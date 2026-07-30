A cosa e a chi serve Vannacci?

La nascita di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, serve sostanzialmente a cinque cose.

La prima. Alimentare la guerra orizzontale fra autoctoni e immigrati criminalizzando i secondi, evitando accuratamente di spiegare quali sono le cause strutturali dell’immigrazione: lo sfruttamento e il saccheggio da parte del sistema capitalista, neoliberista e imperialista (di cui lo stesso Vannacci è agente e strumento) ai danni del Terzo Mondo, da tempo rinominato Sud del Mondo. Un saccheggio senza del quale il sistema capitalista non potrebbe sopravvivere.

La seconda, direttamente collegata alla prima. Depistare ideologicamente i ceti popolari dirottando la loro attenzione impedendogli di vedere chi sono i reali responsabili del loro stato di disagio (e certamente anche l’immigrazione incontrollata – che è strutturale al sistema capitalistico – è una delle cause di tale disagio anche se non la principale).

La terza è la guerra ideologica contro quella parte dell’Islam non allineato al mondo occidentale. Oggi, può piacere o meno ma è un fatto, l’Islam sciita (insieme ad una parte, minoritaria, di quello sunnita) è l’ostacolo principale in tutta l’area del Vicino e Medio Oriente all’imperialismo americano e israeliano. Un ostacolo non solo di ordine politico, geopolitico e militare ma anche ideologico. Quell’Islam sciita è portatore di un “pensiero forte” e di un “sistema valoriale forte” sul piano ideologico, religioso e spirituale irriducibile all’ideologia e al “way of life” americano e occidentale. E’ per questo che è odiato dall’Occidente (in questo caso non solo dalla destra ma anche dalla “sinistra”, per ragioni in parte simili e in parte diverse), non soltanto, quindi, perché impedisce il saccheggio indiscriminato delle risorse di quell’area e un ostacolo concreto all’espansione in linea teorica illimitata dello stato (è l’unico stato del mondo che non ha confini definiti quindi è più corretto definirlo “entità”) sionista. Non a caso gli strali del generale Vannacci e dei suoi sodali, da Rizzo ai fascisti di Casapound, si rivolgono contro i musulmani. La loro campagna per la “remigrazione” (una puttanata ideologica peraltro priva di ogni possibilità di realizzazione concreta, utile solo per gettare nero seppia in faccia al loro elettorato) è di fatto rivolta contro gli islamici. Vannacci è un uomo della NATO e di Israele e da questi, politicamente parlando, prende ordini. Soltanto degli sprovveduti (non è una colpa esserlo ma è doveroso chiarirlo) possono pensare che Vannacci sia un “antisistema”.

La quarta. Vannacci serve a ridare un po’ di linfa ad un centrodestra stanco e logoro che in questi anni di governo Meloni ha perso colpi, sia in virtù della sua inettitudine (fra cui il suo stomachevole servilismo nei confronti degli USA e di Trump) che, soprattutto, della sua incapacità di dare una risposta ai problemi (in taluni casi, drammi) economici e sociali del Paese.

La quinta. Vannacci serve a rafforzare la polarizzazione politica e ad impedire la nascita di un polo realmente alternativo ai due schieramenti di “sistema”, il centrodestra e il centrosinistra. La nascita di una nuova forza reazionaria radicale, con evidenti venature fascistoidi, serve allo schieramento di centrosinistra per serrare i ranghi, disinnescare le contraddizioni al suo interno (leggi i contrasti, soprattutto sulla guerra della NATO contro la Russia, fra PD e Renzi da una parte e Conte dall’altra) e chiamare l’elettorato a turarsi il naso e a votare per fermare il fascismo alle porte. Il centrodestra, dal canto suo, non chiede di meglio, e la giostra può continuare a girare.

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