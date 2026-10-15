La vittoria (postuma) della Resistenza baathista irachena contro l’imperialismo “USraeliano”

L’imperialismo
nord-americano, dopo un’occupazione militare ventennale, abbandona l’Iraq
incalzato dalla Resistenza dell’Unità di Mobilitazione Popolare. Una
sconfitta strategica da leggere nel quadro regionale: la vittoria, ad Hormuz e
nello Yemen, dell’Asse sciita della Resistenza.
In Asia
occidentale la sconfitta degli Stati Uniti si va delineando: dopo aver perso la
guerra di Hormuz contro l’Iran, Washington ha dismesso la propria presenza
militare in Iraq, stato laico con i governi baathisti di Saddam Hussein e
successivamente trasformato dai neocons in un laboratorio del “Nuovo
Disordine Unipolare”. L’imperialismo statunitense, dopo aver devastato una
nazione progredita e solidale col popolo palestinese, ha lasciato a Bagdad un
governo invertebrato dinanzi alle trame di Tel Aviv, con le sole Unità di
Mobilitazione Popolare (UMP), non del tutto sciite, a raccogliere il
lascito della Resistenza popolare baathista; l’Iraq, come la Siria,
rappresentava il cuore della Resistenza panaraba contro il neocolonialismo
occidentale ed il sionismo israeliano, uno Stato sociale relativamente dinamico
decostruito dai tecnocrati di Chicago e dall’AIPAC.
I
giornalisti “lubrificati”, europei e statunitensi, assoldati dalla lobby
della destra israeliana descrivono l’Iraq del Partito Baath come un “incubo
totalitario”, mentre gli Alt Media (anche di “sinistra”) pur
condannando l’aggressione imperialista ribadiscono, dimostrando la propria
subalternità ideologica all’eurocentrismo imperialista, che Saddam Hussein era
un leader “totalitario”. La verità è ben diversa, leggiamo il reporter
antimperialista Fulvio Grimaldi il quale si formò come giornalista proprio
nell’Iraq socialista degli anni ’70:
“Marzo 2003, ho visto arrivare a Bagdad le truppe
statunitensi, ed è stato un trauma per chi, come il sottoscritto, aveva
condiviso, fin dalla prima visita nel 1977, l’esperienza di grande successo di
una rivoluzione socialista “all’araba”, e di emancipazione dal colonialismo.
Esperienza protrattasi per oltre mezzo secolo, a dispetto di complotti innescati
dall’esterno, di conflittualità etniche e religiose, anche queste alimentate da
fuori, di una prima guerra mossa dall’Impero nel 1991 (condotta da una
“Alleanza dei Volenterosi”), da anni di feroci bombardamenti di Clinton su
genti e strutture, di una seconda guerra, come la prima di natura genocida
grazie all’impiego, devastante nei secoli, dell’uranio impoverito.” 1
Continua:
“Saddam era l’iracheno che, dopo aver guidato due rivoluzioni
contro il regime colonialista e contro la destra reazionaria, in trent’anni ha
costruito la nazione più progredita, socialmente giusta, coerentemente
antimperialista e antisionista dell’intero Medio Oriente. Ha fatto sì che il
suo paese reggesse, anche in virtù della forza che gli veniva da un’identità
millenaria – i sumeri semiti come gli achemenidi persiani e come le dinastie
faraoniche – contro incessanti aggressioni, complotti filo-occidentali,
attentati, rivolte istigate dai neocolonialisti, embarghi genocidi, la guerra
con l’Iran scatenata su istigazione USraeliana.”
Gli Stati Uniti non si sono limitati ad applicare la dottrina
del “pericolo del buon esempio”, un impianto ideologico che, durante la “guerra
fredda”, trasformò l’America Latina nel “cortile dello Zio Sam”
rilanciando la Dottrina Monroe. Washington e Tel Aviv hanno un duplice
problema: (1) inventarsi un’improbabile minaccia militare attraverso la Propaganda,
(2) per stroncare un Paese che potrebbe rappresentare un “buon
esempio” sviluppandosi autonomamente attraverso le politiche sociali. Dopo
l’operazione “falsa bandiera” (“PsyOp”) datata 11 settembre 2001
(11/9), “USraele” ha scatenato delle guerre combattute non per
essere vinte, ma per gettare intere aree geografiche nel caos; questa dottrina,
che configura l’impianto ideologico del Pentagono e del complesso
militare-industriale israeliano, prende il nome di dottrina della “guerra
eterna”. Il nemico dell’Occidente non era più soltanto il Socialismo, ma
l’idea stessa di Civiltà.
I sostenitori della “guerra multidimensionale” hanno
pensato di poter annichilire l’Iraq baathista senza incontrare resistenza, per
fare ciò “Si sono quindi indirizzati al finanziamento del clero sciita e
degli assassini sunniti tribali, ingaggiando decine di migliaia di mercenari privati
tra i signori della guerra peshmerga curdi per effettuare assassini selettivi
di leader dei movimenti della società civile.” Il sociologo marxista James
Petras nel corso della propria analisi, ormai datata 2009, ha dimostrato
precisione e lungimiranza nel comprendere la proiezione unilaterale del
Pentagono, un Super clan di sionisti necrotizzati che ha pianificato la
distruzione d’una porzione del pianeta:
“Gli Stati Uniti hanno creato e addestrato un esercito di
200.000 unità dell’esercito del fantoccio coloniale iracheno composto quasi
interamente da sciiti, escludendo i militari esperti iracheni di estrazione
laica sunnita o cristiana. Una conseguenza poco conosciuta della costituzione
di questi squadroni della morte e dei fantocci iracheni addestrati e finanziati
dagli americani è stata la virtuale distruzione dell’antica popolazione
cristiana irachena che è stata deportata, le sue chiese bombardate e i suoi
leader, vescovi e intellettuali, accademici e scienziati assassinati o
costretti all’esilio. Gli Stati Uniti e i suoi consulenti israeliani sono stati
ben consapevoli del fatto che i cristiani iracheni avevano svolto un ruolo
fondamentale nello sviluppo storico dei movimenti laici, nazionalisti,
anti-britannici/anti-monarchici e la loro eliminazione, come forza influente
durante i primi anni di occupazione, non è stata casuale. Il risultato delle
politiche statunitensi è stata l’eliminazione della maggior parte dei dirigenti
e dei movimenti laici, democratici e antimperialisti e la presentazione della
loro rete omicida di collaboratori “etnico-religiosi” come indiscussi “partner”
nel sostenere una presenza coloniale americana di lungo termine in Iraq. Con i
loro fantocci al potere, l’Iraq potrebbe fungere da piattaforma di lancio per
la ricerca strategica di altri “domini” (Siria, Iran, Repubbliche dell’Asia
centrale…).” 2
La vittoria della Resistenza baathista irachena dimostra che
un esercito di “assassini e psicopatici” 3 non è in grado di
fronteggiare un popolo intero armato, per questa ragione Israele ha optato per
la “guerra irregolare” o “cyber-guerra” dimostrandosi incapace,
nella Terra di Palestina, di controllare il territorio. La “guerra
irregolare” (fatta anche di assassinii mirati) rappresenta, guardando al
collasso morale di “USraele”, l’ultimo rifugio dei codardi.
Passati vent’anni, la Resistenza iraniana davanti alla “coalizione
di Epstein” e la vittoria degli Houthi yemeniti contro Casa Saud confermano
l’analisi di Petras: l’”imperialismo è una tigre di carta” (cit. Mao),
incapaci di vincere una “guerra convenzionale” gli Stati Uniti e
l’entità sionista commettono una quantità abnorme di crimini senza controllare
il territorio. Nei prossimi mesi, in Asia occidentale, la disfatta di “USraele”
determinerà la transizione verso il multipolarismo.
Nello Yemen, gli Houthi non accolgono la dottrina iraniana della
“pazienza strategica” (una differenza non irrilevante, confermata dallo
storico Tim Anderson); Casa Saud è prossima al collasso, mentre l’Asse
sciita della Resistenza ha dimostrato di poter essere una potenza militare,
non soltanto regionale. La vittoria (postuma) della Resistenza baathista
irachena.