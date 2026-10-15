La vittoria (postuma) della Resistenza baathista irachena contro l’imperialismo “USraeliano”

L’imperialismo nord-americano, dopo un’occupazione militare ventennale, abbandona l’Iraq incalzato dalla Resistenza dell’Unità di Mobilitazione Popolare. Una sconfitta strategica da leggere nel quadro regionale: la vittoria, ad Hormuz e nello Yemen, dell’Asse sciita della Resistenza.

In Asia occidentale la sconfitta degli Stati Uniti si va delineando: dopo aver perso la guerra di Hormuz contro l’Iran, Washington ha dismesso la propria presenza militare in Iraq, stato laico con i governi baathisti di Saddam Hussein e successivamente trasformato dai neocons in un laboratorio del “Nuovo Disordine Unipolare”. L’imperialismo statunitense, dopo aver devastato una nazione progredita e solidale col popolo palestinese, ha lasciato a Bagdad un governo invertebrato dinanzi alle trame di Tel Aviv, con le sole Unità di Mobilitazione Popolare (UMP), non del tutto sciite, a raccogliere il lascito della Resistenza popolare baathista; l’Iraq, come la Siria, rappresentava il cuore della Resistenza panaraba contro il neocolonialismo occidentale ed il sionismo israeliano, uno Stato sociale relativamente dinamico decostruito dai tecnocrati di Chicago e dall’AIPAC.

I giornalisti “lubrificati”, europei e statunitensi, assoldati dalla lobby della destra israeliana descrivono l’Iraq del Partito Baath come un “incubo totalitario”, mentre gli Alt Media (anche di “sinistra”) pur condannando l’aggressione imperialista ribadiscono, dimostrando la propria subalternità ideologica all’eurocentrismo imperialista, che Saddam Hussein era un leader “totalitario”. La verità è ben diversa, leggiamo il reporter antimperialista Fulvio Grimaldi il quale si formò come giornalista proprio nell’Iraq socialista degli anni ’70:

“Marzo 2003, ho visto arrivare a Bagdad le truppe statunitensi, ed è stato un trauma per chi, come il sottoscritto, aveva condiviso, fin dalla prima visita nel 1977, l’esperienza di grande successo di una rivoluzione socialista “all’araba”, e di emancipazione dal colonialismo. Esperienza protrattasi per oltre mezzo secolo, a dispetto di complotti innescati dall’esterno, di conflittualità etniche e religiose, anche queste alimentate da fuori, di una prima guerra mossa dall’Impero nel 1991 (condotta da una “Alleanza dei Volenterosi”), da anni di feroci bombardamenti di Clinton su genti e strutture, di una seconda guerra, come la prima di natura genocida grazie all’impiego, devastante nei secoli, dell’uranio impoverito.” 1

Continua:

“Saddam era l’iracheno che, dopo aver guidato due rivoluzioni contro il regime colonialista e contro la destra reazionaria, in trent’anni ha costruito la nazione più progredita, socialmente giusta, coerentemente antimperialista e antisionista dell’intero Medio Oriente. Ha fatto sì che il suo paese reggesse, anche in virtù della forza che gli veniva da un’identità millenaria – i sumeri semiti come gli achemenidi persiani e come le dinastie faraoniche – contro incessanti aggressioni, complotti filo-occidentali, attentati, rivolte istigate dai neocolonialisti, embarghi genocidi, la guerra con l’Iran scatenata su istigazione USraeliana.”

Gli Stati Uniti non si sono limitati ad applicare la dottrina del “pericolo del buon esempio”, un impianto ideologico che, durante la “guerra fredda”, trasformò l’America Latina nel “cortile dello Zio Sam” rilanciando la Dottrina Monroe. Washington e Tel Aviv hanno un duplice problema: (1) inventarsi un’improbabile minaccia militare attraverso la Propaganda, (2) per stroncare un Paese che potrebbe rappresentare un “buon esempio” sviluppandosi autonomamente attraverso le politiche sociali. Dopo l’operazione “falsa bandiera” (“PsyOp”) datata 11 settembre 2001 (11/9), “USraele” ha scatenato delle guerre combattute non per essere vinte, ma per gettare intere aree geografiche nel caos; questa dottrina, che configura l’impianto ideologico del Pentagono e del complesso militare-industriale israeliano, prende il nome di dottrina della “guerra eterna”. Il nemico dell’Occidente non era più soltanto il Socialismo, ma l’idea stessa di Civiltà.

I sostenitori della “guerra multidimensionale” hanno pensato di poter annichilire l’Iraq baathista senza incontrare resistenza, per fare ciò “Si sono quindi indirizzati al finanziamento del clero sciita e degli assassini sunniti tribali, ingaggiando decine di migliaia di mercenari privati tra i signori della guerra peshmerga curdi per effettuare assassini selettivi di leader dei movimenti della società civile.” Il sociologo marxista James Petras nel corso della propria analisi, ormai datata 2009, ha dimostrato precisione e lungimiranza nel comprendere la proiezione unilaterale del Pentagono, un Super clan di sionisti necrotizzati che ha pianificato la distruzione d’una porzione del pianeta:

“Gli Stati Uniti hanno creato e addestrato un esercito di 200.000 unità dell’esercito del fantoccio coloniale iracheno composto quasi interamente da sciiti, escludendo i militari esperti iracheni di estrazione laica sunnita o cristiana. Una conseguenza poco conosciuta della costituzione di questi squadroni della morte e dei fantocci iracheni addestrati e finanziati dagli americani è stata la virtuale distruzione dell’antica popolazione cristiana irachena che è stata deportata, le sue chiese bombardate e i suoi leader, vescovi e intellettuali, accademici e scienziati assassinati o costretti all’esilio. Gli Stati Uniti e i suoi consulenti israeliani sono stati ben consapevoli del fatto che i cristiani iracheni avevano svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo storico dei movimenti laici, nazionalisti, anti-britannici/anti-monarchici e la loro eliminazione, come forza influente durante i primi anni di occupazione, non è stata casuale. Il risultato delle politiche statunitensi è stata l’eliminazione della maggior parte dei dirigenti e dei movimenti laici, democratici e antimperialisti e la presentazione della loro rete omicida di collaboratori “etnico-religiosi” come indiscussi “partner” nel sostenere una presenza coloniale americana di lungo termine in Iraq. Con i loro fantocci al potere, l’Iraq potrebbe fungere da piattaforma di lancio per la ricerca strategica di altri “domini” (Siria, Iran, Repubbliche dell’Asia centrale…).” 2

La vittoria della Resistenza baathista irachena dimostra che un esercito di “assassini e psicopatici” 3 non è in grado di fronteggiare un popolo intero armato, per questa ragione Israele ha optato per la “guerra irregolare” o “cyber-guerra” dimostrandosi incapace, nella Terra di Palestina, di controllare il territorio. La “guerra irregolare” (fatta anche di assassinii mirati) rappresenta, guardando al collasso morale di “USraele”, l’ultimo rifugio dei codardi.

Passati vent’anni, la Resistenza iraniana davanti alla “coalizione di Epstein” e la vittoria degli Houthi yemeniti contro Casa Saud confermano l’analisi di Petras: l’”imperialismo è una tigre di carta” (cit. Mao), incapaci di vincere una “guerra convenzionale” gli Stati Uniti e l’entità sionista commettono una quantità abnorme di crimini senza controllare il territorio. Nei prossimi mesi, in Asia occidentale, la disfatta di “USraele” determinerà la transizione verso il multipolarismo.

Nello Yemen, gli Houthi non accolgono la dottrina iraniana della “pazienza strategica” (una differenza non irrilevante, confermata dallo storico Tim Anderson); Casa Saud è prossima al collasso, mentre l’Asse sciita della Resistenza ha dimostrato di poter essere una potenza militare, non soltanto regionale. La vittoria (postuma) della Resistenza baathista irachena.

https://fulviogrimaldi.blogspot.com/2026/10/fulvio-grimaldi-ritiro-usa-vince-saddam.html

https://www.voltairenet.org/article162185.html