Negli USA e in Israele esistono soltanto due partiti: entrambi reazionari

Negli Stati Uniti concorrono due partiti che, lungi dal rappresentare ideologie politiche contrapposte, configurano gli orientamenti strategici del Pentagono sulle guerre del ventunesimo secolo: (1) il Partito “dem” il quale vorrebbe accelerare la guerra alla Federazione Russa, riempiendo di dollari ed armi una “banda di drogati e neonazisti” in Ucraina; (2) il Partito “repubblicano” che, alleandosi con i sionisti-revisionisti israeliani, prosegue lungo il sentiero oscuro dell’Armageddon termonucleare contro il mondo musulmano. Non esiste un male minore, ma entrambe le scelte sono peggiori.

Due orientamenti strategici nel cuore Pentagono

La sovversione islamista che ha segmentato la Libia popolare (“Stato delle masse” nel linguaggio di Gheddafi) e la Siria baathista del legittimo Presidente Assad non era soltanto una aggressione da parte di barbari integralisti contro la fazione progressista del mondo arabo, ma una drammatica resa dei conti della Lega Anti-Comunista Mondiale (creata dalla CIA nella metà degli anni ’50) verso ciò che rimaneva del panarabismo laico, socialista e filo-sovietico. Un crimine indelebile, dove gli Stati Uniti hanno ripristinato i legami storici intrecciati nel dopoguerra dal “deep state” col Gran Muftì Hussein, agente britannico nella Palestina mandataria e successivamente fiduciario della CIA insieme a Said Ramadan nel tentativo di destabilizzare l’Egitto nasseriano. Una tragedia storica intrisa di sangue: l’Islam politico, un autentico Cavallo di Troia dell’imperialismo USA, insanguinò prima l’Afghanistan e la Jugoslavia, successivamente Libia e Siria.

Il fascista Donald Trump, divergendo dai “dem” (Carter, Clinton, Obama e Biden) e Ronald Reagan, alleati di ferro dell’Islam “made in USA”, ha ripristinato la linea dell’amministrazione Bush riproponendo l’islamofobia come elemento costitutivo della Propaganda imperialista; nel 2012, Hamas entrò scortata dal Mossad nel campo profughi di Yarmouk in Siria, assassinando brutalmente alcuni dirigenti del “Fronte Popolare di Liberazione della Palestina” (FPLP). Emarginata la componente politica filo-turca, il Movimento Islamico Palestinese è rientrato nell’Asse della Resistenza rivendicando l’eredità militare dello sceicco Al Qassam e del generale martire Qasem Soleimani.

Tutto ciò ci dimostra come il sionismo abbia due fazioni: (1) una componente “nazionalista” ed islamofobica che guarda alla costruzione della “Grande Israele” in Asia Occidentale; (2) una fazione “cosmopolita” la quale considera Israele una pedina degli Stati Uniti nella “guerra eterna” contro la Federazione Russa, il Paese che eredita la tradizione antimperialista e multiculturale dell’Unione Sovietica. All’imperialismo interessa comandare utilizzando, qualora fosse necessario, lo strumento della manipolazione (la “guerra cognitiva”), quindi come disse Hassan Nasrallah “avremo sempre un fascismo americano, un comunismo americano ed un Islam americano”.

I due partiti statunitensi – repubblicano e democratico – non sono intercambiabili, per quanto entrambi cattivissimi; la CIA ed il Pentagono decidono come orientare i voti della popolazione civile necrotizzata a seconda della guerra che, in una determinata congiuntura storica, appare più conveniente. Una scelta difficile nell’epoca del declino della potenza militare nord-americana; un esercito terrestre da “buttare via”.

Come disse il socialista Lucio Libertini: nel regime capitalista, “destra” e “sinistra” sono la spalla dove, di volta in volta, la borghesia poggia il proprio fucile.

La vittoria elettorale dell’Iran

Pochi giorni prima delle elezioni di metà mandato, vinte dai democratici russofobi, il giornalista investigativo Tucker Carlson, fra l’altro vicino al movimento MAGA, ha scritto:

“Sotto la pressione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’amministrazione Trump potrebbe essere a pochi giorni dal lancio di un attacco nucleare contro l’Iran. L’obiettivo sarebbe il monte Pickax, nell’Iran centrale, dove i servizi segreti israeliani sostengono che il governo iraniano avrebbe riavviato il proprio programma di arricchimento nucleare. Nessuna arma convenzionale presente nell’arsenale americano è in grado di penetrare 300 piedi di granito massiccio per distruggere le gallerie dove presumibilmente avviene l’arricchimento. L’unica opzione militare è un attacco nucleare. Netanyahu sta esercitando forti pressioni in tal senso.“Bibi chiama Trump ogni giorno per parlarne”, afferma un osservatore ben informato.” 1

Secondo Carlson:

“Un attacco nucleare americano contro l’Iran creerebbe un nuovo precedente. I russi hanno già comunicato ad almeno altri due governi che un attacco nucleare americano contro l’Iran darebbe loro carta bianca per usare armi nucleari contro l’Ucraina.” (Ibidem)

In modo inconsapevole Carlson rappresenta la “falsa coscienza” dell’America profonda: gli Stati Uniti non sono più una super-potenza militare, quindi perfino un attacco nucleare non servirebbe a fermare il processo di de-globalizzazione in Asia Occidentale. Due entità sono destinate a finire nella “spazzatura della storia”: l’entità sionista e l’Arabia Saudita.

Come più volte ho spiegato sulla testata online “L’Interferenza”, l’Iran non soltanto ha un’importante capacità di guerra convenzionale, controllando il territorio e le “reti sociali”, ma possiede profondità strategica: l’estensione territoriale permetterebbe al governo sciita di mettere al sicuro la popolazione civile, per quanto crudeli possano diventare le operazioni di “guerra irregolare” sioniste. Israele, priva di profondità strategica e con un territorio esteso – più o meno – quanto la Toscana (Italia), non è in grado di garantire la sicurezza al proprio popolo. Debole ed accerchiato, la sopravvivenza del “sionismo territoriale” è legato alla malasorte del “capitalismo parassitario”.

I cittadini statunitensi non hanno votato a favore della pace, ma per proteggere il loro portafogli: un’isola-mondo de-industrializzata, dove l’unica certezza è il “capitalismo a mano armata” ed il terrore, che pervade la gente comune, di perdere tutto. Gli Stati Uniti sono un “paese pericoloso” come diceva il giornalista Stefano Aneli.

Trump ha perso perché è un fascista sociopatico messo a capo di un clan formato sostanzialmente da neonazisti, ma anche i russofobi “dem” non sono da meno. In Israele, Netanyahu continua ad avere l’appoggio di gran parte della società civile, una popolazione ignava o complice davanti al genocidio dei palestinesi di Gaza; il “popolo israeliano”, un concetto anti-storico secondo lo storico Shlomo Sand, ha abbracciato in massa il fascismo.

Se in Occidente, lo sterminio del popolo palestinese ha commosso una parte importante della popolazione civile, in Israele ha aizzato il fanatismo di un “popolo-classe” (per dirla col teorico marxista Abram Leon) indottrinato al Talmud babilonese: per loro i “non ebrei” (“goy”) sono “animali parlanti”. Lo “Stato pazzo” israeliano è una minaccia per l’Umanità.

https://comedonchisciotte.org/tucker-carlson-sostiene-che-trump-starebbe-pianificando-un-attacco-nucleare-contro-l-iran-ma-gli-stati-uniti-sarebbero-davvero-in-grado-di-portarlo-a-termine/

Fonte foto: https://www.cybersecitalia.it/asse-usa-israele-la-lotta-al-cybercrime/2214/ (da Google)