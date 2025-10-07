Israele e la matrice ideologica del fascismo ebraico

Il governo israeliano-nazista, attraverso un atto di pirateria, ha fatto arrestare in acque internazionali circa 473 volontari della “Global Flottilla”, per poi sottoporli a vessazioni e maltrattamenti. Contrariamente a quanto asserisce il giornalismo lubrificato, questi attivisti sono tutt’altro che “rivoluzionari”, ma perseguono lungo i binari utopici di una risoluzione liberal-democratica del conflitto. Israele non è in grado di metabolizzare neanche un’opposizione “moderata”, di orientamento liberal-progressista (pensiamo all’innocua attivista svedese, Greta Thunberg) per una ragione: non è più un normale regime liberal-colonialista, quanto piuttosto un’entità neonazista. Il piano di “pace” Trump-Blair non è esente da questa logica: tecnocrazia o morte, e naturalmnte il disconoscimento del legittimo movimento islamico-popolare Hamas.

Secondo il regime talmudico (differenziando il Talmud babilonese da alcuni precetti della religione giudaica), il diritto internazionale non è applicabile agli ebrei, essendo il fantomatico “popolo ebraico” il “popolo eletto”. In modo analogo, una percentuale rilevante dell’elettorato trumpiano considera Donald Trump “l’uomo della Provvidenza”: gli Stati Uniti d’America e l’entità sionista hanno completato la transizione dalla statocrazia (la dittatura degli apparati militari) all’ideocrazia, dove “stato profondo” ed ideologia puritana diventano tutt’uno. Israele è uno “Stato pazzo” che segue le stesse logiche di una setta satanica.

Il nazionalismo imperialista israeliano ha trasformato la divinità della Bibbia ebraica, caratterizzata sostanzialmente dalle vendette di sangue, in un “agente immobiliare”. Leggiamo, a riguardo, il filosofo antisionista Gilad Atzmon:

“Ma chi o cosa è quel Dio ebraico che ha tenuto uniti gli ebrei per così tanto tempo? Non è forse lo stesso dio genocida di Sodoma e Gomorra? Non è forse lo stesso Dio che ha lanciato una guerra biologica biblica nota come le Dieci Piaghe d’Egitto? Non è forse lo stesso Dio che ha trasformato l’acqua in sangue e ucciso ogni primogenito?

Quando ci si rende conto che questo è il Dio di Israele, il genocidio di Gaza diventa solo un’ulteriore ripetizione della stessa storia.” 1

Quest’ideologia reazionaria è diventata, in Israele, qualcosa di analogo al satanismo luciferino che caratterizza le “Bestie di Satana” in Europa (anche in Italia) e negli USA: non si tratta di uno slogan, ma di una disamina criminologica metodologicamente fondata. Il mito biblico dell’Armageddon delinea ciò che la criminologa Isabella Merzagora Betsos ha definito “idealismo pervertito”; i miscredenti (un po’ come gli oppositori del sionismo) sono destinati a bruciare, dopo aver patito vessazioni e torture, nelle fiamme dell’inferno. I cultori di Netanyahu hanno la medesima caratura morale degli adepti di Lucifero: coltivano “il male per il male”. Rock satanico, messaggi nascosti, manipolazione mediatica: il mondo dei coloni israeliani delinea una distopia descritta nella letteratura criminologica, in cui i testi religiosi presentano inquietanti affinità coi messaggi satanici. Una teologia inversa.

Alcune citazioni tratte e contestualizzate dal Talmud babilonese potrebbero esserci d’aiuto nel delineare la transizione di Israele verso un regime nazista:

“– Nonostante le persone del mondo somiglino esteriormente ai Giudei, loro sono in effetti solo come scimmie paragonate agli uomini.

ScheneLucohothHa’berith.



– Le anime delle persone non-Giudee vengono dal Diavolo e sono anime come quelle che hanno gli animali e il bestiame. Il seme dello straniero (si riferisce ai figli) è anch’esso seme di bestia (figlio di bestia).

Schefla Tal. 4.2, Memachem, page 53, F. 221.



– Le case di Goym sono le case degli animali.

Leb. Tob., 46. 1.



– I matrimoni tra Gentili non sono dei veri legami: la loro coabitazione è come tenere cavalli in coppia, pertanto i loro figli non sono umanamente legati ai loro genitori.

SchulchanAruch



– Il seme (figlio) del Cristiano non vale più di quello di una bestia.

Kethuboth 3b.



– Tutte le donne non-ebree sono prostitute.

EbenHaezar.





– Ad un giudeo è permesso stuprare, truffare, e spergiurare; ma deve curarsi di non farsi scoprire, così che Israele possa non soffrire.

SchulchanAruch, JohreDeah.



– Un Giudeo può violentare, ma non sposare una non-Ebrea

Gad. Shas. 2, 2.



– Una ragazza Gentile dall’età di tre anni può essere violentata.

Aboda Shara 37a.



– Se un Giudeo violenta una ragazza non-Giudea, e un altro Giudeo che lo vede è chiamato a testimoniare, quel Giudeo deve, senza esitazione, mentire.

JohreDeah.





– Non salvare un Cristiano in pericolo di morte.

HikkothAkum X 1.



– Lo sterminio dei Cristiani, è un sacrificio necessario.

Zohar II 43a.



– Le nascite tra i Cristiani devono essere materialmente diminuite.

Zohar II 64b.



– Se un Goym uccide un Goym o un giudeo, è responsabile; ma se un giudeo uccide un Goym, non lo è.

Tosefta, Aboda Zara 8:5.



– Ogni straniero (Non-ebreo) che onora la Domenica, dev’essere ucciso senza esitazione.

Sanhedrin.



– Il migliore tra i Cristiani dev’essere strangolato.

Rasoni, Exodus 14.



– E’ permesso uccidere un denunciatario degli Ebrei dappertutto, E’ permesso farlo anche prima che abbia denunciato.

SchulchanAruch, ChoschenHamischpath, 338.



– Chi versa il sangue dei Goym (chi uccide i Goym), offre un sacrificio a Dio.

Talmud, Jalqut Simeoni.



– Se un pagano colpisce un Giudeo, merita di morire.

Sanhedrin. 58b.



“Il rabbino Jochanan dice: Un goi che ficca il naso nella Legge colpevole di morte.”

(Talmud, Sanhedrin, 59a)





– E’ vietato introdurre un non-ebreo ai segreti della legge. L’ebreo che fa questo è colpevole, come se avesse devastato il mondo e negato il sacro nome di Dio.

JalkutChadash.



– I proseliti sono pericolosi per il Giudaismo, come le ulcere lo sono per un corpo sano.

Talmud.





– Un animale che è stato macellato da un Gentile o da un ebreo convertito, dev’essere considerato come un animale malato.

SchulchanAruch, JohreDeah, 15.



– E’ proibito per un Giudeo bere da un bicchiere di vino che è stato toccato da un Gentile, poichè il tocco ha reso il vino sporco.

SchulchanAruch, JohreDeah, 122.



– I giudei sono stati creati per essere serviti dai non-giudei. Questi ultimi devono arare, seminare, diserbare, scavare, mietere, legare, setacciare e macinare. Gli ebrei sono stati creati per trovare tutto ciò già pronto.

Berachoth.





– Una vergine di tre anni ed un giorno può essere ottenuta in matrimonio dopo un atto sessuale.

Sanhedrin 55b





– Una donna che ha avuto un rapporto sessuale con una bestia (es. un cane) è idonea a sposare un prete.

Yebamoth 59b.





“Gli ebrei devono sempre cercare di imbrogliare i cristiani.

(Zohar I 160a)”



“Quelli che fanno del bene ai cristiani non risorgeranno mai dai morti.”

(Zohar I 25b)



“I rapporti sessuali con un bambino al di sotto degli 8 anni d’età sono leciti.”

(Talmud, Sanhedrin, 69b)





“Quando un non ebreo deruba un ebreo, deve restituirgli tutto,

ma se avviene il contrario, l’ebreo non deve restituire nulla.

Inoltre, se un non ebreo uccide un ebreo, deve essere ucciso anche lui,

ma non il contrario.”

(Talmud, Sanhedrin, 57a).



“Gesù nacque bastardo.”

(Talmud, Yebamoth, 49b)



“Gesù fu punito e mandato all’inferno dove fu gettato in escrementi ribollenti.”

(Talmud, Gittin, 56b, 57a).



“Tutti i Gentili sono solo degli animali,

quindi tutti i loro bambini sono bastardi.”

(Talmud, Yebamoth, 98a)



“E’ giusto per una bambina di tre anni avere rapporti sessuali.”

(Talmud, AbodahZarah, 37a, Kethuboth, 11b, 39a, Sanhedrin, 55b, 69a,b, Yebamoth, 12a, 57b, 58a, 60b)



“E’ giusto divorziare dalla propria moglie se rovina il cibo,

o se si trova una donna più bella.”

(Talmud, Gittin, 91a)





“Il Messia dara’ agli ebrei il dominio del mondo, al quale serviranno e saranno sottoposti tutti i popoli”

(Tal. Bat. Trattato Schabb, fol. 120 c. 1 ;Sanhedrin, fol. 88 c. 2)



“Che cos’è una prostituta? Ogni donna che non sia ebrea”

(Eben ha eser, 6,





“Gli ebrei devono sempre cercare di imbrogliare i cristiani.”

(Zohar I 160a)





“Quelli che fanno del bene ai cristiani non risorgeranno mai dai morti.”

(Zohar I 25b)





Che cos’è una prostituta? Ogni donna che non sia ebrea”

( Eben ha eser, 6, 8)”

Lo psicologo Alber Bandura, il quale viene ripreso dalla Criminologia critica, definì tutto ciò “disimpegno morale”. Il disconoscimento dell’altro (in questo caso i “non ebrei” che vengono ridotti ad “animali parlanti”) è l’anticamera del genocidio: non c’è più etica, morale e diritto. Nell’Occidente imperialista, una parte dei sostenitori della “politica etnica” respingono la natura teocratica dell’Islam politico, occultando la matrice di gran lunga più totalitaria del Talmud, un’ideologia neocoloniale e razzista che rischia di portare alla “Quarta Guerra Mondiale”. Gli assassini di Rabin, educati alla religione talmudica, hanno trovato la strada spianata: un golpe morbido, accompagnato dalla fascistizzazione di tutta la società israeliana, necrotizzata dal fanatismo dei rabbini. In Israele non esiste – politicamente, ma anche umanamente – pietà.

Il partito “Fratelli d’Italia”, in questa prospettiva, è una sorta di guscio vuoto: non è più un normale partito politico, ma una gigantesca lobby reazionaria legata all’estrema destra israeliana e statunitense, sponsorizzata dall’Aspen Institute. Giorgia Meloni, una “criminale politica” a detta dello storico Alessandro Orsini (il quale ha argomentato la propria critica utilizzandoun approccio metodologico condivisibile), ha trasformato l’Italia nel profilattico di Netanyahu: un’azione delinquenziale contro il popolo ed i lavoratori di questo Paese.

