Lettere

Caro Fratoianni ti scrivo

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

So che Fratoianni non mi leggerà mai ed è un peccato. Perché anche se sono un semplice elettore e, per ora, ancora tesserato, vorrei dire che il Paese ha bisogno ora più che mai di una sinistra meno timorosa nel portare avanti i valori della sinistra, a partire dalla solidarietà tra i popoli, il no alla guerra e alla doppia morale che vede aggressori ed aggrediti secondo le convenienze politiche (che poi spesso di conveniente non hanno nulla) e le alleanze. Vorrei una SI che si battesse per l’uscita dell’Italia dalla NATO e della NATO dall’Italia, ZERO spese militari, patrimoniale, abolizione sanzioni alla Russia, interruzione dei rapporti istituzionali, commerciali, industriali con lo stato canaglia, criminale, terrorista e genocida di Israele, interruzione dell’invio di soldi e armi all’Ucraina, solidarietà al popolo dell’Iran! No al campo largo con servi di “sinistra” che poco o nulla hanno di diverso da quelli di centro e di destra! Vorrei una sinistra che si battesse per la neutralizzazione delle sanzioni a Francesca Albanese, cittadina italiana ed europea! Attenzione perché il campo largo col mostro a tre teste del PD, col democristiano cerchiobottista Conte contrario alla patrimoniale e ancora per le sanzioni alla Russia, per non parlare di Calenda, Renzi ecc… i voti questo campo largo appunto ve li fa perdere, non guadagnare!

Ho sentito più di una volta dire, anche da SI, noi non mettiamo veti. Dovete metterli invece! Sui punti sopra, a cui vanno aggiunti sanità, scuola e università, ricerca e acqua pubbliche, messa in sicurezza del territorio e sviluppo delle infrastrutture su TUTTO il territorio nazionale, dando precedenza alle aree del Mezzogiorno colpevolmente trascurate da tutti i governi dall’unità d’Italia in poi. Su questi punti – dicevo – deve esserci TOTALE convergenza! Non abbiate paura! E, piuttosto, temete la stanchezza e la sfiducia degli elettori come me (e ce ne sono tanti!) che se fallite questo obiettivo, non vi rinnoveranno alcuna fiducia e non vi perdoneranno mai l’ennesimo fallimento. Perché la colpa di un eventuale, sciagurato, nuovo successo delle destre sarà SOLO VOSTRO!
Michele Martucci

Manovra, Fratoianni: “Salari fermi e povertà. Così crescono le disuguaglianze” - la Repubblica

Fonte foto: da Google

7 commenti per “Caro Fratoianni ti scrivo

  1. Piero
    4 Aprile 2026 at 14:51

    Mi immagino i tormenti che susciterà tale missiva a Fratoianni e consorte…

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    • Fabrizio Marchi
      4 Aprile 2026 at 15:17

      🙂 🙂 🙂

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    • Michele Martucci
      4 Aprile 2026 at 17:05

      Non so se farebbero bene a tormentarsi o a fregarsene: dipende se per loro è più forte l’interesse per l’opinione di un tesserato, oltre che semplice elettore, o la consapevolezza ed il disinteresse per averlo perso quell’elettore tesserato.

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  2. Aliquis
    5 Aprile 2026 at 5:54

    Ma, forse andrebbe indirizzato piu’ a Schlein o a Conte. AVS e’ un partito minore nella coalizione. I compromessi, soprattutto con la legge elettorale, sono inevitabili.

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  3. Giulio Bonali
    5 Aprile 2026 at 8:10

    Visto che come testata telematica (per gli anglomani “on-line”) avete “sposato” la Wagenknecht, mi piacerebbe sapere se costei sulle guerre del Donbass e del medio oriente e sul genocidio sionista dei Palestinesi la pensa diversamente dai fratoianni della pseudo-“””sinistra””” che più destra non si può (non può esserlo nemmeno nemmeno la destra sincera senza virgolette, che é il pan bagnato mentre loro sono la zuppa fra cui ci fanno “””liberamente””” scegliere alle elezioni.
    E’ un po’ che “non la si sente”, e sono propenso a seguire in proposito il consiglio di uno che di peccatacci se ne intendeva e sosteneva che a pensar male si fa peccato ma di solito ci si indovina…
    Comunque da razionalista ed ottimista della volontà (in giusta dose, almeno nelle mie intenzioni) sono sempre pronto a cambiare le mie valutazioni e scelte …se avessi (ma di quale periodo ipotetico si tratta?) fondati motivi empirici o logici per farlo.
    Il pessimismo della ragione mi dice che oggi il pericolo maggiore per chi sia realmente di sinistra non é, come pretenderebbero moltissimi ottimisti eccessivi della volontà, richiudersi in uno sterile massimalismo inane (pericolo peraltro sempre incombente, com’ é ovvio), ma non rendersi conto realisticamente del livello al quale siamo effettivamente ridotti nei rapporti di fora nella lotta di classe e coltivare ulteriori illusioni (che dopo le infinite delusioni subite sarebbe decisamente imperdonabile) che alleandosi con nemici del popolo “da trattamento alla Robespierre-Stalin” come le schlein ma anche i fratoianni (e le wagenknechte?) si possa fare qualche pur minimo passo in avanti, anziché ulteriori passi indietro, contribuendo a consolidare la narrazione del “there’ s no alternative” (non essendo un anglofobo ma solo un incazzatssimo amante della mia splendida lingua italiana quotidianamente violentata dall’ inglesorum maccheronico di pubblicitari, economisti, giornalisti, giutti dello spettacolo vari nella colpevole indifferenza di chi dovrebbe proteggerla, quando “ci vuole” non ho problemi ad usare citazioni in lingua originale).

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    • Fabrizio Marchi
      5 Aprile 2026 at 11:04

      Veramente non abbiamo sposato nessuno. Abbiamo osservato con attenzione il BSW (il partito guidato da Sarah Wagenknecht) perchè poteva rappresentare una novità e una rottura – pur con tutte le contraddizioni e i limiti che abbiamo più volte sottolineato – nel panorama desolante della “sinistra” liberal o radical europea. Così non è stato, perchè anche il BSW ha scelto una linea ambigua ed ondivaga, arrivando ad andare al governo in alcuni lander tedeschi con la SPD e credo anche la CDU. Poi la sconfitta elettorale che per una manciata di voti gli ha impedito di entrare al Bundestag. Sconfitta dovuta al fatto che la Die Linke (la “sinistra” radical tedesca) è stata strumentalmente pompatissima dai media proprio per togliere voti alla Wagenknecht. Non ho più notizie da tempo sul BSW, in ogni caso non credo proprio (e non so dove tu possa ipotizzare una cosa simile) che il BSW non appoggi la lotta dei palestinesi. E sulla guerra russo-ucraina una delle ragioni per cui fu osteggiata fu proprio perchè voleva porre fine all’atteggiamento guerrafondaio della Germania nei confronti della Russia e arrivare ad una soluzione politica del conflitto.
      Per il resto, nessuno di noi è sfiorato neanche minimamente dall’idea che si possano avere come compagni di strada Schlein e Fratoianni. Forse ti è sfuggito (dico forse perchè non mi sembri in buona fede a giudicare dal tono provocatorio delle tue parole…), ma l’articolo in oggetto è in realtà una lettera che un nostro lettore, evidentemente iscritto ad AVS, ci ha inviato affinchè fosse pubblicata. Mi auguro che prenda la decisione giusta, e cioè mollare AVS.
      Saluti.

      Rispondi
  4. Giulio Bonali
    5 Aprile 2026 at 13:09

    Caro (senza virgolette, nemmeno sottintese!) Fabrizio, sottolineando il fatto che le virgolette vanno tenute in considerazione e non ignorate (x questo spesso le impiego triplicate), apprendo con sincero piacere e approvazione che dopo averla (tra virgolette) “””sposata”””, avete “””divorziato””” dalla Wagenknecht.

    Il fatto che da tempo, con tutto ciò che sta succedendo (!), non si abbiano notizie di quest’ ultima non può che rafforzare la mia tendenza a pensarne “andreottianamente” male.
    Le sue ultime prese di posizione (risalenti a parecchi mesi fa) che ricordo sulla guerra nel Donbass e sul genocidio a Gaza, erano a mio modesto parere estremamente timide se non proprio pilatesche (non ho tempo e probabilmente non varrebbe la pena di andare a ritrovarle per esaminarle con sereno e non preconcetto -né in positivo né in negativo- atteggiamento critico); erano piene di fratoiannici distinguo e di “doverose” crimunalizzazioni della Russia di Putin e della sacrosanta resistenza armata di Hams, nonché di “doverosissime” ambiguità su pretesi “””antisemitismi””” e “””diritti all’ esistenza dello stato di Israele”””.

    Non basta certo essere osteggiati da altri filoimperialismi per essere antiimperialisti (altrimenti la Schlein, osteggiatissima dalla Meloni, e la Meloni, osteggiatissima dalla Schlein, sarebbero delle novelle Che Guevara).

    Mi pare evidente, anche da quanto tu qui scrivi sulle elezioni svoltesi in alcuni lander tedeschi, che, contrariamente a voi (molto lodevolmente!), la Wagenknecht e il suo partito siano tutt’ altro nemmeno minimamente sfiorati dall’ idea di avere come possibili compagni di strada le varie Schein e Fratoianni della pseudosinistra che più destra non si può.

    Per essere sincero (e fra -eventuali- compagni bisogna esserlo) trovo la tua risposta un po’ più “acida” di quanto sperassi, e temo di averti ulteriormente esacerbato con la puntigliosità della mia replica, cui non ho saputo resistere (ma non risponderò ulteriormente su questo articolo, cosa che credo potrebbe essere solo dannosa per la causa; senza virgolette).
    Malgrado questo spero, alla luce di quanto (molto positivamente dal mio punto di vista) scrivi degli attuali vostri rapporti con la Wagenknecht, di poter di nuovo discutere costruttivamente con voi dell’ Interferenza, anche solo senza proporre miei scritti ma con commenti agli articoli pubblicati.

    Tanti auguri di buona Pasqua (ometto “sinceri” perchè controproducentemente potrebbe essere -mal- inteso in senso ironico) se sei credente, tante buone cose se come me non lo sei!

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