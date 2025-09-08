Lettere
Con quel che resta del mondo
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Dopo il ritorno definitivo dal Niger e 14 anni di permanenza nel Sahel maltrattato da gruppi armati che usano la morte e il terrore come strategia. Dopo che le frontiere che si armano da troppe parti e i muri spuntano dappertutto al quotidiano. Dopo i morti migranti di chi cerca un altro mondo nel mondo. Dopo che le armi e le guerre che le utilizzano per perfezionarle, sembrano ormai la diplomazia tra Paesi con interessi divergenti. Dopo che gli imperi tornano a mostrare con arroganza il volto cinico del potere che non avevano mai abbandonato. Dopo le illusioni del progresso illimitato e della globalizzazione felice sono state realizzate. Dopo che la giustizia sociale appare tradita e venduta per alcuni denari di ‘ coesione sociale’. Dopo che le grandi narrazioni della storia hanno lasciato il posto alla cronaca del quotidiano. Dopo i colpi di stato militari che tutto promettono di rifondare perchè nulla cambi. Dopo tutto ciò ci si dovrebbe domandare che fare con ciò che resta del mondo.
Dopo l’ipocrisia del diritto internazionale con applicazione variabile.
Dopo la democrazia esportata di forza e mistificata alla sorgente dalla sete di
potere e del denaro. Dopo aver mutilato il mistero della persona umana alla
sola dimensione del commercio e del consumo. Dopo aver continuato a scavare il
fosso che separa i mondi tra chi può viaggiare liberamente e chi è destinato a
scomparire tra i superflui. Dopo aver dichiarato e subito dopo confiscato l’affermazione
che tutte le persone nascono uguali in dignità e possibilità. Dopo avere
lottato per anni per le conquiste del lavoro e vederle diluirsi nello
sfruttamento programmato dell’esclusione a partire dalla nascita. Dopo le
ideologie che hanno ingabbiato la realtà falsificandone i contorni e la portata
sovversiva. Dopo aver creduto alla redenzione attraverso la violenza
sacrificale degli innocenti. Dopo avere mentito per anni sul senso della storia
per ritrovarsi in una storia senza senso. Che fare con ciò che resta del mondo?
Dopo l’epoca coloniale quella imperiale e infine quella del nulla o
nichilista. Dopo che la merce e il mercato diventano tutto e tutto diventa
mercanzia, compreso il corpo umano. Dopo che le parole sono state svilite,
svuotate, offese, manipolate e travisate da impostori. Dopo che si è
banalizzata la violenza. Dopo che il confine tra vero e falso è reso
negoziabile a seconda degli interessi. Dopo che la giustizia si è gradualmente
trasformata in carità poi diventata appannaggio dell’ambiguità umanitaria. Dopo
che i ricchi e i potenti hanno confezionato il mondo a loro immagine e
somiglianza. Dopo che le religioni affiancano il potere per garantirne la
durata e la stabilità. Dopo che le informazioni sono gestite da mestieranti e
mercenari al soldo del dittatore di turno. Dopo che si confonde la pace con la dominazione
della menzogna. Dopo che sembra impossibile credere ancora che un altro mondo è
possibile. Che fare con ciò che resta del mondo?
Ricucire, ripulire, rinnovare, ricreare e ridare statuto e dignità alle
parole. Rigenerare la politica e rimetterla davanti e prima delle scelte
dell’economia. Ripristinare il senso della democrazia sostanzialea partire dai
dimenticati, emarginati e traditi. Riscrivere la storia con e degli umiliati,
impoveriti, abbandonati e svenduti del sistema. Riprendere ad ascoltare il
silenzio perduto nel dolore delle madri e dei padri. Ridare spazio ai sogni e
alle visioni dei giovani, soli a immaginare un mondo che ancora non si
intravvede. Riconciliare l’utopia del disarmo senza sfilate militari, fabbriche
di armi e testate nucleari. Rieducarsi a cancellare dal lessico ogni traccia di
nazionalismo armato perchè escludente dell’altro. Risuscitare la verità sepolta
nelle lacrime degli esiliati quando troveranno una dimora. Riparare i ponti
abbandonati e distrutti dall’indifferenza. Rifare quel che resta del mondo per
affidare al vento, ogni mattina, le poesie dei bambini.
Mauro Armanino, Casarza Ligure, settembre 2025
Fonte foto: Corsera (da Google)