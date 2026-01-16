Cari lettori e care lettrici de L’Interferenza

Cari amici e amiche, lettori e lettrici de L’Interferenza,
questo sarà un anno molto intenso e impegnativo per noi.
Abbiamo in programma una serie di eventi che verteranno su
vari temi. Il prossimo (promosso insieme all’Associazione Uomini e Donne in
Movimento) si svolgerà a Roma sabato 7 febbraio e avrà come titolo “Questione
di genere. Rompere ogni tabù. Aprire il confronto”. Un tabù che, come ben
sapete, noi abbiamo già rotto da molto tempo. E’ giunto il momento di rompere
questa cappa ideologica e mediatica asfissiante che impedisce l’emergere di ogni
forma di critica e dissenso.
Il mese successivo, sabato 7 marzo, ne avremo un altro molto
importante dal titolo “Il declino dell’egemonia occidentale. Decolonizzazione e
multipolarismo”. In questo caso affronteremo i grandi temi di politica
internazionale: il conflitto russo-ucraino, la Cina, l’America di Trump, il Vicino
e Medio Oriente, la crescita dei BRICS, i diversi contesti, economici, politici
e militari, internazionali.
Entrambi questi eventi vedranno la partecipazione di
autorevoli analisti, filosofi, sociologi ed esperti di politica internazionale.
Nei prossimi giorni comunicheremo tutti i dettagli tecnici (l’ora e il luogo
dove si svolgeranno e ovviamente i nomi dei relatori). Nel corso dell’anno
prevediamo di promuoverne altri su altri temi.
Inoltre, ad Aprile pubblicheremo, con la Casa Editrice
Meltemi, il nostro libro dal titolo “Per un nuovo pensiero strategico” che
raccoglierà gli atti dei nostri ultimi quattro convegni. Anche in questo caso
organizzeremo delle presentazioni in varie città italiane.
Tutte queste attività comportano ovviamente delle spese non
indifferenti, per lo meno per le nostre tasche, onde per cui vi chiediamo di
aiutarci nel sostenerle. Ripetiamo sempre che la libertà e l’indipendenza hanno
un prezzo. Chi ci conosce sa che non abbiamo mai avuto padroni né mai li
avremo. Del resto, anche volendo, siamo troppo politicamente scorretti per
averne… Ragion per cui il sostegno dei nostri lettori è fondamentale oltre che
prezioso.
Vi preghiamo quindi di inviare il vostro contributo, ciascuno
in base alle proprie capacità e possibilità a: “Associazione Culturale L’Interferenza”
Iban
IT32W0200805160000104394442
Un caro saluto a tutti e un ringraziamento da parte di tutti
i redattori e collaboratori de L’Interferenza.