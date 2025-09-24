Israele: le “Bestie di Satana” al governo abbracciano l’ideologia nazista

Il rapporto intercorrente fra il “sionismo di destra” ed il regime nazista dimostrò che, per quanto scioccante questa verità possa sembrare, sono esistiti ed esistono gli ebrei nazisti: Hitler li definì “ariani onorari”. Negli stessi termini la lobby israeliana conferisce il titolo di “ebrei onorari” ai sostenitori delle pratiche genocidarie dell’entità sionista. Il Terzo Reich e lo Stato sionista condividono la medesima logica: la riduzione in schiavitù dei popoli considerati “inferiori”, la dissoluzione degli Stati nazionali in quanto eredità storica della Rivoluzione francese e la transizione verso una nuova Architettura di potere. Vladimir Jabotinsky e Benzion Netanyahu, padre di Benjamin, non furono soltanto fascisti conclamati anche da Benito Mussolini, ma condivisero il progetto imperialista di Adolf Hitler: creare un’entità imperiale ebraica a fianco del Terzo Reich, contribuendo alla guerra di sterminio (appoggiata segretamente dagli anglosassoni) contro l’Unione Sovietica “rea” d’aver configurato il primo Stato multietnico ed anticolonialista della storia. I sionisti-revisionisti israeliani vedono la continuità di questo progetto nella costruzione del Grande Israele, un progetto antistorico che contempla il genocidio delle popolazioni musulmane come opzione politica.
Lo Stato israeliano, dopo la pulizia etnica della Palestina nel 1948, acquisì le caratteristiche di un regime fascista: strapotere degli apparati d’intelligence, violentissime guerre contro i Paesi confinanti, crescente razzismo “autolegittimato” dai deliri talmudici e transizione verso uno Stato corporativo figlio della degenerazione dell’ideologia imperialista dei suoi fondatori. Il fascismo esalta il culto della violenza, il nazismo è l’ideologia bislacca della gerarchizzazione razziale. L’attuale Israele ha abbracciato l’ideologia nazista.
Negli
anni ’30, la fazione filo-tedesca del movimento sionista (attualmente al potere
in Israele e radicata nella lobby sionista statunitense) non nascose il proprio
nazismo. Con
un’intervista rilasciata nel settembre 1935 al quotidiano Der Angriff (“L’assalto”),
giornale di proprietà di Joseph Goebbels, il banchiere sionista Georg
Kareski esaltò non soltanto le leggi razziali di Norimberga, ma anche una
concezione etnica della politica in grado di contemplare il “male per il
male”:
“Le leggi di Norimberga del
15 settembre 1935, a prescindere dagli aspetti costituzionali, mi sembrano del
tutto in sintonia con il reciproco rispetto della specificità di ogni popolo.
L’interruzione del processo di dissoluzione di molte comunità ebraiche,
favorito dai matrimoni misti, è, dal punto di vista ebraico, molto gradita.
Questi fattori, religione e famiglia, sono d’importanza decisiva per la
creazione di un nucleo nazionale ebraico in Palestina”. 1
Per i padri dell’odierno
governo israeliano-nazista, la Shoah era una mera opzione politica legittimata
con la prima sistematizzazione del “terrorismo totale” contro l’Urss: la
Sindrome di Masada, delirio biblico senza fondamento storico, s’impadronì del
sionismo imperialista. Il sionismo nasce come controrivoluzione preventiva,
una ideologia che vede nella Rivoluzioni anti-coloniali il “nemico
principale”. Israele, secondo lo storico Norman G. Finkelstein, è uno “Stato
pazzo”, ciononostante dobbiamo coglierne la matrice ideologica per capire
quella che potrebbe essere la proiezione geopolitica del nuovo impero “assiro”
(israeliano): la “guerra eterna” contro il Sud Globale. Nel
dopoguerra, il sionismo-revisionista si radicò all’interno del Mossad
cooperando con la CIA nella creazione della Lega Anticomunista
Mondiale consumando crimini efferati in America Latina attraverso l’Operazione
Condor. Una sequela di orrori senza fine: dallo sterminio delle popolazioni
amerinde ai colpi di stato in Asia ed Africa, l’odierno governo israeliano è
l’erede di Somoza e Pinochet, un teatro degli orrori come anticamera della
concezione etnica della politica.
Netanyahu contempla la
medesima logica delle “Bestie di Satana”: la cultura della morte. Il 23
agosto 2025 con una inquietante intervista rilasciata a i24News, rispondeva
alle domande del giornalista Sharon Gal, ex deputato del partito Israel
Beytenou senza occultare le sue vere intenzioni. Gal gli ha mostrato un
amuleto rappresentante, secondo il sanguinario Talmud di Babilonia, la Grande
Israele. Amuleti, promesse di sangue e missioni spirituali: Netanyahu segue
gli stessi “processi mentali” degli adepti del satanismo luciferino. Un serial
killer ai vertici della piramide capitalista mondiale.
Il Vescovo di Roma,
autonominatosi Papa Leone XIV, è stato eletto dopo un finanziamento di 14
milioni di dollari da parte di Donald Trump 2: un pontefice, corrotto
fin dall’origine, filo-Nato e negazionista del genocidio nella Terra di
Palestina. Il Papa ignavo della Nato e del governo israeliano-nazista.
Se la sua politica dovesse trovare conferma, Robert Prevost troverà il suo
posto nella storia a fianco di Papa Pacelli: un pontefice colluso col nazismo
del ventunesimo secolo.
Ha
ragione il giornalista antimperialista Marc Vandepitte “La guerra contro
Gaza sta accelerando l’inclinazione delle relazioni Nord-Sud. L’Occidente sta
diventando sempre più isolato e ha perso definitivamente la sua credibilità tra
i Paesi del Sud globale.” 3 L’Occidente, una accozzaglia di stati lacchè
dell’imperialismo USA, è diventato la bambola del governo israeliano-nazista:
il cuore nero del ventunesimo secolo.
Fonte foto: The Australian (da Google)