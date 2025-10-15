Vulin: La
rivoluzione colorata in Serbia va
avanti da dieci anni: i servizi di intelligence occidentali continuano a tramare
per distruggerci
Il presidente del Movimento Socialista serbo, vice presidente della Serbia e ed ex direttore dei Servizi segreti serbi, in una intervita dei giorni scorsi, ha denunciato e documentato, come la Serbia sia sempre più nella morsa dei piani di destabilizzazione occidentali. Un lavorio continuo e pianificato in tutti gli aspetti dello stato serbo, non solo ai livelli politici, ma anche nei gangli della società serba nel suo insieme. Dagli attacchi economici, a quelli finanziari, dalle provocazioni nelle piazze, a quelle militari NATO in Kosovo e Croazia. Alle accuse e mandati di cattura contro la presidenza della Repubblica Srpska in Bosnia, alle strumentalizzazioni di parte della gioventù, all’uso provocatorio anti serbo, della musica, delle arti della cultura. Fino alle aperte minacce e ricatti contro la posizione di neutralità della Serbia rispetto al conflitto ucraino.
Questo è il quadro dentro cui quotidianamente da dieci anni operano i
governi serbi non assoggettati completamente ai diktat NATO, UE e USA. Fino a
quando?
“…Avevano accusato il presidente Milosevic di non aver
capito l’importanza politica e storica della caduta del muro di Berlino, e cosa
abbiamo capito oggi, quando ci atteniamo alla stessa politica, rifiutando i
“muri”, nei confronti dell’UE, indipendentemente dal fatto che il mondo è
cambiato? Cosa abbiamo capito, quando nulla deve spostarci dagli interessi
esclusivi della UE, i cui membri fanno alleanze militari ufficiali non solo
contro la Serbia ma contro i serbi. Intendo l’alleanza militare tra Slovenia e
Croazia, per quanto riguarda la situazione in BiH, dove la Repubblica di Srpska
è ritenuta la colpevole di tutti i mali e problemi…Il problema non è nemmeno la
strada verso l’UE, ma le concessioni irreversibili che dobbiamo fornire senza
alcuna garanzia che alla fine diventeremo membri dell’UE…Siamo giunti in una
posizione in cui la Croazia pone il veto per entrare nella UE. O che dobbiamo
aspettare che Montenegro, Albania, Ucraina e Moldavia entrino nell’UE prima di
noi, e qui ci sono altre occasioni di veti e condizionamenti contro la nostra
indipendenza e sovranità, come se non fossero già sufficienti le posizioni anti
serbe dei Paesi Bassi o della Germania. Basta
osservare quanti interpreti celebrano
il presunto “genocidio” a Srebrenica, guadagnando così altro loro dominio e
quanti sono coloro che osano ascoltare le ragioni e le verità dei serbi…
La rivoluzione colorata in Serbia va
avanti da dieci anni. I servizi occidentali sono attivamente impegnati nella
pianificazione della demolizione della nostra società e all’indebolimento delle
istituzioni serbe, in particolare delle strutture di sicurezza interna”, ha ammonito Vulin nell’ intervista a Vecernje
Novosti. Aggiungendo che: “ le
proteste iniziate dopo il 1 novembre 2024, in realtà, già da anni sapevamo cosa
ci stavano facendo i servizi occidentali e cosa stavano preparando per noi. È innegabile che i servizi di
sicurezza occidentali, hanno lavorato sulla rabbia, il dolore, la disperazione
dei nostri cittadini a causa della tragica e terribile perdita di vite umane a
Novi Sad, utilizzandola per rivolte e instabilità a lungo termine, per
l’indebolimento della Serbia e delle sue istituzioni e soprattutto delle sue strutture
di sicurezza. Ma in tal caso dobbiamo ammettere a noi stessi, che se i servizi
occidentali stanno lavorando attivamente per distruggere la nostra società,
allora non possiamo avvicinarci con tanta fiducia ai colloqui con i
rappresentanti politici dell’UE e i suoi membri più importanti…Se veniamo danneggiati
dai servizi occidentali, essi lo fanno secondo gli ordini dei loro leader
politici. Quindi, o i servizi occidentali hanno effettuato provocazioni di
Stato in tutta l’UE e stanno conducendo in modo indipendente le loro azioni o
sono sotto il controllo dei loro Stati e lavorano per conto degli stessi
presidenti e ministri a cui noi dobbiamo giustificare la difesa del nostro
paese e a cui giuriamo che l’UE è la nostra integrazione è sacra. I servizi
occidentali stanno progettando di demolire e indebolire la Serbia e lo stanno
facendo secondo gli ordini dei loro leader politici legalmente eletti, non so cosa non ci sia chiaro e non so
quando inizieremo ad agire in conformità con ciò che sappiamo….”.
Alla domanda
se egli fosse d’accordo con le valutazioni che la rivoluzione colorata è stata anche
favorita dal governo, Vulin ha detto
che nel 2012 c’è stato un cambio di governo, ma che i detentori dell’ideologia DOS, al servizio dei potentati
occidentali, sono rimasti nel sistema statale. “…È vero che erano
umili, obbedienti, amichevoli e pronti a sopportare con serenità ogni sconfitta.
Hanno lusingato nuovi ministri e direttori, con condiscendenza per i loro capi
licenziati. I nuovi governanti erano allietati dal loro servilismo, rimasero
impressionati dagli ex governanti, era bello che fossero amati da coloro che li
odiavano fino a ieri e nello stesso tempo credevano che la vita precedente dei
loro nuovi servi, fosse stato solo uno strano errore, un episodio dopo il quale
videro la luce e divennero sinceri sostenitori del presidente Vučić. Il nuovo
governo ha sottovalutato l’influenza della politica culturale ed educativa
sulla vita della società serba e ha lasciato negligentemente la cultura e
l’istruzione sotto il controllo delle stesse persone o degli stessi eredi
concettuali e persino familiari, di coloro che avevano governato la Serbia fino
al 2012. Si poteva vedere chi sedeva e chi è ancora seduto, in commissioni
governative che condividono soldi e business…dei serbi…”.
Circa i BRICS, il Presidente del Movimento socialista, Vulin così si è espresso: “…I BRICS sono un’enorme opportunità di
sviluppo per la quale non dobbiamo nemmeno rinunciare alla continuazione del
nostro percorso europeo molto improprio, se vogliamo rimanere serbi e decidere
da soli, allora non c’è altro modo che avvicinarsi a chi non ha alcun interesse
strategico contrario a noi. Dopo
di me, nessuno nel governo è responsabile delle relazioni con i BRICS, e
qualcosa mi dice che non sarebbe facile trovare un volontario per questo posto.
Stiamo approvando leggi, apriamo il mercato, ci giustifichiamo quando votiamo
secondo la nostra coscienza, imponiamo sanzioni alla Bielorussia, a un paese
che non ci ha mai causato la minima ingiustizia, subiamo pressioni perchè non
imponiamo sanzioni alla Russia o perchè abbiamo ottime relazioni con la Cina…L’alternativa
dell’UE sono i BRICS e il denaro proveniente da est, Belt and Road, non più
soldi dall’UE,che hanno i loro problemi. Non dimentichiamo che i membri dell’UE
si sono impegnati con gli Stati Uniti che aumenteranno il livello delle loro
spese militari al cinque per cento del loro PIL…”, ha detto Vulin.
Da Vecernje Novosti – A cura di Enrico Vigna, portavoce ForumBelgradoItalia