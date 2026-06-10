Esteri

“Starobelsk, quei ragazzi non dovevano morire”

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Il 22 maggio 2026 le forze armate ucraine hanno colpito un college a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk.

Sono morti 21 ragazzi.
Sono stati utilizzati droni con componentistica italiana. L’Italia è responsabile di un crimine compiuto nel silenzio dei media mainstream.

Il documentario, completamente in italiano, “Starobelsk, quei ragazzi non dovevano morire” sarà presto disponibile sul canale telegram RT Doc Italia.
Iscrivetevi prima che scatti la censura di guerra: t.me/donbassfilm

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