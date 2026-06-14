Come eravamo. Come siamo ridotti

Qualcuno dirà che questo mio breve articolo è retorico, demagogico. Non lo so e tutto sommato non mi interessa molto. Credo però che le immagini accompagnate da poche parole di commento siano spesso molto più efficaci di analisi elaborate (pur necessarie, sia chiaro…).

Questa che vedete sotto nel video è una manifestazione operaia a Torino negli anni ’70. Questa era la Sinistra (con la S maiuscola) in quella fase storica. La Sinistra alla quale avevo aderito, anima e corpo. Osservate bene le persone, i volti, le espressioni, la composizione sociale, senza starci troppo a pensare, di getto, come si suol dire.

Dopo di che resettate tutto e andate a vedere una manifestazione della “sinistra” di oggi, liberale o radicale che sia. Anche in questo caso osservate le persone, i volti, le espressioni, la composizione sociale, anche in questo caso, senza pensarci troppo.

Vi verranno alla mente tante cose, come è cambiato il mondo, la società, il lavoro, le persone, la cultura, come è cambiata radicalmente la “sinistra” che infatti ora scrivo, non casualmente, fra virgolette e con la minuscola. Un vero e proprio processo di mutazione genetica che l’ha portata ad essere la brodaglia stucchevole e insopportabile che è da almeno quarant’anni.

Fra le tante cose che vi verranno alla mente capirete anche perchè, senza necessità di analisi elaborate, anche nel nostro paese, sta nascendo, anzi è già nato, un nuovo e inquietante partito reazionario di massa. Una delle tante conseguenze di quella mutazione genetica.

Non riesco ad accettare questo disastro che ha nomi e cognomi. Forse Dio, l’Universo o Chi per Loro li/e perdonerà. Io no.