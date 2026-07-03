Il Memorandum di Islamabad è una sconfitta per gli USA (e per Israele)

La resistenza sciita-iraniana contro la “coalizione di Epstein” ha coalizzato il Sud Globale contro l’imperialismo israeliano: il mondo “non globalizzato” adesso ha consapevolezza che i sionisti sono nemici del genere umano e che il loro razzismo ha una profonda matrice religiosa. Israele, in questa congiuntura storica, è un’entità genocida rispettata soltanto da una piccola componente – perlopiù occidentale – del pianeta: i volenterosi carnefici di Netanyahu, dalla “nazi-punk” Giorgia Meloni al fascista sociopatico Donald Trump.

Il Memorandum di Islamabad, firmato dai rappresentanti della Repubblica Islamica dell’Iran e degli Stati Uniti d’America, ha sancito la sconfitta nord-americana in un conflitto territoriale, con elementi di guerra “di sesta generazione”, scatenato dalla lobby israeliana: il pedo-satanista Epstein, che attraverso il ricatto rese il rapporto fra Washington e Tel Aviv da strategico a gerarchico, è stato il primo architetto del genocidio consumato dai sionisti-revisionisti.

Secondo l’analista Alì Ahmadi l’accordo “Riflette un tentativo di contenere le conseguenze di una guerra che non ha prodotto un esito decisivo” 1, ciò nonostante al termine dell’Operazione “Furia di Epstein” i Paesi arabi hanno compreso che Israele è, quantomeno, uno Stato predatorio e gli Stati Uniti, il gendarme mondiale, non sono poi così interessati a difenderli. Colpendo le basi militari USA nelle nazioni arabe del Golfo Persico, Teheran ha dimostrato al Sud Globale l’incapacità nord-americana di reggere un conflitto territoriale confermando l’intuizione del generale Charles De Gaulle: un esercito ideologicamente motivato sarà sempre vincitore su un esercito de-ideologizzato e professionale.

La borghesia imperialista israeliana ha reagito imponendo al Libano un “accordo pirata” contro l’Asse sciita della Resistenza, confermando la tesi che dall’inizio del 2026 sostengo su “L’Interferenza”: Israele vuole ripristinare l’antico impero assiro e, costruendo ciò che Netanyahu ha chiamato “Super Sparta”, sta preparando un attacco imperialista nel cuore d’Europa. Un piano folle che potrebbe essere avallato dai neocons USA e dai “nazionalisti integralisti” ucraini; del resto Leo Strauss, Stephan Bandera e la componente filo-tedesca del sionismo, che ora s’è riciclata nell’AIPAC, furono gli architetti della seconda guerra mondiale. Netanyahu, alludendo alla “Super Sparta”, ha lanciato un messaggio al neofascismo mondiale: Israele, in quanto “Stato etnicamente omogeneo”, è la “patria” d’ogni nazista del pianeta.

La professoressa di diritto internazionale Halima el Kaakour ha chiamato in causa il Presidente libanese Joseph Aoun ed il Primo Ministro Nawaf Salam su una clausola specifica dell’accordo firmato da Beirut con l’entità genocida israeliana: “Come potete approvare la clausola che stabilisce che le parti devono ‘astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione ostile o avversa nei forum politici o giuridici internazionali’? Significa forse rinunciare al diritto di intraprendere azioni legali per crimini di guerra e crimini contro l’umanità? State negando giustizia alle migliaia di vittime di crimini di guerra, mentre nello stesso testo parlate di ‘pace’?! Non vi rendete conto che non può esserci pace senza giustizia?” In quanto Stato fascista, Israele disconosce il diritto internazionale che, secondo la fazione talmudista della borghesia israeliana, non si applica al popolo eletto: una concezione teocratica della politica, sistematizzata nel Libro di Giosuè dove abbiamo la giustificazione dello sterminio delle popolazioni di origine cananea. Israele, un regime fascista, fonda le proprie radici nell’antichità: una dittatura tribale destinata a finire nella “spazzatura della storia”; non a caso sono molteplici i richiami sionisti alla simbologia della Persia imperialista.

I governi israeliani praticano genocidi, pogrom e manipolano attraverso l’hasbara l’opinione pubblica, inoltre Netanyahu (dopo i rapimenti) presto inizierà ad attentare alla vita degli oppositori politici dentro e fuori Israele. Scrive Thierry Meyssan:

“Il problema che ora si pone è: dobbiamo de-fascistizzare lo Stato di Israele, come si è voluto de-nazificare la Germania? Tutti devono infatti essere consapevoli che Netanyahu e i suoi alleati intendono trasformare in profondità lo Stato di Israele, già da loro definito «Stato ebraico», e del quale hanno affermato voler fare non più un’«Atene», ma una «super-Sparta»” 2

L’aggressione imperialista contro l’Iran sciita ci ha fatto capire che i sionisti sono nemici del genere umano, un Super clan necrotizzato che considera l’Umanità antiquata. Il mondo, per non bruciare nell’Armageddon termonucleare teorizzato dai clienti di Epstein, dev’essere liberato dal sionismo, un’ideologia razzialista nata “grondando sangue” (mutuando le parole di Marx) e che ora gronda pus (riprendendo le parole della marxista cubana Celia Hart a riguardo del tardo-capitalismo).

In questa prospettiva, la Resistenza iraniana è l’equivalente sciita dell’Operazione Militare Speciale Z: una Rivoluzione civica-multipolare contro l’imperialismo statunitense-israeliano.

https://comedonchisciotte.org/stati-uniti-iran-il-cessate-il-fuoco-di-una-guerra-washington-non-puo-piu-sostenere/

https://www.voltairenet.org/article224748.html

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