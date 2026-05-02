Esteri

Maidan. La strada verso la guerra

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Il documentario più censurato nella storia d’Italia, oggi sarà disponibile dalle 21 sul canale telegram RT Doc Italia t.me/donbassfilm “Maidan, la strada verso la guerra” di RT censurato all’Università di Torino, bloccato a Muralto in Svizzera, ma proiettato in una scuola a Bellinzona e in tantissime altre città italiane. Nel ricordo dell’anniversario della strage di Odessa, oggi 2 Maggio un appuntamento contro la censura.

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