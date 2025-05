Guerra o pace? L’enigma Trump

Il cielo d’Irlanda è un oceano di nuvole e luce, cantava la Mannoia su testo di Massimo Bubola.

Dopo un’illusoria bonaccia, dall’altra sponda dell’Atlantico ha preso recentemente a spirare un vento impetuoso, foriero di tempesta e devastazione. Donald Trump, uomo ambizioso quant’altri mai e pieno di sé, sognava di passare alla Storia come il grande pacificatore, ma per riuscire in quest’impresa sono necessarie doti non comuni, tra cui la pazienza e la capacità di approfondire le situazioni, e all’attuale inquilino della Casa Bianca queste qualità fanno evidentemente difetto. Inoltre, la convinzione di essere il padrone del mondo nonché il più grande tra i presidenti degli Stati Uniti hanno reso ancor più difficoltosi l’attività in sé e l’obiettivo che The Donald si era prefisso: lui si illudeva di poter bloccare con un cenno della mano il conflitto russo-ucraino “sradicandolo” dal terreno che l’ha progressivamente alimentato e pensava che entrambi i contendenti si sarebbero inchinati al suo salomonico giudizio, ma il problema è che le soluzioni prospettate erano superficiali, raffazzonate e contrarie alla logica. Le varie proposte di compromesso che confusamente sono state avanzate alle due parti non tenevano infatti conto né delle origini del conflitto né della situazione maturata sul campo: veniva in sostanza sancito un “pareggio”, con il riconoscimento alla Russia – vittoriosa sul terreno –dei diritti sulla Crimea, inglobata a seguito di referendum già un decennio fa, e del possesso temporaneo delle quattro regioni occupate (o, a seconda dei punti di vista, liberate), cui si aggiungeva una mezza promessa non vincolante di neutralità dell’Ucraina, contraddetta peraltro dall’annuncio di garanzie militari per il regime autocratico e russofobo di Zelensky. Inoltre, in attesa di giungere a questo risultato assolutamente interlocutorio e insoddisfacente per la Russia, si sarebbe dovuto concludere un cessate il fuoco che – come a Mosca sanno benissimo – avrebbe consentito agli ucraini di rimpolpare le proprie forze esauste con l’assistenza degli sponsor occidentali.

Come ha risposto la Russia? Nell’unico modo possibile in circostanze del genere: prendendo diplomaticamente tempo, facendo delle controproposte tutto sommato ragionevoli e cercando di mantenere aperto il dialogo per vedere sino a che punto l’intenzione americana di mediare e di essere equidistante fosse sincera. Trump, però, oltre che imprevedibile e pieno di sé è anche un personaggio impaziente, che, come certi bambini capricciosi, pretende tutto e subito, esigendo che i suoi ordini siano eseguiti all’istante. Questo non è accaduto perché non poteva accadere, e di conseguenza il nostro grand’uomo (d’affari) si è persuaso che la Russia non vuole mettere fine al conflitto, senza perdere tempo a interrogarsi sulle motivazioni e sulle obiettive necessità della controparte. C’è di più: al di là dell’irritazione personale che sicuramente prova di fronte alle manovre dilatorie del Cremlino, Trump sta probabilmente convincendosi che mantenere l’impegno elettorale di chiudere la guerra in quattro e quattr’otto è non solo impossibile, ma nemmeno troppo conveniente. In fondo egli è riuscito a imporre all’Ucraina un patto leonino, assicurandosi lo sfruttamento delle sue terre rare… solo sulla carta, però. C’è invero un piccolo inghippo, un dato di fatto che potrebbe indirizzare la condotta futura del tycoon: buona parte di quelle benedette terre rare si trova, a quanto risulta, in territori controllati attualmente dall’esercito russo. Come potrebbe dunque un’Ucraina spossessata di quelle regioni adempiere all’obbligazione “liberamente” assunta? È chiaro che rebus sic stanti bus l’ex repubblica sovietica non sarebbe in grado di farlo, specialmente nel caso in cui la Russia continui ad avanzare oppure strappi un trattato di pace a lei favorevole.

Questo mix di frustrazione e cupidigia potrebbe portare il nuovo presidente americano non solo a non pigiare sull’acceleratore in direzione della pace, ma addirittura a rendersi protagonista di una escalation nel conflitto, che giustificherebbe con l’argomento che la sua generosa offerta è stata rifiutata da una Russia insofferente al ruolo guida assegnato da Dio all’America e a cui Trump – lo attestano le sue più recenti fanfaronate – non ha alcuna intenzione di rinunciare. Di fronte alla prospettiva di una prosecuzione della fornitura di armi e di informazioni di intelligence all’Ucraina o addirittura di un’entrata in scena diretta degli Stati Uniti al fianco dei loro vassalli europei possiamo concludere che ha avuto ragione Putin quando in tempi non sospetti affermò che avrebbe preferito una vittoria di Biden alle elezioni, dal momento che il bellicoso e delirante ex presidente era un tipo prevedibile, mentre le continue finte e controfinte di Trump rendono la situazione assolutamente fluida e pericolosa. D’altra parte, un non inverosimile ritorno alle aggressive politiche bideniane, sia pure con minor sfoggio di ipocrisia, ci fornirebbe la chiave per spiegare la condotta insubordinata rispetto a Washington dei leader europei di colonie più o meno autonome dagli Stati Uniti d’America. Costoro, conoscendo l’indole del nuovo presidente e sapendo che le sue smargiassate spesso non hanno seguito, avrebbero scommesso sulla continuità del sostegno americano all’Ucraina dopo qualche sceneggiata in favore di telecamera. In sostanza la parentesi pacifista di Trump si sarebbe già conclusa, in parte per l’indole umorale di un personaggio incapace di elaborare e seguire una strategia, in parte – ma direi soprattutto – per effetto delle pressioni che il complesso militare-industriale americano è in grado di esercitare direttamente o indirettamente su qualsiasi Presidente degli Stati Uniti. Trump si ritroverebbe così a copiare Biden contro la propria volontà, per assenza di alternative praticabili. Va precisato che il tristo Joe Biden, al contrario di Trump, una strategia ce l’aveva: quella sviluppata nel corso dei decenni dal potere-ombra nel quale era pienamente inserito, e che prevedeva come piano a medio-lungo termine dapprima l’attacco alla Russia e il suo smembramento, in seguito un brutale regolamento di conti con la potenza cinese in ascesa. Il disegno è criminale, ma risponde a una sua logica: la Repubblica Popolare potrebbe in breve soppiantare gli Stati Uniti nel ruolo di egemone mondiale, magari con l’aiuto della Russia e di altri paesi che un tempo si sarebbero definiti non allineati.

Detto dell’Europa, appare ancor più facilmente comprensibile la condotta tutto sommato lineare di Vladimir Putin, il quale in primo luogo non ha alcun motivo per fidarsi dell’Occidente che, pregiudizialmente ostile, ha sempre respinto le sue profferte di collaborazione e l’ha più volte buggerato e, in secondo luogo, ritiene e riteneva Trump un personaggio assolutamente inaffidabile e incapace di seguire una rotta dettata da logica e sedimentate convinzioni.

Attenzione però, perché svanita l’illusione di un possibile cessate il fuoco a tempo indeterminato potrebbero subentrare rischi ancor maggiori rispetto a quelli corsi in precedenza durante l’era Biden: da un lato perché Trump non ha il senso della misura e, come detto, è mosso dall’astio e dall’ingordigia, dall’altro perché la Russia si rende conto a questo punto, specie a seguito delle continue provocazioni europee, che un conflitto su larga scala è non più soltanto possibile, ma altamente probabile.

Per fortuna, nonostante le minacce di Zelensky e dell’estremista Kaja Kallas (un’esaltata cui neppure il Reich avrebbe affidato un ministero degli esteri…), il Giorno della Vittoria non è stato funestato da attacchi che, considerata la sacralità per i russi di data e luogo, avrebbero inevitabilmente provocato una reazione tanto distruttiva quanto pienamente legittima da parte di Mosca.

Alla smania di crociata di un’Europa che pare tornata al medioevo (e si riscopre nostalgica della Fortezza sua omonima) fa da contraltare la sicurezza ostentata da Vladimir Putin dopo la parata del 9 maggio, che ha rappresentato un enorme successo politico: la favoletta della “Russia isolata” è stata sbugiardata in diretta mondiale. Con una mossa da scacchista consumato lo statista russo ha avanzato la proposta di riprendere le trattative di pace, scegliendo non a caso la Turchia, palcoscenico tre anni fa di un’intesa prima raggiunta e poi sconfessata da britannici e americani.

Malgrado le lamentazioni dei volonterosi, Zelensky sembra disposto a recarsi ad Istanbul anche senza aver ottenuto in cambio della sua “buona volontà” un inverosimile cessate il fuoco a priori: prima che a se stessa, la Federazione fa un favore a Trump che viene messo nelle condizioni di tornare protagonista della vicenda agli occhi dell’elettorato e di intestarsi un’eventuale pace, o perlomeno un ruolo effettivo di mediatore.

Da abile venditore di sogni egli potrebbe spacciare qualche minima concessione russa (anche non sostanziale: basterebbe una comparsata di Putin, peraltro improbabile) alla controparte per un risultato eclatante e togliersi dagli impicci, visto che ha più volte fatto capire che dipendesse solamente da lui questa guerra non avrebbe futuro. I mestatori europei potrebbero però mettersi in mezzo, magari provocando ad arte nuovi incidenti da addebitare alla Russia (dalle incubatrici di Kuwait city a Bucha gli spunti non mancano). Donald Trump aveva bisogno di un assist per mettere in mostra le sue qualità, ma – restando nella metafora calcistica – davanti a lui c’è pur sempre una tignosa difesa schierata. Quanto all’opinione pubblica, essa viene manipolata dai media di regime che, con supremo sprezzo del ridicolo ma su imbeccata del complesso militare industriale pro-guerra, ci presentano le proposte di Putin come un… ultimatum a Putin medesimo!

Qualsivoglia previsione è scritta sull’acqua corrente.

