Cari lettori e care lettrici de L’Interferenza

Cari amici e amiche, lettori e lettrici de L’Interferenza, questo sarà un anno molto intenso e impegnativo per noi.

Abbiamo in programma una serie di eventi che verteranno su vari temi. Il prossimo (promosso insieme all’Associazione Uomini e Donne in Movimento) si svolgerà a Roma sabato 7 febbraio e avrà come titolo “Questione di genere. Rompere ogni tabù. Aprire il confronto”. Un tabù che, come ben sapete, noi abbiamo già rotto da molto tempo. E’ giunto il momento di rompere questa cappa ideologica e mediatica asfissiante che impedisce l’emergere di ogni forma di critica e dissenso.

Il mese successivo, sabato 7 marzo, ne avremo un altro molto importante dal titolo “Il declino dell’egemonia occidentale. Decolonizzazione e multipolarismo”. In questo caso affronteremo i grandi temi di politica internazionale: il conflitto russo-ucraino, la Cina, l’America di Trump, il Vicino e Medio Oriente, la crescita dei BRICS, i diversi contesti, economici, politici e militari, internazionali.

Entrambi questi eventi vedranno la partecipazione di autorevoli analisti, filosofi, sociologi ed esperti di politica internazionale. Nei prossimi giorni comunicheremo tutti i dettagli tecnici (l’ora e il luogo dove si svolgeranno e ovviamente i nomi dei relatori). Nel corso dell’anno prevediamo di promuoverne altri su altri temi.

Inoltre, ad Aprile pubblicheremo, con la Casa Editrice Meltemi, il nostro libro dal titolo “Per un nuovo pensiero strategico” che raccoglierà gli atti dei nostri ultimi quattro convegni. Anche in questo caso organizzeremo delle presentazioni in varie città italiane.

Tutte queste attività comportano ovviamente delle spese non indifferenti, per lo meno per le nostre tasche, onde per cui vi chiediamo di aiutarci nel sostenerle. Ripetiamo sempre che la libertà e l’indipendenza hanno un prezzo. Chi ci conosce sa che non abbiamo mai avuto padroni né mai li avremo. Del resto, anche volendo, siamo troppo politicamente scorretti per averne… Ragion per cui il sostegno dei nostri lettori è fondamentale oltre che prezioso.

Vi preghiamo quindi di inviare il vostro contributo, ciascuno in base alle proprie capacità e possibilità a: “Associazione Culturale L’Interferenza” Iban IT32W0200805160000104394442

Un caro saluto a tutti e un ringraziamento da parte di tutti i redattori e collaboratori de L’Interferenza.