Lettere
Economia finanziaria e sindrome del “Oggi voglio conquistare il mondo”
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Il rapporto tra la massa finanziaria mondiale (denaro, crediti, titoli, derivati vari e leva finanziaria) e il valore dell’economia reale, secondo alcune stime, arriva sino a 30 contro 1. In pratica solo meno del 4% del “denaro” (in senso lato) che circola nel mondo può essere utilizzato per acquistare beni o servizi reali, il restante 96%, anche volendo, non può farlo perché non ci sarebbero abbastanza beni reali da acquistare. Una piccola parte di quel 96% serve a creare credito per far funzionare meglio l’economia reale, ragionevolmente però in misura al massimo pari a non più di un altro 4%.
Allora a cosa serve tutta la parte restante (diciamo il 90%) dell’enorme massa di denaro che non ha più alcuna correlazione con qualcosa di reale? Una risposta è: ad acquistare potere. E il potere è un bene con una caratteristica molto particolare: in effetti chi può acquistarne quantità maggiori finisce per assorbire anche quello acquistato, in misura minore, da altri soggetti. In altre parole tende inesorabilmente a concentrarsi in poche mani, quelle dei più ricchi. Date queste premesse, pare che gli appartenenti allo 0,01% di popolazione mondiale che ha quantità spropositate di questo “denaro” farlocco, utile solo ad acquistare potere, prima o poi svilupperà (in moltissimi casi sembra averlo già fatto) la sindrome del folle cattivo che “vuole conquistare il mondo”, in odio al resto dell’umanità. In pratica stiamo finendo dentro un brutto fumetto USA degli anni 60/70.