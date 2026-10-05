Per un nuovo pensiero strategico. E-city e no-city: crisi dell’Occidente e geopolitica

I.

Il nome della rivista che ha promosso questo libro è già di per sé una dichiarazione d’intenti. È interferente qualcuno o qualcosa che si mette di traverso: una voce copre un’altra o c’è un disturbo sulla linea. Il volume che qui presentiamo vuole essere proprio questo: qualcosa che disturba e che costringe a pensare al di fuori dei soliti schemi.

Procedo così. Riassumo le due tesi fondamentali che attraversano il libro. Propongo poi una figura, la coppia e-city/no-city, che, a mio parere, le tiene insieme. Infine, dirò qualcosa sulle proposte che emergono, poiché un volume che evoca un nuovo pensiero strategico non può eludere la domanda sul “che fare”.

II.

La prima tesi riguarda la sinistra occidentale, compresa quella che si dice marxista. Nel corso di alcuni decenni, essa ha operato una serie di sostituzioni: ai diritti sociali ha anteposto i diritti civili, al conflitto di classe il conflitto identitario, all’internazionalismo il cosmopolitismo colonialista. Il volume insiste su un punto: tutto ciò è avvenuto in seguito a processi strutturali di tipo politico-economico, ossia la liberalizzazione dei capitali, il vincolo esterno e la finanziarizzazione. Il risultato è stato lo spostamento della rappresentanza di sinistra verso il ceto urbano medio-alto. Mentre la sinistra tradizionale si concepiva contro il potere delle classi dominanti, la sinistra recente è essa stessa espressione e sostenitrice del potere.

Tutto ciò, il libro lo afferma con insistenza, ha provocato lo spostamento di una parte dei ceti popolari verso le destre, dove ha trovato non tanto la difesa dei propri interessi quanto il riconoscimento della legittimità del proprio risentimento.

La seconda tesi è di natura più squisitamente geopolitica. Secondo il collettivo dell’Interferenza, l’ordine unipolare sta vivendo una traiettoria declinante, dal momento che si è consumata anche l’idea di una storia guidata esclusivamente dall’Occidente. I segni in questa direzione sono evidenti: declino dell’egemonia americana e deindustrializzazione, parassitismo finanziario e ritorno della guerra come tecnica per la risoluzione delle controversie internazionali. Nel nuovo scenario multipolare, la Cina costituisce una formazione storica particolarmente forte e importante e questo spiega perché diversi autori del libro hanno ritenuto ineludibile il confronto con essa.

Riassumendo, dunque, le due tesi sembrano riguardare oggetti distanti, l’interno dell’Occidente e il suo esterno. Io credo che siano la stessa tesi vista da due lati: in entrambi i casi c’è una crisi dello slancio propulsivo del centro e il parallelo potenziamento di nuove realtà.

III.

A questo punto, vorrei avanzare una proposta interpretativa. Negli ultimi anni ho lavorato attorno ad una coppia categoriale, che chiamo e-city e no-city. Vorrei provare a utilizzarla come chiavi di lettura del libro per vedere se aiuta a tenere insieme posizioni a volte anche parecchio divaricate.

La prima è, appunto, la e-city, la città elettronica. Essa è, insieme, una forma di vita economico-culturale e un regime temporale. La città elettronica costituisce lo spazio iperconnesso che globalizzazione, paradigma neoliberale e rivoluzione digitale hanno edificato. È abitata da soggetti mobili e sradicati; è governata da un presente assoluto in cui memoria e progetto a lungo termine, le due categorie con cui l’esperienza si distende nel tempo, se pure dovessero essere visualizzate, sarebbero liquidate come una zavorra improduttiva. Chi sa adeguarsi alla e-city, vi trova un ambiente riconoscibile ma deve essere disponibile a precarizzare la propria identità sia sul piano esistenziale, sia economico, sia sociopolitico.

Nella e-city, la tecnica è un dispositivo antropogenetico che produce un tipo umano molto preciso: è l’oggetto-soggetto di consumo che si agita incessantemente nel mondo dei

desideri indotti. La legge del sistema tecnocapitalista, a differenza di quella disciplinare di tipo moderno, non è esterna ma introiettata: non esiste giudice più inflessibile del proprio despota interno.

IV.

La seconda categoria è la no-city. Questa non costituisce l’esterno della e-city ma si pone piuttosto come il suo rovescio. La no-city è lo spazio dell’esclusione, del degrado, dello scarto e della paura. È una conseguenza sistemica necessaria. È la condizione di possibilità stessa della e-city. Ogni accelerazione propulsiva della e-city produce una corrispondente espansione dell’esclusione e della periferizzazione: ogni nuovo standard di produttività genera una nuova soglia di scarto. Non si può ammettere l’una senza assumersi la responsabilità dell’altra. Su scala planetaria questa logica assume l’aspetto di un globo coperto di rifiuti tossici, nucleari, culturali non più reintegrabili nel ciclo produttivo. Sul piano sociale, tale contrapposizione taglia le società in classi sempre più diseguali, avvelena gli ambienti e scatena la lotta per le risorse. La guerra, peraltro, non nasce soltanto dalla scarsità delle risorse, per esempio quelle energetiche. Emerge anche da un Occidente che non intende cedere il proprio controllo sul mondo, pur all’interno di un orizzonte storico profondamente mutato: ne parlano, in più punti, i saggi del volume.

In questa luce, la e-city continua a pensare come l’Occidente ha sempre pensato fin dagli albori del colonialismo: pensa sé stessa come il centro del mondo e il resto come periferia destinata ad essere integrata o fatta diventare scarto, serbatoio di risorse, luogo dove depositare i costi del progressismo occidentale. Quando il mondo extra-occidentale rifiuta questo ruolo, e sembra che il mondo stia cambiando proprio in questa direzione, il conflitto armato rischia di presentarsi come l’unica possibilità di chi sente declinare il proprio potere. E così, dopo decenni di pace apparente, il mondo si ritrova sulla soglia di una catastrofe geopolitica. In un quadro simile, la naturalezza con cui circolano i discorsi sul riarmo dovrebbe inquietarci seriamente ma non mi pare che ciò accada nella giusta misura. Una nuova guerra, magari termonucleare, rientra nell’orizzonte del possibile come una voce fra le altre dell’agenda politica internazionale.

C’è poi un aspetto che propongo di considerare. Nella no-city si addensa un’insicurezza tanto più diffusa quanto meno determinabile, e su di essa si innesta quella che chiamo fobocrazia, ossia il governo attraverso la paura: ciò che trasforma l’insicurezza in strumento di consenso e di potere. La guerra ne è la forma limite: offre alla paura un nemico, consentendo di trasferire verso l’esterno una tensione che nasce all’interno. Ciò che le società producono in casa propria, esclusione e insicurezza, viene rovesciato su un nemico prodotto ad arte. La formazione del nemico, beninteso, non riguarda soltanto il piano geopolitico internazionale. Attiene anche alla frammentazione e polarizzazione del tessuto sociale ottenuta attraverso il controllo dei media. Il volume tocca questo nodo a più livelli. C’è chi lo osserva sul piano sociale e culturale, nel passaggio dalle logiche di appartenenza di classe alle rivendicazioni identitarie, e chi sul piano delle narrazioni con cui i conflitti vengono costruiti e raccontati. Questi livelli si possono tenere insieme: ciò che a casa nostra non sappiamo più comporre viene spostato fuori, e ciò che è fuori ci serve per non guardare dentro.

V.

Ritorniamo ora alla prima tesi del libro. Il progressismo culturale, nella sua forma dominante, è il linguaggio egemone della e-city: un codice attraverso cui mobilità, fluidità identitaria e apertura cosmopolita vengono presentate come valori universali. Diciamo pure che essi rappresentano il lato giusto della storia.

Il conflitto di genere, per esempio, funziona come tecnica di frammentazione sociale: l’identità maschile e quella femminile diventano merci fra le merci, e il campo degli oppressi viene diviso orizzontalmente. Mentre il discorso woke è da decenni un dogma indiscutibile del discorso pubblico, ogni anno in Italia i morti sul lavoro sono più di mille, in grande maggioranza uomini, eppure raramente il fenomeno diventa una questione politica centrale. Come mai? Non sarà per il fatto che, se lo diventasse, il sistema dovrebbe confrontarsi con le sue vere contraddizioni?

Peraltro, e ciò è particolarmente significativo, chi non si riconosce in tale maniera di porre il problema socio-politico del contemporaneo può essere sottoposto a pesanti denigrazioni morali. È una violenza simbolica che la sinistra non attribuisce a sé stessa perché si pensa come critica del potere e non come una delle sue espressioni. Il disagio, però, persiste. In forma sia individuale sia collettiva. È uno dei motivi per i quali i ceti popolari scivolano verso le destre. La destra identitaria, tuttavia, promette comunità ma disloca il conflitto da interno ad esterno. Se la sinistra divide e frammenta i cittadini, la destra mette i popoli gli uni contro gli altri armati.

VI.

La coppia categoriale che sto utilizzando offre forse una chiave anche per la seconda tesi del libro, quella geopolitica. L’ordine unipolare può essere considerato la forma politica della e-city applicata al mondo intero, ossia un’unica idea di civiltà valida per tutti. Abbiamo detto che questo modello ― in maniera più o meno netta ―per gli autori del libro è arrivato alla fine. Il volume ne indica le ragioni. La prima è materiale. Un centro che si regge da decenni sulla finanziarizzazione ha eroso le fondamenta su cui poggiava il proprio primato. La seconda è monetaria. Molti Paesi non vogliono più dipendere da un sistema di pagamenti e dalla finanza predatoria dell’Occidente e preferiscono cercare strade proprie. La terza è politica: per decenni l’Occidente stesso ha preteso di essere il solo a poter dire che cosa fosse giusto ma ha perso credibilità nel momento in cui le sue pratiche, dalle guerre ai doppi standard, hanno smentito le sue parole. La quarta, infine, è una questione semplice ma decisiva: il mondo è diventato troppo grande, troppo popolato e troppo complesso perché l’impero occidentale possa governarlo. Chi era trattato come un immaturo a cui imporre la propria civiltà rivendica ora una cultura propria che non intende in alcun modo svendere sul mercato della globalizzazione occidentale. L’ordine che pretendeva di essere universale scopre allora di essere un ordine solo particolare.

In questo nuovo orizzonte, pertanto, il multipolarismo non è soltanto una redistribuzione di potenza. È la possibilità, fragile e piena di rischi, della coesistenza di una pluralità di culture. Fragile, perché la fine di un ordine non coincide necessariamente con il pacifico avvento di un altro. Nel mezzo, può aprirsi uno spazio in cui ciò che decide in nuovi spazi geopolitici è la guerra. E, soprattutto, mi chiedo, e se il multipolarismo fosse soltanto apparente in una realtà in cui la “pluralità di culture” rappresentasse soltanto una moltiplicazione di e-city con sovranità diverse?

In ogni caso, abbiamo il dovere di guardare alla Cina senza le lenti dell’Occidente. Uno degli autori del libro racconta un aneddoto particolarmente significativo. Una delegazione di studiosi cinesi, ricevuta a Roma da economisti italiani che si aspettavano di discutere della congiuntura economica, apre con una domanda: qual è il lascito del Rinascimento che persiste nell’Italia di oggi? Gli italiani restano interdetti. La domanda è impensabile perché presuppone che il presente abbia una profondità, cosa che la nostra civiltà tende a mettere ormai sullo sfondo. In fondo, però, la cosa non è sorprendente: significa soltanto che esistono culture che non abitano il regime temporale del qui-ed-ora tipico della e-city.

È chiaro che bisogna stare attenti a fare apologie della Cina. Questa costruisce a sua volta una propria e-city, con le sue piattaforme e le sue infrastrutture di controllo. Se il primato del politico e una lunga memoria storica le consentano un’altra relazione con la logica dell’accelerazione, non so dirlo.

VII.

Se le due categorie funzionano, devono servire anche per interpretare altri temi di questo ricchissimo libro. Il volume ne attraversa molti. Ne scelgo tre, perché mi pare che in ciascuno la coppia e-city/no-city aiuti a vedere dei punti nascosti.

Il primo è la democrazia. Il testo ritorna più volte su una domanda scomoda ma fondamentale: chi decide realmente? Nella e-city il soggetto democratico è una figura astratta: persona giuridica, formalmente uguale a tutte le altre e titolare, sulla carta, degli stessi diritti, ma priva di corpo e di luogo, e di fatto fortemente diseguale. Ed è qui che la crisi della democrazia produce i suoi effetti più concreti, perché non si limita a svuotare le istituzioni. Chi vede quei diritti restare sulla carta, senza un riscontro nella propria vita, comincia a non credere più che il proprio voto cambi qualcosa, e viene così dislocato in una no-city politica. Vi si trovano coloro che hanno smesso di partecipare: gli astenuti. Sono nella no-city anche coloro che votano ancora, ma soltanto per rabbia o per rassegnazione, senza aspettarsi nulla; chi si rifugia nel voto identitario, frutto spesso di risentimento ma privo di qualsiasi capacità trasformatrice reale. Sono persone che formalmente restano all’interno della democrazia ma di fatto ne sono uscite, poiché non abitano più lo spazio in cui si prendono le decisioni.

C’è di più: la democrazia si svuota anche perché le decisioni che contano si prendono altrove, in sedi non elettive, a vantaggio di concentrazioni di potere economico che di quelle sedi si servono.

Il secondo tema è l’ordine digitale, con il suo corollario, il mercato come religione secolare. Il volume li tratta spesso in saggi diversi ma a me sembrano due nomi per una stessa operazione: procedere alla cancellazione dell’immaginario attraverso la costruzione di una soggettività già strutturata secondo esigenze sistemiche. La e-city non ha bisogno di vietare un effettivo pluralismo politico. Le basta renderlo impossibile. Grazie ai media digitali e alle logiche di mercato (anche quello del consenso) il linguaggio e la temporalità della e-city sono gli unici possibili. Chi vorrebbe produrre immaginari diversi potrebbe non trovare le parole, o magari può essere bloccato da una legge elettorale particolare, finendo così col credere che non ci sia davvero alcuna alternativa.

Il terzo tema è il “che fare”, e qui il volume è diviso fra posizioni diverse anche se molto vicine. Si delineano, infatti, tre traiettorie distinte: vi è chi sostiene la necessità di una rottura radicale, volta a edificare ex novo una forma politica popolare e di classe, capace di recidere ogni legame con i gusci svuotati del passato; chi ritiene, invece, inevitabile misurarsi con l’esistente, interloquendo in modo pragmatico con le strutture e i soggetti reali, per quanto imperfetti o contraddittori; e chi, infine, mette in guardia contro ogni accelerazione volontaristica, confidando che siano le stesse contraddizioni materiali dell’ordine attuale a far maturare, nei tempi propri della storia, la spinta per un’alternativa.

Non si tratta di mediare fra opzioni che nascono da percorsi, sensibilità e responsabilità differenti. Mi permetto però di offrire un banco di prova a cui sottoporre ciascuna di queste vie. Che cosa fa ciascuna di queste proposte della no-city, ossia di quel vasto perimetro di periferie, di astensionismo, di lavoro frammentato e di marginalità esistenziale a cui ho più volte accennato? È in grado di restituire una voce e un ruolo storico a chi ne è stato privato? Sa trasformare la rabbia sorda e il disagio concreto in una concreta domanda politica? Oppure rischia di tradursi nell’ennesimo dispositivo di contenimento, volto ad amministrare la marginalità anziché a sovvertirne le cause?

Si torna così al valore originario della parola Interferenza. Un’interferenza è un elemento di disturbo che s’incunea nella frequenza dominante, un’incrinatura di un segnale che rompe l’assuefazione e costringe ad ascoltare. Un libro, quando coglie il proprio obiettivo, è due cose insieme: un’ostruzione che il presente non riesce a riassorbire e a neutralizzare nei propri codici e, al tempo stesso, un dono capace di trasformare in profondità la consapevolezza di chi lo accoglie.

Il dono è un enzima: accelera processi che possono contribuire a trasformare il mondo.