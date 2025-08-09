Le parole
del Presidente della Colombia Gustavo Petro dovrebbero risuonare nel
mondo ed echeggiare nelle coscienze dell’occidente. L’Europa
asservita alle politiche economiche/militari degli Stati Uniti è
ormai un generico occidente indistinguibile dalla potenza egemone. La
sudditanza rende fatalisti e opportunisti. Dall’America del Sud ci
arriva una lezione di umanità e di buona politica.
Gustavo Petro Segretario nazionale del partito Colombia Humana e Presidente della Colombia dal 2022 con le sue parole e con l’iniziativa politica intrapresa, entrambe oscurate dai media delle democrazie occidentali, ha mostrato che la “ragion cinica” non è condizione universale e che l’umanità c’è ancora e genera alternative al marcescente capitalismo occidentale. Dobbiamo volgere lo sguardo verso l’America del Sud per sentirci ancora umani nell’occidente disumanizzato.
L’America
del Sud ci insegna che è possibile ritrovare il sentiero verso il
socialismo e la sovranità nazionale.
La Colombia è legata alla NATO da partenariato. A margine della conferenza di
La Colombia
è legata alla NATO da partenariato. A margine della conferenza di
Bogotà su Gaza nel luglio del 2025 il Presidente ha affermato
l’intenzione di rompere il legame con la Nato. La difesa degli
interesi sovrani di uno Stato, non è nazionalismo, ma risponde agli
interessi reali del popolo e tali politiche reti solidali tra popoli
opppressi. L’alleanza con la NATO non risponde agli interessi dei
popoli, ma agli interessi ecomonici e di dominio delle plutocrazie.
Il sostegno ad Iaraele, mentre si consuma il massacro palestinese,
svela la verità conosciuta e ignorata la NATO difende l’impero e
l’aristocrazia della finanza. Gustavo Petro ha dichiarato:
“Come
possiamo stare con eserciti che tirano bombe ai bambini? Il carbone
colombiano non può diventare bomba in Israele per uccidere bambini:
potranno aumentare i dazi o fare quello che vogliono. Ci aiuteranno
altri popoli”.
I popoli
dell’America del Sud hanno conosciuto la colonizzazione diretta e
indiretta, sono stati oggetto di un genocidio non riconosciuto. Gli
Indios dal XV al XIX secolo sono stati vittime di uno sfruttamento e
di una decimazione incalcolabile. L’olocausto degli Indios è stato
la fonte della ricchezza per gli stati europei. La loro tragedia non
fu minore al genocidio dei Pellerossa anch’esso mai riconosciuto
dagli Stati Uniti. Il genocidio dei nativi americani è costato circa
cento milioni di morti. La morte è stata causata dalle malattie
esportate dalla colonizazione aggravate dagli stenti e dall’assenza
di cure, dallo sfruttamento e per le condizioni insopportabili a cui
sono stati sottoposti. La pratica dell’eliminazione manu
militari fu ampiamente utilizzata.
Emancipazione dal sangue dell’economicismo
Il genocidio termina con la consapevoleza collettiva delle violenze assassine subite, giacchè il genocidio dei corpi continua con l’estinzione della cultura dei popoli umiliati, saccheggiati e oppressi. I popoli che subiscono la violenza genocidiaria e colonizzatrice devono affrontare un tormentato e lungo periodo di emancipazione, dopo il dominio diretto, dalle tossine della violenza che continuano a circolare e a inibire lo sviluppo libertario e democratico dei popoli. L’America del Sud sembra avviata verso l’emancipazione culturale, politica e finanziaria che ha neutralizzato le sue energie creative.
Il popolo
colombiano come non pochi popoli del Sud America si sta congedando
dal doppio genocidio (biologico e spirituale). Un popolo che
riconquista la sua storia e ne fa “concetto”, riprogetta il
proprio presente e il proprio futuro ripensando il passato e pertanto
non può restare insensibile al destino del popolo palestinese. La
questione palestinese e la guerra di eliminazione in atto in
l’occidente sono sostenute dalla cultura dell’astratto.
L’astratto induce ad astrarre le immagini del presente dalla lunga genealogia di eventi storici che hanno condotto all’attuale stato. L’astratto è nel pensare la propria esistenza come distante rispetto a chi è prossimo, per cui i palestinesi risultano essere uomini e donne di un’altra dimensione. L’astratto è il pregiudizio eurocentrico che induce a pensare che la guerra per “loro è normale”, mentre in realtà è stato l’occidente a trasformare il Medio Oriente in un territorio di conquista e guerra per le risorse energetiche. Il nostro benessere dipende anche dal loro sangue. Si potrebbe continuare a descrivere le stratificazioni dell’astratto di cui si nutre il “male”. Solo in tal modo è possibile congetturare una ipotesi plausibile che giustifichi il fatalismo con cui in tanti accettano l’ordinario assassinio di donne e di bambini. Il Presidente della Colombia ha dichiarato a tal proposito:
“Dalla Nato dobbiamo uscire, non c’è altra strada: la relazione con l’Europa non può essere con governi che tradiscono il loro popolo per aiutare a sganciare bombe sui bambini”.
I dazi
statunitensi non sono temuti dalla Colombia, la quale guarda in
direzione di un mondo nuovo “i BRICS” dai quali spera, ed è
certa, di ricevere sostegno in questo congedo dal male. Rompere con
la NATO per la Colombia è l’inizio di una nuova storia, ovvero
fondare ponti con gli stati che si pongono in modo dialettico verso
l’atlantismo. Non si tratta solo di nuovi rapporti economici, ma di
una nuova consapevolezza identitaria. Un popolo senza identità è
impotente ed è supino alla legge del più forte. Un popolo che ha la
chiarezza della propria identità è capace di difendere gli
interessi di tutti i popoli che hanno subito l’umiliazione
assassina del dominio. Nella Conferenza di Bogotà i trenta stati
partecipanti hanno dichiarato che il tempo dell’impunità è
terminato. In tale parole c’è l’eco dei trascorsi genocidi che
non sono stati riconosciuti e che hanno alimentato il senso di
onnipotenza e di impunità dell’occidente. Le misure della
Conferenza sono le seguenti:
“Con la
presente annunciamo le seguenti misure, da adottare in base ai quadri
giuridici e legislativi nazionali degli Stati:
- Impedire
la fornitura o il trasferimento di armi, munizioni, carburante
militare, equipaggiamento militare correlato e prodotti a duplice
uso a Israele, ove opportuno, per garantire che la nostra industria
non fornisca gli strumenti per consentire o facilitare genocidio,
crimini di guerra, crimini contro l’umanità e altre violazioni
del diritto internazionale.
- Impedire
il transito, l’attracco e la manutenzione di navi in qualsiasi
porto, se applicabile, all’interno della nostra giurisdizione
territoriale, nel pieno rispetto del diritto internazionale
applicabile, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto
del Mare (UNCLOS), in tutti i casi in cui vi sia un chiaro rischio
che la nave venga utilizzata per trasportare armi, munizioni,
carburante militare, equipaggiamento militare correlato e prodotti a
duplice uso a Israele, per garantire che le nostre acque
territoriali e i nostri porti non servano da canali per attività
che consentono o facilitano genocidio, crimini di guerra, crimini
contro l’umanità e altre violazioni del diritto internazionale.
- Impedire
il trasporto di armi, munizioni, carburante militare,
equipaggiamento militare correlato e articoli a duplice uso verso
Israele su navi battenti la nostra bandiera, nel pieno rispetto del
diritto internazionale applicabile, inclusa la Convenzione delle
Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), garantendo la piena
responsabilità, incluso il cambio di bandiera, per il mancato
rispetto di questo divieto, e di non fornire aiuto o assistenza al
mantenimento della situazione creata dalla presenza illegale di
Israele nel Territorio Palestinese Occupato.
- Avviare
una revisione urgente di tutti gli appalti pubblici, al fine di
impedire che istituzioni pubbliche e fondi pubblici, ove
applicabile, sostengano l’occupazione illegale del Territorio
Palestinese da parte di Israele, che potrebbe consolidare la sua
presenza illegale nel territorio, e garantire che i nostri
cittadini, le nostre società ed entità sotto la nostra
giurisdizione, nonché le nostre autorità, non agiscano in alcun
modo che possa comportare il riconoscimento o la fornitura di aiuto
o assistenza al mantenimento della situazione creata dalla presenza
illegale di Israele nel Territorio Palestinese Occupato.
- Rispettare
i nostri obblighi di garantire l’accertamento delle responsabilità
per i crimini più gravi ai sensi del diritto internazionale
attraverso indagini e procedimenti giudiziari solidi, imparziali e
indipendenti a livello nazionale o internazionale, in conformità
con il nostro obbligo di garantire giustizia a tutte le vittime e la
prevenzione di crimini futuri.
- Sostenere
i mandati di giurisdizione universale, ove e laddove applicabile nei
nostri quadri giuridici costituzionali e giudiziari, per garantire
giustizia a tutte le vittime e la prevenzione di crimini futuri nel
Territorio Palestinese Occupato.
Sottolineiamo
che queste misure costituiscono un impegno collettivo a difendere i
principi fondamentali del diritto internazionale;
Riconoscendo
le violazioni del diritto alla salute, chiediamo al Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) di commissionare
un’indagine immediata sui bisogni sanitari e nutrizionali della
popolazione di Gaza, di elaborare un piano per soddisfare tali
bisogni in modo continuativo e sostenibile e di riferire in merito
prima dell’80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite”.
La Conferenza di Bogotà taciuta dai media occidentali, i quali utilizzano lo spazio per l’informazione pagata dai cittadini con spettacoli, cibo e storie di vip con i loro amorazzi estivi, insomma panem et circenses, ha l’intento di porre fine all’impunità. Il diritto internazionale è solo il velo di Maya dei potenti, pertanto è solo uno strumento che serve a punire i dissenzienti dell’ordine internazionale. La Colombia è entrata nella banca dei paesi BRICS nel 2025, tale scelta ha lo scopo di rendersi indipendente dagli Stati Uniti e dal ricatto del dollaro, essa, di conseguenza può ora avviare una politica estera conforme agli ideali socialisti. Si giunge a tale svolta dopo un lungo e tormentato processo partecipato. Da noi in occidente e in Italia siamo all’anno zero, per cui rischiamo di essere la provincia dell’impero al servizio dell’imperatore di turno. L’imperatore governa ormai direttamente la provincia Italia-Europa. Resta un dato di fatto inaggirabile la complicità degli stati europei renderà l’occidente europeo estraneo al multilateralismo del pianeta, ormai realtà, e lo condannerà ad una decadenza mai conosciuta prima. La politica è scelta progettuale ed economica ed etico a cui aderire. L’economia senza etica attuale è programma genocidiario e suicida. La Colombia con il suo progetto politica ci rammenta l’urgenza di ricongiungere ciò che l’astratto ha parcellizzato. La filosofia può riportarci nel concreto della storia e della vita, ma bisogna volerlo collettivamente e abbandonare l’economicismo spietato in cui siamo. Siamo immersi nel sangue della storia in questa estate di dolore, se continueremo a fuggire da noi stessi sarà la storia a travolgerci.