Il vertice di Shenzhen ha sancito la vittoria sino-russo nella guerra multidimensionale lanciata dagli anglosassoni contro il mondo “non globalizzato”; Putin e Xi Jinping, rammentando a Trump come il Diritto internazionale sia stato sistematizzato dai sovietici alla fine degli anni ‘40, hanno intimato Washington a non intervenire militarmente in Asia occidentale. In Ucraina, una “banda di drogati e neonazisti” verrà lasciata a carico dell’Ue e della componente “dem” dello “stato profondo”.

Umiliati in Iran nella “guerra convenzionale”, gli Stati Uniti potrebbero rilanciare la “guerra ibrida” preparando operazioni segrete contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Circa 2000 attivisti (terroristi?..) appartenenti al Partito per una Vita Libera in Kurdistan (PJAK), addestrati da CIA e Mossad, stanno preparando una “rivoluzione colorata” nel Paese 1, la fonte – l’agenzia iraniana Mehr – trova conferma anche nella stampa “non allineata” internazionale: “Le autorità hanno sequestrato 52 fucili Kalashnikov, 94 caricatori e un dispositivo Starlink. Le cellule erano suddivise in cinque sezioni: intelligence, operazioni, propaganda, supporto e finanza. Erano coinvolte nel trasferimento di armi dalle zone di confine e nell’introduzione di dispositivi Starlink nelle città iraniane per aiutare l’aggressore israeliano-americano” 2. Acclamati per anni dalla “sinistra neoliberale” euro-statunitense, i separatisti etnici curdi sono stati definiti dal fascista Trump una “forza di terra” da impiegare contro l’Asse sciita della Resistenza, inquadramento militare successivamente confermato anche da ambienti d’intelligence israeliani.

In questa congiuntura storica il nazionalismo curdo è oggettivamente reazionario, un ruolo nefasto purtroppo non privo di precedenti storici; nel 1916, furono i nazionalisti curdi a coadiuvare l’impero ottomano morente e la borghesia ebraica pro-sionista, infiltrata nei gangli vitali dell’impero, nell’esecuzione dei massacri che portarono al genocidio armeno. Un crimine indelebile contro una comunità nazionale, negli anni successivi vicina all’Unione Sovietica.

I primi documenti che rivelano il ruolo del separatismo etnico curdo in Iran sono datati 2010 (al tempo era presidente l’antimperialista radicale Ahmadinejad) e de-secretati da Wikileaks per poi arrivare ad altre fonti, menzionate nel sito “Islamshia”, verificabili ed ugualmente autorevoli (si tratta, perlopiù, di fonti accademiche):

“1.

Documenti pubblicati da Wikileaks nel 2010 parlavano della volontà dell’allora capo del Mossad Meir Dagan di utilizzare i gruppi separatisti curdi, tra i quali il PJAK veniva definito uno dei più “attivi”, per destabilizzare la Repubblica Islamica (cfr. https://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/12/irankurd689.htm).

2.

Secondo una nota dell’agosto 2007, Dagan ha descritto al sottosegretario di Stato USA Nicholas Burns i cinque pilastri della politica israeliana in Iran, tra cui il desiderio di innescare una “rivoluzione”. La nota rileva che “l’instabilità in Iran è guidata dall’inflazione e dalla tensione tra le minoranze etniche”. “Questo – disse Dagan – presenta opportunità uniche, e israeliani e americani nella loro vita potrebbero vedere un cambiamento in Iran”.

3.

Anche il noto giornalista investigativo Seymour Hersh nel 2014 ha parlato delle operazioni coperte del Mossad tramite il PJAK e altri gruppi curdi in Iran, Iraq, Turchia e Siria (https://www.democracynow.org/2004/6/22/seymour_hersh_israeli_agents_operating_in).

4.

Il professore Sedat Laciner, specialista turco sul Vicino Oriente, in un articolo dal titolo “Why Is Israel Watching the PKK?” pubblicato su “al-Monitor” il 10 gennaio 2013 esponeva il sostegno americano e israeliano – con armi, denaro e dati di intelligente – al PJAK.

5.

Anche il professore curdo Nader Entessar nel suo lavoro “Kurdish Politics in the Middle East” (Lanham: Rowman & Littlefield, 2010, p. 205) ha parlato del sostegno americano-israeliano al movimento terroristico PJAK in funzione anti-iraniana, rivelando poi come il capo dei terroristi Rahman Haj Ahmadi nel 2007 si fosse recato negli Stati Uniti e avesse incontrato diversi funzionari americani.

6.

D’altronde uno dei massimi dirigenti del gruppo terroristico curdo PJAK, il presidente aggiunto Siamand Moeini, in un’intervista al quotidiano israeliano “Jerusalem Post” riguardo al regime sionista dichiarava tranquillamente: “Gli ebrei (Israele, ndr) sono una nazione che, come ogni società libera, merita una vita libera e pacifica. Oltre al popolo di Israele, nessuno ha il diritto di decidere per il popolo di Israele. (…) I curdi e gli ebrei hanno vari punti e interessi comuni (…). Da un punto di vista strategico, un Kurdistan libero può essere un potente alleato degli ebrei nella regione”. (cfr. https://www.jpost.com/middle-east/israel-should-support-kurds-struggle-against-despotic-iranian-regime-485272) 3

Alla luce di quanto emerso, possiamo definire i separatisti curdi, in termini sociologici e politici, come “terroristi”; le loro azioni politiche, che colpiscono in modo indiscriminato civili inermi e perfino attivisti appartenenti alla sinistra sindacale, favoriscono gli interessi di potenze straniere e neocoloniali contro la sovranità della nazione aggredita (Iran, Siria o Turchia).

In Siria, i terroristi del PKK-YPG occuparono illegalmente il Nord Est del Paese (2014-’24) sottraendo al governo baathista le risorse petrolifere di proprietà statale (furono i curdi a firmare un accordo “truffa” con Mike Pompeo, nel 2017); rovesciato con un colpo di Stato “wahabita” il governo panarabo di Bashar al-Assad, i separatisti dell’YPG hanno abbracciato l’anticomunismo di Stato del “Sunnistan”, venendo poi integrati nell’apparato burocratico-repressivo di Al Sharaa.

Nel pieno dell’aggressione imperialista lanciata dalla “coalizione di Epstein” all’Iran, la Siria abbandonò l’Asse della Resistenza, convertendosi al fondamentalismo sunnita dei Fratelli Musulmani; l’epilogo ampiamente prevedibile, nel Nord Est del Paese, di una “rivoluzione libertaria e femminista” a parole (ammesso e non concesso che si possano definire rivoluzionari il femminismo e l’ideologia libertaria), neoliberale e sionista nei fatti. L’economia baathista, di stampo socialista, venne svenduta dal “vendi-patria” Al Sharaa alle multinazionali straniere, perlopiù statunitensi, turche ed israeliane.

In Iran e nello Yemen, mentre il terrorismo israeliano e statunitense martirizza donne e bambini innocenti, il portavoce del PJAK, Rêwar Awdanan, ha definito i “Guardiani della Rivoluzione”, coraggiosamente schierati in difesa della sovranità nazionale iraniana, “forze terroristiche” 4, una definizione che allinea il separatismo etnico curdo alla propaganda di guerra sionista. Il PJAK è uno strumento, nella “guerra ibrida”, dell’imperialismo israeliano: un mix preconfezionato dal deep state USA diterrorismo ed “operazioni psicologiche” su larga scala. All’estero – e potremmo dedure anche in Italia (ed es. nelle città di Roma e Firenze) – i sostenitori del separatismo curdo cooperano, diffondendo sistematicamente fake news, con i sostenitori del MEK-MKO: un’autentica lobby asservita a Tel Aviv, capace di manipolare decine d’attivisti e forte, nei giochi di potere, d’importanti appoggi istituzionali?

Già con la testata online “Futura Società” (giornale del Partito Comunista di Unità Popolare) analizzai il passaggio di “miliziani” (in realtà terroristi) dall’YPG al Battaglione Azov in Ucraina 5, delineando il ruolo sovversivo di una sorta di nuova Gladio; i terroristi curdi coadiuvano i neonazisti ucraini nella sottomissione, sistematizzata dal neocons Robert Kaplan, d’una porzione del pianeta. Un piano controrivoluzionario che, in Medio Oriente, porta alla costruzione artificiale della “Grande Israele”.

Abbandonato il maoismo delle origini, sposando l’anarchismo prima ed il separatismo (“razzialismo”) poi, le organizzazioni politiche curde, a prescindere dal Paese di provenienza, sono diventate un Cavallo di Troia dello stato razzista e colonialista d’Israele.

https://www.voltairenet.org/article225223.html

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-iran_smantellate_cellule_terroristiche_che_preparavano_attacchi_per_usa_e_israele/45289_70187/

https://www.retekurdistan.it/2026/07/01/il-portavoce-del-pjak-sugli-scontri-nel-rojhilat-lautodifesa-e-del-tutto-legittima-e-legale/?cn-reloaded=1

https://futurasocieta.com/2024/11/06/ucraina-il-pkk-ypg-sallea-col-battaglione-azov-anarchici-e-nazisti-contro-il-mondo-multipolare/

Fonte foto: https://mepei.com/denying-the-presence-of-mossad-in-the-iraqi-kurdistan-region-a-contextual-assessment/ (da Google)