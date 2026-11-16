Ho casualmente rivisto Senso, il magnifico film di Luchino Visconti del 1954, con Alida Valli nel ruolo della protagonista, la contessa Livia Serpieri. È un film straordinario, tratto dall’omonimo racconto di Camillo Boito, ambientato nel Veneto del 1866, durante la Terza guerra d’indipendenza italiana.

La vicenda si svolge in un periodo particolarmente drammatico della storia italiana. Mentre i patrioti organizzano la lotta contro l’occupazione austriaca e il Regno d’Italia, alleato della Prussia, si prepara alla guerra contro l’Impero asburgico, una parte dell’aristocrazia e dell’alta borghesia italiana è impegnata nella causa nazionale. Sono uomini che rischiano la propria vita, organizzano la resistenza, finanziano le iniziative patriottiche e sostengono la prospettiva dell’unificazione nazionale.

Fra questi personaggi troviamo il marchese Roberto Ussoni, cugino della contessa Serpieri. Livia, pur appartenendo a questo ambiente e mostrando inizialmente una vicinanza alla causa italiana, vive progressivamente una realtà completamente diversa. Mentre gli uomini della sua famiglia e della sua cerchia sociale si occupano della lotta contro l’Austria, lei si lascia trascinare da una passione amorosa che finisce per assorbire interamente la sua esistenza.

La contessa ha un amante: il giovane ufficiale austriaco Franz Mahler, interpretato da Farley Granger, che offre una prova di straordinaria intensità. Anche Alida Valli realizza un’interpretazione memorabile, capace di esprimere attraverso il volto, gli sguardi e i gesti l’intera parabola psicologica del personaggio.

Livia trascorre con il suo amante momenti di felicità e di abbandono, completamente assorbita dalla relazione. Gli ideali patriottici, gli impegni familiari e persino la sorte dei suoi parenti finiscono progressivamente in secondo piano. Non siamo semplicemente davanti a una donna innamorata: siamo davanti a una donna che ha subordinato ogni altra dimensione della propria esistenza alla soddisfazione della passione.

A un certo punto Roberto Ussoni viene arrestato dalle autorità austriache. La contessa non sa ancora quale responsabilità abbia avuto Franz nell’arresto del cugino. Nel frattempo, però, il rapporto con l’ufficiale diventa sempre più difficile. Franz scompare, interrompe gli appuntamenti e Livia, incapace di accettare la separazione, comincia a cercarlo disperatamente.

Quando scopre che si trova a Verona, decide di raggiungerlo. È un gesto coraggioso, ma soprattutto indicativo della sua condizione psicologica: nonostante tutto, non riesce a rinunciare all’uomo che desidera.

Qui si consuma uno dei momenti più drammatici del film.

Livia trova Franz in un modesto alloggio, in compagnia di una giovanissima donna, Clara, che vive ai margini della prostituzione. L’ufficiale è ormai un uomo degradato, ubriaco, cinico, consapevole della propria vigliaccheria militare e della propria meschinità.

Il confronto fra i due è devastante. Franz non risparmia alla contessa umiliazioni e accuse. Le ricorda di aver disertato, di essersi sottratto ai propri doveri militari e di aver tradito i suoi commilitoni. La rimprovera di aver contribuito alla sua rovina, ma soprattutto le fa capire che non l’ha mai amata veramente: ciò che gli interessava era il suo denaro.

Livia, tuttavia, sembra disposta a sopportare ogni umiliazione pur di recuperare il rapporto.

A questo punto Franz pronuncia la rivelazione che distrugge definitivamente la contessa: è stato lui a denunciare Roberto Ussoni alla polizia austriaca e lei in fondo lo sapeva.

È una confessione terribile. Livia comprende che l’uomo per il quale ha sacrificato la propria dignità e i propri doveri familiari è anche responsabile della denuncia che ha portato all’arresto del cugino, non può negarlo nemmeno a sè stessa.

Fino a quel momento aveva sopportato gli insulti, il disprezzo e persino la presenza di un’altra donna. Ma davanti a questa rivelazione qualcosa si spezza definitivamente.

Il suo volto cambia. L’espressione di Alida Valli diventa una delle immagini più impressionanti del film, la donna che fino a pochi istanti prima sembrava disposta a sacrificare tutto per Franz viene improvvisamente investita dalla consapevolezza della propria degradazione. Ma insieme a questa consapevolezza emerge anche qualcosa di più profondo, la determinazione a non rinunciare alla soddisfazione dei propri desideri, anche quando tutto il resto è ormai perduto.

Livia comprende di aver tradito non soltanto la propria famiglia, ma anche la causa alla quale aveva inizialmente mostrato di aderire. Aveva consegnato a Franz il denaro affidatole da Roberto per finanziare i patrioti italiani, contribuendo così al tradimento degli ideali che avrebbero dovuto guidare la sua esistenza.

Ma qui occorre fare una considerazione ulteriore. Livia non ha realmente tradito un ideale nel quale in realtà non mai creduto. La sua vicinanza alla causa patriottica appare piuttosto come un’appartenenza ambientale, familiare e sociale, mai trasformata in una convinzione autentica. Gli ideali nazionali sono presenti nella sua vita perché appartengono al mondo nel quale è nata e vive, non perché costituiscano il fondamento della sua coscienza.

La differenza è sostanziale. Non siamo necessariamente davanti a una donna che abbandona un ideale nel quale aveva creduto per lasciarsi sedurre da una passione. Non c’è una caduta, c’è una presa di coscienza di non aver mai avuto valori, solo brama di soddisfare i suoi desideri. Siamo davanti a una donna che non ha mai veramente interiorizzato quell’ideale. Quando la causa nazionale entra in conflitto con il proprio desiderio, non si verifica una dolorosa scelta fra due valori, semplicemente, il desiderio prevale perché, nella sua gerarchia personale, non ha mai avuto un vero concorrente.

La contessa non è stata una donna che ha sacrificato tutto per un grande amore. È stata una donna che ha sacrificato tutto per una passione personale, senza riuscire a riconoscere un limite oltre il quale il desiderio finisce per distruggere ogni altro legame, ogni responsabilità e ogni principio.

Da questo momento la disperazione si trasforma in vendetta, una vendetta fredda, quasi priva di emozione.

Livia si reca al comando austriaco e denuncia Franz per diserzione, consegnando la prova che permette alle autorità militari di condannarlo. L’ufficiale viene arrestato e fucilato.

Ma anche la vendetta non restituisce nulla alla contessa. Il comandante austriaco comprende perfettamente il significato del suo gesto e la guarda sprezzante e le indirizza una frase che assume il valore di una condanna morale, da parte dell’etica sociale che ella ha deturpato. Ha fatto giustiziare l’uomo che amava soltanto perché era stata da lui umiliata e abbandonata, non per redimersi. Non c’è redenzione nei suoi atti, solo voglia di vendetta contro chi le ha mostrato la sua vera natura.

La vicenda termina con Livia ormai distrutta, mentre si allontana in carrozza, destinata a convivere con la consapevolezza di ciò che ha fatto e di ciò che è.

Il significato della vicenda

È proprio questo aspetto del film che mi ha colpito particolarmente.

La contessa Serpieri rappresenta una figura nella quale il desiderio individuale arriva a prevalere su qualsiasi altra considerazione: la famiglia, la solidarietà, la fedeltà, la patria e persino la dignità personale.

La sua non è una storia di emancipazione sentimentale. Non è neppure la storia di una donna che, per amore, decide consapevolmente di sacrificarsi. È piuttosto la rappresentazione di una personalità dominata dalla ricerca del piacere, incapace di riconoscere qualcosa che trascenda la propria soddisfazione immediata.

Il suo corpo, il desiderio e la ricerca del piacere diventano il centro esclusivo della sua esistenza. Tutto il resto assume un valore secondario e può essere sacrificato quando rappresenta un ostacolo. La famiglia, la patria, la fedeltà e persino la vita dell’uomo amato non possiedono un valore autonomo: contano soltanto nella misura in cui contribuiscono alla soddisfazione personale.

La questione che il film pone, almeno nella mia interpretazione, è molto più ampia della vicenda privata di Livia.

Che cosa accade a una società quando il desiderio individuale, e in particolare la sua legittimazione come valore assoluto, diventa il principio dominante dell’esistenza? Che cosa rimane degli obblighi familiari, delle responsabilità collettive e degli ideali quando ogni cosa viene subordinata alla soddisfazione personale?

È qui che vorrei portare la riflessione oltre il film e arrivare alla società contemporanea.

La progressiva trasformazione dei rapporti fra uomo e donna, l’affermazione di nuovi modelli culturali e la crescente centralità dell’autodeterminazione individuale hanno modificato profondamente gli equilibri tradizionali. L’emancipazione femminile ha rappresentato una conquista storica fondamentale, ma sarebbe un errore considerare ogni comportamento individuale, ogni desiderio e ogni forma di autorealizzazione come qualcosa di positivo soltanto perché si presenta sotto il segno della libertà personale.

Esiste infatti una differenza sostanziale fra emancipazione e individualismo assoluto. La prima significa conquistare autonomia, dignità e libertà di scelta, il secondo rischia di trasformare il soddisfacimento dei propri desideri nel criterio supremo di ogni comportamento, rendendo secondari gli obblighi verso gli altri.

E questa contraddizione non riguarda soltanto le donne. Gli uomini possono essere altrettanto prigionieri dei propri istinti, del proprio egoismo e della ricerca del piacere. Franz Mahler ne è un esempio evidente. Ma la trasformazione dei rapporti fra i sessi impone anche di interrogarsi sulle nuove forme di potere e di influenza femminile che stanno emergendo nella famiglia e nella società. Mahler quando parla con la contessa cerca la redenzione e la punizione, fino al sacrificio finale della sua vita.

Non parlerei semplicemente di un matriarcato nel senso storico del termine. Parlerei piuttosto di una trasformazione degli equilibri sociali che potrebbe condurre all’affermazione di un potere femminile sempre più esteso, non necessariamente accompagnato da una corrispondente crescita del senso di responsabilità collettiva. Il problema non è che le donne acquisiscano potere: è quale concezione del potere, della libertà e dei rapporti umani accompagni questa trasformazione.

La storia degli uomini e delle donne mostra piuttosto quanto gli istinti, le passioni e l’egoismo possano manifestarsi in entrambi i sessi, sebbene in forme condizionate dalle diverse strutture sociali, culturali e dai rapporti di potere. La Mitologia è piena di donne che ostacolate nei loro piaceri hanno reagito con inusitata violenza.

Questo non significa rinunciare a una riflessione critica sulla specificità dei rapporti fra i sessi. Per secoli le società hanno cercato di disciplinare la sessualità femminile attraverso istituzioni familiari, religiose e giuridiche. Questo controllo, a mio parere, deriva dalla consapevolezza che gli uomini riscontrarono una presunta maggiore indomabilità degli istinti femminili. Vi erano anche ragioni economiche, patrimoniali, genealogiche e di organizzazione del potere. Ma è altrettanto importante interrogarsi su che cosa accade quando quei vecchi meccanismi di controllo vengono meno e non sono sostituiti da una cultura della responsabilità e della reciprocità.

La libertà, infatti, non può significare soltanto la possibilità di soddisfare i propri desideri. Deve comprendere anche la capacità di riconoscere i limiti, gli obblighi e i legami che rendono possibile la convivenza. Una società nella quale tutto viene subordinato all’autorealizzazione individuale rischia di perdere progressivamente la capacità di produrre solidarietà, fedeltà e senso di appartenenza.

È proprio questo il pericolo che la figura di Livia Serpieri permette di mettere a fuoco. Non perché rappresenti tutte le donne, né perché il suo comportamento possa essere trasformato in una legge sulla natura femminile, ma perché porta alle estreme conseguenze una logica individualistica: il desiderio personale come unica misura della realtà, il corpo come centro esclusivo dell’esistenza, gli altri come strumenti o ostacoli alla propria soddisfazione, che il femminismo trionfante di oggi esalta.

Rimane dunque una questione fondamentale, quanto può diventare distruttiva una società nella quale la ricerca della soddisfazione individuale non incontra più limiti morali, familiari o collettivi?

È questa, a mio giudizio, una delle grandi lezioni che possiamo ricavare dalla vicenda della contessa Serpieri. Una donna che non ha mai veramente fatto propri gli ideali del mondo al quale appartiene e che, quando questi entrano in conflitto con il proprio desiderio, rivela quale sia stata la sua autentica gerarchia di valori. Inseguendo ostinatamente la propria soddisfazione, finisce per distruggere tutto ciò che la circonda e, alla fine, anche se stessa. Forse non siamo lontani da questa società.

Fonte foto: https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2021/05/Alida-Valli-e-Senso-30bd03b5-178c-4dff-b9c7-8342da18124e.html (da Google)