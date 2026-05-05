Cultura

Per un nuovo pensiero strategico

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Cari amici e amiche, lettori e lettrici de L’Interferenza, a partire dal prossimo 8 Maggio uscirà nelle librerie il nostro libro, pubblicato con Meltemi Editore, dal titolo “Per un nuovo pensiero strategico” con i contributi nell’ordine di: Fabrizio Marchi, Alessandro Visalli, Pierluigi Fagan, Giacomo Gabellini, Stefano Zecchinelli, Giacomo Rotoli, Antonio Martone, Pier Paolo Caserta, Vladimiro Giacchè, Stefano Fassina, Andrea Zhok, Yasmina Pani, Rino Barnart Della Vecchia, Armando Ermini, Danilo Ruggieri, Alessandro Volpi, Andrea Catone e Carlo Formenti (nella foto sotto la sinossi del libro).  Si tratta di un lavoro impegnativo, risultato di anni e anni di riflessione collettiva.

Abbiamo già in calendario (vi comunicheremo successivamente le date) numerose presentazioni del volume in diverse città italiane alla presenza degli autori.

L’organizzazione di tutte queste iniziative comporterà per noi una spesa non indifferente. Vi chiediamo quindi di darci un piccolo ma grande aiuto, un piccolo ma fondamentale sforzo finanziario, ciascuno in base alle proprie capacità e possibilità.

L’Interferenza è un giornale completamente autofinanziato, senza nessun padrone alle spalle, che vive del lavoro volontario dei suoi redattori e collaboratori e del sostegno dei suoi lettori.

Certi della vostra sensibilità, vi ringraziamo fin d’ora per il vostro appoggio.  

Potete effettuare un bonifico al seguente codice IBAN: IT32W0200805160000104394442 intestato a Associazione Culturale L’Interferenza.

Grazie ancora.

Fabrizio Marchi (il direttore)

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