B ciao G, ho un’idea di cui volevo parlarti

G che idea? Non ho mai tempo, devo correre qua e là

B sai ho pensato che una legge sul femminicidio sarebbe una cosa buonissima per noi

G il femm… che, ah quella stronzata delle femministe, a che ci serve ma dai…

B non è come pensi tu, è un modo per portarci tanti, tanti voti anche da chi è incerto

G voti? ma sei sicura?

B ma sicuro, scusa oggi ci sono circa 60 delitti di partner o ex partner contro le donne all’anno

G ma non era 1 ogni 3 giorni, embè, e poi non so tanti, mi hanno detto che in altri paesi va molto peggio

B ti prometto che nel 2027 tu andrai alle elezioni dicendo che abbiamo fermato la piaga del femminicidio

G Bum!! Addirittura… e come pensi di fare se già siamo al fondo del barile?

B Semplice, facciamo una leggina che dice un sacco di cavolate come “uccisa in quanto donna” bla bla il possesso, bla bla, il patriarcato… un po’ di roba ben copiata da sociologhe e psicologhe femministe

G ma come fanno poi ad applicarla i magistrati scusa?

B ecco la furbata… non la applicheranno!

G tu pensi che funzionerà?

B Da avvocato ti dico di sì, dovranno dimostrare l’impossibile per applicarla e i casi scenderanno, non dico che diventeranno zero, ma ti prometto almeno il 50%

G Wow! Sarebbe meraviglioso… ci penso allora, … ma, ma non è che la sinistra?

B quelli… ha ha quelli sono così fessi che la voteranno a scatola chiusa tutti

G tutti?

B ma certo, all’unanimità.

Immagine da Google