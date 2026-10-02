Il parallelismo fra l’odierno regime israeliano e la Germania nazista è corretto

Il DDL antisemitismo sistematizzato dal governo neocons guidato da Giorgia Meloni, non dimentichiamoci erede della tradizione del “fascismo atlantico” missino, equipara le critiche agli assetti statuali dell’entità sionista – lo “Stato israeliano” – all’antisemitismo, occultando prima d’ogni cosa la natura antisemita del genocidio dei palestinesi di Gaza: l’élite israeliana proviene, nella sua quasi interezza, dall’Est europeo, mentre le popolazioni arabe, come eminenti storici (anche israeliani) dimostrano, hanno antiche origini semite. L’accademico israeliano Shlomo Sand, nella sua opera “L’invenzione del popolo ebraico”, ha rigettato uno dei pilastri dell’ideologia nazionalista egemone nel Paese della “Grande Bugia”: gli israeliani non sono israeliti, i palestinesi con tutta probabilità furono ebrei che abbracciarono successivamente – nelle ipotesi avanzate da Sand – la religione musulmana. Alla luce di ciò, l’”hasbara” (la propaganda sionista) viene deprivata di qualsiasi legittimità storica.

Come spiegò nel lontano 1936 lo storico marxista Abram Leon, seguace di Leon Trotsky e morto da combattente antifascista ad Auschwitz, il nazionalismo ebraico “traspone il moderno antisemitismo in tutta la storia e si risparmia la pena di studiare le varie forme di antisemitismo e la loro evoluzione aderendo al dogma dell’eterno antisemitismo.” (Abram Leon, Il marxismo e la questione ebraica, Ed. La giovane talpa); tutto ciò divenne funzionale alla costruzione della “religione dell’olocausto” (per dirla con Norman G. Finkelstein), il collante ideologico utilizzato dall’”hasbara” nell’invenzione del “popolo ebraico”. Per lo storico Giancarlo Paciello, militante antimperialista e studioso dei movimenti di liberazione nazionale, tutto ciò va a configurare la natura profondamente anti-egalitaria del sionismo: “A proposito del genocidio nazista, olocausto, può orientare verso il “farsi vittima”, e come se riguardasse i soli ebrei, mentre tra il 1942 e il 1945 a “restare vittime” dei nazisti furono, oltre agli ebrei, gli zingari, i comunisti di ogni nazionalità, gli handicappati, ecc. ecc.” (Giancarlo Paciello, Il sionismo, l’olocausto e lo Stato di Israele, Editrice Petite Plaisance). Il sionismo è un’ideologia neocoloniale e razzista, che appartiene alla disonorevole storia politica della destra radicale.

Israele presenta due nuovi partiti: uno fascista e l’altro nazista

Gli occidentali ritengono che non si possa essere nel medesimo tempo ebrei e nazisti, ciò nonostante il regime israeliano ha decostruito questa falsa convinzione: gli ebrei fascisti rappresentano una realtà storica.

Nel 1935, il Partito Revisionista Ebraico di Vladimir Jabotinsky si legò a Benito Mussolini ed installò a Roma il Betar, sotto la protezione dell’OVRA. Due anni prima, la borghesia sionista scese a patti con la Germania nazista ottenendo l’appoggio della Gestapo nella colonizzazione della Terra di Palestina. Fu così che nacque l’Accordo di Trasferimento, tradotto sottoforma di documento ufficiale del Reich, 54/33, promulgato il 10 agosto 1933; gli ebrei autorizzati a migrare in Palestina dovevano essere provvisti d’un “certificato” emesso dalle autorità britanniche, in cui si attestava che possedevano quanto meno 5.000$ 1 cifra necessaria per acquistare le terre palestinesi, deprivando dei diritti fondamentali gli storici abitanti. Una rapina istituzionalizzata dall’imperialismo britannico, in combutta coi nazisti.

Negli anni successivi il sionismo laburista di Ben Gurion e quello revisionista si allearono, trasformando Israele in una potenza imperialista prima regionale poi mondiale. Dopo quasi ottant’anni di pulizia etnica (ampiamente documentata dallo storico israeliano Ilan Pappe), lo “Stato Sionista” ambisce a diventare un impero fascista sul modello mussoliniano, rilanciando la distopia di Jabotinsky nel ventunesimo secolo: la costruzione di un regime tirannico e liberticida.

Consumato il genocidio di Gaza, due nuovi partiti si presenteranno alle elezioni del 27 ottobre, rappresentando impunemente il fascismo ed il nazismo.

Il partito Amche Yisrael (“Popolo di Israele”), fondato dal generale Ofer Winter, ha basato la propria campagna elettorale su tre slogan inquietanti: «Ancora un anno al rinnovamento e alla colonizzazione di tutte le parti della terra», «Ancora un anno alla vittoria decisiva su tutti i fronti», «Ancora un anno alla migrazione volontaria [dei palestinesi]» 2. Il generale Winter rimprovera Netanyahu di non aver ancora completato la pulizia etnica della Terra di Palestina, rappresentando il pensiero razzista dell’80% circa degli israeliani: “i non ebrei sono animali parlanti” così recita il Talmud babilonese, la tribale giurisprudenza rabbinica, citazione ampiamente ripresa dai “sionisti religiosi”.

Il partito Zehout (“Identità”), fondato dall’ex deputato del Likud Moshe Feiglin, si è appena fuso con HaTzionut HaDatit (il partito del sionismo religioso) di Bezalel Smotrich. Feiglin non ha problemi né vergogna nel professare ammirazione per Adolf Hitler. Nel 1995, intervistato dal giornale Haaretz, testata di sinistra liberale, dichiarò: «Hitler era un genio militare senza pari. Il nazismo ha portato la Germania da un livello basso a un livello fisico e ideologico fantastico. I giovani straccioni sono stati trasformati in una categoria pulita e ordinata della società e la Germania ha goduto di un regime esemplare, di un sistema giudiziario adeguato e di ordine pubblico. Hitler amava la buona musica. Sapeva dipingere. I nazisti non erano una banda di delinquenti. Si sono semplicemente serviti di delinquenti e omosessuali». Continua: «Non c’è alcun dubbio che il giudaismo sia in qualche modo razzista. Per cui, quando alle Nazioni Unite hanno affermato che il sionismo è razzista, non ho trovato molti motivi per protestare» (Fonte: Rete Voltaire).

Il rapporto intercorrente fra i nuovi partiti nazifascisti israeliani ed il fascismo storico conferma la tesi dello storico marxista d’origine ebraica, Lenny Brenner, il quale nella sua opera concernente la cooperazione politica e militare fra sionismo e fascismo raccolse alcune testimonianze compromettenti. Leggiamo:

“L’ebreo è una caricatura di un essere umano normale e naturale. Come individuo nella società si rivolta e butta via le briglie degli obblighi sociali, egli non conosce né ordine, né disciplina.” [Our Shomer “Weltanschauung”, articolo scritto nel 1917 e pubblicato nel dicembre 1936 in Hashomer Hatzair, p, 26, organo dell’Organizzazione Giovanile Sionista]

Il rapporto fra sionismo e fascismo trova la propria conferma nella realtà storica, del resto menzionando lo scrittore israeliano Yehoshua (citato dallo storico Mauro Manno): “Anche oggi, in una maniera perversa, un vero antisemita deve essere un sionista”. I sionisti in una maniera perversa incoraggiarono gli antisemiti, diventando negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso un Cavallo di Troia della Germania nazista. Israele, esaminata in questa prospettiva e rileggendo i documenti declassificati dagli archivi, non ha più nessuna legittimità storica.

Lo storico Mauro Manno, descrivendo al Presidente della Repubblica Napolitano la cooperazione fra sionismo e nazismo, concluse che l’affinità fra la Germania hitleriana e l’entità sionista era, prima di tutto, ideologica, una posizione forte corroborata da citazioni mai rimesse in discussione:

“La collaborazione tra sionisti e nazisti è stata possibile anche, al di là dell’aspetto pratico della comune volontà di portare gli ebrei in Palestina, perché l’ideologia sionista e quella nazista avevano un punto in comune, come riconosce l’ebreo sionista Prinz: “Uno Stato costruito sul principio della purezza della nazione e della razza (cioè la Germania nazista) può solo avere rispetto per quegli ebrei che vedono sé stessi allo stesso modo”.

Lo stesso personaggio si rendeva conto della situazione paradossale che si veniva a creare, e ammetteva: “Per i sionisti era molto disagevole operare. Era moralmente imbarazzante sembrare essere considerati i figli prediletti del governo nazista, in particolare proprio nel momento in cui esso scioglieva i gruppi giovanili (ebraici) antisionisti, e sembrava preferire per altre vie i sionisti. I nazisti chiedevano un «comportamento più coerentemente sionista»”.

E tuttavia la collaborazione andò avanti. Fu una collaborazione multiforme che ricostruisco nel mio saggio “La natura del sionismo”.” 3

La cooperazione proseguì ed Hitler potrebbe essere ricordato come uno dei creatori di Israele, tesi sostenuta fra l’altro dallo storico, ebreo antisionista, Edwin Black.

L’entità sionista è prossima alle elezioni e Netanyahu, figlio di Benzion Netanyahu segretario personale di Jabotinsky, si è affidato ad una operazione “falsa bandiera” 4 per manipolare l’opinione pubblica. Gli israeliani, quasi del tutto fascistizzati, si dividono sulle vicende giudiziarie del dittatore post-moderno più pericoloso del pianeta, ma, come ci conferma il giornalista Gideon Levy, non vogliono la pace. Israele è (sempre citando Levy) “uno stato del male”.

Incolpare tutti gli ebrei dei crimini sionisti è sbagliato, del resto gli ebrei assimilazionisti aderirono in massa al movimento comunista negli anni ’20 del secolo scorso, ma sono proprio gli ebrei universalisti a dover fare la differenza denunciando i crimini israeliani ed il “terrorismo di stato” dell’entità infanticida che occupa la Palestina storica.

https://storiasoppressa.over-blog.it/article-fascismo-sionista-bizness-sionistes-nazis-decret-du-reich-54-33-10-aout-1933-aautorisant-l-emigratio-37288362.html

https://www.voltairenet.org/article224972.html

https://bentornatabandierarossa.blogspot.com/2012/11/la-fondamentale-differenza-tra-ebraismo.html

https://luogocomune.net/palestina/il-vizietto-di-netanyahu

Fonte foto: Middle East Monitor (da Google)