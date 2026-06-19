Israele e USA sconfitti dall’Iran

Il Memorandum firmato da Stati Uniti e
Repubblica Islamica dell’Iran sancisce, in modo definitivo, la sconfitta della “coalizione
di Epstein” dinanzi la resistenza iraniana; un Paese sovrano che, per
resistere all’aggressione congiunta israeliana-statunitense, ha riscoperto i
valori espressi dal teorico musulmano-marxista Ali Shariati: combattere
l’oppressione esercitata dalle classi possidenti, perché soltanto eliminando
l’ingiustizia sarà possibile risvegliare il dodicesimo Imam occulto.
La giornalista libanese
Marwa Osman, con un eccellente articolo, ha descritto le conseguenze politiche
di questo accordo il quale, fra le diverse cose, rimette in discussione la
relazione gerarchica fra Washington, le diverse lobby sioniste interne (“configurazione
del potere sionista”, mutuando la definizione di James Petras) e Tel Aviv.
Leggiamo:
“1. Il primo shock è venuto dalle stesse dichiarazioni
di Trump.
Solo poche ore fa,
Trump avrebbe dichiarato che sarebbe stato “ingiusto” per l’Iran
vedersi negare i missili balistici mentre altri paesi della regione e in tutto
il mondo possiedono capacità simili.
Il significato di una
tale dichiarazione non può essere sottovalutato.
In termini pratici,
concede un’inedita legittimità politica al programma missilistico balistico
dell’Iran e rimuove effettivamente la questione dai futuri negoziati. Non
sorprendentemente, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil
Baghaei, ha risposto ribadendo la posizione di lunga data di Teheran: i missili
iraniani sono stati costruiti per essere lanciati, non negoziati via.
2. Il secondo
sviluppo importante riguarda il dossier nucleare.
Secondo il quadro
riportato, il programma nucleare iraniano stesso è stato rimosso dai negoziati
immediati e rinviato a una fase successiva. Teheran manterrebbe la sua
infrastruttura nucleare esistente, accettando di ridurre i livelli di
arricchimento e di astenersi dallo sviluppare armi nucleari.
In altre parole,
l’Iran sembra aver ottenuto l’accettazione internazionale di ciò che ha sostenuto
per anni: preservare il suo programma nucleare impegnandosi a non perseguire la
militarizzazione.
3. L’aspetto più
consequenziale dell’accordo potrebbe essere il futuro dello Stretto di Hormuz.
Secondo gli accordi
riportati, lo stretto potrebbe effettivamente passare da un corridoio marittimo
completamente internazionale a una zona di influenza iraniana gestita in
collaborazione con l’Oman. Alcuni rapporti suggeriscono persino la possibilità
di future tasse di transito o oneri doganali sulle navi che attraversano il
canale.
Se realizzato, un
tale risultato sottoporrebbe una delle arterie energetiche più critiche del
mondo a un’influenza iraniana senza precedenti.
4. Il Libano occupa
un posto di rilievo nel memorandum.
Secondo le
dichiarazioni attribuite a Esmaeil Baghaei, il Libano è menzionato tre volte
nella prima sezione del documento, e l’accordo è presumibilmente collegato a un
ritiro del nemico israeliano dal territorio libanese.
Se accurato, ciò
renderebbe il Libano una componente formale del quadro regionale più ampio che
emerge da questi negoziati.
Nel quadro più ampio,
l’Iran sembra essere emerso da questo confronto avendo ottenuto guadagni in
quasi tutti i principali dossier. I rapporti suggeriscono lo sblocco di fino a
100 miliardi di dollari di asset precedentemente congelati, l’istituzione di un
fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari finanziato dagli Stati del
Golfo Persico, la revoca delle restrizioni marittime e delle sanzioni
petrolifere, e la prospettiva di significativi investimenti stranieri.
Forse ancora più
importante, Teheran sembra aver preservato sia la sua scorta di uranio
arricchito che le capacità fondamentali del programma nucleare che Trump una
volta si era impegnato a eliminare.
Se questi rapporti si
riveleranno accurati, ciò che è accaduto oggi sarà ricordato come un evento
geopolitico fondamentale, con conseguenze che si riverbereranno in tutta la
regione e oltre per gli anni a venire.
La vera questione ora
è come Trump e Netanyahu intendono affrontare la tempesta politica che un tale
accordo è suscettibile di generare. I segni di quella reazione negativa stanno
già emergendo, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi eccezionalmente
turbolenti su entrambe le sponde dell’Atlantico.”
Donald Trump,
chiaramente sotto ricatto per via degli scandali sessuali occultati negli “Epstein
Files” (aspetto confermato anche dal reporter Fulvio Grimaldi), non ha
semplicemente firmato un accordo politico e militare: Trump ha decretato la propria
fine politica. Al vertice del G7 tenuto
ad Evian in Francia dal 15 al 17 giugno, nota il giornalista Alberto Negri, i
leader occidentali, apparentemente critici verso il fascista sociopatico della
Casa Bianca, si sono ricompattati col fascio-cons: la sconfitta
nord-americana – e qui ha ragione Negri – è anche la loro, perché riposiziona
Teheran in quanto grande potenza militare su scala mondiale. Al di là della
relazione gerarchica fra gli USA ed il sionismo “pedo-satanista”,
l’ideologia degli straussiani s’avvia verso ciò che Trotsky chiamava “la
spazzatura della storia” come tutte le ideologie che generano oppressione.
Qual è stata la
chiave della vittoria sciita? La spiega bene lo
studioso irano-americano Vali Asr su Foreign Affairs citato da Alberto Negri su
“Il Manifesto”: “Le forze armate iraniane, scrive, si sono
riorganizzate in una rete di comandi operativi che somiglia più a una forza di
guerriglia che a un esercito convenzionale, con l’autorità concentrata tra
gruppi di persone affini piuttosto che distribuita tra varie fazioni.” 1
Già il Generale De Gaulle, memore della potenza di fuoco
sovietica, spiegò che un esercito di mercenari non avrebbe mai potuto
sconfiggere un popolo intero in armi; un concetto, sistematizzato nelle
accademie militari del Sud Globale, impossibile da comprendere per la “società
di Epstein” guidata dalla colonia sionista. L’”imperialismo
pedo-satanista” non ha le basi culturali per comprendere la centralità
delle scienze militari: scambia il crimine per strategia militare,
l’oppressione per stabilità politica ed ha legalizzato, nell’Occidente
tardocapitalista, l’ingiustizia. In poche parole, l’Iran si è guadagnato il
Diritto alla Vittoria.
Lo spettacolo indecoroso di Evian ha definito la vera natura
della nuova classe capitalista transnazionale: la borghesia “pedo-satanista”
di Epstein, un sistema di potere che va da Obama, Macron e Giorgia Meloni a
Trump e Netanyahu. Ciò nonostante, questi politicanti sono soltanto le “maschere
di facciata” (per dirla con Marx) di un potere ben più oppressivo che,
sistematizzato dai tecnocrati sionisti di Davos, considera l’Umanità
antiquata.
La vittoria dell’Iran (al di là delle critiche che un
marxista deve fare ad uno Stato musulmano) ha sancito il trionfo dell’Uomo sul
Nulla: l’Iran rappresenta l’Umano con le proprie capacità artistiche,
letterarie, filosofiche, etiche ed umane da valorizzare; Israele, una dittatura
lombrosiana definitivamente bollita, è il Nulla.
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