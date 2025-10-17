Brzezinski, la “sinistra neoliberale” ed il riconoscimento del nazi-sionismo

Lo scopo di questo articolo è quello di spiegare come avviene a “sinistra” il depistaggio ideologico, portando migliaia di attivisti in buonafede su posizioni neoliberali e filo-imperialiste. La geopolitica, in quanto approccio metodologico messo a punto da Engels e perfezionato in Unione Sovietica, definisce i nuovi orizzonti del conflitto di classe: l’atlantismo contro Eurasia.

Il Carl Schmitt dell’imperialismo USA, Zbigniew Brzezinski, ideologo dell’amministrazione Carter e docente di Barack Obama alla Columbia University, sosteneva che il conflitto contro il mondo multipolare andava portato sul piano culturale, capovolgendo in qualche modo le tesi gramsciane sul concetto di “egemonia”. Inizialmente inascoltato, dopo il 1989 l’ideologia dei diritti umani – il diritto-umanesimo – divenne la protesi ideologica di ciò che Diana Johnstone definì la sinistra zombie e megafono di diverse guerre d’aggressione neocoloniale USA: Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia e Siria.

All’inizio del primo mandato di Obama, Brzezinski, l’uomo che sistematizzò la crociata anticomunista in una prospettiva egemonica, attaccò a sorpresa la lobby sionista statunitense:

“Nel mirino dell’80enne politologo di origine polacca è l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), la più grande e influente lobby ebraica statunitense (oltre 100 mila iscritti e un budget annuo che supera i 100 milioni di dollari), da lui accusata di «dettare legge alla politica mediorientale Usa». E di «intimidire chiunque, fuori e dentro il Congresso, non sposa i suoi dogmi». Che cosa hanno in comune l’AIPAC e Joseph McCarthy, il famigerato senatore repubblicano autore della caccia alle streghe anticomunista degli anni ’50 che penalizzò soprattutto i «creativi» ebrei di Hollywood? «Entrambi usano la calunnia e la demonizzazione, al posto della dialettica», replica Brzezinski, che definisce «paranoia pura» l’abitudine dell’AIPAC di bollare come anti-israeliano «ogni tentativo di pace in Medio Oriente».” 1

Inutile aggiungere che l’AIPAC reagì riempiendo Brzezinski di letame in quanto, a loro dire, “antisemita”. Come spiegare tutto ciò? Il sionismo, storicamente, ha due correnti; una corrente anglosassone che rientra nel cosiddetto “cosmopolitismo senza radici” (per dirla con Suslov) ed una componente filo-tedesca la quale, attraverso l’AIPAC, promuove all’interno del Congresso gli interessi del nazionalismo territoriale (e neocoloniale) israeliano. In nome del “diritto-umanesimo”, la prima corrente, che controlla una parte importante dei media di regime, è riuscita a depistare ideologicamente il movimento di solidarietà verso la causa palestinese; una lotta non più anticoloniale, ma, percorrendo questo paradigma ideologico, umanitaria e liberal-progressista.

Il secondo step è il “dovere dell’ingerenza”2 sistematizzato nella (non) posizione politica del “né, né”:“né con Netanyahu e né con la Resistenza”. Negando la centralità della Resistenza armata palestinese, una parte importante dell’attivismo occidentale è ricaduta nel suprematismo anglofono: “due popoli e due Stati”, posizione anacronistica mantenuta in vita dalle centrali di comando liberal-progressiste, a partire dalle Nazioni Unite. Nell’odierna letteratura giornalista i palestinesi vengono ritratti come “vittime inermi” prive d’una reale rappresentanza politica e militare in grado di imporre, attraverso la guerriglia asimmetrica, nuovi rapporti di forza ed un nuovo orientamento geopolitico allo Stato di Palestina: la Terra di Palestina in quanto porta d’ingresso dell’”Eurasia”. Hamas non è una organizzazione islamista e reazionaria, ma la fazione islamica-popolare della Resistenza panaraba capace di inverare, con coraggio, le parole di Henri Kissinger “la guerriglia vince quanto non perde”. Israele, una dittatura “lombrosiana” militarmente bollita, ha perso la guerra di Gaza.

La fase conclusiva della “guerra cognitiva” nella variante progressista è la decontestualizzazione geopolitica: sempre più attivisti sostengono il governo ucraino-nazista, oppure avversano la Repubblica Islamica dell’Iran, nonostante ciò manifestano empatia per i palestinesi trucidati dalla dittatura sionista occupando le stesse piazze della sinistra di classe. Alcuni esponenti della “sinistra neoliberale”, mentre denunciavano (giustamente) la natura fascista del governo di Netanyahu (il quale, in realtà, ha abbracciato l’ideologia nazista), hanno esultato per il Premio Nobel per la Pace (dovrei scrivere “per la guerra”) assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Ma chi è questa bieca rappresentante del fascismo trumpiano? Leggiamo:

“Maria Corína Machado partecipò al colpo di Stato contro il presidente Hugo Chávez del 2005. Alle presidenziali del 2012 fu la candidata liberale contro Chávez. All’epoca sosteneva la privatizzazione delle risorse naturali, in particolare del petrolio. Definì il presidente Chávez «ladro» per aver realizzato espropriazioni, peraltro indennizzandole. Nel 2014 le fu revocato il mandato parlamentare per aver accettato la nomina di ambasciatrice presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) da parte del presidente panamense Martín Torrijos.

Nel 2005, quando il suo partito era finanziato dal National Endowment for Democracy (NED), fu ricevuta dal presidente degli Stati Uniti George W. Bush nello studio ovale.

Nel 2014 fu una delle principali figure de La Salida, campagna orchestrata per rovesciare il presidente Nicolás Maduro. Nel 2015 sperò che l’esercito statunitense, con l’Operazione Gerico, la portasse al potere. Nel 2020 firmò la Carta di Madrid, che riunisce i nostalgici delle dittature latino-americane e descrive i governi di sinistra latino-americani come sicari del comunismo cubano. Le fu vietato di presentarsi alle elezioni a causa di sue mail che dimostravano la preparazione di un colpo di Stato.

Non potendo candidarsi designò a sostituirla la filosofa Corina Yoris (80 anni). Ma la candidatura non ebbe successo. Si rivolse infine a Edmundo González, ex diplomatico. Mentre Machado propugna il «capitalismo popolare» di Margaret Thatcher, González è attento a prendere le distanze dal presidente argentino, lo pseudo-libertario Javier Milei.” 3

L’assegnazione del Premio Nobel alla trumpiana Machado è una dichiarazione di guerra, espressa vigliaccamente, ai Paesi dell’area caraibica: Cuba, Venezuela e Nicaragua, paesi indipendenti che hanno sfidato da dottrina USA della “guerra eterna”. Trump coniugherà la Dottrina Monroe con la “guerra senza fine”.

L’intento della “sinistra neoliberale”, chiarissimo col riposizionamento anti-Netanyahu di diversi giornalisti lubrificati, è quello di separare la causa palestinese dai suoi storici sostenitori (es. il Venezuela bolivariano e la Siria baathista), rileggendola con categorie occidentali. L’odierno governo israeliano-nazista è la punta della piramide, chiarito ciò non risolve il problema derivante dalla Nakba (1948): nessuno Stato ha il diritto d’esistere in quanto Stato razzista, e l’entità sionista ha consciamente seguito le orme della Germania nazista. Gaza: un’infinita Notte dei Cristalli.

La sinistra eurocentrica, come spiegò oltre un secolo fa Rosa Luxemburg, è “un aborto del colonialismo”.

