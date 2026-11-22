Prima ancora che Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si incontrassero a Shenzhen, una parte della stampa aveva già evocato una «nuova Yalta». Il 14 novembre Reuters poneva la domanda nel titolo, mentre la Repubblica scriveva che il vertice era stato «dipinto come la nuova Yalta». Avrei sperato che l’incontro avesse davvero quella portata. Un’intesa fra le tre potenze avrebbe potuto aprire la strada alla fine delle guerre in Ucraina e in Iran e rilanciare la ricerca di una soluzione politica alla questione palestinese.

Per capire quanto regga il paragone, occorre tornare alle condizioni in cui Roosevelt, Stalin e Churchill si riunirono in Crimea, nel febbraio del 1945. La sconfitta della Germania era ormai prossima. L’Italia aveva annunciato l’armistizio l’8 settembre 1943. A est, la battaglia di Stalingrado e le offensive sovietiche sul Don avevano segnato una svolta, travolgendo anche le forze italiane, romene e ungheresi schierate al fianco della Germania. A Teheran, alla fine del 1943, Roosevelt, Stalin e Churchill avevano discusso come condurre la guerra. Poco più di un anno dopo, a Yalta, potevano già prendere decisioni sull’occupazione della Germania e sull’assetto del dopoguerra. La Seconda guerra mondiale era maturata dentro le crisi lasciate aperte dalla prima. Keynes aveva avvertito che le condizioni imposte alla Germania a Versailles avrebbero alimentato il risentimento. In Italia, la retorica della «vittoria mutilata» divenne uno strumento della propaganda fascista. Alla fragilità dell’assetto europeo, accentuata dalla disgregazione dell’Impero asburgico, si aggiunse la crisi del 1929. La depressione riportò lo Stato al centro dell’economia, con esiti diversi. Negli Stati Uniti il New Deal puntò a sostenere l’occupazione e la domanda interna. In Germania il riarmo divenne una leva della ripresa. L’Italia invase l’Etiopia e il Giappone estese l’occupazione della Cina. Per le potenze dell’Asse, l’espansione militare fu uno strumento per conquistare territori, risorse e mercati.

Dalla sconfitta dell’Asse emersero due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. La crisi di Suez del 1956 rese evidente il ridimensionamento di Gran Bretagna e Francia, mentre i loro imperi coloniali si disgregavano. Con la fine della Guerra fredda si aprì la fase dell’egemonia americana, sostenuta dall’allargamento a est delle istituzioni occidentali e dall’espansione dei mercati. La crisi finanziaria del 2007-2008 mostrò i limiti di quella fase.

Da allora la Cina ha accresciuto la propria influenza soprattutto attraverso l’economia, la Russia è tornata a rivendicare un ruolo internazionale e paesi come l’India e il Brasile hanno cercato un maggiore margine di autonomia. A mio giudizio, la potenza che esce ridimensionata da questa fase è la stessa che aveva vinto la Guerra fredda e cioè gli USA. La Russia può conquistare territori e restare impantanata in Ucraina. La Cina dispone di strumenti economici che le consentono di ampliare la propria influenza senza ricorrere alla guerra.

Il ridimensionamento americano apre dunque una competizione per lo spazio lasciato da Washington, il cui esito è ancora aperto. L’Iran offre un esempio concreto dei limiti della potenza americana. A mio giudizio, l’errore di Trump è stato quello di assecondare la linea militare del governo Netanyahu senza avere una via d’uscita politica. Ancora alla vigilia del vertice, secondo Associated Press, Netanyahu premeva per una nuova offensiva congiunta. Trump, intanto, aveva indicato la fine della guerra con l’Iran tra i temi da discutere con Xi e Putin. Il tema è stato affrontato a Shenzhen ed è rimasto fuori dalla dichiarazione finale, mentre Washington e Teheran continuavano a scambiarsi messaggi attraverso mediatori. Il dato politico è che, per discutere di come uscire dalla guerra, Washington ha cercato un confronto anche con Pechino. La guerra in Ucraina è iniziata nel 2014, con l’annessione russa della Crimea e l’apertura del conflitto nel Donbass. L’invasione russa su vasta scala del febbraio 2022 ha segnato una nuova fase.

Nella mia lettura, la strategia americana ha avuto un ruolo decisivo nel provocare il conflitto, facendo dell’Ucraina il punto avanzato della competizione con la Russia. Nel 2008, a Bucarest, Washington spinse per avviare il percorso di adesione dell’Ucraina alla NATO. Francia e Germania frenarono, ma il vertice mise comunque per iscritto la prospettiva dell’ingresso. Nel febbraio 2014, durante la crisi di Maidan, una telefonata resa pubblica mostrò la diplomatica americana Victoria Nuland e l’ambasciatore Geoffrey Pyatt discutere di quale ruolo dovessero avere i leader dell’opposizione in un futuro governo. A Kiev, la promessa di Bucarest dava alle forze favorevoli all’integrazione occidentale una prospettiva politica, e il coinvolgimento americano durante Maidan offriva loro una sponda diplomatica. A Mosca, gli stessi sviluppi rafforzarono, a mio avviso, la convinzione che il cambio di governo potesse accelerare l’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO. È qui che vedo il nesso tra la strategia americana e la decisione del Cremlino di intervenire militarmente.

Nella crisi del 2014, la scelta dell’orientamento internazionale dell’Ucraina divenne parte di uno scontro più ampio tra Washington e Mosca. L’Unione europea aveva costruito la propria integrazione attorno al mercato comune, alla moneta unica e a regole condivise. L’allargamento a est ha portato nell’Unione governi con priorità diverse nei rapporti con Mosca. Di fronte alla guerra, l’UE ha faticato a tradurre queste differenze in una strategia autonoma. Il sostegno militare a Kiev e il riarmo comportano impegni di bilancio che i governi devono poter giustificare davanti ai propri elettori. A quale obiettivo politico rispondono e quale capacità danno all’Europa di incidere sulle condizioni della pace?

Riad offre un precedente concreto. Nel febbraio 2025, mentre i leader europei cercavano a Parigi una posizione comune, Washington e Mosca aprivano un canale di trattativa senza rappresentanti europei né ucraini. A Shenzhen gli europei sono rimasti ancora una volta fuori dal trilaterale. Lo stesso giorno, a Berlino, la Coalizione dei volenterosi ha discusso con l’Ucraina e gli Stati Uniti delle garanzie di sicurezza. La distanza fra questi due tavoli misura il problema europeo. I governi possono assumersi una parte dei costi e delle responsabilità di un accordo, ma il loro peso politico dipenderà da quanto riusciranno a incidere sulle sue condizioni. A Shenzhen le tre potenze hanno indicato la riduzione del rischio nucleare come terreno di cooperazione. La dichiarazione finale ha lasciato fuori la guerra in Ucraina. Leggo nell’incontro una disponibilità a tenere conto dei rispettivi interessi strategici. La prova sarà la capacità di aprire un negoziato che affronti le richieste russe e le condizioni alle quali Kiev possa accettare e rispettare un accordo. A Yalta si potevano già prendere decisioni sul dopoguerra. A Shenzhen resta da capire come arrivarci.

Fonte foto: https://www.letemps.ch/it/mondo/xi-jinping-donald-trump-e-vladimir-putin-hanno-concluso-il-loro-vertice-a-shenzhen-adottando-una-dichiarazione-di-pace?srsltid=AYCX9vKMQUDLFNuCsrkph52idLYJHlnP0Xx1UudAhY_WIPXEdtENKoKv (da Google)