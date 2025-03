Sconfitto il neofascismo ucraino, la Russia rilancerà l’Asse della Resistenza in Medio Oriente

Il folcloristico scontro, nello Studio Ovale, fra Trump e Zelensky è rappresentativo della differente proiezione geopolitica del trumpismo rispetto ai “dem”: i secondi vorrebbero rilanciare la dottrina dell’Armageddon contro la Federazione Russa mentre Trump, nel fallimentare tentativo d’arginare il declino degli Stati Uniti, persegue l’obiettivo di sostituire l’imperialismo militare con quello economico, dirottando le risorse nello strozzinaggio globalizzato contro i Brics. Con Biden ed Obama gli USA erano il gendarme mondiale, con Trump gli strozzini del pianeta.

Ci sono diverse ragioni per cui Putin non cadrà nelle lusinghe di Trump il quale, riconoscendo la sconfitta del governo ucraino-nazista, cerca un accordo con la Russia per lo sfruttamento delle “terre rare”:

La Russia vuole liberare tutti i territori occupati dai “nazionalisti integralisti”, spaventando la Nato con la superiorità militare post-sovietica.

Una buona parte dei cittadini russi, che praticano l’antifascismo reale (non quello da operetta dei nostrani ANTIFA), sono contrari al “cessate il fuoco”. Per la fazione più filo-sovietica dell’esercito russo “col fascismo non si discute, si distrugge”.

Putin è sicuro che Trump stia bluffando.

Leggiamo l’analista strategico Andrew Korybko:

“E infine, il fattore più decisivo potrebbe essere che Putin creda davvero che Trump stia bluffando su “un’escalation per una de-escalation”, sia economicamente-finanziariamente attraverso la rigorosa applicazione di sanzioni secondarie contro l’India, la Cina, ecc., e/o militarmente andando all-in a sostenere l’Ucraina. Se questo è il caso, allora ne consegue che Putin ha intrattenuto negoziati solo per vedere se poteva raggiungere i suoi obiettivi massimi attraverso mezzi diplomatici, senza i quali avrebbe continuato a perseguirli militarmente.” 1

L’atteggiamento differente di Trump e Biden verso Kiev è dettato dalle priorità strategiche del seguace del presidente Andrew Jackson (Trump): perseguire la supremazia economica, abbandonando l’Europa in una condizione di morte cerebrale. Il risultato non sarà dissimile: la disgregazione dell’impero statunitense d’Occidente, con Donald Trump surclassato dalla Cina nella guerra economica e l’Ue a rimorchio del neofascismo baltico. La Federazione Russa, legata strategicamente a Pechino, guiderà i nuovi equilibri nel mondo multipolare.

In “Medio Oriente”, Trump è un filo-israeliano, proprio come Joe Biden: Washington abbandonerà la dottrina della “guerra eterna” agli “imperi” assiro (israeliano), ottomano (turco) e wahabita (saudita), ciononostante dovrà fare i conti col sostegno sino-russo all’Asse sciita della Resistenza. Sradicata “la banda di drogati e neonazisti” di Kiev, Mosca si dedicherà alla ricostruzione dell’Asse della resistenza, appoggiando la fazione dei “solemainisti” iraniani.

Leggiamo l’analista strategico Thierry Meyssan:

“Se la mia ipotesi è corretta, non dobbiamo credere affatto alle minacce di annessione di nuovi territori come il Canada, nonché alla favola che gli Stati Uniti si vogliono ritirare militarmente dall’Europa per scontrarsi con la Cina; dobbiamo invece ammettere che vogliono abbandonare militarmente gli alleati europei. Per riorganizzare l’Europa centrale vediamo che stanno abbandonando la Germania e puntando sulla Polonia, magari permettendo a Varsavia di annettere la Galizia orientale, attualmente ucraina. Dobbiamo anche prepararci all’abbandono da parte degli Stati Uniti degli alleati medio-orientali, eccezion fatta per Israele. Infatti: hanno ripreso a fornire armi a Tel Aviv e avviato trattative segrete con l’Iran attraverso Mosca; consentono all’Arabia Saudita e alla Turchia di spartirsi il mondo arabo.” 2

In Europa, Trump abbandonerà Germania ed Ucraina puntando sulla Polonia. Più complessa la situazione mediorientale, dove Turchia ed Arabia Saudita si spartiranno il mondo musulmano ed Israele continuerà la transizione verso una nuova Architettura di potere. Immaginarsi un “Trump antimperialista” è una perversione – “idealismo pervertito” nel linguaggio criminologico – degli Alt Media, l’ombra del giornalismo lubrificato regolamentato dagli ordini professionali.

Dovrà essere la Federazione Russa a spezzare l’accordo di Donald Trump con la borghesia del bazar iraniana (accordo descritto nell’articolo di Meyssan), rilanciando la dottrina della Rivoluzione degli Oppressi di Khomeini. Israele è una tigre di carta, incapace di vincere una “guerra convenzionale”:Hamas e la Jihad islamica, rompendo coi Fratelli Musulmani, possono diventare protagonisti nella transizione al mondo multipolare.

Erdogan, protetto da Trump, è sicuro di sé: si accorda coi separatisti curdi (eterodiretti dal Mossad) ed arresta avversari politici legati alla fazione “cosmopolita” dell’imperialismo USA 3, ciononostante il “Califfo della CIA” non ha ancora vinto la guerra contro il Partito Baath. In Turchia, i lavoratori e i ceti popolari troveranno nella Resistenza anti-islamista siriana un alleato strategico nella lotta anticapitalista.

Al contrario di quello che pensa Meyssan, Trump non è in grado di gestire il declino dell’imperialismo USA mentre Russia e Cina, insieme (come ha sottolineato Andrew Korybko in un recente articolo ripreso da Global Times), continueranno a sostenere la costruzione, ormai inevitabile, di un mondo multipolare.

