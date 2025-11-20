Togliatti e il totalitarismo

Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano dal 1943 al 1964 e membro dell’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, da antifascista e pensatore ha individuato con nettezza, forse più di Hannah Arendt, l’essenza del totalitarismo. Egli a chiare lettere afferma che il totalitarismo è riduzione dell’essere umano a passività assoluta. Il fine, fortunatamente irrealizabile, per i totalitarismi è mutilare l’individualità e necrotizzarne la natura politica e sociale allo scopo di rendere il soggetto un contenitore senza filtri razionali. Il totalitarismo è una macchina tecnica e sociale per combattere la natura razionale e creativa dell’essere umano, ciò malgrado la lotta è sempre possibile, poiché vi è un dato ontologico inaggirabile: la natura umana non può essere mai completamente edulcorata, essa resta con le sue capacità critiche e il “desiderio appassionato” di “senso e verità”, per cui anche nel momento più tragico ci sono spazi per riprendere la lotta. I tentativi di ridurre l’intero sistema a “materia e movimento” che il totalitarismo governa con i suoi paradigmi previsionali è sempre fallito. Ciò dimostra che la natura umana “non può essere addomesticata”:

“102)Quanto ho voluto dimostrare nella lezione di oggi e di ieri è che non bisogna considerare il fascismo come qualche cosa di definitivamente caratterizzato, che bisogna considerarlo nel suo sviluppo, mai fisso, mai come uno schema, come modello, ma come conseguenza di una serie di rapporti economici e politici reali, risultati da fattori reali, dalla situazione economica, dalla lotta delle masse. È un errore il pensare che il totalitarismo ci precluda la via della lotta. È un errore pensare che il totalitarismo chiuda alle masse la via alla lotta per delle conquiste democratiche. È un errore. Su questo terreno il fascismo tenta di portarci. Esso tenta di farci credere che tutto sia finito, che si sia entrati in un nuovo periodo nel quale non ci sia nulla da fare che mettersi sul suo terreno. La minima concessione fatta a questo punto di vista deve essere vigorosamente combattuta[1]”.

Il totalitarismo fascista fu “imperiale” e “debole”. Il fascismo si sviluppò non per il timore del “comunismo”, ma per il collasso a cui sembrava andare incontro il capitalismo. I due termini non sono in contraddizione, anzi, la potenza imperialistica, se è in stato di debolezza, diventa più aggressiva. Per affermare il proprio dominio in uno spazio imperiale occupato da altre potenze deve usare massimamente la violenza. Le osservazioni di Palmiro Togliatti ci restituiscono dati e concetti con cui leggere l’aggressività della potenza statunitense, mentre agonizza il suo dominio. Il capitalismo utilizza la violenza, quando è debole, poichè è corroso da contraddizioni che potrebbero far nascere il nuovo, mentre decade senza morire. La violenza è come la ruota del pavone, serve per mostrare una forza scenografica con cui abbacinare i “nemici di classe e le potenze più competitive”:

“45)Mi manca qui lo spazio per indicare quali sono i motivi di relativa «debolezza» dell’imperialismo italiano; occorre però tener sempre presente che un imperialismo «debole» non è menomamente un imperialismo meno aggressivo degli altri, anzi, è un imperialismo più aggressivo che tende anche più insistentemente degli altri a risolvere con la violenza le proprie contraddizioni. Interiormente, un imperialismo «debole» è un imperialismo il quale deve far ricorso prima degli altri e più degli altri alla violenza sistematica per regolare i rapporti di classe, per instaurare e mantenere il dominio incontrastato, economico e politico, della grande borghesia industriale e agraria. Nelle sue relazioni internazionali un imperialismo «debole» è un imperialismo che non può a nessun costo accontentarsi della situazione esistente, che pone in modo urgente in ogni momento, il problema di una nuova spartizione del mondo. E poiché non esiste la possibilità di una spartizione pacifica del mondo tra gli imperialisti rivali, l’imperialismo «debole» è quello che in prima linea, fra tutti gli altri, pone il problema di una nuova guerra, predica la guerra, prepara la guerra, provoca alla guerra in tutti i modi che gli sono offerti dalla situazione internazionale[2]”.

La condizione della potenza imperiale debole è foriera di guerra, poiché ambisce a sovvertire gli ordini vigenti per ritagliarsi un ruolo forte all’interno della spartizione delle aree di influenza.

La lotta

La lotta contro i totalitarismi è azione che necessita di pensiero e di acume critico. In Palmiro Togliatti non ci sono processi meccanici che determinano fatalmente gli eventi storici, ma la storia è “campo di possibilità” nella quale la “lotta” è sempre possibile. Il Partito comunista italiano non intercettò gli strati della classe media e non seppe neutralizzare il passaggio della classe media sotto l’ala del fascismo e del capitalismo. Gli errori favorirono l’ascesa del fascismo, pertanto il fascismo fu il risultato anche di questi errori. Se la lotta fosse all’altezza del periodo storico l’esito finale sarebbe stato diverso. L’alta borghesia usò il vuoto programmatico e dialettico per spezzare l’unità degli aggiogati e strumentalizzare la piccola borghesia. La chiarezza della ricostruzione di Palmiro Togliatti è pari, se non superiore, all’analisi dello storico del fascismo Renzo De Felice il quale, nelle sue argomentazioni, si limita, spesso, ad evidenziare che il “fascismo movimento” rispose al bisogno di mobilità sociale della piccola borghesia negata dal liberalismo. Renzo De Felice ammirò sempre la lettura del fascismo di Palmiro Togliatti ed essa fu modello per lo sviluppo delle sue ricerche. In Palmiro Togliatti la capacità di sintesi consente di cogliere con lucidità quasi immediata la problematicità del periodo storico. L’interpretazione di Palmiro Togliatti si sviluppò in modo parallelo alla lettura di Antonio Gramsci in carcere e le due interpretazioni sono per non pochi aspetti sovrapponibili. Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti individuarono nel fascismo la “rivoluzione passiva” quale fondamento e fine dell’azione borghese, in quanto le masse erano rese oggetto di una rivoluzione conservatrice, il cui fine era difendere gli interessi del capitale:

“73)Questo è uno dei nostri errori. Errore che si è ripetuto anche altrove: ignorare lo spostamento degli strati intermedi nel senso del crearsi nella piccola borghesia di correnti che possono essere sfruttate dalla borghesia contro la classe operaia. Altro nostro errore è stato quello di non avere messo sempre nel giusto rilievo il carattere di classe della dittatura fascista. Noi abbiamo messo in rilievo il fatto che la dittatura del fascismo era dovuta alla debolezza del capitalismo[3]”.

La consapevolezza dell’errore è la via per la lotta. Chi lotta commette errori e banalmente impara da essi ad affinare le armi per emanciparsi, colui che accetta passivamente il sistema si adegua e non conosce la fatica dell’errore.

Dopolavoro

Allora, e ancor più nel nosto tempo storico genocidario, il totalitarismo degrada e divora il tempo libero irrigimentandolo nel tempo totalitario mediante attività ludiche e competitive attraverso le quali “rieducare” i sudditi. Il Dopolavoro durante il fascismo attraeva con la sua novità, in quanto per la prima volta gli strati sociali più bassi della società mediante un’organizzazione capillare e centralizzata con attività sportive e ludiche potevano occupare il tempo libero. La conquista del consenso e l’omologazione delle opinioni furono ottenute anche mediante tali attività, a cui il comunismo non seppe rispondere adeguatamente:

“158)Vi furono anche altri motivi: un’organizzazione centralizzata per soddisfare i bisogni educativi, culturali, sportivi delle masse non esisteva, non era mai esistita, in Italia, nel campo di classe. È questa una delle più gravi lacune nel movimento operaio italiano, particolarmente del dopoguerra. Vi furono alcuni tentativi questi rivestirono sempre un carattere puramente locale (a Torino per esempio) oppure esistevano delle organizzazioni le quali si riallacciavano a delle forme di organizzazione preesistenti. Per esempio nella Venezia Giulia vi era una larga rete di organizzazioni culturali, di circoli, ecc. Ma era questa una eredità della socialdemocrazia austriaca lasciata all’Italia dopo l’annessione a questa della Venezia Giulia. Quali forme d’organizzazione esistevano in questo campo? Dappertutto, erano elemento caratteristico gli scopi molto semplici i quali non andavano più in là del trattenimento serale, del locale per bere un bicchiere di vino e di cose di questo genere[4]”.

Il Dopolavoro non fu solo agone sportivo che preparava “l’uomo nuovo”, era spazio mutualistico nel quale ci si ritrovava e si viveva un sentimento di protezione e di solidarietà. Il sistema liberale, allora come oggi, nega i vincoli solidali e li sostituisce con putride parvenze e surrogati come i social e le navi da crociera. Allora il fascismo fu più abile, poiché il Dopolavoro era aperto a tutti a prescindere dal reddito, naturalmente lo scopo finale era fascistizzare il popolo e renderlo massa manovrabile:

“167)Cosa fanno le sezioni del Dopolavoro? Esse svolgono tutta una serie di attività. I vantaggi che gli operai hanno sono molteplici. Hanno alcune facilitazioni, dei ribassi per i biglietti dei teatri e per i cinematografi, hanno alcune riduzioni sui viveri e sugli oggetti di vestiario comprati in determinati magazzini, per gite. Poi hanno anche alcune forme di assistenza. In alcuni casi il Dopolavoro tende a prendere delle funzioni mutualistiche ed assiste per esempio delle famiglie degli infortunati, ecc., ecc. È l’ora di smettere di pensare che gli operai non debbono fare dello sport. Anche i vantaggi più piccoli non sono disprezzati dagli operai. L’operaio cerca sempre la più piccola cosa che può trovare per migliorare la sua condizione. Anche il solo fatto di poter trovarsi, alla sera, in una camera e sentire la radio è una cosa che fa piacere. Noi non possiamo scagliarci contro l’operaio il quale accetta di entrare in questa camera, per il solo fatto che sulla porta c’è scritta l’insegna del fascio. Dobbiamo ricordarci che il Dopolavoro è l’organizzazione più larga del fascismo. Che la nostra tattica deve essere più larga che altrove perché, dato il modo in cui il Dopolavoro è organizzato, noi possiamo legare a noi degli strati più larghi di lavoratori che in altre organizzazioni[5]”.

Anche sul Dopolavoro i comunisti avrebbero potuto essere “motore di contraddizione”, invece ci si ritirò da tale possibilità dialettica consegnandola al fascismo. Ancora una volta è la scelta tra lotta e rinuncia a decidere del presente e del futuro. L’umanesimo di Palmiro Togliatti si fa, in questo caso, palese. I comunisti avrebbero potuto fondare organizzazioni parallele al Dopolavoro nelle quali formare il proletariato e la piccola borghesia alla coscienza rivoluzionaria. Gli errori favorirono il fascismo:

“173)Noi dobbiamo attaccarci a delle rivendicazioni proprie del Dopolavoro, di carattere sportivo, culturale, ecc., e a dei motivi democratici. Nel primo campo abbiamo fatto molto poco. La Federazione giovanile ha fatto qualche cosa nel senso di dare delle rivendicazioni che tendono ad avere questa caratteristica. C’è qualche attività nel campo dello sport, nel campo della lotta contro lo sciovinismo ma niente o quasi in molti altri campi. Poco, per esempio, nel campo culturale. Pochi sono i casi di compagni i quali abbiano cercato di organizzare una biblioteca con libri che abbiano un contenuto di classe. Ma anche in quei pochi casi in cui ciò si è fatto ci si è fermati a mezza strada. Bisognava fare un lavoro culturale, dare a leggere e spiegare i lavori di Gorkij, Tolstoj ed altri che possono oggi avere un contenuto sovversivo ed opporre le idee contenute in questi alle idee del fascismo. Si possono creare dei conflitti anche su questo terreno; è però difficile. È difficile soprattutto che questa forma assuma la posizione più alta, assuma il carattere di manifestazione nazionale. Difficile, ma non impossibile. Bisogna chiedere nelle biblioteche dei libri che parlino dell’URSS. In Italia ve ne sono molti legali. Iniziare una discussione sulle questioni sovietiche. Si crea così una forma legale e semilegale di organizzazione degli amici dell’URSS. Caratteristico il fatto di un Dopolavoro di Trieste, il quale ha organizzato un viaggio nell’URSS; arrivò fino ad Odessa, ebbe dei contatti con le organizzazioni locali. I partecipanti, al ritorno furono tutti arrestati. Eppure qualche cosa si è fatto. E si tenga presente che questo avvenne proprio a Trieste dove i compagni non capiscono ancora niente del lavoro nelle organizzazioni avversarie e sono fra i più restii a farlo[6]”.

Le nuove forme di autoritarismo liberista fioriscono sul vuoto organizzativo e programmatico. La produzione culturale resistente è fondamentale per riattivare le contraddizioni che esigono risposte. Su tale vuoto il capitalismo prolifera. Le voci dissenzienti non giungono ai popoli e la “chiacchiera” ha sostituito la comunicazione. La chiacchiera passivizza e omologa le scelte e le potenzialità fino a non farle scogere, essa agisce come un acido capace di dissolvere il senso critico e creativo. Per il comunismo presente e futuro la sfida si gioca su tale spazio cannibalizzato, al momento, dal totalitarismo liberista. Le contraddizioni restano e da esse si deve ricominciare il cammino rivoluzionario, il quale è anzitutto pensiero e consapevolezza di classe e individuale. Il rivoluzionario del “tempo estremo” in cui viviamo necessita di un rivoluzionario che coniughi la radicalità di Amedeo Bordiga con l’umanesino di Palmiro Togliatti e di Antonio Gramsci. La mercatanzia (Dante Alighieri) è l’arte del male che imperversa, e dinanzi alle tragedie della “mercatanzia” tra “scarsità e seduzione idolatrica”, solo un rivoluzionario dalla tempra audace (consapevolezza di dialettica) può sostenere le lusinghe del totalitarismo liberista e aprire il nuovo tempo della storia. Non si tratta di una figura eroica, ma di un rivoluzionario formato per rispondere allo “spirito del tempo” al fine di rompere la cappa di passività che sostiene il capitalismo e i sistemi digitali di dominio.



