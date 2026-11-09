I liberal-manicheisti funzionali

Almeno tre decenni e mezzo di manicheismo liberale hanno prodotto uno schema narrativo secondo il quale il motivo dei consensi di Salvini, Meloni, Vannacci ecc. sarebbe da attribuire sic et simpliciter all’ignoranza dei loro sostenitori ed elettori. Con il correlato che chi invece non è ignorante, ma colto, sostiene chi? I partiti liberal-liberisti della sinistra di sistema, il PD in Italia o al limite il suo satellitino, o il fantasmagorico Calenda, o gli ultra-liberisti di Più Europa, o i Dem negli USA contro Trump?

Problema risolto, che bella cosa la cultura! Così si pretende di risolvere la complessità, della quale del resto questi manicheisti funzionali non hanno alcuna intenzione, né voglia, né interesse a farsi carico. Tutto quello che vogliono è sedersi dalla parte giusta.

Non ho problemi con gli “ignoranti”, forse non so neanche cosa significhi esserlo, io ignoro infinitamente più cose di quante ne conosca e lo dico perché è così, non come professione di “dotta ignoranza”. I benpensanti che distribuiscono patenti di ignoranza spesso non sono molto diversi da coloro che accusarono Di Vittorio di essere un “cafone” (e cioè un contadino) alla sua prima presenza in Parlamento.

Io non ho problemi con gli ignoranti, qualsiasi cosa significhi, ho problemi con quelli che hanno studiato e hanno lauree e master ma pensano senza esitazioni che si debbano inviare armi all’Ucraina a oltranza, che il battaglione Azov sia l’ultimo baluardo a difesa della civiltà; che l’Europa sia l’ultimo spazio di democrazia e libertà; che basta far sparire Trump per risolvere il problema e se gli fai notare che gli altri, però, sono ugualmente imperialisti sono davvero capaci di risponderti che almeno i Dem salvano una facciata, perché a quanto pare le bombe grigie sono orribili ma quelle colorate si possono accettare; quelli che sono sempre solerti a distribuire patenti di democrazia bocciando Russia, Cina, Iran, non si capisce con quale titolo e con quale credibilità.

La narrativa che delimita questo enorme spazio di consenso – e che con la crisi del trumpismo e di riflesso delle destre reazionarie europee tornerà a dilatarsi – non si rivolge agli ignoranti ma ai semi-colti, che hanno bisogno di nemici rozzi e “barbari”, come ormai si usa dire, autocratici per bene che vada, per potersi dare ragione; si rivolge a questi liberal-manicheisti sul cui sostegno è stato costruito il progetto dell’Euro, la vittoria del mercato, la favola delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni che tanto ci sarebbero convenute, i tagli alla spesa sociale e al Lavoro. Ecco, io ho problemi con questi.

Fonte foto: https://appunti.substack.com/p/il-problema-di-elly-schlein-con-i (da Google)