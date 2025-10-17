Brzezinski, la “sinistra neoliberale” ed il riconoscimento del nazi-sionismo

Lo
scopo di questo articolo è quello di spiegare come avviene a “sinistra” il
depistaggio ideologico, portando migliaia di attivisti in buonafede su
posizioni neoliberali e filo-imperialiste. La geopolitica, in quanto approccio
metodologico messo a punto da Engels e perfezionato in Unione Sovietica,
definisce i nuovi orizzonti del conflitto di classe: l’atlantismo contro
Eurasia.
Il
Carl Schmitt dell’imperialismo USA, Zbigniew
Brzezinski, ideologo dell’amministrazione Carter e docente di Barack Obama alla
Columbia University, sosteneva che il conflitto contro il mondo multipolare
andava portato sul piano culturale, capovolgendo in qualche modo le tesi
gramsciane sul concetto di “egemonia”. Inizialmente inascoltato, dopo il
1989 l’ideologia dei diritti umani – il diritto-umanesimo –
divenne la protesi ideologica di ciò che Diana Johnstone definì la sinistra
zombie e megafono di diverse guerre d’aggressione neocoloniale USA:
Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia e Siria.
All’inizio del primo mandato di Obama, Brzezinski, l’uomo che
sistematizzò la crociata anticomunista in una prospettiva egemonica, attaccò a
sorpresa la lobby sionista statunitense:
“Nel mirino dell’80enne politologo di origine polacca è
l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), la più grande e influente
lobby ebraica statunitense (oltre 100 mila iscritti e un budget annuo che
supera i 100 milioni di dollari), da lui accusata di «dettare legge alla
politica mediorientale Usa». E di «intimidire chiunque, fuori e dentro il
Congresso, non sposa i suoi dogmi». Che cosa hanno in comune l’AIPAC e Joseph
McCarthy, il famigerato senatore repubblicano autore della caccia alle streghe
anticomunista degli anni ’50 che penalizzò soprattutto i «creativi» ebrei di
Hollywood? «Entrambi usano la calunnia e la demonizzazione, al posto della
dialettica», replica Brzezinski, che definisce «paranoia pura» l’abitudine
dell’AIPAC di bollare come anti-israeliano «ogni tentativo di pace in Medio
Oriente».” 1
Inutile aggiungere che l’AIPAC reagì riempiendo
Brzezinski di letame in quanto, a loro dire, “antisemita”. Come spiegare
tutto ciò? Il sionismo, storicamente, ha due correnti; una corrente
anglosassone che rientra nel cosiddetto “cosmopolitismo senza radici”
(per dirla con Suslov) ed una componente filo-tedesca la quale, attraverso l’AIPAC,
promuove all’interno del Congresso gli interessi del nazionalismo territoriale
(e neocoloniale) israeliano. In nome del “diritto-umanesimo”, la prima
corrente, che controlla una parte importante dei media di regime, è riuscita a
depistare ideologicamente il movimento di solidarietà verso la causa
palestinese; una lotta non più anticoloniale, ma, percorrendo questo paradigma
ideologico, umanitaria e liberal-progressista.
Il secondo step è il “dovere dell’ingerenza”2
sistematizzato nella (non) posizione politica del “né, né”:“né con
Netanyahu e né con la Resistenza”. Negando la centralità della Resistenza
armata palestinese, una parte importante dell’attivismo occidentale è ricaduta
nel suprematismo anglofono: “due popoli e due Stati”, posizione
anacronistica mantenuta in vita dalle centrali di comando liberal-progressiste,
a partire dalle Nazioni Unite. Nell’odierna letteratura giornalista i
palestinesi vengono ritratti come “vittime inermi” prive d’una reale
rappresentanza politica e militare in grado di imporre, attraverso la guerriglia
asimmetrica, nuovi rapporti di forza ed un nuovo orientamento geopolitico
allo Stato di Palestina: la Terra di Palestina in quanto porta d’ingresso dell’”Eurasia”.
Hamas non è una organizzazione islamista e reazionaria, ma la fazione
islamica-popolare della Resistenza panaraba capace di inverare, con
coraggio, le parole di Henri Kissinger “la guerriglia vince quanto non
perde”. Israele, una dittatura “lombrosiana” militarmente bollita, ha perso
la guerra di Gaza.
La fase conclusiva della “guerra cognitiva” nella
variante progressista è la decontestualizzazione geopolitica: sempre più
attivisti sostengono il governo ucraino-nazista, oppure avversano la Repubblica
Islamica dell’Iran, nonostante ciò manifestano empatia per i palestinesi
trucidati dalla dittatura sionista occupando le stesse piazze della sinistra
di classe. Alcuni esponenti della “sinistra neoliberale”, mentre
denunciavano (giustamente) la natura fascista del governo di Netanyahu (il
quale, in realtà, ha abbracciato l’ideologia nazista), hanno esultato per il
Premio Nobel per la Pace (dovrei scrivere “per la guerra”) assegnato
alla venezuelana Maria Corina Machado. Ma chi è questa bieca rappresentante del
fascismo trumpiano? Leggiamo:
“Maria Corína Machado partecipò al colpo di Stato contro il
presidente Hugo Chávez del 2005. Alle presidenziali del 2012 fu la candidata
liberale contro Chávez. All’epoca sosteneva la privatizzazione delle risorse
naturali, in particolare del petrolio. Definì il presidente Chávez «ladro» per
aver realizzato espropriazioni, peraltro indennizzandole. Nel 2014 le fu
revocato il mandato parlamentare per aver accettato la nomina di ambasciatrice
presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) da parte del presidente
panamense Martín Torrijos.
Nel
2005, quando il suo partito era finanziato dal National Endowment for Democracy
(NED), fu ricevuta dal presidente degli Stati Uniti George W. Bush nello studio
ovale.
Nel
2014 fu una delle principali figure de La Salida, campagna orchestrata per
rovesciare il presidente Nicolás Maduro. Nel 2015 sperò che l’esercito
statunitense, con l’Operazione Gerico, la portasse al potere. Nel 2020 firmò la
Carta di Madrid, che riunisce i nostalgici delle dittature latino-americane e
descrive i governi di sinistra latino-americani come sicari del comunismo
cubano. Le fu vietato di presentarsi alle elezioni a causa di sue mail che
dimostravano la preparazione di un colpo di Stato.
Non
potendo candidarsi designò a sostituirla la filosofa Corina Yoris (80 anni). Ma
la candidatura non ebbe successo. Si rivolse infine a Edmundo González, ex
diplomatico. Mentre Machado propugna il «capitalismo popolare» di Margaret
Thatcher, González è attento a prendere le distanze dal presidente argentino,
lo pseudo-libertario Javier Milei.” 3
L’assegnazione
del Premio Nobel alla trumpiana Machado è una dichiarazione di guerra, espressa
vigliaccamente, ai Paesi dell’area caraibica: Cuba, Venezuela e Nicaragua, paesi
indipendenti che hanno sfidato da dottrina USA della “guerra eterna”.
Trump coniugherà la Dottrina Monroe con la “guerra senza fine”.
L’intento
della “sinistra neoliberale”, chiarissimo col riposizionamento
anti-Netanyahu di diversi giornalisti lubrificati, è quello di separare
la causa palestinese dai suoi storici sostenitori (es. il Venezuela bolivariano
e la Siria baathista), rileggendola con categorie occidentali. L’odierno
governo israeliano-nazista è la punta della piramide, chiarito ciò non risolve
il problema derivante dalla Nakba (1948): nessuno Stato ha il diritto
d’esistere in quanto Stato razzista, e l’entità sionista ha consciamente seguito
le orme della Germania nazista. Gaza: un’infinita Notte dei Cristalli.
La
sinistra eurocentrica, come spiegò oltre un secolo fa Rosa Luxemburg, è “un
aborto del colonialismo”.
