Caro Fratoianni ti scrivo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

So che Fratoianni non mi leggerà mai ed è un peccato. Perché anche se sono un semplice elettore e, per ora, ancora tesserato, vorrei dire che il Paese ha bisogno ora più che mai di una sinistra meno timorosa nel portare avanti i valori della sinistra, a partire dalla solidarietà tra i popoli, il no alla guerra e alla doppia morale che vede aggressori ed aggrediti secondo le convenienze politiche (che poi spesso di conveniente non hanno nulla) e le alleanze. Vorrei una SI che si battesse per l’uscita dell’Italia dalla NATO e della NATO dall’Italia, ZERO spese militari, patrimoniale, abolizione sanzioni alla Russia, interruzione dei rapporti istituzionali, commerciali, industriali con lo stato canaglia, criminale, terrorista e genocida di Israele, interruzione dell’invio di soldi e armi all’Ucraina, solidarietà al popolo dell’Iran! No al campo largo con servi di “sinistra” che poco o nulla hanno di diverso da quelli di centro e di destra! Vorrei una sinistra che si battesse per la neutralizzazione delle sanzioni a Francesca Albanese, cittadina italiana ed europea! Attenzione perché il campo largo col mostro a tre teste del PD, col democristiano cerchiobottista Conte contrario alla patrimoniale e ancora per le sanzioni alla Russia, per non parlare di Calenda, Renzi ecc… i voti questo campo largo appunto ve li fa perdere, non guadagnare!

Ho sentito più di una volta dire, anche da SI, noi non mettiamo veti. Dovete metterli invece! Sui punti sopra, a cui vanno aggiunti sanità, scuola e università, ricerca e acqua pubbliche, messa in sicurezza del territorio e sviluppo delle infrastrutture su TUTTO il territorio nazionale, dando precedenza alle aree del Mezzogiorno colpevolmente trascurate da tutti i governi dall’unità d’Italia in poi. Su questi punti – dicevo – deve esserci TOTALE convergenza! Non abbiate paura! E, piuttosto, temete la stanchezza e la sfiducia degli elettori come me (e ce ne sono tanti!) che se fallite questo obiettivo, non vi rinnoveranno alcuna fiducia e non vi perdoneranno mai l’ennesimo fallimento. Perché la colpa di un eventuale, sciagurato, nuovo successo delle destre sarà SOLO VOSTRO!

Michele Martucci

Fonte foto: da Google