USA e Israele: il narco-fascismo del ventunesimo secolo

“La CIA si è affidata all’anticomunismo viscerale della mafia per controllare l’Italia”. Victor Marchetti (ex agente della CIA)

Il fascista sociopatico Donald Trump ha rapito, emulando i sequestri di Cosa Nostra, il legittimo presidente venezuelano Nicolas Maduro accusandolo, senza uno straccio di prova, di narcotraffico. Nonostante ciò, il coinvolgimento degli Stati Uniti nel traffico di droga è ampiamente documentato, a partire dall’eccellente disamina di Gregorie Lalieu, Michel Collon e Mohamed Hassanin “La strategia del caos”. Leggiamo:

“Durante la Guerra Fredda, la CIA condusse numerose operazioni segrete contro il comunismo. Per evitare il controllo del Congresso sul suo bilancio, finanziò il suo fondo per la corruzione con i proventi del narcotraffico. Questo le permise di spendere il denaro a suo piacimento, in totale impunità.

Lo storico Alfred W. McCoy ha scoperto prove evidenti degli stretti legami della CIA con il narcotraffico: Sicilia, Marsiglia, Napoli, Laos, Birmania, Afghanistan, Pakistan, cartelli latinoamericani… La CIA forniva ai signori della droga armi, supporto politico e logistico, oltre a un’immunità di fatto.” 1

A distanza di trent’anni, Washington, coadiuvata da Tel Aviv, è un regime narco-imperialista (“narco-fascista” con Trump e Netanyahu). L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, nel 2009, stimava la produzione di oppio afghana a 6.900 tonnellate, una quantità abnorme per soddisfare la società cocainista e distopica creata dai neoconservatori. Secondo Marcel Chouet, ex capo dell’intelligence francese, “il traffico di droga in Afghanistan è controllato dall’esercito statunitense”. L’impero statunitense d’Occidente, trasformando la DEA in una succursale della CIA, ha utilizzato i narcotrafficanti come un esercito “segreto” del Pentagono, con la finalità di globalizzare la dottrina della “guerra eterna”: il narco-imperialismo USA contro le Resistenze antimperialiste.

Il giornalista investigativo statunitense Douglas Valentine, attraverso l’inchiesta intitolata “Operazione Doppia”, spiegò come gli apparati della CIA infiltrarono la DEA:

“Nel 1977, circa 125 agenti della CIA erano stati infiltrati nella DEA a tutti i livelli dell’organizzazione, facendo tutto il possibile, dal traffico d’armi ad assassini politici. Ciò permise di mettere la DEA sotto il controllo della CIA. La CIA rendeva le cose tanto difficili agli agenti della DEA che agli inizi del 1977 il vice amministratore uscente della Sicurezza, Dan Casey, inviò un memorandum di tre pagine all’amministratore della DEA Peter Bensinger, esprimendo la sua preoccupazione per il ruolo della CIA, il documento fu firmato da cinque capi del dipartimento. Bensinger ignorò Casey, e tollerò la CIA. Poco prima di rinunciare, nel 1993, il capo della DEA Robert Bonner, rivelò che la CIA aveva imbarcato nel 1990 una tonnellata di cocaina pura a Miami, dal suo Centro Antinarcotici in Venezuela. La orwelliana ‘consegna controllata’ venne persa accidentalmente.” 2

Il neocons Marco Rubio (il quale ha recentemente abbracciato il fascismo trumpiano), soprannominato a Cuba “Narco Rubio”, è un prodotto di questa operazione: la creazione d’una sottoclasse dominata di provenienza ispanica dell’oligarchia finanziaria Anglo-Sionista (la nuova global class), per la proiezione nel ventunesimo secolo della Dottrina Monroe. Faccendieri e collaborazionisti.

Con l’amministrazione Bush la trasformazione della DEA in un Cavallo di Troia del deep state venne portato a compimento: il narcotraffico divenne un prolungamento del complesso militare-industriale USA, mentre gli agenti della DEA agivano come “agenti doppi” per ostacolare il cambiamento sociale nelle aree periferiche. Un covo di spie per individuare collaboratori, infiltrare i gangli vitali di uno Stato “non allineato” (com’è avvenuto di recente in Venezuela), oppure riorganizzare le reti clandestine di Gladio. Alla luce dell’odierna letteratura giornalistica, dobbiamo concludere che gli USA muovono più droga dei narcotrafficanti: dall’Operazione Blue Moon in Italia alle scorribande dell’ISIS contro la Siria baathista, il Pentagono ha contemplato di trasformare una porzione del pianeta in una immensa coltivazione di oppio.

La “guerra irregolare” contro il Venezuela chavista

Il rapimento di Nicolas Maduro ricalca i crimini del Mossad, una prassi delinquenziale compendiata nel manuale “Strategia del colpo di stato” (1968) del neocons Edward Luttwak. Trump non configura la morte del diritto internazionale, perché per Washington e Tel Aviv la giurisprudenza è come una sorta di contratto nullo: “nasce morto”. Rapimenti, omicidi mirati e destabilizzazione di Paesi sovrani (es. Iran e Venezuela); sono questi gli ultimi rantoli del fascismo ebraico, una corrente politica che, nel “secolo breve”, contemplò il genocidio in quanto opzione politica per poi elevarlo (dall’11 settembre 2001) a bisogno esistenziale. Lo Stato “per soli ebrei” è ciò che Cesare Lombroso chiamava un “delinquente nato”: contempla “il male per il male”.

Nel 2008, il Pentagono equiparò la “guerra irregolare” alla “guerra convenzionale” organizzando – come spiegai nell’articolo “Ombre e misteri nella morte di Chavez” (“L’Interferenza”, 8 giugno 2016) – la morte del presidente Hugo Chavez. Nel 2016, citando fonti prestigiose fra cui l’avvocato Eva Golinger, scrivevo:

“Un documento del Centro per gli Studi Strategici dell’Esercito degli Stati Uniti del 2005, del colonnello Max Manwaring, intitolato “Il socialismo bolivariano del Venezuela di Hugo Chavez e la guerra asimmetrica”, descrive il socialista venezuelano come un ‘’concorrente intelligente’’ contro il quale bisognava combattere in forma ‘’asimmetrica’’: un lento processo di destabilizzazione delegato agli Stati vassalli di Washington (come la Colombia ) ed ai mercenari locali (come i terroristi d’orientamento neonazista). Eva Golinger, in un suo articolo, ricorda che gli analisti hanno a disposizione i Documenti dell’Esercito degli Stati Uniti del 1948, parzialmente declassificati che ‘’mostrano come venne esplorata “la possibilità di utilizzare veleni radioattivi per assassinare persone importanti, come capi militari o civili”’’ 3. Per questa ragione cita lo studio – su tale argomento – del giornalista Robert Burns della Associated Press il quale, già nel 2007, rivelò ad un pubblico purtroppo ristretto che: ‘’Approvato dai più alti livelli dell’esercito statunitense nel 1948, lo sforzo fu parte della ricerca segreta dei militari per un nuovo concetto di guerra che utilizzasse materiali radioattivi della bomba atomica per contaminare aree del territorio nemico o da usare contro basi militari, fabbriche o truppe nemiche. Tra i documenti comunicati all’Associated Press, una nota del 16 Dicembre 1948, classificata segreta, descrive un programma intensivo per sviluppare una varietà di materiali radioattivi per usi militari… La quarta delle priorità erano ‘munizioni per attaccare individui’ con agenti radioattivi per i quali ‘non esiste cura o terapia’’ 4. Domanda: possiamo dedurne che la ‘’strana’’ morte di Hugo Chavez rientri in una operazione – terroristica – di questo tipo? Abbiamo sufficienti elementi (e prove) per affermare ciò?” 3

Il presidente Barack Obama, Premio Nobel per la Guerra, dopo aver bombardato sette Paesi poverissimi, si macchiò di un crimine orrendo misconosciuto al “giornalismo di regime”: la sperimentazione dell’arma biochimica (un’arma di nuova generazione, sviluppata nel laboratorio militare di Fort Detrick) contro un avversario politico. Netanyahu in Iran (col Mossad che ha infiltrato le manifestazioni anti-governative, facendole degenerare in aggressioni armate) e Trump in Venezuela ricalcano una visione del mondo analoga: il suprematismo ebraico e l’eccezionalismo USA, un modo d’intendere la conflittualità geopolitica non dissimile da quello dei nazisti.

Gli Stati Uniti e l’entità sionista sono ai vertici di un sistema predatorio, un regime di sfruttamento che merita di affondare, come diceva Fidel Castro, nel suo stesso fango.

https://investigaction.net/les-etats-unis-et-le-trafic-de-drogue/

https://www.storiauniversale.it/35-il-narcotraffico-come-arma-economica-militare-e-politica-della-cia.htm

Fonte foto: da Google