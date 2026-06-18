La vittoria iraniana porterà a nuove rivoluzioni antimperialiste in Asia occidentale?

Secondo
il giornalista investigativo Thierry Meyssan la relazione fra Stati Uniti ed
Israele non è coordinata, ma gerarchica. Dopo la sconfitta militare
statunitense e disvelata la natura infanticida della colonia sionista, rimane
un’ultima domanda: la vittoria iraniana aprirà le porte a nuove Rivoluzioni antimperialiste
in Asia occidentale?
L’aggressione
dell’imperialismo USA contro l’Iran ha trasformato il fascista sociopatico
Donald Trump nella bambola della lobby israeliana, contribuendo alla
deindustrializzazione dell’isola-mondo statunitense. La Casa Bianca ha
perso una “guerra convenzionale”, guerra che ha semplicemente confermato
la supremazia di Israele su Washington, arrivando dopo quattro mesi di
conflitto al medesimo accordo stipulato da Barack Obama con la fazione dei “riformisti”
nel 2015; dall’altra parte, la fazione dei “soleimanisti” ha
ottenuto il riconoscimento della Repubblica Islamica dell’Iran in quanto grande
potenza militare (territoriale) su scala mondiale.
Tuttavia,
gli occidentali sanno ancora ben poco dell’Iran. Quando Khomeini dovette
organizzare la Resistenza alla “guerra imposta” da Israele e Stati Uniti
al nuovo Stato rivoluzionario, rimase inorridito dall’utilizzo delle armi
chimiche utilizzate dall’Iraq sulle città iraniane. Nel 1988 emise una fatwa
in cui vietava l’utilizzo dell’arma di distruzione di massa, responso giuridico
che venne successivamente fatto valere da Khamenei. Pensare che i Guardiani
della Rivoluzione possano discostarsi dal “khomeinismo” testimonia
una scarsissima conoscenza della storia politica del bastione sciita, un Paese
diverso rispetto alla Persia imperiale e totalitaria dello Shah che Israele
vorrebbe ripristinare.
Dall’altra
parte, l’aggressione della “coalizione di Epstein” ha rafforzato la Umma
islamica: nel 1938, l’Imam Khomeini incontrò al-Banna fondatore della Fratellanza
Musulmana stipulando, pochi anni dopo, un patto di non aggressione, ma dal
1949 il sunnismo divenne, almeno in parte, il braccio armato degli
anglosassoni. La situazione, oggigiorno, è più complessa: l’Iran sostiene Hamas
(sunnita) in Palestina contro la distopia sionista, ma Washington e Tel Aviv
vorrebbero utilizzare la dittatura islamista (Sunnistan) di al-Shara in
Siria per sterminare sciiti ed alawiti. La Turchia (sunnita), consapevole del piano
sionista di ricostruzione dell’antico impero assiro, ha avanzato una analogia
storica pertinente: Netanyahu come Hitler.
La
risposta iraniana all’aggressione israeliana-statunitense ha rilanciato la
centralità del diritto internazionale; ripristinando la Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
Teheran ha esteso i propri attacchi ai Paesi che ospitano illegittimamente basi
USA considerandoli correttamente parte del conflitto. Bloccando lo Stretto di
Hormuz, grazie all’appoggio cinese, Teheran ha dimostrato al Sud Globale
di poter essere, oltre ad una potenza militare, anche una potenza economica. Il
Pakistan (sunnita) s’è immediatamente schierato con l’Iran confermando la “geopolitica
della complessità” che domina le grandi questioni geostrategiche del nostro
tempo. L’analista militare statunitense Scott Ritter, dopo aver disaminato la “guerra
partigiana” condotta da Teheran, ha concluso: “l’Iran ha vinto a mani
bassi”.
L’analista strategico Thierry Meyssan, presidente della Rete
Voltaire, ha descritto con un eccellente articolo la strategia iraniana:
“Istituendo, il 1° maggio, l’Autorità dello Stretto del Golfo
Persico (PGSA), senza nemmeno attendere il consenso dell’Oman, i Guardiani
della Rivoluzione hanno trasformato la guerra del Golfo in scenario della
rivoluzione antimperialista. Per attraversare lo Stretto, gli Occidentali
devono depositare nelle banche iraniane fondi a garanzia di eventuali danni,
che saranno restituiti dopo la traversata. Il problema è che l’assedio
anglosassone dell’Iran passa anche attraverso il sistema bancario Swift. Tutte
le banche occidentali si sono impegnate nei confronti del Tesoro statunitense a
non commerciare con l’Iran, pena multe astronomiche. Così la BNP [gruppo di
credito francese], rea di aver intrattenuto rapporti commerciali con l’Iran e
Cuba, è stata recentemente costretta a pagare una multa di nove miliardi di
dollari. Nessuna banca occidentale violerà quindi l’assedio anglosassone
dell’Iran… a meno che, naturalmente, gli armatori non spingano i responsabili
politici a svincolarsi dagli anglosassoni.” 1
Il problema di Hormuz non è il prezzo del pedaggio (del resto
lo Stretto di Hormuz è stato sempre aperto a tutti), ma la sottomissione dei
Paesi europei alle grandi banche d’affari anglo-israeliane. La bancocrazia
sionista è, mutuando il pensiero di Karl Marx, il vampiro del pianeta.
Negli Stati Uniti, secondo il giornalista marxista Andre
Damon, analista del World Socialist Web Site (WSWS), la debacle
dell’imperialismo porterà ad una ulteriore stretta repressiva:
“L’amministrazione
Trump risponderà alla crescente opposizione sociale con i metodi che ha già
dimostrato di saper usare: retate dell’ICE, infrastrutture di detenzione di
massa, dispiegamento della Guardia Nazionale contro le proteste interne,
criminalizzazione dell’opposizione politica e consolidamento del potere statale
autoritario. La sconfitta in Iran non modererà questa traiettoria, anzi la
intensificherà. La classe dirigente americana, di fronte al fallimento della
sua offensiva imperialista all’estero, si scaglierà con rinnovata ferocia
contro la classe lavoratrice in patria.” 2
Washington
avanza verso il fascismo, ma la vera distopia è quella israeliana: dopo Iran e
Turchia, Israele potrebbe attaccare qualche Paese europeo rivendicando il ruolo
delle antiche distopie imperiali nel bacino del Mar Mediterraneo. La
militarizzazione dell’Albania, progetto iniziato coi campi di addestramento dei
terroristi del MEK-MKO organizzati da CIA e Mossad, è una
delle condizioni necessarie di questo piano. Jared Kushner, figlio d’un
collaboratore del pedo-sionista Epstein, sembrerebbe farne da garante.
Se gli
Stati Uniti somigliano sempre di più al fascismo, Israele è ormai di fatto un
Paese neo-nazista.
Fonte foto: da Google