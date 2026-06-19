Israele e USA sconfitti dall’Iran

Il Memorandum firmato da Stati Uniti e Repubblica Islamica dell’Iran sancisce, in modo definitivo, la sconfitta della “coalizione di Epstein” dinanzi la resistenza iraniana; un Paese sovrano che, per resistere all’aggressione congiunta israeliana-statunitense, ha riscoperto i valori espressi dal teorico musulmano-marxista Ali Shariati: combattere l’oppressione esercitata dalle classi possidenti, perché soltanto eliminando l’ingiustizia sarà possibile risvegliare il dodicesimo Imam occulto.

La giornalista libanese Marwa Osman, con un eccellente articolo, ha descritto le conseguenze politiche di questo accordo il quale, fra le diverse cose, rimette in discussione la relazione gerarchica fra Washington, le diverse lobby sioniste interne (“configurazione del potere sionista”, mutuando la definizione di James Petras) e Tel Aviv. Leggiamo:

“1. Il primo shock è venuto dalle stesse dichiarazioni di Trump.

Solo poche ore fa, Trump avrebbe dichiarato che sarebbe stato “ingiusto” per l’Iran vedersi negare i missili balistici mentre altri paesi della regione e in tutto il mondo possiedono capacità simili.

Il significato di una tale dichiarazione non può essere sottovalutato.

In termini pratici, concede un’inedita legittimità politica al programma missilistico balistico dell’Iran e rimuove effettivamente la questione dai futuri negoziati. Non sorprendentemente, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha risposto ribadendo la posizione di lunga data di Teheran: i missili iraniani sono stati costruiti per essere lanciati, non negoziati via.

2. Il secondo sviluppo importante riguarda il dossier nucleare.

Secondo il quadro riportato, il programma nucleare iraniano stesso è stato rimosso dai negoziati immediati e rinviato a una fase successiva. Teheran manterrebbe la sua infrastruttura nucleare esistente, accettando di ridurre i livelli di arricchimento e di astenersi dallo sviluppare armi nucleari.

In altre parole, l’Iran sembra aver ottenuto l’accettazione internazionale di ciò che ha sostenuto per anni: preservare il suo programma nucleare impegnandosi a non perseguire la militarizzazione.

3. L’aspetto più consequenziale dell’accordo potrebbe essere il futuro dello Stretto di Hormuz.

Secondo gli accordi riportati, lo stretto potrebbe effettivamente passare da un corridoio marittimo completamente internazionale a una zona di influenza iraniana gestita in collaborazione con l’Oman. Alcuni rapporti suggeriscono persino la possibilità di future tasse di transito o oneri doganali sulle navi che attraversano il canale.

Se realizzato, un tale risultato sottoporrebbe una delle arterie energetiche più critiche del mondo a un’influenza iraniana senza precedenti.

4. Il Libano occupa un posto di rilievo nel memorandum.

Secondo le dichiarazioni attribuite a Esmaeil Baghaei, il Libano è menzionato tre volte nella prima sezione del documento, e l’accordo è presumibilmente collegato a un ritiro del nemico israeliano dal territorio libanese.

Se accurato, ciò renderebbe il Libano una componente formale del quadro regionale più ampio che emerge da questi negoziati.

Nel quadro più ampio, l’Iran sembra essere emerso da questo confronto avendo ottenuto guadagni in quasi tutti i principali dossier. I rapporti suggeriscono lo sblocco di fino a 100 miliardi di dollari di asset precedentemente congelati, l’istituzione di un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari finanziato dagli Stati del Golfo Persico, la revoca delle restrizioni marittime e delle sanzioni petrolifere, e la prospettiva di significativi investimenti stranieri.

Forse ancora più importante, Teheran sembra aver preservato sia la sua scorta di uranio arricchito che le capacità fondamentali del programma nucleare che Trump una volta si era impegnato a eliminare.

Se questi rapporti si riveleranno accurati, ciò che è accaduto oggi sarà ricordato come un evento geopolitico fondamentale, con conseguenze che si riverbereranno in tutta la regione e oltre per gli anni a venire.

La vera questione ora è come Trump e Netanyahu intendono affrontare la tempesta politica che un tale accordo è suscettibile di generare. I segni di quella reazione negativa stanno già emergendo, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi eccezionalmente turbolenti su entrambe le sponde dell’Atlantico.”

Donald Trump, chiaramente sotto ricatto per via degli scandali sessuali occultati negli “Epstein Files” (aspetto confermato anche dal reporter Fulvio Grimaldi), non ha semplicemente firmato un accordo politico e militare: Trump ha decretato la propria fine politica. Al vertice del G7 tenuto ad Evian in Francia dal 15 al 17 giugno, nota il giornalista Alberto Negri, i leader occidentali, apparentemente critici verso il fascista sociopatico della Casa Bianca, si sono ricompattati col fascio-cons: la sconfitta nord-americana – e qui ha ragione Negri – è anche la loro, perché riposiziona Teheran in quanto grande potenza militare su scala mondiale. Al di là della relazione gerarchica fra gli USA ed il sionismo “pedo-satanista”, l’ideologia degli straussiani s’avvia verso ciò che Trotsky chiamava “la spazzatura della storia” come tutte le ideologie che generano oppressione.

Qual è stata la chiave della vittoria sciita? La spiega bene lo studioso irano-americano Vali Asr su Foreign Affairs citato da Alberto Negri su “Il Manifesto”: “Le forze armate iraniane, scrive, si sono riorganizzate in una rete di comandi operativi che somiglia più a una forza di guerriglia che a un esercito convenzionale, con l’autorità concentrata tra gruppi di persone affini piuttosto che distribuita tra varie fazioni.” 1

Già il Generale De Gaulle, memore della potenza di fuoco sovietica, spiegò che un esercito di mercenari non avrebbe mai potuto sconfiggere un popolo intero in armi; un concetto, sistematizzato nelle accademie militari del Sud Globale, impossibile da comprendere per la “società di Epstein” guidata dalla colonia sionista. L’”imperialismo pedo-satanista” non ha le basi culturali per comprendere la centralità delle scienze militari: scambia il crimine per strategia militare, l’oppressione per stabilità politica ed ha legalizzato, nell’Occidente tardocapitalista, l’ingiustizia. In poche parole, l’Iran si è guadagnato il Diritto alla Vittoria.

Lo spettacolo indecoroso di Evian ha definito la vera natura della nuova classe capitalista transnazionale: la borghesia “pedo-satanista” di Epstein, un sistema di potere che va da Obama, Macron e Giorgia Meloni a Trump e Netanyahu. Ciò nonostante, questi politicanti sono soltanto le “maschere di facciata” (per dirla con Marx) di un potere ben più oppressivo che, sistematizzato dai tecnocrati sionisti di Davos, considera l’Umanità antiquata.

La vittoria dell’Iran (al di là delle critiche che un marxista deve fare ad uno Stato musulmano) ha sancito il trionfo dell’Uomo sul Nulla: l’Iran rappresenta l’Umano con le proprie capacità artistiche, letterarie, filosofiche, etiche ed umane da valorizzare; Israele, una dittatura lombrosiana definitivamente bollita, è il Nulla.

https://ilmanifesto.it/liran-ha-vinto-la-guerra-e-guarda-il-fumo-a-evian?fbclid=IwY2xjawShQMhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe8dPx4VkJDxnBTL8Bb8crgwQslBsGqn5hh5eSt9inzQxLKxB0fFuq8T7Svnc_aem_VTGhayJwVpDVURQE8JGzMg

Fonte foto: da Google