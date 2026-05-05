Cari amici e amiche, lettori e
lettrici de L’Interferenza, a partire dal prossimo 8 Maggio uscirà nelle
librerie il nostro libro, pubblicato con Meltemi Editore, dal titolo “Per un
nuovo pensiero strategico” con i contributi nell’ordine di: Fabrizio Marchi,
Alessandro Visalli, Pierluigi Fagan, Giacomo Gabellini, Stefano Zecchinelli, Giacomo
Rotoli, Antonio Martone, Pier Paolo Caserta, Vladimiro Giacchè, Stefano
Fassina, Andrea Zhok, Yasmina Pani, Rino Barnart Della Vecchia, Armando Ermini,
Danilo Ruggieri, Alessandro Volpi, Andrea Catone e Carlo Formenti (nella foto sotto
la sinossi del libro). Si tratta di un
lavoro impegnativo, risultato di anni e anni di riflessione collettiva.
Abbiamo già in calendario (vi
comunicheremo successivamente le date) numerose presentazioni del volume in
diverse città italiane alla presenza degli autori.
L’organizzazione di tutte queste iniziative
comporterà per noi una spesa non indifferente. Vi chiediamo quindi di darci un
piccolo ma grande aiuto, un piccolo ma fondamentale sforzo finanziario,
ciascuno in base alle proprie capacità e possibilità.
L’Interferenza è un giornale
completamente autofinanziato, senza nessun padrone alle spalle, che vive del
lavoro volontario dei suoi redattori e collaboratori e del sostegno dei suoi
lettori.
Certi della vostra sensibilità, vi
ringraziamo fin d’ora per il vostro appoggio.
Potete effettuare un bonifico al
seguente codice IBAN: IT32W0200805160000104394442 intestato a
Associazione Culturale L’Interferenza.
Grazie ancora.
Fabrizio Marchi (il direttore)