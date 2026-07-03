Il Memorandum di Islamabad è una sconfitta per gli USA (e per Israele)

La
resistenza sciita-iraniana contro la “coalizione di Epstein” ha
coalizzato il Sud Globale contro l’imperialismo israeliano: il mondo “non
globalizzato” adesso ha consapevolezza che i sionisti sono nemici del
genere umano e che il loro razzismo ha una profonda matrice religiosa. Israele,
in questa congiuntura storica, è un’entità genocida rispettata soltanto da una
piccola componente – perlopiù occidentale – del pianeta: i volenterosi
carnefici di Netanyahu, dalla “nazi-punk” Giorgia Meloni al fascista
sociopatico Donald Trump.
Il
Memorandum di Islamabad, firmato dai rappresentanti della Repubblica Islamica
dell’Iran e degli Stati Uniti d’America, ha sancito la sconfitta nord-americana
in un conflitto territoriale, con elementi di guerra “di sesta generazione”,
scatenato dalla lobby israeliana: il pedo-satanista Epstein, che attraverso il
ricatto rese il rapporto fra Washington e Tel Aviv da strategico a gerarchico,
è stato il primo architetto del genocidio consumato dai sionisti-revisionisti.
Secondo l’analista Alì Ahmadi l’accordo “Riflette un tentativo di contenere le conseguenze di una guerra che non ha prodotto un esito decisivo” 1, ciò nonostante al termine dell’Operazione “Furia di Epstein” i Paesi arabi hanno compreso che Israele è, quantomeno, uno Stato predatorio e gli Stati Uniti, il gendarme mondiale, non sono poi così interessati a difenderli. Colpendo le basi militari USA nelle nazioni arabe del Golfo Persico, Teheran ha dimostrato al Sud Globale l’incapacità nord-americana di reggere un conflitto territoriale confermando l’intuizione del generale Charles De Gaulle: un esercito ideologicamente motivato sarà sempre vincitore su un esercito de-ideologizzato e professionale.
La borghesia imperialista israeliana ha reagito imponendo al
Libano un “accordo pirata” contro l’Asse sciita della Resistenza, confermando
la tesi che dall’inizio del 2026 sostengo su “L’Interferenza”: Israele
vuole ripristinare l’antico impero assiro e, costruendo ciò che Netanyahu ha
chiamato “Super Sparta”, sta preparando un attacco imperialista nel
cuore d’Europa. Un piano folle che potrebbe essere avallato dai neocons
USA e dai “nazionalisti integralisti” ucraini; del resto Leo Strauss,
Stephan Bandera e la componente filo-tedesca del sionismo, che ora s’è
riciclata nell’AIPAC, furono gli architetti della seconda guerra mondiale.
Netanyahu, alludendo alla “Super Sparta”, ha lanciato un messaggio al
neofascismo mondiale: Israele, in quanto “Stato etnicamente omogeneo”, è
la “patria” d’ogni nazista del pianeta.
La professoressa
di diritto internazionale Halima el Kaakour ha chiamato in causa il Presidente
libanese Joseph Aoun ed il Primo Ministro Nawaf Salam su una clausola specifica
dell’accordo firmato da Beirut con l’entità genocida israeliana: “Come
potete approvare la clausola che stabilisce che le parti devono ‘astenersi
dall’intraprendere qualsiasi azione ostile o avversa nei forum politici o
giuridici internazionali’? Significa forse rinunciare al diritto di
intraprendere azioni legali per crimini di guerra e crimini contro l’umanità?
State negando giustizia alle migliaia di vittime di crimini di guerra, mentre
nello stesso testo parlate di ‘pace’?! Non vi rendete conto che non può esserci
pace senza giustizia?” In quanto Stato fascista, Israele disconosce il
diritto internazionale che, secondo la fazione talmudista della borghesia
israeliana, non si applica al popolo eletto: una concezione teocratica della
politica, sistematizzata nel Libro di Giosuè dove abbiamo la giustificazione
dello sterminio delle popolazioni di origine cananea. Israele, un regime
fascista, fonda le proprie radici nell’antichità: una dittatura tribale destinata
a finire nella “spazzatura della storia”; non a caso sono molteplici i
richiami sionisti alla simbologia della Persia imperialista.
I
governi israeliani praticano genocidi, pogrom e manipolano attraverso l’hasbara
l’opinione pubblica, inoltre Netanyahu (dopo i rapimenti) presto inizierà ad
attentare alla vita degli oppositori politici dentro e fuori Israele. Scrive
Thierry Meyssan:
“Il problema che ora si pone
è: dobbiamo de-fascistizzare lo Stato di Israele, come si è voluto
de-nazificare la Germania? Tutti devono infatti essere consapevoli che
Netanyahu e i suoi alleati intendono trasformare in profondità lo Stato di
Israele, già da loro definito «Stato ebraico», e del quale hanno affermato
voler fare non più un’«Atene», ma una «super-Sparta»” 2
L’aggressione imperialista
contro l’Iran sciita ci ha fatto capire che i sionisti sono nemici del genere
umano, un Super clan necrotizzato che considera l’Umanità antiquata.
Il mondo, per non bruciare nell’Armageddon termonucleare teorizzato dai clienti
di Epstein, dev’essere liberato dal sionismo, un’ideologia razzialista
nata “grondando sangue” (mutuando le parole di Marx) e che ora gronda
pus (riprendendo le parole della marxista cubana Celia Hart a riguardo del tardo-capitalismo).
In questa prospettiva, la
Resistenza iraniana è l’equivalente sciita dell’Operazione Militare Speciale
Z: una Rivoluzione civica-multipolare contro l’imperialismo statunitense-israeliano.
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