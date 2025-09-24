Israele: le “Bestie di Satana” al governo abbracciano l’ideologia nazista

Il rapporto intercorrente fra il “sionismo di destra” ed il regime nazista dimostrò che, per quanto scioccante questa verità possa sembrare, sono esistiti ed esistono gli ebrei nazisti: Hitler li definì “ariani onorari”. Negli stessi termini la lobby israeliana conferisce il titolo di “ebrei onorari” ai sostenitori delle pratiche genocidarie dell’entità sionista. Il Terzo Reich e lo Stato sionista condividono la medesima logica: la riduzione in schiavitù dei popoli considerati “inferiori”, la dissoluzione degli Stati nazionali in quanto eredità storica della Rivoluzione francese e la transizione verso una nuova Architettura di potere. Vladimir Jabotinsky e Benzion Netanyahu, padre di Benjamin, non furono soltanto fascisti conclamati anche da Benito Mussolini, ma condivisero il progetto imperialista di Adolf Hitler: creare un’entità imperiale ebraica a fianco del Terzo Reich, contribuendo alla guerra di sterminio (appoggiata segretamente dagli anglosassoni) contro l’Unione Sovietica “rea” d’aver configurato il primo Stato multietnico ed anticolonialista della storia. I sionisti-revisionisti israeliani vedono la continuità di questo progetto nella costruzione del Grande Israele, un progetto antistorico che contempla il genocidio delle popolazioni musulmane come opzione politica.

Lo Stato israeliano, dopo la pulizia etnica della Palestina nel 1948, acquisì le caratteristiche di un regime fascista: strapotere degli apparati d’intelligence, violentissime guerre contro i Paesi confinanti, crescente razzismo “autolegittimato” dai deliri talmudici e transizione verso uno Stato corporativo figlio della degenerazione dell’ideologia imperialista dei suoi fondatori. Il fascismo esalta il culto della violenza, il nazismo è l’ideologia bislacca della gerarchizzazione razziale. L’attuale Israele ha abbracciato l’ideologia nazista.

Negli anni ’30, la fazione filo-tedesca del movimento sionista (attualmente al potere in Israele e radicata nella lobby sionista statunitense) non nascose il proprio nazismo. Con un’intervista rilasciata nel settembre 1935 al quotidiano Der Angriff (“L’assalto”), giornale di proprietà di Joseph Goebbels, il banchiere sionista Georg Kareski esaltò non soltanto le leggi razziali di Norimberga, ma anche una concezione etnica della politica in grado di contemplare il “male per il male”:

“Le leggi di Norimberga del 15 settembre 1935, a prescindere dagli aspetti costituzionali, mi sembrano del tutto in sintonia con il reciproco rispetto della specificità di ogni popolo. L’interruzione del processo di dissoluzione di molte comunità ebraiche, favorito dai matrimoni misti, è, dal punto di vista ebraico, molto gradita. Questi fattori, religione e famiglia, sono d’importanza decisiva per la creazione di un nucleo nazionale ebraico in Palestina”. 1

Per i padri dell’odierno governo israeliano-nazista, la Shoah era una mera opzione politica legittimata con la prima sistematizzazione del “terrorismo totale” contro l’Urss: la Sindrome di Masada, delirio biblico senza fondamento storico, s’impadronì del sionismo imperialista. Il sionismo nasce come controrivoluzione preventiva, una ideologia che vede nella Rivoluzioni anti-coloniali il “nemico principale”. Israele, secondo lo storico Norman G. Finkelstein, è uno “Stato pazzo”, ciononostante dobbiamo coglierne la matrice ideologica per capire quella che potrebbe essere la proiezione geopolitica del nuovo impero “assiro” (israeliano): la “guerra eterna” contro il Sud Globale. Nel dopoguerra, il sionismo-revisionista si radicò all’interno del Mossad cooperando con la CIA nella creazione della Lega Anticomunista Mondiale consumando crimini efferati in America Latina attraverso l’Operazione Condor. Una sequela di orrori senza fine: dallo sterminio delle popolazioni amerinde ai colpi di stato in Asia ed Africa, l’odierno governo israeliano è l’erede di Somoza e Pinochet, un teatro degli orrori come anticamera della concezione etnica della politica.

Netanyahu contempla la medesima logica delle “Bestie di Satana”: la cultura della morte. Il 23 agosto 2025 con una inquietante intervista rilasciata a i24News, rispondeva alle domande del giornalista Sharon Gal, ex deputato del partito Israel Beytenou senza occultare le sue vere intenzioni. Gal gli ha mostrato un amuleto rappresentante, secondo il sanguinario Talmud di Babilonia, la Grande Israele. Amuleti, promesse di sangue e missioni spirituali: Netanyahu segue gli stessi “processi mentali” degli adepti del satanismo luciferino. Un serial killer ai vertici della piramide capitalista mondiale.

Il Vescovo di Roma, autonominatosi Papa Leone XIV, è stato eletto dopo un finanziamento di 14 milioni di dollari da parte di Donald Trump 2: un pontefice, corrotto fin dall’origine, filo-Nato e negazionista del genocidio nella Terra di Palestina. Il Papa ignavo della Nato e del governo israeliano-nazista. Se la sua politica dovesse trovare conferma, Robert Prevost troverà il suo posto nella storia a fianco di Papa Pacelli: un pontefice colluso col nazismo del ventunesimo secolo.

Ha ragione il giornalista antimperialista Marc Vandepitte “La guerra contro Gaza sta accelerando l’inclinazione delle relazioni Nord-Sud. L’Occidente sta diventando sempre più isolato e ha perso definitivamente la sua credibilità tra i Paesi del Sud globale.” 3 L’Occidente, una accozzaglia di stati lacchè dell’imperialismo USA, è diventato la bambola del governo israeliano-nazista: il cuore nero del ventunesimo secolo.

