Pessimismo e umanesimo

Il capitalismo non è solo accumulo senza limiti di plusvalore;
il capitalismo si fonda sul non riconoscimento dell’altro. Esso è il movimento regressivo della storia umana.
Capitali e tecnologie inoculano nelle relazioni umane un ordine innaturale,
esse separano per spingere verso il conflitto, e in tale conflittualità la
cecità relazionale dell’utile diviene la norma che guida un intero assetto
sociale verso il disastro. I capitalisti e il loro servidorame puntellano il
loro dominio con la pratica della negazione dell’altro sostenuta dalla rete dei
soli diritti individuali con cui privatizzare il mondo e l’esistenza. Narcisismo
e desiderio guidano le relazioni, pertanto le soggettività si usano e si sfruttano
vicendevolmente per “godere in modo effimero”. La pratica della negazione
generalizzata mediante l’osceno catechismo della competizione e del desiderio
illimitato non solo ha lo scopo di sostenere i consumi, ma il suo intento è
chiaramente politico, poiché sottrarsi allo sguardo dell’altro e non
riconoscerlo, come proprio pari, erode il senso etico e lo corrode fino a
formare personalità indifferenti al bene e al male. Con l’annientamento dello
scandalo etico e con il fatalismo destinale della competizione si costituisce un
“super paradigma” inviolabile che
assimila in modo trasversale dominati e
dominatori. Tale contesto consente di commettere crimini e ingiustizie e di non
avere azioni di risposta rilevanti. La guerra in Ucraina e il genocidio
palestinese non hanno causato in Europa e nel mondo azioni di risposta dei
popoli, poiché il “super paradigma”
annienta la capacità di “sentire il dolore dell’altro fortemente”, senza tale
emotività di riconoscimento non vi è scandalo etico e l’agire politico diviene
presenza irrilevante. La differenza tra il bene e il male si assottiglia fino a scomparire, per cui il
dolore dell’altro e le violenze che subiscono i popoli restano inascoltate e le
informazioni che giungono si disperdono nel vociare e nella chiacchiera
generale. Nei media possono convivere genocidio, gossip e canzonette.
L’irrilevanza espressa nei media è l’espressione degli effetti di decenni di “sistema totalitario liberale”. L’ossimoro
è evidente, ma il liberalismo senza limiti è oggi il nuovo sistema totalitario,
in quanto pensiero critico, dibattito pubblico e verità sono stati rimossi per
permettere la mercificazione assoluta. Solo i profitti e le merci sono
liberi. Pensatori e pensatrici del
nostro tempo devono assumersi il faticoso peso di ricostruire la ragione etica
e di fendere il “super paradigma” che ci sta conducendo verso l’abisso. Ancora
una volta bisogna ricostruire l’umanesimo e opporsi alla guerra contro l’umano
in atto. Sotto questo aspetto siamo, forse, a un punto di svolta finale. Nel
2021 Gavin Williamson, il segretario all’istruzione nel governo di Boris
Johnson affermò:
“Il numero record di persone che hanno scelto i corsi di
scienza e ingegneria, dimostra che molti stanno già iniziando ad abbandonare i
corsi senza uscita che lasciano ai giovani nient’altro che debiti”.
Senza uscita è l’umanità che ha perso i fini oggettivi ed è
incapace di reciproco riconoscimento. Senza umanesimo non c’è civiltà.Nel
settembre del 2025, in questi tristi giorni, il ministro dell’istruzione
inglese ha dichiarato che le facoltà umanistiche sono inutili e ha invitato i
diplomati a iscriversi esclusivamente alle facoltà che producono reddito. Le
dichiarazioni inglesi sovrapponibili a quelle di tanti ministri di altri stati europei sono parte del “super paradigma” che
avanza e instaura con la logica dell’utile la disumanità del non riconoscimento
dell’altro.
Fredde funzioni
algebriche
L’umanesimo insegna a riconoscere l’altro nella comune umanità e a pensare politicamente. Esso feconda l’intero sistema trasformandolo da “sistema” a comunità politica, in quanto insegna a pensare criticamente per progettare. L’utile è il solo calcolo personale nel quale l’altro muore e gradualmente si muore al mondo e alla comunità per diventare fredde funzioni algebriche. Sta a noi lavorare per l’umanesimo, pur in una condizione disperata, per fermare il declino della politica e con essa dell’umanità. Sta a noi, i dominati, contribuire senza titanismi a riportare il senso dell’umano in una realtà sociale che sembra senza uscita. Ancora una volta l’umanesimo è scommessa, è azzardo, in quanto, mentre tutto declina verso l’abisso, continua a credere razionalmente nella ragione etica e comunitaria. Le parole di P. Pasolini, profetiche nella loro dolcezza, sono oggi vere ed eterne nella poesia “Il pianto della scavatrice”:
Solo l’amare, solo il conoscere
conta, non l’aver
amato,
non l’aver conosciuto.
Dà angoscia
il vivere di un
consumato
amore. L’anima non cresce più.
Ecco nel calore
incantato
della notte che piena
quaggiù
tra le curve del fiume e le sopite
visioni della città
sparsa di luci,
echeggia ancora di
mille vite,
disamore, mistero, e
miseria
dei sensi, mi rendono
nemiche
le forme del mondo,
che fino a ieri
erano la mia ragione
Annoiato, stanco, rincaso, per neri
piazzali di mercati,
tristi
strade intorno al
porto fluviale,
tra le baracche e i
magazzini misti
agli ultimi prati. Lì
mortale
è il silenzio: ma giù, a viale Marconi,
alla stazione di
Trastevere, appare
ancora dolce la sera.
Ai loro rioni,
alle loro borgate,
tornano su motori
leggeri – in tuta o
coi calzoni
di lavoro, ma spinti
da un festivo ardore
i giovani, coi
compagni sui sellini,
ridenti, sporchi.
[…]
Ma tra gli scoppi testardi della
benna, che cieca
sembra, cieca
sgretola, cieca
quasi non avesse meta,
un urlo improvviso, umano,
nasce, e a tratti si
ripete,
così pazzo di dolore,
che, umano,
subito non sembra più,
e ridiventa
morto stridore. Poi,
piano,
rinasce, nella luce
violenta,
tra i palazzi
accecati, nuovo, uguale,
urlo che solo chi è
morente,
nell’ultimo istante,
può gettare
in questo sole che
crudele ancora splende
già addolcito da un
po’ d’aria di mare…
A gridare è, straziata
da mesi e anni di
mattutini
sudori – accompagnata
dal muto stuolo dei suoi scalpellini,
la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco
sterro sconvolto, o,
nel breve confine
dell’orizzonte
novecentesco,
tutto il quartiere… È
la città,
sprofondata in un
chiarore di festa,
– è il mondo. Piange
ciò che ha
fine e ricomincia.
Per poter continuare ad essere umani, tutti dobbiamo lottare contro “il non io” che ci logora e ci induce ad un pessimismo senza uscita. La lotta è doppia contro la demotivazione interiore e contro il sistema che produce pessimismo e cecità dell’altro, ma sappiamo che non vi è alternativa, è necessario continuare la lotta, in quanto l’abisso è il risultato della rinuncia di ciascuno a riconoscerlo. Il primo passo è “ascoltare la vita dolorosa” che scorre in noi e nelle strade dove incontriamo i ”nostri compagni di avventura-sventura”. La lotta ha il suo rinascimento nell’ascolto dopo aver attraversato le tenebre dello scoramento.
