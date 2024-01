Recentemente in Ecuador è successo qualcosa che non accade spesso: un vero reality show che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Nel bel mezzo di uno spettacolo trasmesso in diretta su Television TC nella città di Guayaquil, uomini armati hanno fatto irruzione nello studio minacciando gli ospiti in studio e il conduttore dello spettacolo in corso.

In studio è scoppiato il caos. Gli aggressori hanno minacciato anche con bombe ed esplosivi. Ad un certo punto, uno degli aggressori si è messo un candelotto di dinamite nella tasca della giacca e il presentatore, spaventato, ha praticamente implorato pietà e aiuto.

Un’ondata di violenza si è scatenata in quasi tutto l’Ecuador e la gente è molto preoccupata e ha paura di ciò che accadrà dopo. Tutto ciò è stato preceduto dalla fuga dal carcere situato a Guayaquil, del capo della banda Los Choneros, Adolfo Macias Villamar, detto Fito.

Questa banda e il suo leader sono sospettati di aver ucciso il candidato presidenziale nelle elezioni dello scorso anno, ed è anche collegata a un cartello della droga messicano che contrabbanda cocaina dalla Colombia attraverso l’Ecuador negli Stati Uniti d’America e in Europa.

È stato introdotto uno stato di emergenza di due mesi. È stato introdotto dal neoeletto 35enne presidente neoliberista del paese, Daniel Noboa, altrimenti figlio del cosiddetto bananerosa o banana magnata. Allo stesso tempo, ha introdotto il coprifuoco e in seguito ha dichiarato lo stato di conflitto armato interno sul territorio dell’intero paese. Ciò ha consentito all’esercito di impegnarsi nella neutralizzazione dei gruppi criminali transnazionali che sono stati dichiarati organizzazioni terroristiche e si ritiene operino in Ecuador. In questo modo, il governo ha equiparato la criminalità organizzata al terrorismo, politicizzandolo come narcoterrorismo, il che può portare a processi politici attraverso meccanismi giudiziari e aggravare ulteriormente la crisi in corso.

L’origine dell’ondata di violenza in Ecuador può essere spiegata se teniamo conto della situazione politica ed economica del paese verificatasi dopo le elezioni presidenziali del 2017. Quelle elezioni furono vinte da un uomo dal nome molto interessante: Lenin Moreno, che rappresentava le idee e le posizioni neoliberiste. La restaurazione dell’ordine neoliberista, dopo dieci anni di governo di sinistra, ha portato ad un aumento delle differenze sociali e all’impoverimento di gran parte della popolazione, con conseguente aumento della criminalità organizzata nella quale sono coinvolte anche le élite politiche .

Il concetto neoliberista, che implica la riduzione del ruolo dello Stato, ha quindi portato alla sovrapposizione tra Stato e criminalità organizzata. Questa storia neoliberista ci è ben nota, soprattutto dopo il colpo di stato dell’ottobre del 2000, quando il neoliberismo si precipitò nel nostro paese (Serbia; la mia nota) come un’infestazione di locuste e quasi lo devastò. Sfortunatamente, molte di queste cavallette sono ancora attive.

La crisi in Ecuador ha anche la sua componente geopolitica. Gli Stati Uniti e l’Ecuador hanno recentemente firmato un importante accordo di cooperazione militare, che prevede la possibilità di schierare truppe americane. Inoltre, già nel 2022, gli Stati Uniti hanno approvato una legge che consente di influenzare la politica interna ed estera dell’Ecuador. L’effetto di quella legge può essere visto anche sulla base del modo in cui l’Ecuador ha condotto la sua politica estera negli ultimi anni.

Il governo socialista dell’Ecuador guidato da Rafael Correa ha concesso asilo politico a Julian Assange nel 2012, che da allora si trovava nell’ambasciata di quel paese a Londra. Tuttavia, il governo neoliberale filoamericano di Lenin Moreno ha revocato l’asilo ad Assange nel 2019, sostenendo che aveva ripetutamente violato le convenzioni internazionali, accusandolo di trasformare l’ambasciata in un centro di spionaggio.

Moreno ha coperto la sua azione chiedendo al Regno Unito di garantire che non lo avrebbe estradato in un paese che lo avrebbe torturato o condannato a morte. L’unica domanda è se le garanzie fornite dalla Gran Bretagna valgano anche per la Gran Bretagna stessa. Tuttavia, come ha già scritto RT Balkan, Assange è colui che è stato spiato dalla CIA, attraverso la società spagnola UC Global. Secondo il quotidiano “Pais”, il fondatore e direttore di tale società, David Morales, è in contatto con la Central Intelligence Agency dal 2017.

La politica dell’Ecuador è così allineata a quella degli Stati Uniti che l’amministrazione statunitense ha immediatamente offerto i suoi servizi per risolvere la crisi, comprese le truppe militari, anche se ciò viola la Costituzione ecuadoriana e le buone consuetudini dell’America Latina.

La Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador) ritiene che gli aiuti americani non siano graditi e incolpa di questa crisi il governo filoamericano, che attua politiche neoliberiste dal 2017. Questa organizzazione ha guidato le proteste popolari contro le politiche dei governi di Lenin Moreno nel 2019 e Guillermo Lass nel 2022. Il suo presidente, Leonidas Iza Salazar, fu arrestato durante quelle proteste e l’organizzazione accusò il governo di “rapimento”, cioè di arresto illegale del suo leader.

La Confederazione vede in tutta la situazione un problema strutturale che “è stato creato dalla radicalizzazione delle politiche neoliberiste che hanno distrutto lo Stato e le sue istituzioni, lasciandole senza capacità di risposta”, aumentando la disuguaglianza e la povertà e che hanno prodotto “condizioni sociali che favoriscono il reclutamento di giovani nella criminalità”.

Il sociologo Franklin Ramírez del Dipartimento di Studi Politici della Facoltà Latinoamericana di Scienze Sociali dell’Ecuador (FLACSO – Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) la pensa allo stesso modo e ritiene che in Ecuador “viviamo in un ciclo di indebolimento dello Stato”. . Vede le cause della mancanza di una forte presenza dello Stato nella politica del governo ecuadoriano dal 2017.

D’altra parte, Pablo Ospina, professore presso l’Università andina Simón Bolívar (Universidad Andina Simón Bolívar), ritiene che la criminalità organizzata in Ecuador comincia a crescere con la dollarizzazione, sottolineando che questo processo “ha notevolmente facilitato il riciclaggio di denaro proveniente da traffico di droga e il progressivo insediamento o lo sviluppo di vari gruppi legati alla criminalità transnazionale”.

