La penetrazione sionista in America Latina

La
transizione al mondo multipolare nell’epoca del fascista sociopatico Donald
Trump presenta un duplice aspetto: in Asia occidentale la “coalizione di
Epstein” ha perso la guerra di Hormuz, assistendo – su un altro versante
geopolitico – in Ucraina ed Asia orientale all’ascesa della Russia come prima
potenza militare mondiale e della Cina in quanto super-potenza economica
globale; l’America Latina, al contrario, è ritornata ad essere il “cortile
dello Zio Sam” con le sole eccezioni di Messico e Nicaragua. Domanda: Donald
Trump, appoggiando in Brasile la dinastia Bolsonaro e in Argentina il
filo-israeliano Milei, ha applicato la dottrina Kissinger sull’”impero
corto” per evitare un collasso analogo a quello dell’impero romano, oppure
ha aperto le porte ad una duplice (ed inquietante) prospettiva del sionismo
israeliano: la costruzione dell’”Israele sudamericana” in Patagonia come
base per la conquista dell’Antartide?
Nel
2017, Il miliardario anglo-israeliano Joe Lewis
ha acquistato, sottraendoli alle popolazioni autoctone, immensi territori
nell’Argentina meridionale e nel Sud del Cile. Le sue proprietà, che superano
per estensione l’entità sionista, vanno dalla Terra del Fuoco fino al Lago
Escondido, privando gli storici abitanti della sovranità alimentare e delle
risorse idriche fondamentali; un progetto crudele di spoliazione della terra,
concentrato nelle mani di pochissimi miliardari sionisti. Gli indios Mapuche,
considerati dalla sinistra antimperialista sudamericana come i palestinesi dell’America
Latina, hanno scoperto che l’MI6 britannico ed il Mossad hanno
favorito la nascita della Resistenza Ancestrale Mapuche – RAM, una
misteriosa organizzazione separatista finanziata dallo squalo George Soros,
funzionale a staccare le rivendicazioni sacrosante degli indios dalla
conflittualità di classe di matrice marxista e terzomondista. Israele ha
accelerato un gigantesco progetto di spoliazione dei diritti fondamentali
(terra, cibo/acqua, casa e lavoro) con l’intento di riattualizzare una parte
delle teorie strampalate di Theodor Herlz: costruire uno “Stato ebraico”
in America Latina, incentivando la penetrazione coloniale anglo-sionista in
quei territori.
Il giornalista investigativo Thierry Meyssan Ci ha
comunicato, con un eccellente articolo del dicembre 2017, che:
“Il miliardario ha costruito un aeroporto
privato con una pista di due chilometri su cui possono atterrare aerei di
trasporto civile e militare.
Dalla fine della guerra delle Malvine
l’esercito israeliano organizza in Patagonia “campi di vacanza” (sic) per i
suoi soldati. Ogni anno, da 8.000 a 10.000 soldati trascorrono due settimane
nelle proprietà di Joe Lewis.
Se negli anni ’70 l’esercito argentino lanciò
l’allarme per 25.000 nuovi alloggi rimasti inabitati, dando vita al mito del
piano Andinia, oggi ne sono stati costruiti centinaia di migliaia.” 1
Il rilancio della restaurazione conservatrice
in America Latina, piano di matrice anglo-sionista successivamente accolto da
Donald Trump, non rappresenta un semplice rilancio della Dottrina Monroe:
Israele sta cercando di militarizzare una porzione del pianeta, schiavizzando
le popolazioni autoctone.
Brasile ed Argentina: due Paesi chiave per
costruire un “impero-sionista” in America Latina
Il sionismo, a differenza di ciò che
asserisce la “sinistra neoliberale”, non configura un progetto locale
circoscritto alla colonizzazione della Terra di Palestina (“colonialismo
d’insediamento”, utilizzando il linguaggio della “sinistra bianca”),
ma un’ideologia neo-imperialista che guarda alla schiavizzazione dei
popoli di gran parte della Terra. Il complesso militare-industriale
israeliano contempla, subordinando alcuni settori di CIA e MI6,
la costruzione di diversi imperi ebraico-fascisti militarizzando diverse aeree
del pianeta; la conquista delle “terre rare” e le “guerre del
ventunesimo secolo”, Israele ha pianificato un futuro da incubo, non
soltanto per il “Medio Oriente”, ma per il mondo nella sua interezza.
Il giornalista sionista Ben Sales del Times
of Israel ha parlato del “momento
di Israele in America Latina”. Ha scritto che “Gerusalemme come capitale di Israele è
un’idea accolta con entusiasmo dai leader latinoamericani di destra (sic),
desiderosi di seguire l’esempio della Casa Bianca, di ottenere il sostegno
degli elettori evangelici (megasic!) e di beneficiare della tecnologia
israeliana” (citato da Alfredo Jalife-Rahme). Un’idea delirante,
per nulla sradicata dalla realtà fattuale: necrotizzare una massa abnorme di
diseredati, attraverso l’ideologia promossa dalle lobby cristiano-evangeliche.
Scrive l’analista strategico
Alfredo Jalife-Rahme:
“Il Brasile ha il maggior numero di
pentecostali al mondo, con un censimento che conta 47 milioni di evangelici,
principalmente pentecostali. Sebbene manchino statistiche precise, basandosi
solo su risultati di sondaggi altamente discutibili, si potrebbe sostenere che
quasi la metà di tutti i pentecostali siano “sionisti evangelici” ossessionati
dalla “Grande Israele” che non è mai esistita. I premillenaristi/dispensazionalisti/neopentecostali della
corrente guidata dal telepredicatore vescovo Edir Macedo si distinguono per il
loro impero mediatico, le banche e i soci legati a Trump e alla lobby sionista
AIPAC.” 2
Il sionista-revisionista
Ben Sales
sostiene che “anche in
America Latina c’è un numero crescente di cristiani evangelici, molti dei quali
sono desiderosi di invocare un significato teologico per il loro sostegno a
Israele “. Ma nulla dura per sempre, perché “il sostegno regionale a Israele
potrebbe anche raffreddarsi se, tra soli due anni, venisse eletto negli Stati
Uniti un presidente meno filo-israeliano. E, come in altri paesi del mondo, i
sondaggi d’opinione mostrano che, all’indomani della guerra di Gaza, il
sostegno dei leader latinoamericani a Israele non è condiviso dai loro elettori”
(cit. da Alfredo Jalife-Rahme). Israele per sopravvivere necessita della “Configurazione
del Potere Sionista”, per dirla col sociologo marxista James Petras; le
lobby filo-israeliane, un Cavallo di Troia della dittatura post-moderna
più pericolosa del pianeta, non conoscono né giurisprudenza (es. il rispetto del
diritto interno di altri Paesi) né demarcazioni territoriali, smembrando intere
aree geografiche ed espellendone gli storici abitanti.
In Brasile, la dinastia
mafiosa dei Bolsonaro, che da decenni finanzia gruppi paramilitari d’estrema
destra, non è nient’altro che uno strumento docile del progetto talmudico della
“Grande Israele” sudamericana: la balcanizzazione 3, nella logica
bislacca del Mossad, di un sub-continente necessario per la transizione
al multipolarismo.
Il fascismo del ventunesimo secolo
concentra nelle mani di una classe capitalista transnazionale il potere
coercitivo, privando il “popolo lavoratore” di terra, cibo/acqua, casa e
lavoro; il neo-sionismo, va ben oltre, contemplando lo sterminio delle
popolazioni oppresse un po’ come i proto-sionisti fecero con le
popolazioni cananee. Israele, una distopia subumana (come direbbe il
teorico marxista Amadeo Bordiga) che va oltre ogni limite.
Fonte foto: da Google