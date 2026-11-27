Attualità e Politica , Editoriali
Facciamo una leggina…
B ciao G, ho un’idea di cui volevo parlarti
G che idea? Non ho mai tempo, devo correre qua e là
B sai ho pensato che una legge sul femminicidio sarebbe una cosa buonissima per noi
G il femm… che, ah quella stronzata delle femministe, a che ci serve ma dai…
B non è come pensi tu, è un modo per portarci tanti, tanti voti anche da chi è incerto
G voti? ma sei sicura?
B ma sicuro, scusa oggi ci sono circa 60 delitti di partner o ex partner contro le donne all’anno
G ma non era 1 ogni 3 giorni, embè, e poi non so tanti, mi hanno detto che in altri paesi va molto peggio
B ti prometto che nel 2027 tu andrai alle elezioni dicendo che abbiamo fermato la piaga del femminicidio
G Bum!! Addirittura… e come pensi di fare se già siamo al fondo del barile?
B Semplice, facciamo una leggina che dice un sacco di cavolate come “uccisa in quanto donna” bla bla il possesso, bla bla, il patriarcato… un po’ di roba ben copiata da sociologhe e psicologhe femministe
G ma come fanno poi ad applicarla i magistrati scusa?
B ecco la furbata… non la applicheranno!
G tu pensi che funzionerà?
B Da avvocato ti dico di sì, dovranno dimostrare l’impossibile per applicarla e i casi scenderanno, non dico che diventeranno zero, ma ti prometto almeno il 50%
G Wow! Sarebbe meraviglioso… ci penso allora, … ma, ma non è che la sinistra?
B quelli… ha ha quelli sono così fessi che la voteranno a scatola chiusa tutti
G tutti?
B ma certo, all’unanimità.