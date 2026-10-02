Il parallelismo fra l’odierno regime israeliano e la Germania nazista è corretto

Il DDL
antisemitismo sistematizzato dal governo neocons guidato da Giorgia
Meloni, non dimentichiamoci erede della tradizione del “fascismo atlantico”
missino, equipara le critiche agli assetti statuali dell’entità sionista – lo “Stato
israeliano” – all’antisemitismo, occultando prima d’ogni cosa la natura
antisemita del genocidio dei palestinesi di Gaza: l’élite israeliana proviene,
nella sua quasi interezza, dall’Est europeo, mentre le popolazioni arabe, come
eminenti storici (anche israeliani) dimostrano, hanno antiche origini semite. L’accademico
israeliano Shlomo Sand, nella sua opera “L’invenzione del popolo ebraico”,
ha rigettato uno dei pilastri dell’ideologia nazionalista egemone nel Paese
della “Grande Bugia”: gli israeliani non sono israeliti, i palestinesi
con tutta probabilità furono ebrei che abbracciarono successivamente – nelle
ipotesi avanzate da Sand – la religione musulmana. Alla luce di ciò, l’”hasbara”
(la propaganda sionista) viene deprivata di qualsiasi legittimità storica.
Come
spiegò nel lontano 1936 lo storico marxista Abram Leon, seguace di Leon Trotsky
e morto da combattente antifascista ad Auschwitz, il nazionalismo ebraico “traspone
il moderno antisemitismo in tutta la storia e si risparmia la pena di studiare
le varie forme di antisemitismo e la loro evoluzione aderendo al dogma
dell’eterno antisemitismo.” (Abram Leon, Il marxismo e la questione
ebraica, Ed. La giovane talpa); tutto ciò divenne funzionale alla
costruzione della “religione dell’olocausto” (per dirla con Norman G.
Finkelstein), il collante ideologico utilizzato dall’”hasbara” nell’invenzione
del “popolo ebraico”. Per lo
storico Giancarlo Paciello, militante antimperialista e studioso dei movimenti
di liberazione nazionale, tutto ciò va a configurare la natura profondamente
anti-egalitaria del sionismo: “A proposito del genocidio nazista, olocausto,
può orientare verso il “farsi vittima”, e come se riguardasse i soli ebrei,
mentre tra il 1942 e il 1945 a “restare vittime” dei nazisti furono, oltre agli
ebrei, gli zingari, i comunisti di ogni nazionalità, gli handicappati, ecc.
ecc.” (Giancarlo Paciello, Il sionismo, l’olocausto e lo Stato di
Israele, Editrice Petite Plaisance). Il sionismo è un’ideologia
neocoloniale e razzista, che appartiene alla disonorevole storia politica della
destra radicale.
Israele presenta due nuovi partiti: uno
fascista e l’altro nazista
Gli
occidentali ritengono che non si possa essere nel medesimo tempo ebrei e
nazisti, ciò nonostante il regime israeliano ha decostruito questa falsa
convinzione: gli ebrei fascisti rappresentano una realtà storica.
Nel
1935, il Partito Revisionista Ebraico di Vladimir Jabotinsky si legò a
Benito Mussolini ed installò a Roma il Betar, sotto la protezione dell’OVRA.
Due anni prima, la borghesia sionista scese a patti con la Germania nazista
ottenendo l’appoggio della Gestapo nella colonizzazione della Terra di
Palestina. Fu così che nacque l’Accordo di Trasferimento, tradotto sottoforma
di documento ufficiale del Reich, 54/33, promulgato il 10 agosto 1933; gli
ebrei autorizzati a migrare in Palestina dovevano essere provvisti d’un “certificato”
emesso dalle autorità britanniche, in cui si attestava che possedevano quanto meno
5.000$ 1 cifra necessaria per acquistare le terre palestinesi,
deprivando dei diritti fondamentali gli storici abitanti. Una rapina
istituzionalizzata dall’imperialismo britannico, in combutta coi nazisti.
Negli
anni successivi il sionismo laburista di Ben Gurion e quello revisionista si allearono,
trasformando Israele in una potenza imperialista prima regionale poi mondiale.
Dopo quasi ottant’anni di pulizia etnica (ampiamente documentata dallo storico
israeliano Ilan Pappe), lo “Stato Sionista” ambisce a diventare un impero
fascista sul modello mussoliniano, rilanciando la distopia di Jabotinsky
nel ventunesimo secolo: la costruzione di un regime tirannico e liberticida.
Consumato
il genocidio di Gaza, due nuovi partiti si presenteranno alle elezioni del 27
ottobre, rappresentando impunemente il fascismo ed il nazismo.
- Il partito Amche Yisrael (“Popolo
di Israele”), fondato dal generale Ofer Winter, ha basato la propria
campagna elettorale su tre slogan inquietanti: «Ancora un anno al
rinnovamento e alla colonizzazione di tutte le parti della terra», «Ancora un
anno alla vittoria decisiva su tutti i fronti», «Ancora un anno alla migrazione
volontaria [dei palestinesi]» 2. Il generale Winter rimprovera Netanyahu di
non aver ancora completato la pulizia etnica della Terra di Palestina,
rappresentando il pensiero razzista dell’80% circa degli israeliani: “i non
ebrei sono animali parlanti” così recita il Talmud babilonese, la tribale
giurisprudenza rabbinica, citazione ampiamente ripresa dai “sionisti
religiosi”.
- Il partito Zehout (“Identità”),
fondato dall’ex deputato del Likud Moshe Feiglin, si è appena fuso
con HaTzionut HaDatit (il partito del sionismo religioso) di Bezalel
Smotrich. Feiglin non ha problemi né vergogna nel professare ammirazione per
Adolf Hitler. Nel 1995,
intervistato dal giornale Haaretz, testata di sinistra
liberale, dichiarò: «Hitler era
un genio militare senza pari. Il nazismo ha portato la Germania da un livello
basso a un livello fisico e ideologico fantastico. I giovani straccioni sono
stati trasformati in una categoria pulita e ordinata della società e la
Germania ha goduto di un regime esemplare, di un sistema giudiziario adeguato e
di ordine pubblico. Hitler amava la buona musica. Sapeva dipingere. I nazisti
non erano una banda di delinquenti. Si sono semplicemente serviti di
delinquenti e omosessuali». Continua: «Non c’è alcun dubbio che il
giudaismo sia in qualche modo razzista. Per cui, quando alle Nazioni Unite
hanno affermato che il sionismo è razzista, non ho trovato molti motivi per
protestare» (Fonte: Rete Voltaire).
Il
rapporto intercorrente fra i nuovi partiti nazifascisti israeliani ed il
fascismo storico conferma la tesi dello storico marxista d’origine ebraica,
Lenny Brenner, il quale nella sua opera concernente la cooperazione politica e
militare fra sionismo e fascismo raccolse alcune testimonianze compromettenti.
Leggiamo:
“L’ebreo
è una caricatura di un essere umano normale e naturale. Come individuo nella
società si rivolta e butta via le briglie degli obblighi sociali, egli non
conosce né ordine, né disciplina.” [Our Shomer “Weltanschauung”, articolo
scritto nel 1917 e pubblicato nel dicembre 1936 in Hashomer Hatzair, p, 26,
organo dell’Organizzazione Giovanile Sionista]
Il
rapporto fra sionismo e fascismo trova la propria conferma nella realtà
storica, del resto menzionando lo scrittore israeliano Yehoshua (citato dallo
storico Mauro Manno): “Anche oggi, in una maniera perversa, un vero
antisemita deve essere un sionista”. I sionisti in una maniera perversa
incoraggiarono gli antisemiti, diventando negli anni ’30 e ’40 del secolo
scorso un Cavallo di Troia della Germania nazista. Israele, esaminata in questa
prospettiva e rileggendo i documenti declassificati dagli archivi, non ha più
nessuna legittimità storica.
Lo
storico Mauro Manno, descrivendo al Presidente della Repubblica Napolitano la
cooperazione fra sionismo e nazismo, concluse che l’affinità fra la Germania
hitleriana e l’entità sionista era, prima di tutto, ideologica, una posizione
forte corroborata da citazioni mai rimesse in discussione:
“La collaborazione tra
sionisti e nazisti è stata possibile anche, al di là dell’aspetto pratico della
comune volontà di portare gli ebrei in Palestina, perché l’ideologia sionista e
quella nazista avevano un punto in comune, come riconosce l’ebreo sionista
Prinz: “Uno Stato costruito sul principio della purezza della nazione e della
razza (cioè la Germania nazista) può solo avere rispetto per quegli ebrei che
vedono sé stessi allo stesso modo”.
Lo
stesso personaggio si rendeva conto della situazione paradossale che si veniva
a creare, e ammetteva: “Per i sionisti era molto disagevole operare. Era
moralmente imbarazzante sembrare essere considerati i figli prediletti del
governo nazista, in particolare proprio nel momento in cui esso scioglieva i
gruppi giovanili (ebraici) antisionisti, e sembrava preferire per altre vie i
sionisti. I nazisti chiedevano un «comportamento più coerentemente sionista»”.
E tuttavia la collaborazione andò avanti. Fu una
collaborazione multiforme che ricostruisco nel mio saggio “La natura del
sionismo”.” 3
La
cooperazione proseguì ed Hitler potrebbe essere ricordato come uno dei creatori
di Israele, tesi sostenuta fra l’altro dallo storico, ebreo antisionista, Edwin
Black.
L’entità
sionista è prossima alle elezioni e Netanyahu, figlio di Benzion Netanyahu
segretario personale di Jabotinsky, si è affidato ad una operazione “falsa
bandiera” 4 per manipolare l’opinione pubblica. Gli israeliani, quasi del
tutto fascistizzati, si dividono sulle vicende giudiziarie del dittatore post-moderno
più pericoloso del pianeta, ma, come ci conferma il giornalista Gideon Levy,
non vogliono la pace. Israele è (sempre citando Levy) “uno stato del male”.
Incolpare
tutti gli ebrei dei crimini sionisti è sbagliato, del resto gli ebrei
assimilazionisti aderirono in massa al movimento comunista negli anni ’20
del secolo scorso, ma sono proprio gli ebrei universalisti a dover fare la
differenza denunciando i crimini israeliani ed il “terrorismo di stato”
dell’entità infanticida che occupa la Palestina storica.
Fonte foto: Middle East Monitor (da Google)