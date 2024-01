L’effetto degli attacchi Houthi nel Mar Rosso

L’Ispi ha sintetizzato in un grafico l’aumento esponenziale dei costi relativi al trasporto delle merci per gli attacchi degli Houthi. In realtà la situazione è assai diversa da quella descritta sulla stampa internazionale, non ci sono atti di pirateria vera e propria ma una instabilità politica più complessa derivante dagli anni della sanguinosa guerra in Yemen e l’intervento militare, sostenuto anche da Bahrain, Canada e Paesi Bassi, arriva dopo l’attacco alle navi israeliane come risposta allo sterminio del popolo palestinese a Gaza.

L’instabilità dell’area è vecchia di anni da quando, anno 2015, Arabia Saudita ed Emirati scatenarono una guerra sanguinosa che ha dilaniato il paese provocando, i dati non sono ufficiali, circa 500 mila morti.

Un eventuale blocco del Bab el-Mandeb chiuderebbe di fatto il Canale di Suez impedendo il transito nella via commerciale, più celere e meno costosa, per le petroliere di proprietà delle multinazionali, tra Asia e Europa.

Una chiusura a lungo termine dell’area designata nel Mar Rosso probabilmente aumenterebbe la domanda di navi cisterna, container e rinfuse secche rispettivamente del 12%, 11% e 5% e farebbe lievitare non solo i costi del trasporto ma anche del petrolio. La instabilità dell’area avrà immediate ripercussioni sui paesi del Golfo anche quelli legati agli Usa che non a caso guardano con crescente preoccupazione all’escalation militare di questi giorni.

Questa area geografica è nevralgica non solo per le potenze occidentali ma anche per gli accordi di Abramo che prefiguravano l’affermazione della pax israelo americana in tutta l’area medio orientale e asiatica.

Alla luce di queste sommarie informazioni si capisce la ragione dell’attacco militare allo Yemen ossia il controllo di tutte le vie commerciali e al contempo la destabilizzazione dei paesi riluttanti a una pace imperiale\ista.