Baudrillard: egli dice chiaramente che, con la televisione, “per foggiare il tipo oggi richiesto di uomo di massa non è più necessario l’effettivo ammassamento in forma di riunione di massa”. I nuovi Hitler non hanno più bisogno dei grandi raduni di Norimberga, perché la CNN li ha già decentrati in casa. Anders, che ha alle spalle l’esperienza della fenomenologia di Husserl e della costruzione dell’esperienza, scrive che use il mondo viene a noi, non abbiamo bisogno di andarlo a esplorare, di farne l’esperienza[8]”.

La soluzione è ardua, ma il primo passo per uscire dall’inganno non può che consistere nel congedarsi dalle rappresentazioni ideologiche di taluni crimini per occultare i feroci crimini che si perpetuano, insomma la lotta inizia riconquistando un robusto senso politico e storico. L’olocausto dev’essere denunciato e ricordato, ma nel contempo anche gli altri genocidi e il bombardamento atomico devono ritrovare la loro collocazione nelle coscienze individuali e collettive. Ai processi di derealizzazione bisogna opporre il principio di realtà che i media rimuovono con la chiacchiera e con la menzogna pianificata:

“Nel 1964 Anders ha scritto una prima lettera a Klaus Eichmann, figlio di quell’Adolf Eichmann processato e giustiziato due anni prima in Israele per i crimini commessi come responsabile della deportazione di massa degli ebrei ungheresi nell’ultimo anno di guerra lettera cui ne seguì una seconda nel 1988, e cui comunque Klaus Eichmann non rispose mai). Il registro teorico e morale di queste due lettere apparenta Anders al Primo Levi di I sommersi e i salvati: nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità morali, per il fatto che non abbiamo alcun motivo di essere presuntuosi nei riguardi del passato. Le scolaresche condotte di recente a vedere Schindler’s List oppure, peggio, La vita è bella dell’astuto Benigni, sono appunto educate a essere presuntuose nei riguardi del passato. Le legioni di maestri elementari, professori di liceo, critici cinematografici, sicofanti dell’odierno potere fondato sui bombardamenti etici contro i violatori dei diritti umani decisi da un inappellabile tribunale oligarchico ecc., salmodiano sempre in coro il seguente messaggio unificato: avete visto che inaudite efferatezze in passato ha fatto Hitler (e in subordine Stalin), ma oggi abbiamo capito, non siamo più pazzi e fanatici come i nazisti, siamo diventati buoni, civili e tolleranti, queste efferatezze non le faremo mai più, anzi ne impediremo d’ora in poi la ripetizione a opera degli imitatori di Hitler (e cioè Bin Laden, Saddam Hussein, Milosevic, Mugabe, il governo della Birmania, i cinesi in Tibet, i russi in Cecenia ecc., insomma tutti, eccezion fatta per noi che siamo buoni, e questo è provato inconfutabilmente dal fatto che ce lo diciamo da soli)[9].

Per conservare la vita e darle una possibilità vi è solo una via: acuire con l’immaginazione un radicale senso storico e rigettare i “Ministeri della verità” che producono dogmi ed esigono l’accondiscendenza verso letture degli eventi storici conformi agli interessi delle oligarchie. Hiroshima e Nagasaki inaugurarono il “tempo della manipolazione assoluta e della violenza distruttrice”. Le violenza del nostro presente e gli impari trattamenti vigenti tra le violenze per il “filosofo tedesco” hanno la matrice nel bombardamento atomico perpetrato e mai pensato:

“Anch‟io sono per lunghi anni vissuto – anche in questo ero appunto molto ebreo – nell‟attesa del non ancora, dell‟instaurazione del regno messianico. Fino al 6 agosto 1945 – il giorno di Hiroshima –, quando piombò in me come un fulmine l‟idea che forse, o addirittura probabilmente, stavamo andando verso un non-più. Questa fu la fine del mio messianismo. Ernst Bloch, al quale ogni volta che mi è capitato di vederlo ho cercato di «far capire» Hiroshima, non ne ha mai voluto sapere: evidentemente non aveva l‟elasticità oppure la forza di compiere insieme a me questa “rivoluzione copernicana” dal non-ancora al non-più. Egli era incapace – e questo ci divideva – di accettare quello che oggi è il nostro compito: vale a dire vivere senza speranza[10] “.

Per capire il nostro tempo e la violenza che imperversa, ci suggerisce G. Anders, dobbiamo pensare la violenza del vincitore della Seconda Guerra mondiale, e fin quando vi saranno violenze giustificabili e altre ingiustificabili saremo tutti in pericolo, tanto più che la violenza, dopo il bombardamento atomico minaccia di instaurare un “mondo senza esseri umani”. A noi la scelta.

Costanzo Preve sentì e pensò G. Anders come un filosofo autentico perché radicale nella verità che come lui fu disorganico al potere e, dunque, libero.



[1]Costanzo Preve, Introduzione di Costanzo Preve a L’uomo è antiquato, Günther Anders (Bollati Boringhieri, Torino 2003), paragrafo Pensare una sola cosa

[2]Ibidem

[3]Ibidem

[4] Ibidem, paragrafo La filosofia attuale, o del ridicolo

[5]Ibidem

[6]Ibidem L’Antiquatezza

[7]Ibidem

[8]Ibidem paragrafo La televisione e la bomba

[9]Ibidem

[10]Günther Anders, Il mio ebraismo, traduzione di E. Mori, in A. Cavaglion (a cura di), Gli oratori del vulcano. Razzismo e antisemitismo, 1933-1993, Linea d’ombra, Milano, 1994 pag 106