Negli USA e in Israele esistono soltanto due partiti: entrambi reazionari

Negli
Stati Uniti concorrono due partiti che, lungi dal rappresentare ideologie
politiche contrapposte, configurano gli orientamenti strategici del Pentagono
sulle guerre del ventunesimo secolo: (1) il Partito “dem” il
quale vorrebbe accelerare la guerra alla Federazione Russa, riempiendo di
dollari ed armi una “banda di drogati e neonazisti” in Ucraina; (2)
il Partito “repubblicano” che, alleandosi con i sionisti-revisionisti
israeliani, prosegue lungo il sentiero oscuro dell’Armageddon termonucleare
contro il mondo musulmano. Non esiste un male minore, ma entrambe le scelte
sono peggiori.
Due
orientamenti strategici nel cuore Pentagono
La
sovversione islamista che ha segmentato la Libia popolare (“Stato delle
masse” nel linguaggio di Gheddafi) e la Siria baathista del legittimo
Presidente Assad non era soltanto una aggressione da parte di barbari
integralisti contro la fazione progressista del mondo arabo, ma una drammatica
resa dei conti della Lega Anti-Comunista Mondiale (creata dalla CIA
nella metà degli anni ’50) verso ciò che rimaneva del panarabismo laico,
socialista e filo-sovietico. Un crimine indelebile, dove gli Stati Uniti hanno
ripristinato i legami storici intrecciati nel dopoguerra dal “deep state”
col Gran Muftì Hussein, agente britannico nella Palestina mandataria e
successivamente fiduciario della CIA insieme a Said Ramadan nel
tentativo di destabilizzare l’Egitto nasseriano. Una tragedia storica intrisa
di sangue: l’Islam politico, un autentico Cavallo di Troia dell’imperialismo
USA, insanguinò prima l’Afghanistan e la Jugoslavia, successivamente Libia e
Siria.
Il
fascista Donald Trump, divergendo dai “dem” (Carter, Clinton, Obama e
Biden) e Ronald Reagan, alleati di ferro dell’Islam “made in USA”, ha
ripristinato la linea dell’amministrazione Bush riproponendo l’islamofobia come
elemento costitutivo della Propaganda imperialista; nel 2012, Hamas entrò
scortata dal Mossad nel campo profughi di Yarmouk in Siria, assassinando
brutalmente alcuni dirigenti del “Fronte Popolare di Liberazione della
Palestina” (FPLP). Emarginata la componente politica filo-turca, il
Movimento Islamico Palestinese è rientrato nell’Asse della Resistenza rivendicando
l’eredità militare dello sceicco Al Qassam e del generale martire Qasem
Soleimani.
Tutto
ciò ci dimostra come il sionismo abbia due fazioni: (1) una componente “nazionalista”
ed islamofobica che guarda alla costruzione della “Grande Israele” in
Asia Occidentale; (2) una fazione “cosmopolita” la quale considera
Israele una pedina degli Stati Uniti nella “guerra eterna” contro la
Federazione Russa, il Paese che eredita la tradizione antimperialista e
multiculturale dell’Unione Sovietica. All’imperialismo interessa comandare
utilizzando, qualora fosse necessario, lo strumento della manipolazione (la “guerra
cognitiva”), quindi come disse Hassan Nasrallah “avremo sempre un
fascismo americano, un comunismo americano ed un Islam americano”.
I due
partiti statunitensi – repubblicano e democratico – non sono intercambiabili,
per quanto entrambi cattivissimi; la CIA ed il Pentagono decidono come
orientare i voti della popolazione civile necrotizzata a seconda della guerra
che, in una determinata congiuntura storica, appare più conveniente. Una scelta
difficile nell’epoca del declino della potenza militare nord-americana; un
esercito terrestre da “buttare via”.
Come
disse il socialista Lucio Libertini: nel regime capitalista, “destra” e “sinistra”
sono la spalla dove, di volta in volta, la borghesia poggia il proprio fucile.
La
vittoria elettorale dell’Iran
Pochi
giorni prima delle elezioni di metà mandato, vinte dai democratici russofobi,
il giornalista investigativo Tucker Carlson, fra l’altro vicino al movimento MAGA,
ha scritto:
“Sotto la pressione del primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu, l’amministrazione Trump potrebbe essere a pochi
giorni dal lancio di un attacco nucleare contro l’Iran. L’obiettivo sarebbe il
monte Pickax, nell’Iran centrale, dove i servizi segreti israeliani sostengono
che il governo iraniano avrebbe riavviato il proprio programma di arricchimento
nucleare. Nessuna arma convenzionale presente nell’arsenale americano è in
grado di penetrare 300 piedi di granito massiccio per distruggere le gallerie
dove presumibilmente avviene l’arricchimento. L’unica opzione militare è
un attacco nucleare. Netanyahu sta esercitando forti pressioni in tal senso.“Bibi
chiama Trump ogni giorno per parlarne”, afferma un osservatore ben informato.”
1
Secondo Carlson:
“Un attacco nucleare americano contro
l’Iran creerebbe un nuovo precedente. I russi hanno già comunicato ad almeno
altri due governi che un attacco nucleare americano contro l’Iran darebbe loro
carta bianca per usare armi nucleari contro l’Ucraina.” (Ibidem)
In modo inconsapevole Carlson rappresenta
la “falsa coscienza” dell’America profonda: gli Stati Uniti non sono più
una super-potenza militare, quindi perfino un attacco nucleare non
servirebbe a fermare il processo di de-globalizzazione in Asia
Occidentale. Due entità sono destinate a finire nella “spazzatura della
storia”: l’entità sionista e l’Arabia Saudita.
Come più volte ho spiegato sulla testata
online “L’Interferenza”, l’Iran non soltanto ha un’importante capacità
di guerra convenzionale, controllando il territorio e le “reti
sociali”, ma possiede profondità strategica: l’estensione territoriale permetterebbe
al governo sciita di mettere al sicuro la popolazione civile, per quanto crudeli
possano diventare le operazioni di “guerra irregolare” sioniste. Israele,
priva di profondità strategica e con un territorio esteso – più o meno – quanto
la Toscana (Italia), non è in grado di garantire la sicurezza al proprio
popolo. Debole ed accerchiato, la sopravvivenza del “sionismo territoriale”
è legato alla malasorte del “capitalismo parassitario”.
I cittadini statunitensi non hanno votato
a favore della pace, ma per proteggere il loro portafogli: un’isola-mondo de-industrializzata,
dove l’unica certezza è il “capitalismo a mano armata” ed il terrore,
che pervade la gente comune, di perdere tutto. Gli Stati Uniti sono un “paese
pericoloso” come diceva il giornalista Stefano Aneli.
Trump ha perso perché è un fascista
sociopatico messo a capo di un clan formato sostanzialmente da neonazisti, ma anche
i russofobi “dem” non sono da meno. In Israele, Netanyahu continua ad
avere l’appoggio di gran parte della società civile, una popolazione ignava o
complice davanti al genocidio dei palestinesi di Gaza; il “popolo
israeliano”, un concetto anti-storico secondo lo storico Shlomo Sand, ha
abbracciato in massa il fascismo.
Se in Occidente, lo sterminio del popolo
palestinese ha commosso una parte importante della popolazione civile, in
Israele ha aizzato il fanatismo di un “popolo-classe” (per dirla col
teorico marxista Abram Leon) indottrinato al Talmud babilonese: per loro i “non
ebrei” (“goy”) sono “animali parlanti”. Lo “Stato pazzo”
israeliano è una minaccia per l’Umanità.
Fonte foto: https://www.cybersecitalia.it/asse-usa-israele-la-lotta-al-cybercrime/2214/ (da Google)