Trump e Kennedy: il fascismo come professione politica

Durante l’incontro con i suoi finanziatori, perlopiù magnati dell’ultradestra ebraica, Donald Trump ha dichiarato che se fosse stato presidente, “avrebbe bombardato Mosca e Pechino se la Russia avesse invaso l’Ucraina o la Cina avesse invaso Taiwan”. La notizia è stata riportata dal Washington Post. Un’affermazione delirante, la quale, purtroppo, non rimane isolata; Trump ha, a più riprese, minacciato d’estirpare con la forza le organizzazioni socialiste negli USA (in realtà si tratterebbe di piccoli gruppi d’attivisti) e di reprimere con la violenza le manifestazioni nell’Università della California in solidarietà col popolo palestinese. Israele è diventata la stella polare del neonazismo (un autentico Cavallo di Troia dell’imperialismo USA) nel mondo. Nulla che Biden non abbia già fatto; mentre il presidente uscente ha dato ‘’mano libera ‘’ alle milizie ebraiche, ispirate al sionismo-revisionista, Trump vorrebbe mobilitare il deep state autoctono. Trump parla come Hitler mentre Biden ha di fatto globalizzato il modello hitleriano della dottrina della ‘’guerra eterna’’ (la conquista degli ‘’spazi vitali’’ nel gergo nazista).

Il giornalista marxista Tom Hall, sul World Socialist Web Site (WSWS), ha colto la natura politica e sociale dello scontro inter-capitalista fra ‘’democratici’’ e ‘’repubblicani’’:

‘’Quando entrò in carica, pochi giorni dopo il fallito tentativo di colpo di stato, Biden dichiarò il suo sostegno a un “Partito repubblicano forte”. Ciò significava che la classe dominante aveva bisogno di un’alleanza bipartisan per preparare la società americana alla guerra. Fin dall’inizio, la principale linea di attacco dei democratici contro Trump non è che sia un fascista, ma che sia visto come troppo tenero nei confronti della Russia. Si sono rifiutati di perseguire seriamente Trump o chiunque altro per il ruolo svolto il 6 gennaio perché sono terrorizzati dal fatto che ciò possa legittimare e incoraggiare l’opposizione di massa all’intero sistema politico favorevole alla guerra.’’ 1

Biden ha rappresentato la fase di mondializzazione del neofascismo statunitense, mentre Trump è ‘’la carica del rinoceronte’’; il deep state che consapevole dell’impossibilità d’aprire più fronti di guerra, concentra il regime repressivo pan-planetario in un ‘’impero corto’’ (cit. Kissinger).

La classe dirigente USA ha una sola alternativa: il fascismo

L’opposizione al deep state, ed alla distruzione di gran parte del pianeta, è il fascismo di Robert Kennedy jr e Donald Trump, entrambi filo-israeliani ed anti-cinesi. Trump e Kennedy hanno partecipato, il 24 e 25 maggio a Washington, alla convenzione nazionale del Partito Libertario, una organizzazione politica che coniuga il ‘’capitalismo anarchico’’ alla repressione fascista delle organizzazioni sindacali e dei partiti di ‘’sinistra’’. Donald Trump, nel suo intervento, ha utilizzato lo stesso linguaggio di Adolf Hitler:

‘’Crediamo che il marxismo sia una dottrina malvagia uscita direttamente dalle ceneri dell’inferno. Avere il marxismo nel nostro governo è intollerabile e insegnarlo ai nostri figli è considerato, per noi, un abuso sui minori. …I nostri diritti e le nostre libertà non sono mai stati così in pericolo come adesso. Ecco perché sono venuto a tenderti una mano in segno di amicizia per chiedere la tua collaborazione per sconfiggere il comunismo, sconfiggere il marxismo e sconfiggere Joe Biden, che sta distruggendo il nostro Paese.’’ 2

Parole indegne, da setta massonica-evangelica. Biden ha globalizzato il fascismo di Trump dichiarando guerra ai Paesi ‘’non allineati’’; per il complesso militare-industriale è questo, non altro, il fascismo su cui fare affidamento. Chiarito ciò, Trump e Kennedy vorrebbero importare nell’Occidente collettivo il ‘’modello’’ etnico israeliano, istituzionalizzando il ‘’Sionismo Bianco ‘’.

L’Operazione Militare Speciale Z, appoggiata dalla Sinistra rivoluzionaria nell’Eurasia e nel Sud Globale, ha globalizzato l’antifascismo contribuendo ad estirpare, nel cuore d’Europa, ‘’una banda di drogati e neonazisti’’ (come li chiama, correttamente, il presidente Putin). Mosca è l’incubo dell’estrema destra mondiale. Gli Stati Uniti, al contrario, ci indicano due strade alla fascistizzazione: quella globale (Biden) ed una ‘’alternativa’’, autoctona (Trump e Kennedy).

Scrive il giornalista investigativo e Premio Pulitzer, Chris Hedges:

‘’Kennedy fa altre affermazioni, come la sua bizzarra dichiarazione che l’Autorità Palestinese pagherebbe i palestinesi per uccidere gli ebrei in qualsiasi parte del mondo, oltre a falsificazioni della storia elementare del Medio Oriente, talmente assurde che le ignorerò. Ma, di seguito, elencherò alcuni esempi sostenuti da un mare di prove che fanno implodere i punti di vista ispirati da Luntz e che Kennedy ripete per conto della lobby israeliana, sordo alle evidenze che potrebbero sgretolare il suo egoistico attaccamento al “Fantastico Israele”.’’ 3

Il ‘’Fantastico Israele’’ è l’incubo dei popoli di tutto il mondo; Robert Kennedy jr è un fascio-sionista senza coraggio. La comunità degli Alt Media che osanna Trump e RFK non ha il senso delle relazioni geopolitiche e di classe, diventando (di fatto) l’ombra del giornalismo lubrificato.

Fonte foto: CNN (da Google)