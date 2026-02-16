Esteri
Gli Stati Uniti continuano a rafforzare infrastrutture militari in Albania e Kosovo
Gli USA
continuano a rafforzare la loro presenza militare nei Balcani, annunciando un
contratto quinquennale che copre progetti di costruzione e manutenzione in
Albania, Kosovo e Bulgaria. Questo investimento, guidato dagli US Army Corps of
Engineers, mira a fornire infrastrutture avanzate per le truppe statunitensi nella
regione, nell’ottica di affrontare le prossime sfide geostrategiche e
geopolitiche.
Secondo un annuncio ufficiale, è
previsto un accordo quinquennale, che include progetti di costruzione e
manutenzione presso le basi in cui operano le truppe americane. Attraverso
questo, ha lo scopo di sostenere la presenza di forze statunitensi e altre
attività delle agenzie statunitensi nella regione, tra cui la cosiddetta Repubblica del Kosovo. “…Accogliamo con favore qualsiasi investimento
o aumento delle forze americane in Kosovo, come abbiamo già detto, gli Stati
Uniti sono il nostro partner strategico, e non solo investire in infrastrutture
militari nel sud-est Europa, ma anche stabilire una base permanente in Kosovo
contribuirebbe alla sicurezza non solo del Kosovo, ma anche dell’intero Balcani
occidentale“, ha detto Liridona
Gashi, portavoce del Ministero della
Difesa di Pristina. A questo proposito, il direttore
dell’Istituto “OCTOPUS“, A. Fetoshi, afferma che si tratta di una
riconferma del forte impegno militare degli Stati
Uniti nella regione. “Questa è
una notizia straordinaria nel contesto di quei precedenti timori e panico per
l’eventuale ritiro delle truppe americane e lo spostamento dell’attenzione
americana dal Kosovo. Gli Stati Uniti oggi riconfermano che la concentrazione
delle truppe americane è grande per ragioni geostrategiche e per ragioni in
corso della minaccia che la Russia rappresenta per questa parte dell’Europa…”,
ha detto Fetoshi.
“…La posizione geografica è un interesse geostrategico degli Stati Uniti
e della NATO. Non consentire l’influenza russa è estremamente vitale sia per
gli Stati Uniti che per Bruxelles e a questo proposito siamo fortunati ad
essere in questa posizione e in questo vengo con gli interessi geostrategici e
geopolitici dell’America, per questo motivo siamo anche una priorità nel
progresso delle forze armate nel progresso del Kosovo in generale “,
ha detto Kadri Kastrati, ex
comandante della KSF.
Ennesima dimostrazioneche il rafforzamento ed il mantenimento
della presenza USA in questa parte
dell’Europa è mirata a prevenire e
indebolire l’influenza russa nei Balcani
occidentali.
A cura di Enrico Vigna – portavoce ForumBelgradoItalia