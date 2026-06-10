Esteri
“Starobelsk, quei ragazzi non dovevano morire”
Il 22 maggio 2026 le forze armate ucraine hanno colpito un college a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk.
Sono morti 21 ragazzi.
Sono stati utilizzati droni con componentistica italiana. L’Italia è responsabile di un crimine compiuto nel silenzio dei media mainstream.
Il documentario, completamente in italiano, “Starobelsk, quei ragazzi non dovevano morire” sarà presto disponibile sul canale telegram RT Doc Italia.
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