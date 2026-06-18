La vittoria iraniana porterà a nuove rivoluzioni antimperialiste in Asia occidentale?

Secondo il giornalista investigativo Thierry Meyssan la relazione fra Stati Uniti ed Israele non è coordinata, ma gerarchica. Dopo la sconfitta militare statunitense e disvelata la natura infanticida della colonia sionista, rimane un’ultima domanda: la vittoria iraniana aprirà le porte a nuove Rivoluzioni antimperialiste in Asia occidentale?

L’aggressione dell’imperialismo USA contro l’Iran ha trasformato il fascista sociopatico Donald Trump nella bambola della lobby israeliana, contribuendo alla deindustrializzazione dell’isola-mondo statunitense. La Casa Bianca ha perso una “guerra convenzionale”, guerra che ha semplicemente confermato la supremazia di Israele su Washington, arrivando dopo quattro mesi di conflitto al medesimo accordo stipulato da Barack Obama con la fazione dei “riformisti” nel 2015; dall’altra parte, la fazione dei “soleimanisti” ha ottenuto il riconoscimento della Repubblica Islamica dell’Iran in quanto grande potenza militare (territoriale) su scala mondiale.

Tuttavia, gli occidentali sanno ancora ben poco dell’Iran. Quando Khomeini dovette organizzare la Resistenza alla “guerra imposta” da Israele e Stati Uniti al nuovo Stato rivoluzionario, rimase inorridito dall’utilizzo delle armi chimiche utilizzate dall’Iraq sulle città iraniane. Nel 1988 emise una fatwa in cui vietava l’utilizzo dell’arma di distruzione di massa, responso giuridico che venne successivamente fatto valere da Khamenei. Pensare che i Guardiani della Rivoluzione possano discostarsi dal “khomeinismo” testimonia una scarsissima conoscenza della storia politica del bastione sciita, un Paese diverso rispetto alla Persia imperiale e totalitaria dello Shah che Israele vorrebbe ripristinare.

Dall’altra parte, l’aggressione della “coalizione di Epstein” ha rafforzato la Umma islamica: nel 1938, l’Imam Khomeini incontrò al-Banna fondatore della Fratellanza Musulmana stipulando, pochi anni dopo, un patto di non aggressione, ma dal 1949 il sunnismo divenne, almeno in parte, il braccio armato degli anglosassoni. La situazione, oggigiorno, è più complessa: l’Iran sostiene Hamas (sunnita) in Palestina contro la distopia sionista, ma Washington e Tel Aviv vorrebbero utilizzare la dittatura islamista (Sunnistan) di al-Shara in Siria per sterminare sciiti ed alawiti. La Turchia (sunnita), consapevole del piano sionista di ricostruzione dell’antico impero assiro, ha avanzato una analogia storica pertinente: Netanyahu come Hitler.

La risposta iraniana all’aggressione israeliana-statunitense ha rilanciato la centralità del diritto internazionale; ripristinando la Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Teheran ha esteso i propri attacchi ai Paesi che ospitano illegittimamente basi USA considerandoli correttamente parte del conflitto. Bloccando lo Stretto di Hormuz, grazie all’appoggio cinese, Teheran ha dimostrato al Sud Globale di poter essere, oltre ad una potenza militare, anche una potenza economica. Il Pakistan (sunnita) s’è immediatamente schierato con l’Iran confermando la “geopolitica della complessità” che domina le grandi questioni geostrategiche del nostro tempo. L’analista militare statunitense Scott Ritter, dopo aver disaminato la “guerra partigiana” condotta da Teheran, ha concluso: “l’Iran ha vinto a mani bassi”.

L’analista strategico Thierry Meyssan, presidente della Rete Voltaire, ha descritto con un eccellente articolo la strategia iraniana:

“Istituendo, il 1° maggio, l’Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA), senza nemmeno attendere il consenso dell’Oman, i Guardiani della Rivoluzione hanno trasformato la guerra del Golfo in scenario della rivoluzione antimperialista. Per attraversare lo Stretto, gli Occidentali devono depositare nelle banche iraniane fondi a garanzia di eventuali danni, che saranno restituiti dopo la traversata. Il problema è che l’assedio anglosassone dell’Iran passa anche attraverso il sistema bancario Swift. Tutte le banche occidentali si sono impegnate nei confronti del Tesoro statunitense a non commerciare con l’Iran, pena multe astronomiche. Così la BNP [gruppo di credito francese], rea di aver intrattenuto rapporti commerciali con l’Iran e Cuba, è stata recentemente costretta a pagare una multa di nove miliardi di dollari. Nessuna banca occidentale violerà quindi l’assedio anglosassone dell’Iran… a meno che, naturalmente, gli armatori non spingano i responsabili politici a svincolarsi dagli anglosassoni.” 1

Il problema di Hormuz non è il prezzo del pedaggio (del resto lo Stretto di Hormuz è stato sempre aperto a tutti), ma la sottomissione dei Paesi europei alle grandi banche d’affari anglo-israeliane. La bancocrazia sionista è, mutuando il pensiero di Karl Marx, il vampiro del pianeta.

Negli Stati Uniti, secondo il giornalista marxista Andre Damon, analista del World Socialist Web Site (WSWS), la debacle dell’imperialismo porterà ad una ulteriore stretta repressiva:

“L’amministrazione Trump risponderà alla crescente opposizione sociale con i metodi che ha già dimostrato di saper usare: retate dell’ICE, infrastrutture di detenzione di massa, dispiegamento della Guardia Nazionale contro le proteste interne, criminalizzazione dell’opposizione politica e consolidamento del potere statale autoritario. La sconfitta in Iran non modererà questa traiettoria, anzi la intensificherà. La classe dirigente americana, di fronte al fallimento della sua offensiva imperialista all’estero, si scaglierà con rinnovata ferocia contro la classe lavoratrice in patria.” 2

Washington avanza verso il fascismo, ma la vera distopia è quella israeliana: dopo Iran e Turchia, Israele potrebbe attaccare qualche Paese europeo rivendicando il ruolo delle antiche distopie imperiali nel bacino del Mar Mediterraneo. La militarizzazione dell’Albania, progetto iniziato coi campi di addestramento dei terroristi del MEK-MKO organizzati da CIA e Mossad, è una delle condizioni necessarie di questo piano. Jared Kushner, figlio d’un collaboratore del pedo-sionista Epstein, sembrerebbe farne da garante.

Se gli Stati Uniti somigliano sempre di più al fascismo, Israele è ormai di fatto un Paese neo-nazista.

https://www.voltairenet.org/article224709.html

https://www.wsws.org/es/articles/2026/06/17/ttio-j17.html

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