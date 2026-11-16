Ho casualmente rivisto Senso,
il magnifico film di Luchino Visconti del 1954, con Alida Valli nel ruolo della
protagonista, la contessa Livia Serpieri. È un film straordinario, tratto
dall’omonimo racconto di Camillo Boito, ambientato nel Veneto del 1866, durante
la Terza guerra d’indipendenza italiana.
La vicenda si svolge in un
periodo particolarmente drammatico della storia italiana. Mentre i patrioti
organizzano la lotta contro l’occupazione austriaca e il Regno d’Italia,
alleato della Prussia, si prepara alla guerra contro l’Impero asburgico, una
parte dell’aristocrazia e dell’alta borghesia italiana è impegnata nella causa
nazionale. Sono uomini che rischiano la propria vita, organizzano la
resistenza, finanziano le iniziative patriottiche e sostengono la prospettiva
dell’unificazione nazionale.
Fra questi personaggi troviamo il
marchese Roberto Ussoni, cugino della contessa Serpieri. Livia, pur appartenendo
a questo ambiente e mostrando inizialmente una vicinanza alla causa italiana,
vive progressivamente una realtà completamente diversa. Mentre gli uomini della
sua famiglia e della sua cerchia sociale si occupano della lotta contro
l’Austria, lei si lascia trascinare da una passione amorosa che finisce per
assorbire interamente la sua esistenza.
La contessa ha un amante: il
giovane ufficiale austriaco Franz Mahler, interpretato da Farley Granger, che
offre una prova di straordinaria intensità. Anche Alida Valli realizza
un’interpretazione memorabile, capace di esprimere attraverso il volto, gli
sguardi e i gesti l’intera parabola psicologica del personaggio.
Livia trascorre con il suo amante
momenti di felicità e di abbandono, completamente assorbita dalla relazione.
Gli ideali patriottici, gli impegni familiari e persino la sorte dei suoi
parenti finiscono progressivamente in secondo piano. Non siamo semplicemente
davanti a una donna innamorata: siamo davanti a una donna che ha subordinato
ogni altra dimensione della propria esistenza alla soddisfazione della
passione.
A un certo punto Roberto Ussoni
viene arrestato dalle autorità austriache. La contessa non sa ancora quale
responsabilità abbia avuto Franz nell’arresto del cugino. Nel frattempo, però,
il rapporto con l’ufficiale diventa sempre più difficile. Franz scompare,
interrompe gli appuntamenti e Livia, incapace di accettare la separazione,
comincia a cercarlo disperatamente.
Quando scopre che si trova a
Verona, decide di raggiungerlo. È un gesto coraggioso, ma soprattutto
indicativo della sua condizione psicologica: nonostante tutto, non riesce a
rinunciare all’uomo che desidera.
Qui si consuma uno dei momenti
più drammatici del film.
Livia trova Franz in un modesto
alloggio, in compagnia di una giovanissima donna, Clara, che vive ai margini
della prostituzione. L’ufficiale è ormai un uomo degradato, ubriaco, cinico,
consapevole della propria vigliaccheria militare e della propria meschinità.
Il confronto fra i due è
devastante. Franz non risparmia alla contessa umiliazioni e accuse. Le ricorda
di aver disertato, di essersi sottratto ai propri doveri militari e di aver
tradito i suoi commilitoni. La rimprovera di aver contribuito alla sua rovina,
ma soprattutto le fa capire che non l’ha mai amata veramente: ciò che gli
interessava era il suo denaro.
Livia, tuttavia, sembra disposta
a sopportare ogni umiliazione pur di recuperare il rapporto.
A questo punto Franz pronuncia la
rivelazione che distrugge definitivamente la contessa: è stato lui a denunciare
Roberto Ussoni alla polizia austriaca e lei in fondo lo sapeva.
È una confessione terribile.
Livia comprende che l’uomo per il quale ha sacrificato la propria dignità e i
propri doveri familiari è anche responsabile della denuncia che ha portato
all’arresto del cugino, non può negarlo nemmeno a sè stessa.
Fino a quel momento aveva
sopportato gli insulti, il disprezzo e persino la presenza di un’altra donna.
Ma davanti a questa rivelazione qualcosa si spezza definitivamente.
Il suo volto cambia. L’espressione
di Alida Valli diventa una delle immagini più impressionanti del film, la donna
che fino a pochi istanti prima sembrava disposta a sacrificare tutto per Franz
viene improvvisamente investita dalla consapevolezza della propria
degradazione. Ma insieme a questa consapevolezza emerge anche qualcosa di più
profondo, la determinazione a non rinunciare alla soddisfazione dei propri
desideri, anche quando tutto il resto è ormai perduto.
Livia comprende di aver tradito
non soltanto la propria famiglia, ma anche la causa alla quale aveva
inizialmente mostrato di aderire. Aveva consegnato a Franz il denaro affidatole
da Roberto per finanziare i patrioti italiani, contribuendo così al tradimento
degli ideali che avrebbero dovuto guidare la sua esistenza.
Ma qui occorre fare una
considerazione ulteriore. Livia non ha
realmente tradito un ideale nel quale in realtà non mai creduto. La sua
vicinanza alla causa patriottica appare piuttosto come un’appartenenza
ambientale, familiare e sociale, mai trasformata in una convinzione autentica.
Gli ideali nazionali sono presenti nella sua vita perché appartengono al mondo
nel quale è nata e vive, non perché costituiscano il fondamento della sua
coscienza.
La differenza è sostanziale. Non
siamo necessariamente davanti a una donna che abbandona un ideale nel quale
aveva creduto per lasciarsi sedurre da una passione. Non c’è una caduta, c’è
una presa di coscienza di non aver mai avuto valori, solo brama di soddisfare i
suoi desideri. Siamo davanti a una donna che non ha mai veramente
interiorizzato quell’ideale. Quando la causa nazionale entra in conflitto con
il proprio desiderio, non si verifica una dolorosa scelta fra due valori, semplicemente,
il desiderio prevale perché, nella sua gerarchia personale, non ha mai avuto un
vero concorrente.
La contessa non è stata una donna
che ha sacrificato tutto per un grande amore. È stata una donna che ha
sacrificato tutto per una passione personale, senza riuscire a riconoscere un
limite oltre il quale il desiderio finisce per distruggere ogni altro legame,
ogni responsabilità e ogni principio.
Da questo momento la disperazione
si trasforma in vendetta, una vendetta fredda, quasi priva di emozione.
Livia si reca al comando
austriaco e denuncia Franz per diserzione, consegnando la prova che permette
alle autorità militari di condannarlo. L’ufficiale viene arrestato e fucilato.
Ma anche la vendetta non
restituisce nulla alla contessa. Il comandante austriaco comprende
perfettamente il significato del suo gesto e la guarda sprezzante e le indirizza
una frase che assume il valore di una condanna morale, da parte dell’etica
sociale che ella ha deturpato. Ha fatto giustiziare l’uomo che amava soltanto
perché era stata da lui umiliata e abbandonata, non per redimersi. Non c’è
redenzione nei suoi atti, solo voglia di vendetta contro chi le ha mostrato la
sua vera natura.
La vicenda termina con Livia
ormai distrutta, mentre si allontana in carrozza, destinata a convivere con la
consapevolezza di ciò che ha fatto e di ciò che è.
Il significato della vicenda
È proprio questo aspetto del film
che mi ha colpito particolarmente.
La contessa Serpieri rappresenta
una figura nella quale il desiderio individuale arriva a prevalere su qualsiasi
altra considerazione: la famiglia, la solidarietà, la fedeltà, la patria e
persino la dignità personale.
La sua non è una storia di
emancipazione sentimentale. Non è neppure la storia di una donna che, per
amore, decide consapevolmente di sacrificarsi. È piuttosto la rappresentazione
di una personalità dominata dalla ricerca del piacere, incapace di riconoscere
qualcosa che trascenda la propria soddisfazione immediata.
Il suo corpo, il desiderio e la
ricerca del piacere diventano il centro esclusivo della sua esistenza. Tutto il
resto assume un valore secondario e può essere sacrificato quando rappresenta
un ostacolo. La famiglia, la patria, la fedeltà e persino la vita dell’uomo
amato non possiedono un valore autonomo: contano soltanto nella misura in cui
contribuiscono alla soddisfazione personale.
La questione che il film pone,
almeno nella mia interpretazione, è molto più ampia della vicenda privata di
Livia.
Che cosa accade a una società
quando il desiderio individuale, e in particolare la sua legittimazione come
valore assoluto, diventa il principio dominante dell’esistenza? Che cosa rimane
degli obblighi familiari, delle responsabilità collettive e degli ideali quando
ogni cosa viene subordinata alla soddisfazione personale?
È qui che vorrei portare la
riflessione oltre il film e arrivare alla società contemporanea.
La progressiva trasformazione dei
rapporti fra uomo e donna, l’affermazione di nuovi modelli culturali e la
crescente centralità dell’autodeterminazione individuale hanno modificato
profondamente gli equilibri tradizionali. L’emancipazione femminile ha rappresentato
una conquista storica fondamentale, ma sarebbe un errore considerare ogni
comportamento individuale, ogni desiderio e ogni forma di autorealizzazione
come qualcosa di positivo soltanto perché si presenta sotto il segno della
libertà personale.
Esiste infatti una differenza
sostanziale fra emancipazione e individualismo assoluto. La prima significa
conquistare autonomia, dignità e libertà di scelta, il secondo rischia di
trasformare il soddisfacimento dei propri desideri nel criterio supremo di ogni
comportamento, rendendo secondari gli obblighi verso gli altri.
E questa contraddizione non
riguarda soltanto le donne. Gli uomini possono essere altrettanto prigionieri
dei propri istinti, del proprio egoismo e della ricerca del piacere. Franz
Mahler ne è un esempio evidente. Ma la trasformazione dei rapporti fra i sessi
impone anche di interrogarsi sulle nuove forme di potere e di influenza
femminile che stanno emergendo nella famiglia e nella società. Mahler quando
parla con la contessa cerca la redenzione e la punizione, fino al sacrificio
finale della sua vita.
Non parlerei semplicemente di un
matriarcato nel senso storico del termine. Parlerei piuttosto di una
trasformazione degli equilibri sociali che potrebbe condurre all’affermazione
di un potere femminile sempre più esteso, non necessariamente accompagnato da
una corrispondente crescita del senso di responsabilità collettiva. Il problema
non è che le donne acquisiscano potere: è quale concezione del potere, della
libertà e dei rapporti umani accompagni questa trasformazione.
La storia degli uomini e delle
donne mostra piuttosto quanto gli istinti, le passioni e l’egoismo possano
manifestarsi in entrambi i sessi, sebbene in forme condizionate dalle diverse
strutture sociali, culturali e dai rapporti di potere. La Mitologia è piena di
donne che ostacolate nei loro piaceri hanno reagito con inusitata violenza.
Questo non significa rinunciare a
una riflessione critica sulla specificità dei rapporti fra i sessi. Per secoli
le società hanno cercato di disciplinare la sessualità femminile attraverso
istituzioni familiari, religiose e giuridiche. Questo controllo, a mio parere, deriva
dalla consapevolezza che gli uomini riscontrarono una presunta maggiore
indomabilità degli istinti femminili. Vi erano anche ragioni economiche,
patrimoniali, genealogiche e di organizzazione del potere. Ma è altrettanto
importante interrogarsi su che cosa accade quando quei vecchi meccanismi di
controllo vengono meno e non sono sostituiti da una cultura della responsabilità
e della reciprocità.
La libertà, infatti, non può
significare soltanto la possibilità di soddisfare i propri desideri. Deve
comprendere anche la capacità di riconoscere i limiti, gli obblighi e i legami
che rendono possibile la convivenza. Una società nella quale tutto viene
subordinato all’autorealizzazione individuale rischia di perdere
progressivamente la capacità di produrre solidarietà, fedeltà e senso di
appartenenza.
È proprio questo il pericolo che
la figura di Livia Serpieri permette di mettere a fuoco. Non perché rappresenti
tutte le donne, né perché il suo comportamento possa essere trasformato in una
legge sulla natura femminile, ma perché porta alle estreme conseguenze una
logica individualistica: il desiderio personale come unica misura della realtà,
il corpo come centro esclusivo dell’esistenza, gli altri come strumenti o
ostacoli alla propria soddisfazione, che il femminismo trionfante di oggi
esalta.
Rimane dunque una questione
fondamentale, quanto può diventare distruttiva una società nella quale la
ricerca della soddisfazione individuale non incontra più limiti morali,
familiari o collettivi?
È questa, a mio giudizio, una delle grandi lezioni che possiamo ricavare dalla vicenda della contessa Serpieri. Una donna che non ha mai veramente fatto propri gli ideali del mondo al quale appartiene e che, quando questi entrano in conflitto con il proprio desiderio, rivela quale sia stata la sua autentica gerarchia di valori. Inseguendo ostinatamente la propria soddisfazione, finisce per distruggere tutto ciò che la circonda e, alla fine, anche se stessa. Forse non siamo lontani da questa società.
Fonte foto: https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2021/05/Alida-Valli-e-Senso-30bd03b5-178c-4dff-b9c7-8342da18124e.html (da Google)